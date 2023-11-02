«Шанаева хотела сказать: пошла на хрен, сама виновата». Столкновение наших на льду – антиреклама фигурки

Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись на разминке этапа Гран-при в Красноярске.

Это наверняка случайность, а вот поведение Елизаветы после – странное.

У Морозов глубокая рана от конька, слезы, 7 швов и пропущенная произвольная. От Шанаевой по следам всех событий – несколько общих слов, что такое в принципе бывает, и сухой посыл «если это сделала я, извините».

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» аварию на льду. Но другие события Гран-при России не забыли – у нас на аренах звучат «Любэ» и «Яблочко», Степанова и Букин виртуально идут на золото ЧМ, а Этери Тутберидзе по-прежнему отсутствует.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 что не поделили Шанаева и Морозов? Разбираемся в танцевальной «Санта-Барбаре»

4:43 Донохью и Синицина, Скопцова и Худайбердиева: почему танцоры врезаются друг в друга?

8:00 раз столкновение было случайным, зачем извиняться Шанаевой?

13:19 если разминки такие опасные, почему нельзя сделать меньше людей на льду?

16:27 Паша рассказывает, чему фигурное катание должно поучиться у регби

20:12 судя по оценкам, Степанова / Букин готовы обыгрывать Чок и Бейтса. А как на самом деле?

26:49 почему Тутберидзе не приезжает на Гран-при? Есть минимум четыре причины

33:41 главная цель Этери – олимпийская медаль Дианы Дэвис?

38:56 возможен ли американский сценарий карьеры Тутберидзе?

44:06 «Я не верю, что Этери променяет свой дворец на то, чтобы начать что-то в США»

51:38 кажется, Хромых пока не готова вернуться. А как на ее прокат отреагировали судьи?

55:50 Полина ждет «Коня» от Алиева, Ваня впервые пожалел о том, что разрешили музыку со словами

1:01:13 проблема Самарина не в «Яблочке», а в том, что российские арбитры видят в нем второго Ханю

1:04:55 говорят, что парное катание в мире умерло, но Настя объясняет, почему это не так

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.