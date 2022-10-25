«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

Привет!

Странности в отношениях между Александрой Трусовой и Первым каналом, кажется, затмили остальные события фигурного уик-энда.

Но Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Иван Кузнецов в подкасте «Чистый хвост» не упустили ничего. Почему с Сашиной куртки пропала нашивка телеканала, а ее тренера Светлану Соколовскую будто бы нехотя берут в кадр? Софья Самоделкина – новый герой нашей сборной? Про занятные баллы танцоров и прыжковый залп от парней тоже вспомнили. Ну а без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые пусть и не едут в Россию, мысленно с нами, – совсем никак.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Ваня выбирает между фигуристами и Чебатковым

3:03 у Трусовой конфликт с Первым каналом? Восстанавливаем контекст

7:46 разногласия с Первым каналом не у самой Саши, а у ее родителей или тренера?

13:38 разбираем слух о том, что Трусова подала в суд на Первый канал

20:14 конспирологическая и психологическая теории про конфликт вокруг Трусовой

25:52 можно ли спасти произвольную Саши?

34:15 «Саша Трусова выбрала ролевую модель девушки из книги рекордов Гиннеса»

41:10 есть ли у Самоделкиной шанс выиграть чемпионат России?

46:34 интервью Косторной – это протест против победы любой ценой?

58:18 четыре четверных Лутфулина – главная сенсация этапа?

1:02:17 Полина рассказывает, кто заменил ей Коляду на этапе в Самаре

1:05:38 по каким скриптам катается Самарин? И что случилось с Кондратюком?

1:10:04 радуемся появлению пары уровня Пападакис и Сизерона в российских танцах

1:15:39 Паша предсказал, когда Дэвис и Смолкин вернутся в Россию

1:18:32 кто перспективнее – Коляда, Базин или «Спартак»?

1:24:29 Настя называет главную интригу японского Гран-при

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.