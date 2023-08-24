14 комментариев

Привет!

Фигурный сезон разгоняется: пока в деле только юниоры, но до контрольных прокатов сборной России меньше месяца.

Ждать ли там Анну Щербакову, которая все еще не решила – соревноваться или заканчивать? Что с Александрой Трусовой, у которой после Олимпиады много шоу, но мало стартов? А может, удивит Алена Косторная, начинающая карьеру в парном катании?

Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова.

Бонусы: красочное описание соцсетей Плющенко, а также новый повод поговорить про Михаила Коляду. Слуашаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 «Куница – такой solid man»: обсуждаем главную свадьбу сезона и ее связь с «Сумерками»

6:37 стоит ли платить 10000 рублей за контрольные прокаты фигуристов?

13:59 чего ждать от Косторной и Куницы на контрольных прокатах? И заявят ли их туда?

21:25 Настя объясняет, почему не рассчитывает на возвращение Щербаковой

26:52 кажется, шансы увидеть Трусову в сезоне тоже призрачные

32:38 Полина придумала идеальную концепцию нового тревел-шоу Михаила Коляды

35:49 кому сложнее искать мотивацию – Туктамышевой в 26 или Акатьевой в 16?

43:00 фигуристы не хотят ставить новые программы ради внутрироссийского сезона?

51:00 Паша пересказывает свои любимые моменты из соцсетей Плющенко – крабы, устрицы и школа в Китае

56:32 спор Плющенко с Кондратюком на 10000 долларов – кринж или классный шоу-прием?

1:06:09 наши ожидания от сезона: Валиева после суда, Бойкова / Козловский у Тутберидзе, Загитова в «Голубом огоньке»

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.