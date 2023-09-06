«Почему никогда не извиняются взрослые?» К чему привел побег Горбачевой
Привет!
Фигурное катание вспыхнуло к старту сезона:
• Алина Горбачева пропала на сутки – к счастью, нашлась, но какие последствия для ее окружения?
• Валерий Ангелопол выкатил контракт Василисе Кагановской и спровоцировал поистине безобразный распад танцевального дуэта;
• на таком фоне даже молчаливое завершение карьеры Александрой Трусовой будто затерялось.
Все это обсудили в «Чистом хвосте»: Павел Копачев эмоционально описал, чем его раздражает Трусова; Полина Крутихина как юрист разобрала странную бумагу от Ангелопола, а Настя Жаворонкова задала неприятные вопросы нашей федерации (хотя скорее в пустоту).
Кастомные ботинки с высоким каблуком у Ангелопола – теневой герой выпуска.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Алина Горбачева пропала на сутки: восстанавливаем хронологию
6:28 парад странных реакций на исчезновение Горбачевой: Ягудин, Медведева, Тарасова
11:41 «Почему никогда не извиняются взрослые?»: Настя не понимает молчание тренера Софьи Федченко
17:23 может ли повториться история Горбачевой с другими фигуристками?
25:33 Трусова не вернется в спорт, потому что потеряла четверные? Или ей просто не хватает мотивации?
32:02 федерации выгодно держать в сборной титулованных спортсменов, даже если они завершили карьеру?
37:35 Кагановская и Ангелопол очень популярны в тиктоке. Как так вышло?
42:36 нормально ли покупать шнурки своему партнеру по танцам на льду?
45:48 Полина ищет юридические ошибки в посте мамы Ангелопола
52:08 смогут ли Кагановская и Ангелопол быстро найти себе новых партнеров?
57:51 могли ли Василиса и Валерий действительно поругаться из-за денег?
1:03:11 Паша пытается быть адвокатом Ангелопола и задает вопросы Кагановской
1:07:07 зачем Крыловой понадобился договор между учениками?
1:12:14 разбираем романтическую версию распада и предлагаем федерации создать свой тиндер
Побег 16-летней фигуристки Горбачевой – крик об одиночестве. Кто в нем виноват?
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
Слушайте нас и на других платформах
P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Зато когда речь идет о безобразной со всех сторон выходке Ангелопола - тут сразу включается режим адвоката, и вот уже вина за альфонсизм юного нарцисса перекладывается на Василису. "У конфликта всегда две стороны". Например, когда какого-нибудь спортивного журналиста изобьют на улице гопники (гипотетическая ситуация), то виноват в этом будет наверняка он сам. Не сложилось у него взаимопонимания с молодыми людьми, наверняка где-то разговаривал с неуважением: "Вот какой я сильный журналист!". А Рафик, простите, Валерик - "невиновник"...