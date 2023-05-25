«Может, у Этери есть амбиции стать второй Тарасовой». Новый проект Тутберидзе – в чем идея?
Привет!
Алена Косторная и Георгий Куница объявили о предстоящей свадьбе, а Евгения Медведева и МГУ, наоборот, кое-что рассказали о «разводе». Танцора Дарио Чиризано не отпустили в сборную Чехии – при этом кому-то (фамилии не названы, но мы догадываемся) все же разрешили перейти под другой флаг.
А главное – Этери Тутберидзе сделала еще один шаг к доминированию в парном катании! Ради чего? Могла ли это быть инициатива федерации? Возможно ли появление у Тутберидзе иностранных дуэтов? А квады в парном катании тоже появятся?
Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова. Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 новость недели – помолвка Куницы и Косторной! Почему Алена обиделась на журналистов?
4:19 у Медведевой конфликт с МГУ: она считает, что ее отчислили из-за «желтушного заголовка»
09:07 федерация не отпустила Чиризано в Чехию – это политическое решение?
13:23 может ли Чиризано закрепиться в Италии? Кажется, да, но проблема в партнерше
18:54 Тутберидзе увлеклась парным катанием – и у нее на это пять причин
25:39 Паша объясняет, почему у фигурного катания (пока?) нет шансов в клубном формате
33:58 когда появятся новые юниорские пары в «Хрустальном»?
38:54 Настя предполагает, что заняться парным катанием Тутберидзе заставила федерация
45:21 есть ли шанс увидеть иностранные дуэты у Этери? И в чем разница между группами Тутберидзе и Дюбрей с Лозоном?
51:25 спорим про ультра-си в парном катании: возможны ли четверные? Ждать ли усложнений от Бойковой и Козловского?
59:20 Тутберидзе избегает танцев на льду, но Полина верит, что дуэты от Этери – вопрос времени
Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили
Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Думаю, цель - школа фигурного катания мирового класса, подобно школе танцев Монреаля, но включающая все виды. Но никак не цель - быть как ТАТ).