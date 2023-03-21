19 комментариев

Привет!

Фигурный сезон в России финишировал турниром по шоу-программам – и этот эксперимент подарил фейерверк из тем, образов, впечатлений. Чьи номера несправедливо обидели, а чьи, наоборот, не по делу вывели в топ? Что надо менять в судействе? Почему Медведева 5 лет не отпускает свое олимпийское поражение, а Щербакова катает один и тот же образ под разные мелодии?

Это и многое другое обсудили в «Чистом хвосте» Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и... специальный гость. Нет, не Иван Кузнецов.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 трогательная история о том, как люди становятся фанатами «Чистого хвоста»

2:50 Паша испытал гордость за фигурное катание, которое захватило прайм-тайм Первого. С ним такое впервые

8:05 Ветлугин и его номер-пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика. Почему так скромно оценили?

10:20 Цискаридзе и Юдашкин списывали друг у друга, а еще среди арбитров не хватало фигуристов

15:03 девиз жюри – «Россия для грустных». Полина рассказывает, почему у комедийных номеров не было шансов

18:06 теперь на Sports.ru есть донаты – можно легко поблагодарить любимого автора!

18:49 составляем наш топ-5: есть Семененко, Коляда и Волосожар / Траньков, но нет призеров

23:53 Настя объясняет, в чем кайф номеров Валиевой и Кондратюка

26:41 Ягудин выиграл с максимальными баллами – все по делу?

31:15 в чем ценность и в чем проблема номера Медведевой? Анализирует ее поклонница Соня

36:55 Синицина и Кацалапов с серебром – но, кажется, их номер пришел из «Ледникового периода»

42:54 «Ни Акатьевой, ни Щербаковой не должно было быть в топ-5»

47:07 предполагаем, чем обворожила судей Туктамышева, и обращаемся к Коляде

50:05 почему Загитова не попала в топ-3? И чем нас зацепила Валиева?

55:04 Погорилую отстранили организаторы, но она точно не испортила бы соревнования

57:55 нужно ли проводить шоу-турнир чаще? И кого звать в жюри в будущем?

1:02:38 у Sports.ru будет свой человек на ЧМ! Майя Багрянцева рассказывает, как прорвалась в Сайтаму и чего ждет от турнира

1:08:21 подводим итоги и прощаемся до ЧМ!

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.