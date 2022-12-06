Тарасова не знает, кто такой Месси. В чем фигурка всегда будет уступать футболу?
Привет! Финал футбольного ЧМ так очаровал, что Месси проник в новый выпуск «Чистого хвоста».
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова сравнили фигурное катание и главную игру планеты. Не поверите: футбол по многим метрикам отстает! Но все же фигурке есть чему поучиться у других видов – увы, она почему-то не пытается.
Ну и главное: прикидываем, кто победит на стартовавшем чемпионате России. Нет сомнений разве что в дуэте Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые получают гигантские баллы, несмотря на регулярные падения.
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 анализируем жизнь в США по интервью Татьяны Навки
5:18 почему футбол настолько популярнее фигурного катания?
13:33 Настя рассказывает, чем футбол драматичнее фигурного катания
17:22 Месси – это Плющенко, Ягудин или Ханю?
23:48 соберут ли когда-нибудь фигуристы столько же зрителей, сколько футболисты?
29:05 Паша раскрывает, кто был популярнее на Sports.ru – Месси или Валиева
33:21 кто ценнее для фигурного катания – Сакамото, Щербакова или Чен?
35:09 главное разочарование премии ISU – отсутствие номинации для Москвиной
40:31 реформируем премию: номинация за красоту, лучший мем и самую драматичную программу
45:12 Ваня объясняет, почему он хочет превратить фигурное катание в UFC
50:55 подбираем футбольную аналогию для Глеба Смолкина
57:05 сколько раз нужно упасть Худайбердиевой и Базину, чтобы не победить?
1:01:05 за кого будет переживать Полина на чемпионате России без Коляды?
1:04:37 есть ли интрига в женском катании, пока выступает Валиева?
1:09:41 «говорить, что Бойкова и Козловский не усложняются – все равно, что называть Месси футболистом уровня «Химок»
1:14:39 строим прогнозы на чемпионат России: все уверены в Семененко, Петросян – темная лошадка
«Когда я жила в Америке, она была другой: тусовка, все бежало, сникерсы, баунти». Послушали Татьяну Навку
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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