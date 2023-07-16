17 комментариев

10 самых красивых фигуристок в истории: Корпи, Ильиных или Навка?
Привет!
Этот выпуск «Чистого хвоста» созревал долго, и к нему мы пришли в неожиданном составе. Павел Копачев, Иван Кузнецов и журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов (для многих по-прежнему сюрприз, но это разные Кузнецовы) с личными топ-10 за всю историю фигурки.
Аргументы, рассуждения, споры – без этого никуда. А в конце вас ждет итоговый рейтинг по совокупности. Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 – мы выбираем 10 самых красивых фигуристок вместе с шоуменом и автором «Спорт-Экспресса» Дмитрием Кузнецовым. У каждого личный топ – успешных, обаятельных и привлекательных
6:57 – и как же мы выбирали? Простая методика подсчета очков, в которой участвовали мужские голоса
10:42 – онлайн-платформа «Ясно», самый крупный в РФ сервис-онлайн-психотерапии, дарит прокомод не только фигуристам, но и слушателям. Скидка на первый сеанс – 20%!
12:56 – полуинсайды: чем сейчас живет Тутберидзе, по мнению Кузнецовых? Паша задается вопросом: а тренируется ли Этери? И может ей пора в турнир шоу-программ?
17:26 – 10-е места: Алина Загитова, Бетина Попова, Ванесса Джеймс. Естественно, большая дискуссия об Алине
30:15 – 9-е места: Катарина Витт, Софья Муравьева, Алена Косторная. Что связывает Диму Кузнецова с семейством Рудковской – шампанское или кальян?
37:59 – 8-е места: Анжелика Крылова, Лайла Фир, Эшли Вагнер. Ваня признается, что есть только одна фигуристка, к которой он испытывает... особенные чувства
45:00 – 7-е места: Танит Белбин, Анастасия Мишина, Алексия Паганини. Кого парни загуглили и реально пришли в восторг?
51:26 – 6-е места: Елена Ильиных, Луна Хендрикс, Изабель Делобель. Узнаем фигуристку, которую Иван боготворит
1:01:26 – 5-е места: Станислава Константинова, Виктория Синицина, Мэдисон Чок. Почему важна мимика, энергия и «горизонт в глазах»?
1:10:01 – 4-е места: Татьяна Навка, Тесса Виртью, Киира Корпи. А кто настоящая леди фигурного катания?
1:16:48 – 3-е места: Татьяна Навка, Киира Корпи, Елена Ильиных. Блондинки против брюнеток
1:20:06 – 2-е места: Александра Степанова, Тесса Виртью, Грэйси Голд. У кого сильный взгляд стервы?
1:27:51 – 1-е места: Киира Корпи, Александра Бойкова, Екатерина Гордеева. С кем хочется жить и кем хочется восхищаться?
1:41:36 – объявляем победительниц нашего конкурса. Кто же? Кто же самая красивая фигуристка в истории?
Ну а что в итоге?
По итогам трех списков у нас получилась шестерка лидеров – самых-самых по версии «Чистого хвоста»:
5-6 места: Екатерина Гордеева и Александра Бойкова – 10 очков
4 место: Елена Ильиных – 13 очков
3 место: Татьяна Навка – 15 очков
2 место: Тесса Виртью – 16 очков
1 место: Киира Корпи – 25 баллов (только она оказалась в шорт-листе у всех ведущих «Чистого хвоста»)
Кииру Корпи считали главной блондинкой фигурного катания, теперь она активистка в борьбе за права детей
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Женская красота - в глазах каждого смотрящего. Вкус у каждого человека свой. Типов внешности - бесконечно много.
К чему эти рейтинги? Неужто лишний раз пытаться сыграть на противоречиях и привлечь внимание читателей заведомо странным распределением мест среди красавиц?
Как-то вот не получилось у вас. Не хочется даже ничего комментировать. Ни один выбор, ни одно место. А девушки все прекрасны. Каждая по-своему.