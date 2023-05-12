25 комментариев

Привет!

Подкаст «Чистый хвост» подводит итоги сезона в фигурном катании и весело вручает виртуальные статуэтки «Оскара».

Павел Копачев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова определили лучших в 13 номинациях.

Почему Москвина претендовала на лучшего тренера, а Тутберидзе – нет? Событие сезона – четверной аксель Малинина или шоу-турнир на Первом канале? И что важнее – «проявляться» или «проработать кейс с проводником»?

А еще мы выбрали главное противостояние сезона (Плющенко уступил бывшей ученице), разочарование года (статуэтку Валиевой передали ее тренерам) и, конечно, лучших фигуристов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 неожиданное влияние Валиевой на концерты Кирилла Рихтера

4:56 почему Бойкова и Козловский решили уйти именно к Тутберидзе?

9:10 главная загадка перехода Бойковой и Козловского – тайминг

15:44 лучший фигурист сезона – Уно или Малинин?

22:32 Ваня не согласен с тем, что Валиева может претендовать на фигуристку года

28:35 Сакамото, Губанова или Акатьева? Выбираем лучшую одиночницу

32:10 четверной аксель Малинина против солнечного зайчика Ягудина: голосуем за событие сезона

37:51 Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу

46:01 Паша объясняет, почему не считает Тутберидзе и Плющенко тренерами года

53:50 вы ждали этого весь сезон – номинация имени Матвея Ветлугина

1:00:56 чей камбэк был эффектнее – Бойковой и Козловского или Алиева?

1:06:07 «Даже если Косторная скажет, что встает в пару с Гном Гномычем, уходит в танцы, а тренировать их будет Арутюнян, я не удивлюсь»

1:10:32 Полина рассказывает, почему переход Степановой и Букина – главный шок сезона

1:16:57 Плющенко против Федченко и Ягудина, Первый канал против Трусовой и Тарасовой: чья битва была важнее?

1:24:54 можно ли разочароваться в том, кем не был очарован? Выбираем между Валиевой, Самоделкиной и Трусовой

1:34:40 спецноминация для голого Коляды, Греты Тунберг и желания проявляться

1:40:42 Настя отпускает грехи всем претендентам на «Кринж года»

1:46:51 впервые вручаем «Оскар» лучшему журналисту!

1:53:02 проводник Худайбердиевой, однушка Косторной и годичный мораторий Плющенко: вспоминаем главные мемы сезона

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.