25 комментариев

Валиева – разочарование или лучшая фигуристка? За что Загитова получила «кринж сезона»? Вручаем Оскар-2023
Привет!
Подкаст «Чистый хвост» подводит итоги сезона в фигурном катании и весело вручает виртуальные статуэтки «Оскара».
Павел Копачев, Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова определили лучших в 13 номинациях.
Почему Москвина претендовала на лучшего тренера, а Тутберидзе – нет? Событие сезона – четверной аксель Малинина или шоу-турнир на Первом канале? И что важнее – «проявляться» или «проработать кейс с проводником»?
А еще мы выбрали главное противостояние сезона (Плющенко уступил бывшей ученице), разочарование года (статуэтку Валиевой передали ее тренерам) и, конечно, лучших фигуристов.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 неожиданное влияние Валиевой на концерты Кирилла Рихтера
4:56 почему Бойкова и Козловский решили уйти именно к Тутберидзе?
9:10 главная загадка перехода Бойковой и Козловского – тайминг
15:44 лучший фигурист сезона – Уно или Малинин?
22:32 Ваня не согласен с тем, что Валиева может претендовать на фигуристку года
28:35 Сакамото, Губанова или Акатьева? Выбираем лучшую одиночницу
32:10 четверной аксель Малинина против солнечного зайчика Ягудина: голосуем за событие сезона
37:51 Семененко – единственный российский претендент на лучшую программу
46:01 Паша объясняет, почему не считает Тутберидзе и Плющенко тренерами года
53:50 вы ждали этого весь сезон – номинация имени Матвея Ветлугина
1:00:56 чей камбэк был эффектнее – Бойковой и Козловского или Алиева?
1:06:07 «Даже если Косторная скажет, что встает в пару с Гном Гномычем, уходит в танцы, а тренировать их будет Арутюнян, я не удивлюсь»
1:10:32 Полина рассказывает, почему переход Степановой и Букина – главный шок сезона
1:16:57 Плющенко против Федченко и Ягудина, Первый канал против Трусовой и Тарасовой: чья битва была важнее?
1:24:54 можно ли разочароваться в том, кем не был очарован? Выбираем между Валиевой, Самоделкиной и Трусовой
1:34:40 спецноминация для голого Коляды, Греты Тунберг и желания проявляться
1:40:42 Настя отпускает грехи всем претендентам на «Кринж года»
1:46:51 впервые вручаем «Оскар» лучшему журналисту!
1:53:02 проводник Худайбердиевой, однушка Косторной и годичный мораторий Плющенко: вспоминаем главные мемы сезона
Бойкова и Козловский ушли от Москвиной к Тутберидзе. В чем причина и почему этот трансфер выгоден всем?
Дэвис и Смолкин так хотели выступать, что провели без турниров год. Что делали и где их ждать – Россия, США, Израиль, Грузия?
Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Бред сивой кобылы.
ну это жесть.
я сначала сразу подумал, что говоря о кринже загитовой речь идёт о ее провальнейшем номере монро, и я бы точно назвал бы этот номер кринжем года, но один из спичеров подкаста оказывается навалил всё в кучу... и "верх и низ" москвы, и "регистрационный знак".
ладно в комментах на спортсе загитову за каждый ее чих, за каждую пропущенную запятую в ее постах ругают, но в подкасте всё-таки хочется услышать более серьезный подход взрослых людей без сползания в мелочную придирчивость.
Обсуждайте действующих спортсменов, спортивные прокаты, соревнования, работу тренеров и другие спортивные темы. Ведь это спортивный канал?
Но именно Алина, это тот локомотив , который вытянет любую тему. И этим пользуются все, кому не лень. На темах о "действующих", "преодолевающих", " китайских любимицах" , как показала практика, далеко не уедешь.
Надеюсь Этери Георгиевна еще долго будет
"кормить "журналистов.
Ну Валиева тоже. Если Загитову хейтили на главной из за сорванных прокатов ,то Валиева
постоянно " висит " на главной из за четверных, трикселей и после удачного сезона.
и в россии тоже.