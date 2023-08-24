14 комментариев

Трусова, Щербакова, Косторная: эпоха завершена – или их еще кто-то ждет?
Привет!
Фигурный сезон разгоняется: пока в деле только юниоры, но до контрольных прокатов сборной России меньше месяца.
Ждать ли там Анну Щербакову, которая все еще не решила – соревноваться или заканчивать? Что с Александрой Трусовой, у которой после Олимпиады много шоу, но мало стартов? А может, удивит Алена Косторная, начинающая карьеру в парном катании?
Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова.
Бонусы: красочное описание соцсетей Плющенко, а также новый повод поговорить про Михаила Коляду. Слуашаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 «Куница – такой solid man»: обсуждаем главную свадьбу сезона и ее связь с «Сумерками»
6:37 стоит ли платить 10000 рублей за контрольные прокаты фигуристов?
13:59 чего ждать от Косторной и Куницы на контрольных прокатах? И заявят ли их туда?
21:25 Настя объясняет, почему не рассчитывает на возвращение Щербаковой
26:52 кажется, шансы увидеть Трусову в сезоне тоже призрачные
32:38 Полина придумала идеальную концепцию нового тревел-шоу Михаила Коляды
35:49 кому сложнее искать мотивацию – Туктамышевой в 26 или Акатьевой в 16?
43:00 фигуристы не хотят ставить новые программы ради внутрироссийского сезона?
51:00 Паша пересказывает свои любимые моменты из соцсетей Плющенко – крабы, устрицы и школа в Китае
56:32 спор Плющенко с Кондратюком на 10000 долларов – кринж или классный шоу-прием?
1:06:09 наши ожидания от сезона: Валиева после суда, Бойкова / Козловский у Тутберидзе, Загитова в «Голубом огоньке»
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Практически стопроцентная гарантия, что в данной ситуации Анечка и Саша на спортивный лед не выйдут.
Аня завоевала почти все титулы, она трехкратная ЧР, ЧМ и ОЧ. Для чего ей сейчас надрываться на внутренних стартах.
Вся жизнь впереди. Нужно параллельно монетизировать имеющийся капитал (не только денежный) и строить свою жизнь. Ей всего 19.
Саша нашла себя у Рудковских. Ей тоже нужно монетизироваться и задуматься о будущем. Вряд ли титул ЧР заставит Сашу сейчас перенапрягаться.
Аленка пробует себя в парном. Удачи ей.
Эпоху ТЩК мы не забудем никогда. Три такие разные и интересные фигуристки были у нас одновременно.
Пусть у них в жизни все сложится хорошо. Жизнь только начинается.
Трусова в юниорах .
Алена первый взрослый ,
А Аня после.
Так что ТЩК правда эпоха. Интересно было наблюдать , как эти совершенно разные фигуристки выходили на льду.
Время идет. ТШТ вместе с девочками учится сохранять ультра-си после пубертата. Первыми ласточками были Аня и Саша на ОИ. Продолжает Камила. Был опыт Турсынбаевой.
Уверена, что придет время, и многооборотные прыжки станут нормой для многих.
Про фонд никто и не спорит