Как Россия пережила сезон без больших турниров? Валиеву спасали судьи, а открытие – Митя Хрусталев
Привет!
В фигурном катании завершился, пожалуй, самый необычный сезон, когда Россия жила параллельно мировому спорту.
Его итоги в «Чистом хвосте» подводят Павел Копачев, Иван Кузнецов и Полина Крутихина.
Как наши справились без соперников из других стран? Какие турниры стоит оставить даже после возвращения? Кого, по мнению Вани, спасла «политика благотворительности» российских судей? И почему президент ФФКР Антон Сихарулидзе – это здорово?
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем выпуск про кулинарию и орфоэпию
4:32 экзистенциальный момент, отчасти свободное сердце и музыкальные вкусы Медведевой
10:46 что общего между шоу Тутберидзе и матчем Россия – Мальта?
16:39 считываем невербальные сигналы Антона Сихарулидзе
20:32 конспирологическая теория Вани про Алексея Железнякова
28:47 ждать ли Евгению Плющенко корректирующую дискриминацию?
32:43 кого поджаривает Эшли Вагнер в своих подкастах?
38:38 первый сезон без России – что изменилось? Губанова в новой роли, взлет Репонд и доминирование Сакамото
43:08 Паша реформирует систему квот в фигурном катании
49:33 почему так затянулось дело Валиевой? И насколько оно помешает России вернуться, если снимут бан?
53:29 главный тренд года – в фигурном катании снова побеждают люди 30+
1:00:15 прыжковый турнир – лучшее соревнование, Хрусталев – открытие сезона?
1:07:48 Полина не верит в клубный формат в фигурном катании
1:10:11 первый сезон Валиевой после Олимпиады – успешный или нет?
Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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