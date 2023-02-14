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«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?» Год без золота Олимпиады

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Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Фигурный «Оскар» (ISU Skating Awards) не только не принес наград России, но и оставил много вопросов – к организации, времени и месту проведения, а главное – к сути и ценности церемонии.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» самое странное фигурное событие сезона. А еще – зафиксировали важную дату: с олимпийского командного турнира пролетел год, и медали до сих пор не распределены. Проблема – в Камиле Валиевой. Стоит ли России ждать золота?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 неожиданная связь между Полиной, Ваней и Михаилом Колядой

4:00 чьих фанатов фигурный «Оскар» обидел больше – Щербаковой или Ханю?

7:55 что круче – ISU Skating Awards в коридоре или жеребьевка чемпионата России?

11:04 «Ничто не унижает премию сильнее, чем отношение фигуристов к ней»

16:54 чего не хватает фигурному «Оскару» – бюджета, престижа или понятных правил?

24:16 куда из фигурного катания пропали топовые немцы, британцы и шведы?

21:44 почему из всех россиян ISU решил номинировать только Щербакову?

31:39 Настя объясняет, почему Трусову не наградили за прокат с пятью четверными

38:00 развеиваем миф о том, что ISU уже обжаловал решение РУСАДА по Валиевой

41:24 чем допинг-кейс Валиевой отличается от историй Сотсковой, Юрьевой и Ярошенко?

47:40 Паша громит WADA за его роль в деле Камилы

58:02 почему России так принципиальна золотая медаль командного турнира?

1:04:20 ждать ли беспристрастности от CAS, и есть ли у Валиевой шансы выиграть дело?

1:09:30 слова поддержки Роману Костомарову

В победе Чена над Щербаковой нет политики. Нэтан – главный фигурист современности

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Акакий Акакиевич
Заголовок составляли западные пропагандисты. Надо вышибать стул из под из хуцпы правильно. По чьим правилам? По вашим "цивилизованным", где лаборатория манипулирует со сроками? У кого есть охота играть по таким правилам по принципу "когда у джентльмена не идёт игра, то джентльмен меняет правила игры"?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дэн Селедкин
Ответ Дэн Селедкин
Правила? Вот эти правила? "... колумбийский теннисист-парник Роберт Фара смог доказать, что запрещённое вещество болденон попало в его организм после того, как он съел мясо. Дело в том, что в Латинской Америке в животноводстве применяют подобные вещества. Француз Ришар Гаске убедил трибунал, что кокаин в его организм попал во время поцелуя с девушкой, у которой это вещество оказалось на губах. Аргентинец Мариано Пуэрта объяснил положительную допинг-пробу тем, что выпил воды из того же стакана, который перед этим использовала его жена, запивая свои таблетки. Итальянка Сара Эррани добилась смягчения наказания, убедив трибунал, что в её тарелку с едой каким-то образом попала мамина таблетка...."(с) Короче идите вы со своими правилами куда подальше...
Ну и самое яркое из этой серии :
2021 год... Выяснилось, что теннисистка Даяна Ястремская, объясняла попадание метаболитов местеролона в свой организм тем, что она занималась сексом с бывшим парнем, который в этот момент употреблял эти вещества.
Антидопинговые правила(да-да те самые ПРАВИЛА) секс не запрещают, стало быть они не нарушены! Тадададам!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
девочкитакиедевочки
Ответ mikhuil
Валиева сломала? Или дед 24.02???
а может та которая с детства не мечтала стать чои?
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Додик Аксель
Хвост может и чистый, но голова в песке у подкастников...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акакий Акакиевич
Заголовок составляли западные пропагандисты.
Надо вышибать стул из под из хуцпы правильно. По чьим правилам? По вашим "цивилизованным", где лаборатория манипулирует со сроками?
У кого есть охота играть по таким правилам по принципу "когда у джентльмена не идёт игра, то джентльмен меняет правила игры"?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дэн Селедкин
Правила? Вот эти правила?
"... колумбийский теннисист-парник Роберт Фара смог доказать, что запрещённое вещество болденон попало в его организм после того, как он съел мясо. Дело в том, что в Латинской Америке в животноводстве применяют подобные вещества. Француз Ришар Гаске убедил трибунал, что кокаин в его организм попал во время поцелуя с девушкой, у которой это вещество оказалось на губах. Аргентинец Мариано Пуэрта объяснил положительную допинг-пробу тем, что выпил воды из того же стакана, который перед этим использовала его жена, запивая свои таблетки. Итальянка Сара Эррани добилась смягчения наказания, убедив трибунал, что в её тарелку с едой каким-то образом попала мамина таблетка...."(с)
Короче идите вы со своими правилами куда подальше...
+2
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+2
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Маргарита В Сафронова
Кто такая Валиева? Лидер мирового фигурного катания в женском одиночном. Лидер российской сборной в фк. Она сумела сломать правила политической охоты.
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Lapo Elkann
Если бы существовала аналитическая журналистика, авторы провели бы параллель между " приключением " Джоковича в Австралии и " приключением " Валиевой на ОИ. Ни в первом и не во втором случае не было спорта. Нечеловеческое отношение к приглашенному спортсмену и все мы видели реакцию взрослого мужчины , опытнейшего теннисиста, который десятый раз выиграл в Австралии кубок большого шлема. Новака прикрыла команда, не было видно , как он плакал , но всем стало ясно , что он пережил год назад. Эти минуты войдут в историю спорта (как и фото Валиевой, когда она прикрыла лицо капюшоном),как позор боссов мирового спорта.
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Дэн Селедкин
«Кто такая Валиева, что она сломала желание нашего спорта играть по правилам?»(с)!
Кто такая Валиева? - Валиева самая яркая звезда фигурного катания всех времен.

А Вот вопросы действительно актуальные:
Что это за правила?
Для чего придуманы эти правила?
Кто придумал эти правила?
Кто трактует эти правила?
Соблюдает ли эти правила тот кто их придумал?
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Oleandra
Неуважаемый чистый хвост, наши борются не за Валиеву, борются за золото Кондратюка, МГ и СК.. в Пхёнчхане "поймали" Крушельницких, в Пекине - Камилу, на следующей ещё кого-нибудь поймают, если наших допустят.. лишь бы флаг и гимн нашим не возвращать, а лучше вообще страну не возвращать.
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mikhuil
Валиева сломала? Или дед 24.02???
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Заголовок " огонь ". Слушать не буду , но увидела " Паша громит WADA " .
В общем , расшевелилось болото, Скоро начнут громить МОК .
Валиева ни то что в своем виде была лучшей , но и была украшением олимпийских игр -22 .
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opty
"Ух, как же душно сразу стало!" (С) Вячеслав Самбур
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-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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