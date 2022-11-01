«В интервью Ани сквозит явная обида». Что произошло у Щербаковой и Тутберидзе?

Привет!

Серия Гран-при России финишировала, финал разыграют только в марте, но сезон по-прежнему пульсирует. Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова в подкасте «Чистый хвост» обсудили далеко не только пермский этап, где лучшая ученица Плющенко (Муравьева) проиграла лучшей ученице Мишина (Туктамышевой) меньше балла.

В фокусе – еще и флагманское интервью Анны Щербаковой, раскрывшее олимпийскую чемпионку и ее принципы по-новому. А на горизонте – чемпионат страны и прыжковый турнир, с которого снялась Александра Трусова. Герои Гран-при ISU, Михаил Коляда и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, разумеется, тоже не остались без внимания.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 из-за чего охладились отношения между Щербаковой и Тутберидзе?

5:11 Щербакова обиделась на Тутберидзе из-за пропуска олимпийского командного турнира?

11:34 Настя объясняет, почему в командный турнир нужно было ставить Щербакову и Трусову (дело не в допинг-пробе Валиевой)

15:10 Трусова пропускает прыжковый турнир не из-за травмы?

20:04 почему для Туктамышевой особенно важен прыжковый турнир?

28:00 Туктамышева справедливо обыграла Муравьеву?

30:57 кто самые компонентные фигуристки сезона? Полина все посчитала

33:55 набил ли Паша татуировку с баллами Коляды?

38:00 традиционно делаем ставки на то, приедут ли Дэвис и Смолкин в Россию

41:38 лучшие фигуристы первой половины сезона: Левито опередила Трусову, а Семененко – Малинина

44:54 Малинин – прыжковый гений, но есть пара нюансов

48:04 наконец-то 120 секунд про Матвея Ветлугина!

51:00 что больше всего удивляет в катании Семененко (и может мешать ему в обычной жизни)?

54:22 парное катание – единственный вид, которому не мешает изоляция

59:22 Ветлугин не любит сравнения с Колядой, но есть параллель, о которой важно упомянуть

1:02:20 составляем топ впечатлений от Гран-при: возрождение Алиева, четверной аксель Малинина, дуэль Муравьевой и Туктамышевой

1:06:21 отдельный респект тем, кто не завершил карьеру – Трусовой, Тарасовой и Морозову

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.