Привет!

Сезон в нашей фигурке открылся: контрольные прокаты подарили залп сюжетов (даже если вынести за скобки отмену Rammstein).

В чем главная проблема (и главный козырь) Алены Косторной и Георгия Куницы? Почему мы смотрим на Степанову и Букина, а видим будто бы других фигуристов? Отповедь Яны Рукодковской в адрес Камилы Валиевой, «поганые хот-доги в «Мегаспорте» и наши любимые программы с прокатов.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова обсудили все это в «Чистом хвосте».

Слушаем!

Таймкоды. чтобы было удобно:

0:00 почему люди перестали драться за билеты на фигурку?

06:23 семь способов улучшить контрольные прокаты

10:38 световое шоу, детская комната, звездные гости и другие вещи, которые можно заимствовать у хоккея

16:45 Паша впервые за много лет сходил на прокаты – что его удивило?

22:43 Степанова и Букин у Жулина становятся похожи на Синицину и Кацалапова?

31:03 могут ли Косторная и Куница претендовать на Олимпиаду-2026?

39:20 успела ли Этери изменить что-то в катании Бойковой и Козловского?

42:25 Рудковская считает, что Валиева не в форме – мы не согласны

49:30 новые программы Камилы – удача или нет?

52:23 погружаемся в соцсети Плющенко: обзор на мотоциклы и мощная экскурсия по академии

1:00:21 что произошло с короткой Гуменника под «Раммштайн»? Полина восстановила хронологию

1:04:38 чем прецедент Гуменника грозит фигурному катанию?

1:07:33 что пишут о российских прокатах иностранцы?

1:13:50 необычный музыкальный тренд, который вы могли пропустить

1:16:26 топ впечатлений Насти: поддержки Морозов / Еременко, «мужская» короткая Петросян и костюм Гуменника

1:20:26 диско Самарина, меланхолия Туктамышевой и другие вещи, которые нас зацепили

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.