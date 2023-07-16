17 комментариев

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10 самых красивых фигуристок в истории: Корпи, Ильиных или Навка?

Елена Ильиных Елена Ильиных
женское катание женское катание
Тесса Виртью Тесса Виртью
Киира Корпи Киира Корпи
Александра Бойкова Александра Бойкова
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Грейси Голд Грейси Голд
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танцы на льду танцы на льду
Мэдисон Чок Мэдисон Чок
Виктория Синицина Виктория Синицина
Александра Степанова Александра Степанова
Татьяна Навка Татьяна Навка
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Этот выпуск «Чистого хвоста» созревал долго, и к нему мы пришли в неожиданном составе. Павел Копачев, Иван Кузнецов и журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов (для многих по-прежнему сюрприз, но это разные Кузнецовы) с личными топ-10 за всю историю фигурки. 

Аргументы, рассуждения, споры – без этого никуда. А в конце вас ждет итоговый рейтинг по совокупности. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – мы выбираем 10 самых красивых фигуристок вместе с шоуменом и автором «Спорт-Экспресса» Дмитрием Кузнецовым. У каждого личный топ – успешных, обаятельных и привлекательных

6:57 – и как же мы выбирали? Простая методика подсчета очков, в которой участвовали мужские голоса

10:42 – онлайн-платформа «Ясно», самый крупный в РФ сервис-онлайн-психотерапии, дарит прокомод не только фигуристам, но и слушателям. Скидка на первый сеанс – 20%!

12:56 – полуинсайды: чем сейчас живет Тутберидзе, по мнению Кузнецовых? Паша задается вопросом: а тренируется ли Этери? И может ей пора в турнир шоу-программ?

17:26 – 10-е места: Алина Загитова, Бетина Попова, Ванесса Джеймс. Естественно, большая дискуссия об Алине

30:15 – 9-е места: Катарина Витт, Софья Муравьева, Алена Косторная. Что связывает Диму Кузнецова с семейством Рудковской – шампанское или кальян?

37:59 – 8-е места: Анжелика Крылова, Лайла Фир, Эшли Вагнер. Ваня признается, что есть только одна фигуристка, к которой он испытывает... особенные чувства

45:00 – 7-е места: Танит Белбин, Анастасия Мишина, Алексия Паганини. Кого парни загуглили и реально пришли в восторг?

51:26 – 6-е места: Елена Ильиных, Луна Хендрикс, Изабель Делобель. Узнаем фигуристку, которую Иван боготворит

1:01:26 – 5-е места: Станислава Константинова, Виктория Синицина, Мэдисон Чок. Почему важна мимика, энергия и «горизонт в глазах»?

1:10:01 – 4-е места: Татьяна Навка, Тесса Виртью, Киира Корпи. А кто настоящая леди фигурного катания?

1:16:48 – 3-е места: Татьяна Навка, Киира Корпи, Елена Ильиных. Блондинки против брюнеток

1:20:06 – 2-е места: Александра Степанова, Тесса Виртью, Грэйси Голд. У кого сильный взгляд стервы? 

1:27:51 – 1-е места: Киира Корпи, Александра Бойкова, Екатерина Гордеева. С кем хочется жить и кем хочется восхищаться?

1:41:36 – объявляем победительниц нашего конкурса. Кто же? Кто же самая красивая фигуристка в истории?

Ну а что в итоге?

По итогам трех списков у нас получилась шестерка лидеров – самых-самых по версии «Чистого хвоста»:

5-6 места: Екатерина Гордеева и Александра Бойкова – 10 очков

4 место: Елена Ильиных – 13 очков

3 место: Татьяна Навка – 15 очков

2 место: Тесса Виртью – 16 очков

1 место: Киира Корпи – 25 баллов (только она оказалась в шорт-листе у всех ведущих «Чистого хвоста»)

Кииру Корпи считали главной блондинкой фигурного катания, теперь она активистка в борьбе за права детей

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

17 комментариев

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ЮИ
Не, ну красота - понятие относительное... Но тут уж редкостный бред под девизом: а давайте соберём фамилии и в таком порядке, чтобы всех раздражать! Предложение к читающим (полагаю, что большинство, как и я не слушает ;)): а давайте не поведемся и не будем дискутировать, а просто поставим "-" этому творчеству! P.S. все перечисленные девушки прекрасны каждая по своему!
+21
-1
+20
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Ostinato
Это такая потрясающая мерзость и обесценивание, что просто жесть. Стайка не самых эстетичных и умных мужиков рассуждают о красоте и достоинствах спортсменок. С себя начните.
+20
-2
+18
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Syndycate
Этот подкаст пробивает очередное дно. Ну а Кузнецов, в очередной раз кого угодно, главное не российских фигуристок, лишь свою любимую Аленку добавил)
+15
-3
+12
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Оле-Лукойе
Ответ ЮИ
Не, ну красота - понятие относительное... Но тут уж редкостный бред под девизом: а давайте соберём фамилии и в таком порядке, чтобы всех раздражать! Предложение к читающим (полагаю, что большинство, как и я не слушает ;)): а давайте не поведемся и не будем дискутировать, а просто поставим "-" этому творчеству! P.S. все перечисленные девушки прекрасны каждая по своему!
Это не бред, а специально продуманная стратегия для накрутки комментариев. Поставили в таком порядке, чтобы больше народу возмущалось и Удивлялось.
+14
-2
+12
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deli_skate
Какая глупость.
+11
-1
+10
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Nata Nata
Ради чистоты эксперимента нужно сравнивать девушек без макияжа и в обычной одежде, желательно до пластических операций. О фигуристках прошлого и не из России так не порассуждаешь, но наших современниц то мы видим в тех же соцсетях совершенно разных. Не переходя на личности, интересно, узнали бы данные оценщики всех выбранных в красавицы без макияжа?
+6
-1
+5
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Unona73
Ответ Оле-Лукойе
Это не бред, а специально продуманная стратегия для накрутки комментариев. Поставили в таком порядке, чтобы больше народу возмущалось и Удивлялось.
Предлагаю проигнорить сие безобразие!Пусть в собственном соку варятся!)
+3
0
+3
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nikolett
Совершенно нерепрезентативная выборка кандидатов на голосование. Да и странно такие рейтинги выставлять, даже если бы голосующие были более авторитетными и более сведущими в красоте, или, хотя бы, менее предвзятыми.
Женская красота - в глазах каждого смотрящего. Вкус у каждого человека свой. Типов внешности - бесконечно много.
К чему эти рейтинги? Неужто лишний раз пытаться сыграть на противоречиях и привлечь внимание читателей заведомо странным распределением мест среди красавиц?
Как-то вот не получилось у вас. Не хочется даже ничего комментировать. Ни один выбор, ни одно место. А девушки все прекрасны. Каждая по-своему.
+1
0
+1
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Anton Miklin
Щербакова почему не рассматривалась? Скромновата?
+1
0
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S Olga
Ответ Nata Nata
Ради чистоты эксперимента нужно сравнивать девушек без макияжа и в обычной одежде, желательно до пластических операций. О фигуристках прошлого и не из России так не порассуждаешь, но наших современниц то мы видим в тех же соцсетях совершенно разных. Не переходя на личности, интересно, узнали бы данные оценщики всех выбранных в красавицы без макияжа?
Не надо относиться к этому так серьезно. Рейтинг, конечно, своеобразный. Но вкусы у всех разные.
+1
0
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Маргарита В Сафронова
Я за красоту самого катания, за стиль, за блестящие образы. Габриэла Пападакис в этом смысле нереальная красавица.
+2
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Syndycate
Ответ Veronika spuria
😂он наших всех добавил, ой, нет, Сашки Трусовой нет! Так и она мягко сказать не красавица!
Там два Кузнецова, я про того, что со спортса, Иван который
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