«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

Привет!

Анастасия Губанова выиграла Евро – было бы это возможно, представляй она Россию, а не Грузию? Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсуждают в «Чистом хвосте» итоги чемпионата Европы.

Даниэль Грассль – неожиданный новичок команды Тутберидзе – при чем здесь большая политика? Платье Джей Ло с открытым декольте против «блевотных спортивных костюмов оверсайз», 16-летняя швейцарская модель Кимми Репонд и ее сходство с голливудским актером, а также вечный привет Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

Слушаем!

Таймкогды, чтобы было удобно:

0:00 как несправедливый проигрыш Константиновой изменил карьеру Губановой

5:55 обесценивают ли победу Губановой ее низкие баллы и отсутствие конкуренции?

13:43 опровергаем теорию заговора о том, что Хендрикс пыталась испортить прокат Губановой

18:02 Ваня объясняет, чем его зацепила Кимми Репонд (кроме сходства с известным актером)

22:21 в чем ключевая разница между Губановой, Дэвис и Смолкиным?

27:04 красота победы Фа – в его программах

31:12 «Насколько классным может быть фигурное катание, когда оно осознает, что не может взять техникой»

36:57 трансфер Грассля к Тутберидзе напоминает реакцию на уход Медведевой из «Хрустального»

40:10 история Грассля – отсылка к кризису Уно накануне ухода к Ламбьелю

45:08 произвольный Фир и Гибсона практически идеален, но Настя знает, почему он не станет лучшей программой сезона

49:08 как связаны британские танцоры, Джей Ло, Google и Версаче

54:32 Паша верит, что Россия согласится с предложением МОК о нейтральном статусе

59:10 инициатива МОК – «история о монополизации права назначать вещи добром и злом»

1:04:37 если россиян допустят на Олимпиаду, что делать с визами, билетами и спонсорами?

1:07:34 как теннис стал одним из самых свободных от политики видов спорта?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.