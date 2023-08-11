16 комментариев

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Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?

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Привет!

«Чистый хвост» возвращается в эфир спустя три недели – как раз к скоплению важных тем. Словотворчество Загитовой, трансфер Самоделкиной в Казахстан (пока только на уровне планов), дебют Дэвис и Смолкина за Грузию, ну и, конечно, смелое интервью Филиппа Шветского, одного из врачей Камилы Валиевой в олимпийском сезоне.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все это.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 зачем Филипп Шветский писал в редакцию Sports.ru? и кому мы отдадим «Оскар» за самое кринжовое интервью?

04:57 Ваня рассказывает о реакции Транькова на текст про интервью Максима с Алиной Загитовой

08:15 «профсоюз привокзальных парикмахерских», «вкатают – будет бомба» и другие комментарии под прокатом Дэвис и Смолкина

11:37 сколько текстов про Загитову нужно для счастья, а также завидует ли Паша тому, что не стал лучшей ведущей?

20:00 Настя считает, что «Лебединое озеро» – неудачный выбор для Дэвис и Смолкина

24:03 «опорный пункт» Дэвис и «балетные линии, которые вышли из чата»

30:14 зачем Шветский судится с Зеппельтом и разоблачил версию про деда Валиевой?

34:50 «Никто не хочет быть тем самым сторожем, который покурил – и из-за него взорвался завод»: почему все сепарировались от дела Валиевой?

42:24 можно ли доказать, что триметазидин попал в организм Камилы непреднамеренно?

51:12 Полина объясняет, почему Казахстан – не лучший выбор для Самоделкиной

56:10 сможет ли Самоделкина совместить казахский паспорт и тренировки в России?

1:01:27 две причины, по которым федерация запретит переход Самоделкиной

1:06:48 станет ли переход Самоделкиной триггером для других громких трансферов?

После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

16 комментариев

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Elena Polkina
у Самбура сумбур. Заголовок про одно, содержание про все и ни о чем.
+10
-1
+9
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Devilish
Есть простое русское слово "отдалились", не обязательно писать блиновщину
+8
0
+8
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K. Eropegov
"Почему все отмежевались от дела Валиевой?" (В.И. Ленин)
+6
0
+6
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K. Eropegov
Ответ Devilish
Есть простое русское слово "отдалились", не обязательно писать блиновщину
"Отстранились" вернее.
+4
0
+4
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Лиля Симонова
Подкаст «Чистый хвост» сплошная предвзятость и профанация. #ХодКоньком отличный подкаст для профессионалов. 👍
+4
-1
+3
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Владислава Крюкова
Ответ Юра Плисецкий
Зачем Шветский дал сейчас интервью и спутал карты защите Валиевой? Хороший вопрос. Может он обиделся? Всем остальным фигурантам - ордена и медали, катки и финансирование, только Шветский остался за бортом. Я на его месте тоже бы обиделся. Отдельный респект Спортс.ру за публикацию о Шветском в день награждения Хрустальных. Понятно, что случайно совпало, но всё равно круто.
А в чем спутал? Версию Валиевой Вада и прочие знают с конца января. Они то материалы дела видели и мотивировочную часть тоже читали.
Шветский ничего разоблачающего в интервью не сообщал.
+3
0
+3
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Tima_Milan
сепарировались от кейса Валиевой
+2
0
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Александр Иванов
Опять переливание из пустого в порожнее. Шветский никогда не разоблачал версию про дедушку. Фраза: "поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову", – никак не говорит о разоблачении этой версии. Если вам не нравится эта версия – приведите аргументы против этой версии. "Бред", "ахинея", "это смешно" – это не аргументы, а ваше личное мнение.
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Dmitrii Shuka
Сепарировались:D почему так смешно
+1
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Лека-Лека
Подкаст «Чистый хвост» - предвзятость, сплетни, грязь, клевета. Безответственный выпендреж некомпетентных и завистливых.
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Юра Плисецкий
Зачем Шветский дал сейчас интервью и спутал карты защите Валиевой? Хороший вопрос.

Может он обиделся?
Всем остальным фигурантам - ордена и медали, катки и финансирование, только Шветский остался за бортом.
Я на его месте тоже бы обиделся.

Отдельный респект Спортс.ру за публикацию о Шветском в день награждения Хрустальных. Понятно, что случайно совпало, но всё равно круто.
+2
-1
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Kareglazaya
Опять шлак какой-то...
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Dmitrii Shuka
Ответ Devilish
Есть простое русское слово "отдалились", не обязательно писать блиновщину
Сепарация подразумевает какую-то тесную связь, а тут....ой.
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МТБ
Ответ K. Eropegov
"Отстранились" вернее.
Самое смешное, что чисто лексически ваш вариант лучше всего по звучанию. Но по смыслу лучше подходит «отделились». Да, на слух грубо, непривычно, не литературно, но хорошо описывает ситуацию, где произошло именно разделение общего круга лиц
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