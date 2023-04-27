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Как Россия пережила сезон без больших турниров? Валиеву спасали судьи, а открытие – Митя Хрусталев

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Привет!

В фигурном катании завершился, пожалуй, самый необычный сезон, когда Россия жила параллельно мировому спорту.

Его итоги в «Чистом хвосте» подводят Павел Копачев, Иван Кузнецов и Полина Крутихина.

Как наши справились без соперников из других стран? Какие турниры стоит оставить даже после возвращения? Кого, по мнению Вани, спасла «политика благотворительности» российских судей? И почему президент ФФКР Антон Сихарулидзе – это здорово?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем выпуск про кулинарию и орфоэпию

4:32 экзистенциальный момент, отчасти свободное сердце и музыкальные вкусы Медведевой

10:46 что общего между шоу Тутберидзе и матчем Россия – Мальта?

16:39 считываем невербальные сигналы Антона Сихарулидзе

20:32 конспирологическая теория Вани про Алексея Железнякова

28:47 ждать ли Евгению Плющенко корректирующую дискриминацию?

32:43 кого поджаривает Эшли Вагнер в своих подкастах?

38:38 первый сезон без России – что изменилось? Губанова в новой роли, взлет Репонд и доминирование Сакамото

43:08 Паша реформирует систему квот в фигурном катании

49:33 почему так затянулось дело Валиевой? И насколько оно помешает России вернуться, если снимут бан?

53:29 главный тренд года – в фигурном катании снова побеждают люди 30+

1:00:15 прыжковый турнир – лучшее соревнование, Хрусталев – открытие сезона?

1:07:48 Полина не верит в клубный формат в фигурном катании

1:10:11 первый сезон Валиевой после Олимпиады – успешный или нет?

Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

1 комментарий

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Agura
Да уж! Митя Хрусталев - самая яркая звезда фигурного катания ...???
+2
0
+2
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