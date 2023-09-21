«Сегодня катаешься под Rammstein – завтра улетаешь на 10-е место». Почему федерация не защитила Гуменника?
Привет!
Сезон в нашей фигурке открылся: контрольные прокаты подарили залп сюжетов (даже если вынести за скобки отмену Rammstein).
В чем главная проблема (и главный козырь) Алены Косторной и Георгия Куницы? Почему мы смотрим на Степанову и Букина, а видим будто бы других фигуристов? Отповедь Яны Рукодковской в адрес Камилы Валиевой, «поганые хот-доги в «Мегаспорте» и наши любимые программы с прокатов.
Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова обсудили все это в «Чистом хвосте».
Слушаем!
Таймкоды. чтобы было удобно:
0:00 почему люди перестали драться за билеты на фигурку?
06:23 семь способов улучшить контрольные прокаты
10:38 световое шоу, детская комната, звездные гости и другие вещи, которые можно заимствовать у хоккея
16:45 Паша впервые за много лет сходил на прокаты – что его удивило?
22:43 Степанова и Букин у Жулина становятся похожи на Синицину и Кацалапова?
31:03 могут ли Косторная и Куница претендовать на Олимпиаду-2026?
39:20 успела ли Этери изменить что-то в катании Бойковой и Козловского?
42:25 Рудковская считает, что Валиева не в форме – мы не согласны
49:30 новые программы Камилы – удача или нет?
52:23 погружаемся в соцсети Плющенко: обзор на мотоциклы и мощная экскурсия по академии
1:00:21 что произошло с короткой Гуменника под «Раммштайн»? Полина восстановила хронологию
1:04:38 чем прецедент Гуменника грозит фигурному катанию?
1:07:33 что пишут о российских прокатах иностранцы?
1:13:50 необычный музыкальный тренд, который вы могли пропустить
1:16:26 топ впечатлений Насти: поддержки Морозов / Еременко, «мужская» короткая Петросян и костюм Гуменника
1:20:26 диско Самарина, меланхолия Туктамышевой и другие вещи, которые нас зацепили
Я два дня был на контрольных прокатах. Вот 7 вещей, которые нужно срочно менять в фигурке
Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?
Слушайте нас и на других платформах
P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
1 комментарий