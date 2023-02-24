9 комментариев

Привет!

Программная речь Евгения Плющенко о судействе тряханула наше фигурное катание так, что конфликт развивается неделю – а главные разбирательства впереди.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в «Чистом хвосте» детально разбирают слова опального тренера. В чем вред, в чем возможная подоплека и почему Плющенко все-таки не стоит наказывать за этот скандальный выход?

Если новости про Евгения надоели (понимаем), то про пение Загитовой, неудавшееся интервью с Медведевой и исчезновение Коляды здесь тоже есть. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 выпуск, в котором встретились Подольская, Плющенко, диджеи и WADA

08:29 делаем ставки, какое решение примет CAS по Валиевой

14:00 учеников Плющенко действительно засуживают?

20:56 Ваня объясняет, почему в Ванкувере должен был выиграть не Плющенко и не Лайсачек

27:44 Плющенко огорчает то, что он перестал быть главным любимчиком федерации?

34:35 «он защищает исключительно свой имидж легенды»: почему Плющенко настолько возмущен?

39:34 Плющенко может быть не прав по поводу судейства – но мы против того, чтобы его наказывали

49:35 обращение к людям, которым не нравятся заголовки на Sports.ru

58:27 история о том, как Полина не взяла интервью у Медведевой

1:02:20 что подкупает (а что удручает) в номере Загитовой и Зиверт?

1:07:43 почему Загитовой интересно что угодно, кроме фигурного катания?

1:21:12 трогательное признание Паши про Наталью Подольскую

1:26:26 куда исчез Коляда и ждать ли его обратно?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.