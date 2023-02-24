9 комментариев

«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает
Привет!
Программная речь Евгения Плющенко о судействе тряханула наше фигурное катание так, что конфликт развивается неделю – а главные разбирательства впереди.
Павел Копачев, Полина Крутихина и Иван Кузнецов в «Чистом хвосте» детально разбирают слова опального тренера. В чем вред, в чем возможная подоплека и почему Плющенко все-таки не стоит наказывать за этот скандальный выход?
Если новости про Евгения надоели (понимаем), то про пение Загитовой, неудавшееся интервью с Медведевой и исчезновение Коляды здесь тоже есть. Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 выпуск, в котором встретились Подольская, Плющенко, диджеи и WADA
08:29 делаем ставки, какое решение примет CAS по Валиевой
14:00 учеников Плющенко действительно засуживают?
20:56 Ваня объясняет, почему в Ванкувере должен был выиграть не Плющенко и не Лайсачек
27:44 Плющенко огорчает то, что он перестал быть главным любимчиком федерации?
34:35 «он защищает исключительно свой имидж легенды»: почему Плющенко настолько возмущен?
39:34 Плющенко может быть не прав по поводу судейства – но мы против того, чтобы его наказывали
49:35 обращение к людям, которым не нравятся заголовки на Sports.ru
58:27 история о том, как Полина не взяла интервью у Медведевой
1:02:20 что подкупает (а что удручает) в номере Загитовой и Зиверт?
1:07:43 почему Загитовой интересно что угодно, кроме фигурного катания?
1:21:12 трогательное признание Паши про Наталью Подольскую
1:26:26 куда исчез Коляда и ждать ли его обратно?
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Хотелось бы, чтобы Комиссия по этике ФФККР заодно проверила, не пыталась ли Федченко своим обвинением Плющенко в истероидном поведение, организовать его помещение в Дом Скорби и Печали, именуемом в народе шизик-плейс.
Смелому витязю, протянувшему руку помощи навстречу детским стонам, просто пытаются заткнуть рот.
Руки прочь от Рудковских! Хватит это терпеть!! Кто здесь власть?!
А может быть над этим пафосным нарциссом уже откровенно смеются в его собственной "академии", вот они с Яной и решили удариться во все тяжкие.
В любом случае в российском спорте этим ядовитым обиженкам-неадекватам делать нечего, нужно их максимально жестко наказать, и максимально лишить всех преференций и доступов.
Сел комар в лесу на сук.
Треснул сук под комаром -
Вот откуда стук и гром!
/С.Маршак/
Фигурка это попса, гламурные новости и скандалы.
А фигурное катание массам не интересно , в нем еще и разбираться надо и понимать...