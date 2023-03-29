На связи подкаст «Паровоз везет» – мы рассказываем о том, как заниматься спортом в разных уголках России, активно путешествовать и изучать страну.

В новом выпуске рассказываем про путешествие по Золотому кольцу России и это давно уже не тот тур на автобусе, в который отправлялись наши бабушки (хотя, такой вариант тоже возможен, в нем есть своя романтика). В этом выпуске нас ждут забеги, прогулки на сапах на закате, сплавы на байдарках, кайтинг, полеты на воздушных шарах, велосипедные походы и бесконечно прекрасная природа.

Города, которые входят в Золотое кольцо России – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. Кроме них мы еще рассказываем про Тутаев, Рыбинск и Плес.

Кроме основных туристических достопримечательностей, на маршруте есть еще много вариантов, как активно провести время. Например, забеги: – серия забегов « Бегом по Золотому кольцу », которые проходят в 10 городах: – трейл Golden Ring Ultra Trail в Суздале, где есть дистанции от 1 до 100 км; – полумарафон во Владимире « Золотые ворота ».

Ссылки на остальные активности, школы, турфирмы и другие организации оставляем чуть ниже, в таймкодах.

Слушайте подкаст, записывайте контакты, планируйте маршрут и изучайте города, входящие в Золотое кольцо России.

Делитесь в комментариях различными стартами, забегами, заплывами, заездами, о которых мы не рассказали в подкасте. Одного из героев этого выпуска мы нашли как раз благодаря комментариям на Sports.ru (угадайте, кого!).

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Таймкоды

00:00 – Что такое Золотое кольцо России в целом?

02:20 – Какие города входят в Золотое кольцо и почему Юле хочется в Рыбинск

03:50 – В каких городах была Настя и почему она скоро едет в Переславль-Залесский

06:17 – Забеги серии « Бегом по Золотому кольцу »: называем 10 стартов с датами

07:48 – В каком городе бы побежала забег Юля и почему именно в Ярославле

08:30 – В Суздале нет БЗК, но есть трейл GRUT ! А в Переславле – мощный зимний трейл

10:00 – Ультратрейлы? Бежать 100 км? Как это возможно?

12:50 – Зачем бегуну делать ОФП и ходить в тренажерку

14:20 – На забегах БЗК есть дистанции в 3 км, рассказываем, как понять, сможешь ли ты их пробежать

16:06 – Как бег и езда на велике расширяют в голове границы и расстояния

21:00 – Краткая справка о Костроме, Ярославле, Ростове, Тутаеве и Иваново

22:45 – Почему в Ярославле нужно кататься на сапах, а в Угличе ходить на байдарке

26:40 – Какие есть классные маршруты байдарочных походов в Угличе. Рассказывает Игорь Лимонов, инструктор туристической фирмы « Старые друзья »

30:25 – Продолжаем тур по воде: Рыбинское водохранилище и сапы, а еще кайтинг в Переславле-Залесском

32:25 ­– Кайтинг: что это за спорт?

34:15 – Как быстро можно научиться и какие условия в Переславле

38:15 – Зимой можно заняться сноукайтингом, но есть некоторые проблемы…

39:52 – В Переславле есть полеты на воздушных шарах! А воздухоплавание – это настоящий спорт

41:00 – Кто может стать пилотом аэростата и какие есть задания на соревнованиях. Рассказывает Татьяна Корякина, судья-измеритель федерации воздухоплавания Ярославской области

42:40 – Как полетать на воздушном шаре, не становясь пилотом. Сколько это стоит? Что такое фестиваль воздухоплавания?

44:40 – Безопасно ли летать на шаре? Можно ли вывалиться из корзины? Нас снова успокаивает Татьяна Корякина

46:30 – В чем отличие фестиваля от самостоятельного полета

48:30 – Снова говорим про кайтинг, спортсменов и полеты кайтеров. Безопасно ли это?

50:20 – Можно ли проехать на велике по Золотому кольцу? Какие расстояния?

51:50 – Как спланировать маршрут велотура и какие выбирать дороги. Рассказывает Иван Демидов, велотурист, активист проекта « Национальная Велосипедная Сеть России »

55:12 – А есть ли организованные велотуры по Золотому кольцу?

01:01:00 – Иван Демидов советует веломаршруты на выходные: Переславль и Плещеево озеро, Мышкин–Углич. Чем интересны эти города

01:05:30 – Что такое байкпакинг? Почему маршруты по Золотому кольцу подойдут начинающим велосипедистам, а не только прошаренным туристам

01:06:50 – В этих районах есть клещи… Как защищаться?

01:08:34 – Подводим итоги и зовем вас вести блоги на Sports.ru (у нас теперь есть донаты для блогеров!)

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