«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

Привет!

Фигурный «Оскар» (ISU Skating Awards) не только не принес наград России, но и оставил много вопросов – к организации, времени и месту проведения, а главное – к сути и ценности церемонии.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» самое странное фигурное событие сезона. А еще – зафиксировали важную дату: с олимпийского командного турнира пролетел год, и медали до сих пор не распределены. Проблема – в Камиле Валиевой. Стоит ли России ждать золота?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 неожиданная связь между Полиной, Ваней и Михаилом Колядой

4:00 чьих фанатов фигурный «Оскар» обидел больше – Щербаковой или Ханю?

7:55 что круче – ISU Skating Awards в коридоре или жеребьевка чемпионата России?

11:04 «Ничто не унижает премию сильнее, чем отношение фигуристов к ней»

16:54 чего не хватает фигурному «Оскару» – бюджета, престижа или понятных правил?

24:16 куда из фигурного катания пропали топовые немцы, британцы и шведы?

21:44 почему из всех россиян ISU решил номинировать только Щербакову?

31:39 Настя объясняет, почему Трусову не наградили за прокат с пятью четверными

38:00 развеиваем миф о том, что ISU уже обжаловал решение РУСАДА по Валиевой

41:24 чем допинг-кейс Валиевой отличается от историй Сотсковой, Юрьевой и Ярошенко?

47:40 Паша громит WADA за его роль в деле Камилы

58:02 почему России так принципиальна золотая медаль командного турнира?

1:04:20 ждать ли беспристрастности от CAS, и есть ли у Валиевой шансы выиграть дело?

1:09:30 слова поддержки Роману Костомарову

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.