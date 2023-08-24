14 комментариев

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Трусова, Щербакова, Косторная: эпоха завершена – или их еще кто-то ждет?

пары пары
контрольные прокаты контрольные прокаты
Александра Трусова Александра Трусова
Георгий Куница
Алена Косторная Алена Косторная
женское катание женское катание
Анна Щербакова Анна Щербакова
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Фигурный сезон разгоняется: пока в деле только юниоры, но до контрольных прокатов сборной России меньше месяца.

Ждать ли там Анну Щербакову, которая все еще не решила – соревноваться или заканчивать? Что с Александрой Трусовой, у которой после Олимпиады много шоу, но мало стартов? А может, удивит Алена Косторная, начинающая карьеру в парном катании?

Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова.

Бонусы: красочное описание соцсетей Плющенко, а также новый повод поговорить про Михаила Коляду. Слуашаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 «Куница – такой solid man»: обсуждаем главную свадьбу сезона и ее связь с «Сумерками»

6:37 стоит ли платить 10000 рублей за контрольные прокаты фигуристов?

13:59 чего ждать от Косторной и Куницы на контрольных прокатах? И заявят ли их туда?

21:25 Настя объясняет, почему не рассчитывает на возвращение Щербаковой

26:52 кажется, шансы увидеть Трусову в сезоне тоже призрачные

32:38 Полина придумала идеальную концепцию нового тревел-шоу Михаила Коляды

35:49 кому сложнее искать мотивацию – Туктамышевой в 26 или Акатьевой в 16?

43:00 фигуристы не хотят ставить новые программы ради внутрироссийского сезона?

51:00 Паша пересказывает свои любимые моменты из соцсетей Плющенко – крабы, устрицы и школа в Китае

56:32 спор Плющенко с Кондратюком на 10000 долларов – кринж или классный шоу-прием?

1:06:09 наши ожидания от сезона: Валиева после суда, Бойкова / Козловский у Тутберидзе, Загитова в «Голубом огоньке»

Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей

Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

14 комментариев

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Лека-Лека
Этой компашке больше обсуждать нечего.
Практически стопроцентная гарантия, что в данной ситуации Анечка и Саша на спортивный лед не выйдут.
Аня завоевала почти все титулы, она трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ. Для чего ей сейчас надрываться на внутренних стартах.
Вся жизнь впереди. Нужно параллельно монетизировать имеющийся капитал (не только денежный) и строить свою жизнь. Ей всего 19.

Саша нашла себя у Рудковских. Ей тоже нужно монетизироваться и задуматься о будущем. Вряд ли титул ЧР заставит Сашу сейчас перенапрягаться.

Аленка пробует себя в парном. Удачи ей.

Эпоху ТЩК мы не забудем никогда. Три такие разные и интересные фигуристки были у нас одновременно.

Пусть у них в жизни все сложится хорошо. Жизнь только начинается.
+18
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+15
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Lapo Elkann
У всех троих был свой звездный час.
Трусова в юниорах .
Алена первый взрослый ,
А Аня после.
Так что ТЩК правда эпоха. Интересно было наблюдать , как эти совершенно разные фигуристки выходили на льду.
+15
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гилберт
Эпоха в ФК это два три года. Конечно же время этого трио прошло, но это было блестяще!
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Tan Tan
Ответ гилберт
Не эпоха, эпохочка.
Целый олимпийский цикл, не так уж и мало
+8
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Tan Tan
Эти трое - феномен)
+7
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Залина Малина
Круче ТЩК никого не было и не будет, конечно. Не важно, сколько это длилось
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Тайга86
Я всех трех с удовольствием хотя бы сезон снова посмотрела на соревнованиях одиночниц. Наверное лучшее время из последнего, нереальная борьба на льду, весь спектр эмоций...Совершенно разные, но бесконечно талантливые и уникальные каждая по своему. После них сложно переключиться, их действительно не хватает, не смотря на подросшую смену. Спасибо девчонкам за все это, было круто!
+3
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Лека-Лека
Ответ Shveddka
Не надо мне указывать Про фонд никто и не спорит
Если про фонд не спорите, то и не хороните заранее выступающих девочек.
Время идет. ТШТ вместе с девочками учится сохранять ультра-си после пубертата. Первыми ласточками были Аня и Саша на ОИ. Продолжает Камила. Был опыт Турсынбаевой.
Уверена, что придет время, и многооборотные прыжки станут нормой для многих.
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Shveddka
Ответ Лека-Лека
Вот и проводите. А Хрустальный не трогайте. Это золотой фонд мирового ФК.
Не надо мне указывать
Про фонд никто и не спорит
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-2
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