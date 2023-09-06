Привет!

Фигурное катание вспыхнуло к старту сезона:

• Алина Горбачева пропала на сутки – к счастью, нашлась, но какие последствия для ее окружения?

• Валерий Ангелопол выкатил контракт Василисе Кагановской и спровоцировал поистине безобразный распад танцевального дуэта;

• на таком фоне даже молчаливое завершение карьеры Александрой Трусовой будто затерялось.

Все это обсудили в «Чистом хвосте»: Павел Копачев эмоционально описал, чем его раздражает Трусова; Полина Крутихина как юрист разобрала странную бумагу от Ангелопола, а Настя Жаворонкова задала неприятные вопросы нашей федерации (хотя скорее в пустоту).

Кастомные ботинки с высоким каблуком у Ангелопола – теневой герой выпуска.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Алина Горбачева пропала на сутки: восстанавливаем хронологию

6:28 парад странных реакций на исчезновение Горбачевой: Ягудин, Медведева, Тарасова

11:41 «Почему никогда не извиняются взрослые?»: Настя не понимает молчание тренера Софьи Федченко

17:23 может ли повториться история Горбачевой с другими фигуристками?

25:33 Трусова не вернется в спорт, потому что потеряла четверные? Или ей просто не хватает мотивации?

32:02 федерации выгодно держать в сборной титулованных спортсменов, даже если они завершили карьеру?

37:35 Кагановская и Ангелопол очень популярны в тиктоке. Как так вышло?

42:36 нормально ли покупать шнурки своему партнеру по танцам на льду?

45:48 Полина ищет юридические ошибки в посте мамы Ангелопола

52:08 смогут ли Кагановская и Ангелопол быстро найти себе новых партнеров?

57:51 могли ли Василиса и Валерий действительно поругаться из-за денег?

1:03:11 Паша пытается быть адвокатом Ангелопола и задает вопросы Кагановской

1:07:07 зачем Крыловой понадобился договор между учениками?

1:12:14 разбираем романтическую версию распада и предлагаем федерации создать свой тиндер

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.