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«Почему никогда не извиняются взрослые?» К чему привел побег Горбачевой

женское катание женское катание
танцы на льду танцы на льду
Алина Горбачева
Александра Трусова Александра Трусова
Валерий Ангелопол Валерий Ангелопол
Василиса Кагановская Василиса Кагановская
Софья Федченко
Анжелика Крылова Анжелика Крылова
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Фигурное катание вспыхнуло к старту сезона:

Алина Горбачева пропала на сутки – к счастью, нашлась, но какие последствия для ее окружения?

Валерий Ангелопол выкатил контракт Василисе Кагановской и спровоцировал поистине безобразный распад танцевального дуэта;

• на таком фоне даже молчаливое завершение карьеры Александрой Трусовой будто затерялось.

Все это обсудили в «Чистом хвосте»: Павел Копачев эмоционально описал, чем его раздражает Трусова; Полина Крутихина как юрист разобрала странную бумагу от Ангелопола, а Настя Жаворонкова задала неприятные вопросы нашей федерации (хотя скорее в пустоту).

Кастомные ботинки с высоким каблуком у Ангелопола – теневой герой выпуска.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Алина Горбачева пропала на сутки: восстанавливаем хронологию

6:28 парад странных реакций на исчезновение Горбачевой: Ягудин, Медведева, Тарасова

11:41 «Почему никогда не извиняются взрослые?»: Настя не понимает молчание тренера Софьи Федченко

17:23 может ли повториться история Горбачевой с другими фигуристками?

25:33 Трусова не вернется в спорт, потому что потеряла четверные? Или ей просто не хватает мотивации?

32:02 федерации выгодно держать в сборной титулованных спортсменов, даже если они завершили карьеру?

37:35 Кагановская и Ангелопол очень популярны в тиктоке. Как так вышло?

42:36 нормально ли покупать шнурки своему партнеру по танцам на льду?

45:48 Полина ищет юридические ошибки в посте мамы Ангелопола

52:08 смогут ли Кагановская и Ангелопол быстро найти себе новых партнеров?

57:51 могли ли Василиса и Валерий действительно поругаться из-за денег?

1:03:11 Паша пытается быть адвокатом Ангелопола и задает вопросы Кагановской

1:07:07 зачем Крыловой понадобился договор между учениками?

1:12:14 разбираем романтическую версию распада и предлагаем федерации создать свой тиндер

Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?

Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

6 комментариев

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Ритт
Фигурное катание - это лучшее реалити шоу в мире. Сначала ты подсаживаешься на красивый спорт, а потом... начинаются скандалы интриги расследования разборки обсуждения и все это не прекращается и происходит в реальном времени
+10
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+10
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juliamart
Авторы подкаста самые умные, как всегда) всех осудили, кого можно...Правильно про вас сказала Алина - "Горе блогеры". Суёте свой нос, куда не попадя, раздуваете скандалы ради пиара. Хорошо, хоть не было третьего, наиболее токсичного из вас, но слушать в любом случае неинтересно.
+14
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+9
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Kareglazaya
А почему, интересно, Федченко должна извиняться? Никто не доказал ее вину. И причина ухода Горбачевой тоже не известна. Может, дело в ссоре с подругой или первой любви? Если человек занимается спортом, это еще не значит, что все его переживания связаны только со спортом.
+10
-2
+8
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Anisu
А перед кем Фелченко должна извиняться? Авторы и ведущие "Чистого хвоста" много ли извиняются за травлю?
+7
-2
+5
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Виктор Дмитриев
ох уж эти прокуроры самозваные. Я бы понял, если бы неудовольствие по поводу отсутствия Трусовой на соревнованиях высказывали её болельщики, которые действительно могли бы огорчиться. Но нет - каких-то ответов, каких-то отчетов от Саши требует человек, откровенно злорадствующий по поводу её отказа от выступлений в этом сезоне.

Зато когда речь идет о безобразной со всех сторон выходке Ангелопола - тут сразу включается режим адвоката, и вот уже вина за альфонсизм юного нарцисса перекладывается на Василису. "У конфликта всегда две стороны". Например, когда какого-нибудь спортивного журналиста изобьют на улице гопники (гипотетическая ситуация), то виноват в этом будет наверняка он сам. Не сложилось у него взаимопонимания с молодыми людьми, наверняка где-то разговаривал с неуважением: "Вот какой я сильный журналист!". А Рафик, простите, Валерик - "невиновник"...
+2
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+2
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Е...С
Ответ Kareglazaya
А почему, интересно, Федченко должна извиняться? Никто не доказал ее вину. И причина ухода Горбачевой тоже не известна. Может, дело в ссоре с подругой или первой любви? Если человек занимается спортом, это еще не значит, что все его переживания связаны только со спортом.
Могла хотя бы пару слов сказать, с такой радостью раздавала интервью о Плющенко, даже когда ее не просили об этом. Сейчас такое молчание.
+3
-3
0
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