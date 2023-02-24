9 комментариев

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«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает

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Привет!

Программная речь Евгения Плющенко о судействе тряханула наше фигурное катание так, что конфликт развивается неделю – а главные разбирательства впереди.

Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в «Чистом хвосте» детально разбирают слова опального тренера. В чем вред, в чем возможная подоплека и почему Плющенко все-таки не стоит наказывать за этот скандальный выход?

Если новости про Евгения надоели (понимаем), то про пение Загитовой, неудавшееся интервью с Медведевой и исчезновение Коляды здесь тоже есть. Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 выпуск, в котором встретились Подольская, Плющенко, диджеи и WADA

08:29 делаем ставки, какое решение примет CAS по Валиевой

14:00 учеников Плющенко действительно засуживают?

20:56 Ваня объясняет, почему в Ванкувере должен был выиграть не Плющенко и не Лайсачек

27:44 Плющенко огорчает то, что он перестал быть главным любимчиком федерации?

34:35 «он защищает исключительно свой имидж легенды»: почему Плющенко настолько возмущен?

39:34 Плющенко может быть не прав по поводу судейства – но мы против того, чтобы его наказывали

49:35 обращение к людям, которым не нравятся заголовки на Sports.ru

58:27 история о том, как Полина не взяла интервью у Медведевой

1:02:20 что подкупает (а что удручает) в номере Загитовой и Зиверт?

1:07:43 почему Загитовой интересно что угодно, кроме фигурного катания?

1:21:12 трогательное признание Паши про Наталью Подольскую

1:26:26 куда исчез Коляда и ждать ли его обратно?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

9 комментариев

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Denis Travin
На сегодня Плющенко остался единственным Героем в белом, представителем старой закалённой гвардии шатателей режима, рассерженных горожан со светлыми лицами, прямыми взглядами и широким кругозором.

Хотелось бы, чтобы Комиссия по этике ФФККР заодно проверила, не пыталась ли Федченко своим обвинением Плющенко в истероидном поведение, организовать его помещение в Дом Скорби и Печали, именуемом в народе шизик-плейс.
Смелому витязю, протянувшему руку помощи навстречу детским стонам, просто пытаются заткнуть рот.

Руки прочь от Рудковских! Хватит это терпеть!! Кто здесь власть?!
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varick
Я думаю что Плющ занял деньги у уважаемых людей, под свои будущие победы, и теперь его яйки медленно зажимают в тисках... 😌
А может быть над этим пафосным нарциссом уже откровенно смеются в его собственной "академии", вот они с Яной и решили удариться во все тяжкие.

В любом случае в российском спорте этим ядовитым обиженкам-неадекватам делать нечего, нужно их максимально жестко наказать, и максимально лишить всех преференций и доступов.
+1
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+1
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Pema
Ответ Е...С
Организованная травля Плющенко. И это журналисты?
Плющенко сам организовывает скандалы вокруг себя регулярно.
0
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-1
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AAPolyansky
заголовок абсолютно правильный, это именно шантаж
+2
-1
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Kovka Gnutik
Что за грохот, что за стук?
Сел комар в лесу на сук.
Треснул сук под комаром -
Вот откуда стук и гром!
/С.Маршак/
+2
0
+2
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Jessi
Ответ Е...С
Организованная травля Плющенко. И это журналисты?
Именно так, они делают это небесплатно , теперь я точно уверена
+2
-2
0
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KMR
Эх,были времена... Все тухло в ФК. Все домохозяйки довольны. И тут оказалось,что можно как в других видах,но придумали кодекс себе же на голову
+1
0
+1
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opty
отношение к фигурному катанию как к "фигурке" и подразумевает наличе скандалов и их раздувание.

Фигурка это попса, гламурные новости и скандалы.

А фигурное катание массам не интересно , в нем еще и разбираться надо и понимать...
+13
-1
+12
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Е...С
Организованная травля Плющенко. И это журналисты?
+3
-11
-8
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