17 комментариев

Привет!

Этот выпуск «Чистого хвоста» созревал долго, и к нему мы пришли в неожиданном составе. Павел Копачев, Иван Кузнецов и журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов (для многих по-прежнему сюрприз, но это разные Кузнецовы) с личными топ-10 за всю историю фигурки.

Аргументы, рассуждения, споры – без этого никуда. А в конце вас ждет итоговый рейтинг по совокупности. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – мы выбираем 10 самых красивых фигуристок вместе с шоуменом и автором «Спорт-Экспресса» Дмитрием Кузнецовым. У каждого личный топ – успешных, обаятельных и привлекательных

6:57 – и как же мы выбирали? Простая методика подсчета очков, в которой участвовали мужские голоса

10:42 – онлайн-платформа «Ясно», самый крупный в РФ сервис-онлайн-психотерапии, дарит прокомод не только фигуристам, но и слушателям. Скидка на первый сеанс – 20%!

12:56 – полуинсайды: чем сейчас живет Тутберидзе, по мнению Кузнецовых? Паша задается вопросом: а тренируется ли Этери? И может ей пора в турнир шоу-программ?

17:26 – 10-е места: Алина Загитова, Бетина Попова, Ванесса Джеймс. Естественно, большая дискуссия об Алине

30:15 – 9-е места: Катарина Витт, Софья Муравьева, Алена Косторная. Что связывает Диму Кузнецова с семейством Рудковской – шампанское или кальян?

37:59 – 8-е места: Анжелика Крылова, Лайла Фир, Эшли Вагнер. Ваня признается, что есть только одна фигуристка, к которой он испытывает... особенные чувства

45:00 – 7-е места: Танит Белбин, Анастасия Мишина, Алексия Паганини. Кого парни загуглили и реально пришли в восторг?

51:26 – 6-е места: Елена Ильиных, Луна Хендрикс, Изабель Делобель. Узнаем фигуристку, которую Иван боготворит

1:01:26 – 5-е места: Станислава Константинова, Виктория Синицина, Мэдисон Чок. Почему важна мимика, энергия и «горизонт в глазах»?

1:10:01 – 4-е места: Татьяна Навка, Тесса Виртью, Киира Корпи. А кто настоящая леди фигурного катания?

1:16:48 – 3-е места: Татьяна Навка, Киира Корпи, Елена Ильиных. Блондинки против брюнеток

1:20:06 – 2-е места: Александра Степанова, Тесса Виртью, Грэйси Голд. У кого сильный взгляд стервы?

1:27:51 – 1-е места: Киира Корпи, Александра Бойкова, Екатерина Гордеева. С кем хочется жить и кем хочется восхищаться?

1:41:36 – объявляем победительниц нашего конкурса. Кто же? Кто же самая красивая фигуристка в истории?

Ну а что в итоге?

По итогам трех списков у нас получилась шестерка лидеров – самых-самых по версии «Чистого хвоста»:

5-6 места: Екатерина Гордеева и Александра Бойкова – 10 очков

4 место: Елена Ильиных – 13 очков

3 место: Татьяна Навка – 15 очков

2 место: Тесса Виртью – 16 очков

1 место: Киира Корпи – 25 баллов (только она оказалась в шорт-листе у всех ведущих «Чистого хвоста»)

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.