19 комментариев

Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

Победа Ягудина в шоу-турнире справедлива? А кого из фигуристов обидели судьи?

Камила Валиева Камила Валиева
женское катание женское катание
мужское катание мужское катание
пары пары
танцы на льду танцы на льду
Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Анастасия Мишина Анастасия Мишина
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
сборная России сборная России
Виктория Синицина Виктория Синицина
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Александр Галлямов Александр Галлямов
Открытый турнир по шоу-программам
Анна Щербакова Анна Щербакова
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Фигурный сезон в России финишировал турниром по шоу-программам – и этот эксперимент подарил фейерверк из тем, образов, впечатлений. Чьи номера несправедливо обидели, а чьи, наоборот, не по делу вывели в топ? Что надо менять в судействе? Почему Медведева 5 лет не отпускает свое олимпийское поражение, а Щербакова катает один и тот же образ под разные мелодии?

Это и многое другое обсудили в «Чистом хвосте» Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и... специальный гость. Нет, не Иван Кузнецов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 трогательная история о том, как люди становятся фанатами «Чистого хвоста»

2:50 Паша испытал гордость за фигурное катание, которое захватило прайм-тайм Первого. С ним такое впервые

8:05 Ветлугин и его номер-пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика. Почему так скромно оценили?

10:20 Цискаридзе и Юдашкин списывали друг у друга, а еще среди арбитров не хватало фигуристов

15:03 девиз жюри – «Россия для грустных». Полина рассказывает, почему у комедийных номеров не было шансов

18:06 теперь на Sports.ru есть донаты – можно легко поблагодарить любимого автора!

18:49 составляем наш топ-5: есть Семененко, Коляда и Волосожар / Траньков, но нет призеров

23:53 Настя объясняет, в чем кайф номеров Валиевой и Кондратюка

26:41 Ягудин выиграл с максимальными баллами – все по делу?

31:15 в чем ценность и в чем проблема номера Медведевой? Анализирует ее поклонница Соня

36:55 Синицина и Кацалапов с серебром – но, кажется, их номер пришел из «Ледникового периода»

42:54 «Ни Акатьевой, ни Щербаковой не должно было быть в топ-5»

47:07 предполагаем, чем обворожила судей Туктамышева, и обращаемся к Коляде

50:05 почему Загитова не попала в топ-3? И чем нас зацепила Валиева?

55:04 Погорилую отстранили организаторы, но она точно не испортила бы соревнования

57:55 нужно ли проводить шоу-турнир чаще? И кого звать в жюри в будущем?

1:02:38 у Sports.ru будет свой человек на ЧМ! Майя Багрянцева рассказывает, как прорвалась в Сайтаму и чего ждет от турнира

1:08:21 подводим итоги и прощаемся до ЧМ!

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lenapan
Ответ KMR
Вот тут боюсь не выйдет. Слишком она набрала. Хотя на пластику это не влияет
На прыжки влияет. Она и так нестабильная была.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lenapan
Судьи недодали Гуменнику, про которого никто почему-то не вспоминает в комментариях, а ведь у него было реально очень круто поставленное "Болеро", очень сильная интерпретация в духе римских императоров. Он, пожалуй, мне больше всех понравился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Маргарита В Сафронова
номировая распиаренность зашкаливает. Алина снесла Монро сходу)))))))
Скорее всего миф о " королеве ФК " закончился. это самый легкий образ .и самый яркий . для нее это подарок.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ Lapo Elkann
Монро умерла в 1962 г.
номировая распиаренность зашкаливает. Алина снесла Монро сходу)))))))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Ответ Lapo Elkann
Ну если это пубертат, то сбросит легко. Мама у нее стройная.
Надеюсь так и будет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ KMR
Вот тут боюсь не выйдет. Слишком она набрала. Хотя на пластику это не влияет
Ну если это пубертат, то сбросит легко. Мама у нее стройная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
Этот псевдотурнир - чистое шоу, с непрофессиональным псевдожюри. Оценки и места здесь не имеют никакого значения.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина действует, поэтому побеждает. На Ои она сделала самые сложные программы. Сейчас она идёт сложным путӛм и добивается результата. с 9 местом она вызвала самую большую бурю эмоций у зрителей. Она погасила Монро своей энергетикой.
Монро умерла в 1962 г.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Ответ Lapo Elkann
Да размашистая, харизматичная , но может сохранит форму и подарит еще один соревновательный сезон ?
Вот тут боюсь не выйдет. Слишком она набрала. Хотя на пластику это не влияет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ KMR
Ками рождена для шоу. Думаю с каждым номером будет прибавлять.
Да размашистая, харизматичная , но может сохранит форму и подарит еще один соревновательный сезон ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ ДнепрЧемпион1983
не верю , что Загитова сама себя везде продвигает. наверняка есть какой то Карабас Барабас который это все рулит и надеется на профит. просто Загитовой реально многовато во всех соцсетях и прочем.
Алина действует, поэтому побеждает. На Ои она сделала самые сложные программы. Сейчас она идёт сложным путӛм и добивается результата. с 9 местом она вызвала самую большую бурю эмоций у зрителей. Она погасила Монро своей энергетикой.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Алексей красиво победил, с мудрым, ярким номером. Он показал молодым, как надо бороться за свой свет и в спорте, и в жизни.
А. вообще, много было интересных номеров.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Ками рождена для шоу.
Думаю с каждым номером будет прибавлять.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Самый шоу-номер был у Матвея.
Самый неинтересный - у МЖ.
Недооценили многих.
Ягудину просто подарили деньги.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ ДнепрЧемпион1983
не верю , что Загитова сама себя везде продвигает. наверняка есть какой то Карабас Барабас который это все рулит и надеется на профит. просто Загитовой реально многовато во всех соцсетях и прочем.
Пиар , Лига ставок рулит. Номер яркий , но самое слабое выступление.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Ответ ДнепрЧемпион1983
не верю , что Загитова сама себя везде продвигает. наверняка есть какой то Карабас Барабас который это все рулит и надеется на профит. просто Загитовой реально многовато во всех соцсетях и прочем.
Она сама ведёт соцсети и то количество кринжа в её словах и действиях говорит только о том что были бы люди за спиной то её бы остепенили .Вывод один , она глупа и за спиной только домохозяйки и гражданка Палаткина и ей подобные
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
Самый смотрибельный и зажигательный номер был у Матвея Ветлугина.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
На фото должны быть Траньков с Волосожар, Коляда, Валиева. Никто Женю и Алину не обидел, какие призы. Алину вообще поставили выше лучших.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДнепрЧемпион1983
не верю , что Загитова сама себя везде продвигает. наверняка есть какой то Карабас Барабас который это все рулит и надеется на профит. просто Загитовой реально многовато во всех соцсетях и прочем.
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий