Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

сборная России сборная России
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
Анастасия Губанова
Кимми Репонд
сборная Грузии
Адам Сяо Хим Фа
женское катание
Даниэль Грассль
мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Анастасия Губанова выиграла Евро – было бы это возможно, представляй она Россию, а не Грузию? Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсуждают в «Чистом хвосте» итоги чемпионата Европы.

Даниэль Грассль – неожиданный новичок команды Тутберидзе – при чем здесь большая политика? Платье Джей Ло с открытым декольте против «блевотных спортивных костюмов оверсайз», 16-летняя швейцарская модель Кимми Репонд и ее сходство с голливудским актером, а также вечный привет Диане Дэвис и Глебу Смолкину. 

Слушаем!

Таймкогды, чтобы было удобно:

0:00 как несправедливый проигрыш Константиновой изменил карьеру Губановой

5:55 обесценивают ли победу Губановой ее низкие баллы и отсутствие конкуренции?

13:43 опровергаем теорию заговора о том, что Хендрикс пыталась испортить прокат Губановой

18:02 Ваня объясняет, чем его зацепила Кимми Репонд (кроме сходства с известным актером)

22:21 в чем ключевая разница между Губановой, Дэвис и Смолкиным?

27:04 красота победы Фа – в его программах

31:12 «Насколько классным может быть фигурное катание, когда оно осознает, что не может взять техникой»

36:57 трансфер Грассля к Тутберидзе напоминает реакцию на уход Медведевой из «Хрустального»

40:10 история Грассля – отсылка к кризису Уно накануне ухода к Ламбьелю

45:08 произвольный Фир и Гибсона практически идеален, но Настя знает, почему он не станет лучшей программой сезона

49:08 как связаны британские танцоры, Джей Ло, Google и Версаче

54:32 Паша верит, что Россия согласится с предложением МОК о нейтральном статусе

59:10 инициатива МОК – «история о монополизации права назначать вещи добром и злом»

1:04:37 если россиян допустят на Олимпиаду, что делать с визами, билетами и спонсорами?

1:07:34 как теннис стал одним из самых свободных от политики видов спорта?

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сим Сим
У Насти всё удачно сложилось. Что дальше? Будет ли она на слуху через год-два?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
Вопрос один. Риторический. К заголовку. Разве не наши тренеры её тренируют до сих пор?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самасебезвезда
Ответ viv2
По-моему, заголовок звучит как бред. Про высочайшую конкуренцию в женской сборной по ФК лишний раз можно не упоминать, Насте с ее 8-9 местами попадание туда не светило. Когда Настя перешла в сборную Грузии лично я порадовалась за нее, что она сможет выступать на международном уровне, пусть не за Россию
Насте и в сборной Грузии ничего не светило, может кроме ЧГ, если бы наших не отстранили от чемпионатов. Заголовок действительно бред.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viv2
По-моему, заголовок звучит как бред. Про высочайшую конкуренцию в женской сборной по ФК лишний раз можно не упоминать, Насте с ее 8-9 местами попадание туда не светило. Когда Настя перешла в сборную Грузии лично я порадовалась за нее, что она сможет выступать на международном уровне, пусть не за Россию
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий