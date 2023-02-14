«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады
Привет!
Фигурный «Оскар» (ISU Skating Awards) не только не принес наград России, но и оставил много вопросов – к организации, времени и месту проведения, а главное – к сути и ценности церемонии.
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» самое странное фигурное событие сезона. А еще – зафиксировали важную дату: с олимпийского командного турнира пролетел год, и медали до сих пор не распределены. Проблема – в Камиле Валиевой. Стоит ли России ждать золота?
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 неожиданная связь между Полиной, Ваней и Михаилом Колядой
4:00 чьих фанатов фигурный «Оскар» обидел больше – Щербаковой или Ханю?
7:55 что круче – ISU Skating Awards в коридоре или жеребьевка чемпионата России?
11:04 «Ничто не унижает премию сильнее, чем отношение фигуристов к ней»
16:54 чего не хватает фигурному «Оскару» – бюджета, престижа или понятных правил?
24:16 куда из фигурного катания пропали топовые немцы, британцы и шведы?
21:44 почему из всех россиян ISU решил номинировать только Щербакову?
31:39 Настя объясняет, почему Трусову не наградили за прокат с пятью четверными
38:00 развеиваем миф о том, что ISU уже обжаловал решение РУСАДА по Валиевой
41:24 чем допинг-кейс Валиевой отличается от историй Сотсковой, Юрьевой и Ярошенко?
47:40 Паша громит WADA за его роль в деле Камилы
58:02 почему России так принципиальна золотая медаль командного турнира?
1:04:20 ждать ли беспристрастности от CAS, и есть ли у Валиевой шансы выиграть дело?
1:09:30 слова поддержки Роману Костомарову
В победе Чена над Щербаковой нет политики. Нэтан – главный фигурист современности
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
2021 год... Выяснилось, что теннисистка Даяна Ястремская, объясняла попадание метаболитов местеролона в свой организм тем, что она занималась сексом с бывшим парнем, который в этот момент употреблял эти вещества.
Антидопинговые правила(да-да те самые ПРАВИЛА) секс не запрещают, стало быть они не нарушены! Тадададам!
Надо вышибать стул из под из хуцпы правильно. По чьим правилам? По вашим "цивилизованным", где лаборатория манипулирует со сроками?
У кого есть охота играть по таким правилам по принципу "когда у джентльмена не идёт игра, то джентльмен меняет правила игры"?
"... колумбийский теннисист-парник Роберт Фара смог доказать, что запрещённое вещество болденон попало в его организм после того, как он съел мясо. Дело в том, что в Латинской Америке в животноводстве применяют подобные вещества. Француз Ришар Гаске убедил трибунал, что кокаин в его организм попал во время поцелуя с девушкой, у которой это вещество оказалось на губах. Аргентинец Мариано Пуэрта объяснил положительную допинг-пробу тем, что выпил воды из того же стакана, который перед этим использовала его жена, запивая свои таблетки. Итальянка Сара Эррани добилась смягчения наказания, убедив трибунал, что в её тарелку с едой каким-то образом попала мамина таблетка...."(с)
Короче идите вы со своими правилами куда подальше...
Кто такая Валиева? - Валиева самая яркая звезда фигурного катания всех времен.
А Вот вопросы действительно актуальные:
Что это за правила?
Для чего придуманы эти правила?
Кто придумал эти правила?
Кто трактует эти правила?
Соблюдает ли эти правила тот кто их придумал?
В общем , расшевелилось болото, Скоро начнут громить МОК .
Валиева ни то что в своем виде была лучшей , но и была украшением олимпийских игр -22 .