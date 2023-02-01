«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?
Привет!
Анастасия Губанова выиграла Евро – было бы это возможно, представляй она Россию, а не Грузию? Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсуждают в «Чистом хвосте» итоги чемпионата Европы.
Даниэль Грассль – неожиданный новичок команды Тутберидзе – при чем здесь большая политика? Платье Джей Ло с открытым декольте против «блевотных спортивных костюмов оверсайз», 16-летняя швейцарская модель Кимми Репонд и ее сходство с голливудским актером, а также вечный привет Диане Дэвис и Глебу Смолкину.
Слушаем!
Таймкогды, чтобы было удобно:
0:00 как несправедливый проигрыш Константиновой изменил карьеру Губановой
5:55 обесценивают ли победу Губановой ее низкие баллы и отсутствие конкуренции?
13:43 опровергаем теорию заговора о том, что Хендрикс пыталась испортить прокат Губановой
18:02 Ваня объясняет, чем его зацепила Кимми Репонд (кроме сходства с известным актером)
22:21 в чем ключевая разница между Губановой, Дэвис и Смолкиным?
27:04 красота победы Фа – в его программах
31:12 «Насколько классным может быть фигурное катание, когда оно осознает, что не может взять техникой»
36:57 трансфер Грассля к Тутберидзе напоминает реакцию на уход Медведевой из «Хрустального»
40:10 история Грассля – отсылка к кризису Уно накануне ухода к Ламбьелю
45:08 произвольный Фир и Гибсона практически идеален, но Настя знает, почему он не станет лучшей программой сезона
49:08 как связаны британские танцоры, Джей Ло, Google и Версаче
54:32 Паша верит, что Россия согласится с предложением МОК о нейтральном статусе
59:10 инициатива МОК – «история о монополизации права назначать вещи добром и злом»
1:04:37 если россиян допустят на Олимпиаду, что делать с визами, билетами и спонсорами?
1:07:34 как теннис стал одним из самых свободных от политики видов спорта?
Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?
Слушайте нас и на других платформах
P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
4 комментария