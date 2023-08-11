16 комментариев

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«Чистый хвост» возвращается в эфир спустя три недели – как раз к скоплению важных тем. Словотворчество Загитовой, трансфер Самоделкиной в Казахстан (пока только на уровне планов), дебют Дэвис и Смолкина за Грузию, ну и, конечно, смелое интервью Филиппа Шветского, одного из врачей Камилы Валиевой в олимпийском сезоне.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все это.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 зачем Филипп Шветский писал в редакцию Sports.ru? и кому мы отдадим «Оскар» за самое кринжовое интервью?

04:57 Ваня рассказывает о реакции Транькова на текст про интервью Максима с Алиной Загитовой

08:15 «профсоюз привокзальных парикмахерских», «вкатают – будет бомба» и другие комментарии под прокатом Дэвис и Смолкина

11:37 сколько текстов про Загитову нужно для счастья, а также завидует ли Паша тому, что не стал лучшей ведущей?

20:00 Настя считает, что «Лебединое озеро» – неудачный выбор для Дэвис и Смолкина

24:03 «опорный пункт» Дэвис и «балетные линии, которые вышли из чата»

30:14 зачем Шветский судится с Зеппельтом и разоблачил версию про деда Валиевой?

34:50 «Никто не хочет быть тем самым сторожем, который покурил – и из-за него взорвался завод»: почему все сепарировались от дела Валиевой?

42:24 можно ли доказать, что триметазидин попал в организм Камилы непреднамеренно?

51:12 Полина объясняет, почему Казахстан – не лучший выбор для Самоделкиной

56:10 сможет ли Самоделкина совместить казахский паспорт и тренировки в России?

1:01:27 две причины, по которым федерация запретит переход Самоделкиной

1:06:48 станет ли переход Самоделкиной триггером для других громких трансферов?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.