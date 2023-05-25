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«Может, у Этери есть амбиции стать второй Тарасовой». Новый проект Тутберидзе – в чем идея?

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Алена Косторная и Георгий Куница объявили о предстоящей свадьбе, а Евгения Медведева и МГУ, наоборот, кое-что рассказали о «разводе». Танцора Дарио Чиризано не отпустили в сборную Чехии – при этом кому-то (фамилии не названы, но мы догадываемся) все же разрешили перейти под другой флаг.

А главное – Этери Тутберидзе сделала еще один шаг к доминированию в парном катании! Ради чего? Могла ли это быть инициатива федерации? Возможно ли появление у Тутберидзе иностранных дуэтов? А квады в парном катании тоже появятся?

Все это в «Чистом хвосте» обсудили Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 новость недели – помолвка Куницы и Косторной! Почему Алена обиделась на журналистов?

4:19 у Медведевой конфликт с МГУ: она считает, что ее отчислили из-за «желтушного заголовка»

09:07 федерация не отпустила Чиризано в Чехию – это политическое решение?

13:23 может ли Чиризано закрепиться в Италии? Кажется, да, но проблема в партнерше

18:54 Тутберидзе увлеклась парным катанием – и у нее на это пять причин

25:39 Паша объясняет, почему у фигурного катания (пока?) нет шансов в клубном формате

33:58 когда появятся новые юниорские пары в «Хрустальном»?

38:54 Настя предполагает, что заняться парным катанием Тутберидзе заставила федерация

45:21 есть ли шанс увидеть иностранные дуэты у Этери? И в чем разница между группами Тутберидзе и Дюбрей с Лозоном?

51:25 спорим про ультра-си в парном катании: возможны ли четверные? Ждать ли усложнений от Бойковой и Козловского?

59:20 Тутберидзе избегает танцев на льду, но Полина верит, что дуэты от Этери – вопрос времени

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

6 комментариев

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Евгения Гринева
Спортс как обычно. Зачем ей быть второй Тарасовой, если она может быть первой Тутберидзе (уже есть)
+7
0
+7
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Мурка Мурлыковна
К тому же Тутберидзе уже превзошла Тарасову по достижениям и мировой известности.
+5
0
+5
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Мурка Мурлыковна
Уж точно ТАТ для ЭГ не кумир и не вершина профессионального бытия. У крупных профессионалов цель - максимально реализовать свои творческие идеи, тренерские возможности, амбиции, погрузиться в работу, они этим живут. Обычно к такой самоотдаче прилагаются компенсаторно большие деньги и расширение профессионального поля. Бог в помощь.
Думаю, цель - школа фигурного катания мирового класса, подобно школе танцев Монреаля, но включающая все виды. Но никак не цель - быть как ТАТ).
+4
0
+4
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Lapo Elkann
Какие планы ( а не амбиции ) на будущее у Тутберидзе , знает она сама, но вам интервью не дает, поэтому вангуете.
+4
0
+4
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Владислава Крюкова
Что значит "Тутберидзе избегает танцев на льду", если она сама говорила, что они танцами займутся, когда переедут на новый каток?
+2
0
+2
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