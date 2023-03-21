Исследуем КМВ, КБР и КЧР.

На связи подкаст «Паровоз везет» – мы рассказываем о том, как заниматься спортом в разных уголках России, активно путешествовать и изучать страну.

В новом выпуске рассказываем про Кисловодск и беговые кемпы в этом городе. Почему Кисловодск – Мекка бегунов? В чем преимущество тренировок в среднегорье?

Как еще отдыхать в Кисловодске, если не хочется бегать? Куда сходить в поход и что такое «17 лакколитов»? Куда ходить в походы в КБР и КЧР, какие водопады и ущелья стоит посмотреть? Есть ли в регионе медведи?

В какие месяцы стоит приезжать на горнолыжные курорты Архыз, Домбай, Эльбрус-Азау и Чегет? Чем отличаются между собой и какие больше подходят для фрирайда? Почему нужно готовить мелочь наличкой, если едете на Домбай?

Можно ли забраться на Эльбрус неподготовленному человеку и какие маршруты в Приэльбрусье подойдут для первых шагов? Зачем альпинисту скалолазание? Почему Кисловодск и Пятигорск подходят для скалолазания и можно ли новичку впервые попробовать скалолазание на естественном рельефе именно тут?

Слушайте нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Если вам есть что добавить к обсуждению, вы можете посоветовать локации или поделиться историями из путешествий, пишите комментарии!

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Таймкоды

00:00 – Почему мы в этом выпуске отправляемся в Кавказские Минеральные Воды и что это за регион

02:42 – Почему Кисловодск – Мекка бегунов? Что такое гипоксия? Где там бегать? Отвечает Артур Бурцев, мастер спорта по легкой атлетике и тренер по бегу

06:43 – Кому стоит ехать в беговой кемп? В чем вообще радость от кемпов?

11:16 – Беговые тусовки и клубы – это для прошаренных? Почему нет кемпов для полных новичков? Большой спор про кемпы для новичков в разных видах спорта

21:50 – Что еще делать в Кисловодске, кроме бега?

22:18 – Челлендж: забраться на 17 лакколитов

25:10 – Кисловодск и Пятигорск, где селиться? Куда прилетать?

27:22 – Куда ходить в треккинг, если вы живете в Кисловодске? Рассказывает трейлраннер и альпинистка Варвара Попова, которая работала гидом на Эльбрусе и помогала организовывать ультрейлы на Кавказе

29:59 – Что по погоде в марте-апреле

33:12 – По географии у нас двойка. Разбираемся, где находятся Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия

34:32 – Куда пойти в длинный поход по Северному Кавказу? Рассказывает Сергей Иващенко, гид и основатель туристической фирмы _MORE.GOR_

36:06 – Какие ущелья стоит посмотреть? Баксанское ущелье и озеро Башкара, Чегемское ущелье и ледники, Безенгийское ущелье и «Язык тролля». Рассказывает Варвара Попова

42:30 – Медведи на Кавказе: есть, нет, плюсы, минусы, лайфхаки для встречи. Рассказывает Сергей Иващенко

45:10 – Почему нельзя за один раз съездить и на Архыз, и на Домбай, и на Эльбрус

46:29 – Когда на курортах начинается и заканчивается горнолыжный сезон. Рассказывает Иван Малахов, многократный призер и победитель этапа чемпионата мира по фрирайду

47:29 – Чем отличаются курорты между собой

49:05 – Где на этих курортах раздолье для фрирайда? Отвечает Иван Малахов

50:11 – Обсуждаем, как курорты относятся к фрирайдерам, взаимодействуют с ними и готовят трассы

53:37 – Какой курорт выбрали бы мы сами в зависимости от своего уровня и потребностей

56:10 – FIGHT! Лыжники против сноубордистов: почему мы такие разные?

01:05:30 – Есть ли проблемы на курортах? Нашли одну: удивительная история про бизнес на Домбае

01:07:52 – Манят горы: можно ли попробовать себя в альпинизме в первый раз прямо на Кавказе?

01:11:05 – Есть ли тут маршруты восхождений для новичков? Рассказывает Надежда Оленёва, мастер спорта по альпинизму, призер чемпионатов России и инструктор в школе альпинизма Mountain Guru

01:14:45 – Зачем в альпинизме скалолазание?

01:17:11 – Почему скалолазание подходит не только «спортикам», но и новичкам?

01:20:50 – Анонсируем фестиваль хайлайна и скалолазания в Кисловодске на майских праздниках. Что такое хайлайн? Бояться ли высоты?

01:24:33 – Финальные выводы про Кавказские Минеральные Воды, КБР и КЧР

Фото: Юля Пухкал, Иван Малахов, Сергей Иващенко