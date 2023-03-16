Почему Малинин съязвил судьям? Грассль у Тутберидзе стал похож на Щербакову?
Привет!
Большой фигурный сезон почти финишировал: позади чемпионат мира, в апреле ждет эпилог – командный ЧМ (World Team Trophy) на 6 сборных.
Итоги главного старта сезона в «Чистом хвосте» подводит расширенный состав: Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Майя Багрянцева, вернувшаяся из Японии.
Развилка Ильи Малинина, которому для победы недостаточно 8 квадов. Большое изменение в Каори Сакамото – Ваня описывает это очень поэтично. Особая харизма и химия Мэдисон Чок с Эваном Бэйтсом. А еще – удивительный трансфер Степановой и Букина, а также интервью Этери Тутберидзе L’Equipe как «Операция «Химчистка».
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 второй подряд ЧМ без России – что запомнилось?
05:43 Майя рассказывает, как выглядит ЧМ изнутри: японцы с пачкой флагов, душевные разговоры с Арутюняном и запрет на игрушки
09:31 Малинин прыгнул 8 квадов – и все равно только третий. Чего не хватило судьям?
14:30 в чем главное различие между Уно и Малининым?
17:28 Малинин может сделать пятерной – но ему не нужен ни он, ни четверной аксель
21:48 Настя объясняет, почему Ча – новый идеал для ISU
25:12 «Гладиатор в эпоху постмодерна», Мессинг под Мику и другие программы, которые нас зацепили
30:42 мимика Щербаковой и новые вращения: как меняется Грассль при Тутберидзе?
33:19 выводим новую формулу фигурного катания на примере Трусовой и Брауна
39:07 «Он обнял родные березки – и ему полегчало»: что происходит с Морисом в этом сезоне?
41:41 Ваня рассуждает, как Сакамото влияет на его бессознательное
48:07 обсуждаем лучшие программы Сакамото и шутки Ламбьеля в постановках Васильевса
53:52 Чок и Бейтс выиграли ЧМ с падением – значит, российские судьи были правы весь сезон?
58:02 что общего между произвольным Чок / Бейтса и деревом из фильма Ларса фон Триера?
1:03:55 и все-таки – как живется мировому фигурному катанию без России?
1:08:41 Полина ищет логику в переходе Степановой и Букина к Жулину
1:11:31 Степановой и Букину не хватало тренерского авторитета?
1:16:40 Тутберидзе дала интервью французам – Паша цитирует лучшие моменты
1:22:10 Этери хотела показать иностранцам новую Тутберидзе – у нее получилось?
1:26:56 как в Сайтаме отнеслись к появлению Тутберидзе за бортиком?
Куда идет фигурное катание без России? Регресс девушек, судьи против ультра-си, а у ISU есть причина не возвращать наших
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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