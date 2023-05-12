25 комментариев

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Валиева – разочарование или лучшая фигуристка? За что Загитова получила «кринж сезона»? Вручаем Оскар-2023

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Привет!

Подкаст «Чистый хвост» подводит итоги сезона в фигурном катании и весело вручает виртуальные статуэтки «Оскара».

Павел Копачев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова определили лучших в 13 номинациях.

Почему Москвина претендовала на лучшего тренера, а Тутберидзе – нет? Событие сезона – четверной аксель Малинина или шоу-турнир на Первом канале? И что важнее – «проявляться» или «проработать кейс с проводником»?

А еще мы выбрали главное противостояние сезона (Плющенко уступил бывшей ученице), разочарование года (статуэтку Валиевой передали ее тренерам) и, конечно, лучших фигуристов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 неожиданное влияние Валиевой на концерты Кирилла Рихтера

4:56 почему Бойкова и Козловский решили уйти именно к Тутберидзе?

9:10 главная загадка перехода Бойковой и Козловского – тайминг

15:44 лучший фигурист сезона – Уно или Малинин?

22:32 Ваня не согласен с тем, что Валиева может претендовать на фигуристку года

28:35 Сакамото, Губанова или Акатьева? Выбираем лучшую одиночницу

32:10 четверной аксель Малинина против солнечного зайчика Ягудина: голосуем за событие сезона

37:51 Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу

46:01 Паша объясняет, почему не считает Тутберидзе и Плющенко тренерами года

53:50 вы ждали этого весь сезон – номинация имени Матвея Ветлугина

1:00:56 чей камбэк был эффектнее – Бойковой и Козловского или Алиева?

1:06:07 «Даже если Косторная скажет, что встает в пару с Гном Гномычем, уходит в танцы, а тренировать их будет Арутюнян, я не удивлюсь»

1:10:32 Полина рассказывает, почему переход Степановой и Букина – главный шок сезона

1:16:57 Плющенко против Федченко и Ягудина, Первый канал против Трусовой и Тарасовой: чья битва была важнее?

1:24:54 можно ли разочароваться в том, кем не был очарован? Выбираем между Валиевой, Самоделкиной и Трусовой

1:34:40 спецноминация для голого Коляды, Греты Тунберг и желания проявляться

1:40:42 Настя отпускает грехи всем претендентам на «Кринж года»

1:46:51 впервые вручаем «Оскар» лучшему журналисту!

1:53:02 проводник Худайбердиевой, однушка Косторной и годичный мораторий Плющенко: вспоминаем главные мемы сезона

Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?

Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

25 комментариев

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tull
Ответ Мурманчанин37
"Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу" И эти люди вещают о "кринже"?)) Минус, смотреть не буду
я уже давно не пытаюсь их смотреть. Уровень понимания ниже плинтуса.
+33
-1
+32
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Charliz
Кринж - это вы ребята. Ведете себя как свора оголодавших бродячих псов.
+36
-7
+29
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Мурманчанин37
"Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу" И эти люди вещают о "кринже"?)) Минус, смотреть не буду
+32
-6
+26
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Oleandra
Ответ Мурманчанин37
"Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу" И эти люди вещают о "кринже"?)) Минус, смотреть не буду
там у них везде иностранцы победили, кроме как в скандалах, интригах и склоках.. там уж наши впереди.. такой себе подкаст-иноагент.
+25
-3
+22
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Валерий Петров
Ответ Oleandra
там у них везде иностранцы победили, кроме как в скандалах, интригах и склоках.. там уж наши впереди.. такой себе подкаст-иноагент.
Ещё вопрос к авторам этого подкаста про где это там? Какой-то недоОскар сами себе придумали и сами же его обсуждают. Ну была премия ису в какой-то подсобке. А тут что? Какие то фейковые оскары, mvp, "лучшая фигуристка года". Какого года, если сейчас как раз полугодие? На календарь хоть бы глянули.
Бред сивой кобылы.
+17
-1
+16
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несахар
ладно, ниже в комментах подсказали, не поленился, быстренько нашёл момент про загитову.
ну это жесть.
я сначала сразу подумал, что говоря о кринже загитовой речь идёт о ее провальнейшем номере монро, и я бы точно назвал бы этот номер кринжем года, но один из спичеров подкаста оказывается навалил всё в кучу... и "верх и низ" москвы, и "регистрационный знак".
ладно в комментах на спортсе загитову за каждый ее чих, за каждую пропущенную запятую в ее постах ругают, но в подкасте всё-таки хочется услышать более серьезный подход взрослых людей без сползания в мелочную придирчивость.
+16
-6
+10
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Андрей Красин
Ответ Оганнес Багдян
Зашел, сразу нашел 01-34 по времени.... Номинация Кринж года, даже не надо было слушать чтоб понять о ком речь)))) Уххх.... ща начнется)))))))
Что начнется, с двадцати новых аккаунтов будешь тут одно и то же строчить ? Никому этот подкаст неинтересен, как и твой отчаянно-разгоняемый блог про медвежуть.
+16
-9
+7
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Сайтама
Сколько можно всех, абсолютно всех сажать на хвост Алине Загитовой? Тыкать её практически в каждый пост. И само собой с негативной информацией.
Обсуждайте действующих спортсменов, спортивные прокаты, соревнования, работу тренеров и другие спортивные темы. Ведь это спортивный канал?
Но именно Алина, это тот локомотив , который вытянет любую тему. И этим пользуются все, кому не лень. На темах о "действующих", "преодолевающих", " китайских любимицах" , как показала практика, далеко не уедешь.
+11
-4
+7
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Олег Кузнецов
Давайте дождемся судебного решения по допингу и тогда вопрос разочарование или нет сам отпадет.
+10
-5
+5
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Lapo Elkann
Как не крути, подкаст назвали " Чистый хвост " и все крутятся вокруг Тутберидзе.
Надеюсь Этери Георгиевна еще долго будет
"кормить "журналистов.
Ну Валиева тоже. Если Загитову хейтили на главной из за сорванных прокатов ,то Валиева
постоянно " висит " на главной из за четверных, трикселей и после удачного сезона.
+14
-9
+5
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Сайтама
Ответ tull
я уже давно не пытаюсь их смотреть. Уровень понимания ниже плинтуса.
Достаточно посмотреть заголовок , сразу же можно сделать правильные выводы.
+3
-1
+2
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Валерий Петров
Ответ несахар
пишете, что никак не может, а вышло наоборот. какой бы ни была вина валиевой, вся эта ситуация бросила тень на валиеву, на ее тренеров, на врача, которые всегда с фигуристками на турниры ездил. и валиева по сей день не может восстановить имя чистой спортсменки. пыталась это сделать с помощью дедушкиного стакана, но никто не поверил, слишком неправдоподобная версия.
Версия как версия, ВАДА видела и куда более неправдободнее - типа обмена жидкостями, заражения кремами, помадами и прочим.
+5
-3
+2
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несахар
Ответ Lapo Elkann
Как не крути, подкаст назвали " Чистый хвост " и все крутятся вокруг Тутберидзе. Надеюсь Этери Георгиевна еще долго будет "кормить "журналистов. Ну Валиева тоже. Если Загитову хейтили на главной из за сорванных прокатов ,то Валиева постоянно " висит " на главной из за четверных, трикселей и после удачного сезона.
увы, но четверные камилы из-за допинг скандала ушли в тень
+10
-9
+1
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Маргарита В Сафронова
Алина съела Монро. Наша кровь с молоком красавица вчистую переиграла бледную голливудскую диву. Это было так класно. Я веселилась от души!
0
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Maturmalai
"Словить Пескова" уже стало народным фразеологизмом? Сомнительное достижение для пресс-секретаря президента, которому, по идее, все должны верить и доверять.
0
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Сайтама
Ответ Оганнес Багдян
Зашел, сразу нашел 01-34 по времени.... Номинация Кринж года, даже не надо было слушать чтоб понять о ком речь)))) Уххх.... ща начнется)))))))
Это Вы о том, что никак не выберут виновного за допинг Валиевой, из-за чего три команды остались без Олимпийских медалей?
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Lapo Elkann
Ответ несахар
увы, но четверные камилы из-за допинг скандала ушли в тень
Да и на арену вышли Сакамото и Куракова
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несахар
Ответ Lapo Elkann
Да и на арену вышли Сакамото и Куракова
у сакамото в мире очень много поклонников.
и в россии тоже.
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