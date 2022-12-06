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Тарасова не знает, кто такой Месси. В чем фигурка всегда будет уступать футболу?

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Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Финал футбольного ЧМ так очаровал, что Месси проник в новый выпуск «Чистого хвоста».

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова сравнили фигурное катание и главную игру планеты. Не поверите: футбол по многим метрикам отстает! Но все же фигурке есть чему поучиться у других видов – увы, она почему-то не пытается.

Ну и главное: прикидываем, кто победит на стартовавшем чемпионате России. Нет сомнений разве что в дуэте Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые получают гигантские баллы, несмотря на регулярные падения.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 анализируем жизнь в США по интервью Татьяны Навки

5:18 почему футбол настолько популярнее фигурного катания?

13:33 Настя рассказывает, чем футбол драматичнее фигурного катания

17:22 Месси – это Плющенко, Ягудин или Ханю?

23:48 соберут ли когда-нибудь фигуристы столько же зрителей, сколько футболисты?

29:05 Паша раскрывает, кто был популярнее на Sports.ru – Месси или Валиева

33:21 кто ценнее для фигурного катания – Сакамото, Щербакова или Чен?

35:09 главное разочарование премии ISU – отсутствие номинации для Москвиной

40:31 реформируем премию: номинация за красоту, лучший мем и самую драматичную программу

45:12 Ваня объясняет, почему он хочет превратить фигурное катание в UFC

50:55 подбираем футбольную аналогию для Глеба Смолкина

57:05 сколько раз нужно упасть Худайбердиевой и Базину, чтобы не победить?

1:01:05 за кого будет переживать Полина на чемпионате России без Коляды?

1:04:37 есть ли интрига в женском катании, пока выступает Валиева?

1:09:41 «говорить, что Бойкова и Козловский не усложняются – все равно, что называть Месси футболистом уровня «Химок»

1:14:39 строим прогнозы на чемпионат России: все уверены в Семененко, Петросян – темная лошадка

«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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