«В интервью Ани сквозит явная обида». Что произошло у Щербаковой и Тутберидзе?
Привет!
Серия Гран-при России финишировала, финал разыграют только в марте, но сезон по-прежнему пульсирует. Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова в подкасте «Чистый хвост» обсудили далеко не только пермский этап, где лучшая ученица Плющенко (Муравьева) проиграла лучшей ученице Мишина (Туктамышевой) меньше балла.
В фокусе – еще и флагманское интервью Анны Щербаковой, раскрывшее олимпийскую чемпионку и ее принципы по-новому. А на горизонте – чемпионат страны и прыжковый турнир, с которого снялась Александра Трусова. Герои Гран-при ISU, Михаил Коляда и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, разумеется, тоже не остались без внимания.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 из-за чего охладились отношения между Щербаковой и Тутберидзе?
5:11 Щербакова обиделась на Тутберидзе из-за пропуска олимпийского командного турнира?
11:34 Настя объясняет, почему в командный турнир нужно было ставить Щербакову и Трусову (дело не в допинг-пробе Валиевой)
15:10 Трусова пропускает прыжковый турнир не из-за травмы?
20:04 почему для Туктамышевой особенно важен прыжковый турнир?
28:00 Туктамышева справедливо обыграла Муравьеву?
30:57 кто самые компонентные фигуристки сезона? Полина все посчитала
33:55 набил ли Паша татуировку с баллами Коляды?
38:00 традиционно делаем ставки на то, приедут ли Дэвис и Смолкин в Россию
41:38 лучшие фигуристы первой половины сезона: Левито опередила Трусову, а Семененко – Малинина
44:54 Малинин – прыжковый гений, но есть пара нюансов
48:04 наконец-то 120 секунд про Матвея Ветлугина!
51:00 что больше всего удивляет в катании Семененко (и может мешать ему в обычной жизни)?
54:22 парное катание – единственный вид, которому не мешает изоляция
59:22 Ветлугин не любит сравнения с Колядой, но есть параллель, о которой важно упомянуть
1:02:20 составляем топ впечатлений от Гран-при: возрождение Алиева, четверной аксель Малинина, дуэль Муравьевой и Туктамышевой
1:06:21 отдельный респект тем, кто не завершил карьеру – Трусовой, Тарасовой и Морозову
Лучшая ученица Плющенко упустила золото: Евгений ухмылялся, и даже победившая Туктамышева не верила оценкам
«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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