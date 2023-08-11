16 комментариев

Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?
Привет!
«Чистый хвост» возвращается в эфир спустя три недели – как раз к скоплению важных тем. Словотворчество Загитовой, трансфер Самоделкиной в Казахстан (пока только на уровне планов), дебют Дэвис и Смолкина за Грузию, ну и, конечно, смелое интервью Филиппа Шветского, одного из врачей Камилы Валиевой в олимпийском сезоне.
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все это.
Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 зачем Филипп Шветский писал в редакцию Sports.ru? и кому мы отдадим «Оскар» за самое кринжовое интервью?
04:57 Ваня рассказывает о реакции Транькова на текст про интервью Максима с Алиной Загитовой
08:15 «профсоюз привокзальных парикмахерских», «вкатают – будет бомба» и другие комментарии под прокатом Дэвис и Смолкина
11:37 сколько текстов про Загитову нужно для счастья, а также завидует ли Паша тому, что не стал лучшей ведущей?
20:00 Настя считает, что «Лебединое озеро» – неудачный выбор для Дэвис и Смолкина
24:03 «опорный пункт» Дэвис и «балетные линии, которые вышли из чата»
30:14 зачем Шветский судится с Зеппельтом и разоблачил версию про деда Валиевой?
34:50 «Никто не хочет быть тем самым сторожем, который покурил – и из-за него взорвался завод»: почему все сепарировались от дела Валиевой?
42:24 можно ли доказать, что триметазидин попал в организм Камилы непреднамеренно?
51:12 Полина объясняет, почему Казахстан – не лучший выбор для Самоделкиной
56:10 сможет ли Самоделкина совместить казахский паспорт и тренировки в России?
1:01:27 две причины, по которым федерация запретит переход Самоделкиной
1:06:48 станет ли переход Самоделкиной триггером для других громких трансферов?
После интервью врача Валиевой вопросов только больше. Неужели дедушка Камилы ни при чем?
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Шветский ничего разоблачающего в интервью не сообщал.
Может он обиделся?
Всем остальным фигурантам - ордена и медали, катки и финансирование, только Шветский остался за бортом.
Я на его месте тоже бы обиделся.
Отдельный респект Спортс.ру за публикацию о Шветском в день награждения Хрустальных. Понятно, что случайно совпало, но всё равно круто.