Золотое кольцо России весной и летом: бег, байдарки, кайтинг, полеты на воздушных шарах и велопоходы
На связи подкаст «Паровоз везет» – мы рассказываем о том, как заниматься спортом в разных уголках России, активно путешествовать и изучать страну.
В новом выпуске рассказываем про путешествие по Золотому кольцу России и это давно уже не тот тур на автобусе, в который отправлялись наши бабушки (хотя, такой вариант тоже возможен, в нем есть своя романтика). В этом выпуске нас ждут забеги, прогулки на сапах на закате, сплавы на байдарках, кайтинг, полеты на воздушных шарах, велосипедные походы и бесконечно прекрасная природа.
Города, которые входят в Золотое кольцо России – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. Кроме них мы еще рассказываем про Тутаев, Рыбинск и Плес.
Кроме основных туристических достопримечательностей, на маршруте есть еще много вариантов, как активно провести время. Например, забеги: – серия забегов «Бегом по Золотому кольцу», которые проходят в 10 городах: – трейл Golden Ring Ultra Trail в Суздале, где есть дистанции от 1 до 100 км; – полумарафон во Владимире «Золотые ворота».
Ссылки на остальные активности, школы, турфирмы и другие организации оставляем чуть ниже, в таймкодах.
Слушайте подкаст, записывайте контакты, планируйте маршрут и изучайте города, входящие в Золотое кольцо России.
Делитесь в комментариях различными стартами, забегами, заплывами, заездами, о которых мы не рассказали в подкасте. Одного из героев этого выпуска мы нашли как раз благодаря комментариям на Sports.ru (угадайте, кого!).
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Таймкоды
00:00 – Что такое Золотое кольцо России в целом?
02:20 – Какие города входят в Золотое кольцо и почему Юле хочется в Рыбинск
03:50 – В каких городах была Настя и почему она скоро едет в Переславль-Залесский
06:17 – Забеги серии «Бегом по Золотому кольцу»: называем 10 стартов с датами
07:48 – В каком городе бы побежала забег Юля и почему именно в Ярославле
08:30 – В Суздале нет БЗК, но есть трейл GRUT! А в Переславле – мощный зимний трейл
10:00 – Ультратрейлы? Бежать 100 км? Как это возможно?
12:50 – Зачем бегуну делать ОФП и ходить в тренажерку
14:20 – На забегах БЗК есть дистанции в 3 км, рассказываем, как понять, сможешь ли ты их пробежать
16:06 – Как бег и езда на велике расширяют в голове границы и расстояния
21:00 – Краткая справка о Костроме, Ярославле, Ростове, Тутаеве и Иваново
22:45 – Почему в Ярославле нужно кататься на сапах, а в Угличе ходить на байдарке
26:40 – Какие есть классные маршруты байдарочных походов в Угличе. Рассказывает Игорь Лимонов, инструктор туристической фирмы «Старые друзья»
30:25 – Продолжаем тур по воде: Рыбинское водохранилище и сапы, а еще кайтинг в Переславле-Залесском
32:25 – Кайтинг: что это за спорт?
34:15 – Как быстро можно научиться и какие условия в Переславле
38:15 – Зимой можно заняться сноукайтингом, но есть некоторые проблемы…
39:52 – В Переславле есть полеты на воздушных шарах! А воздухоплавание – это настоящий спорт
41:00 – Кто может стать пилотом аэростата и какие есть задания на соревнованиях. Рассказывает Татьяна Корякина, судья-измеритель федерации воздухоплавания Ярославской области
42:40 – Как полетать на воздушном шаре, не становясь пилотом. Сколько это стоит? Что такое фестиваль воздухоплавания?
44:40 – Безопасно ли летать на шаре? Можно ли вывалиться из корзины? Нас снова успокаивает Татьяна Корякина
46:30 – В чем отличие фестиваля от самостоятельного полета
48:30 – Снова говорим про кайтинг, спортсменов и полеты кайтеров. Безопасно ли это?
50:20 – Можно ли проехать на велике по Золотому кольцу? Какие расстояния?
51:50 – Как спланировать маршрут велотура и какие выбирать дороги. Рассказывает Иван Демидов, велотурист, активист проекта «Национальная Велосипедная Сеть России»
55:12 – А есть ли организованные велотуры по Золотому кольцу?
01:01:00 – Иван Демидов советует веломаршруты на выходные: Переславль и Плещеево озеро, Мышкин–Углич. Чем интересны эти города
01:05:30 – Что такое байкпакинг? Почему маршруты по Золотому кольцу подойдут начинающим велосипедистам, а не только прошаренным туристам
01:06:50 – В этих районах есть клещи… Как защищаться?
01:08:34 – Подводим итоги и зовем вас вести блоги на Sports.ru (у нас теперь есть донаты для блогеров!)
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