«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?
Привет!
Странности в отношениях между Александрой Трусовой и Первым каналом, кажется, затмили остальные события фигурного уик-энда.
Но Павел Копачев, Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Иван Кузнецов в подкасте «Чистый хвост» не упустили ничего. Почему с Сашиной куртки пропала нашивка телеканала, а ее тренера Светлану Соколовскую будто бы нехотя берут в кадр? Софья Самоделкина – новый герой нашей сборной? Про занятные баллы танцоров и прыжковый залп от парней тоже вспомнили. Ну а без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые пусть и не едут в Россию, мысленно с нами, – совсем никак.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 Ваня выбирает между фигуристами и Чебатковым
3:03 у Трусовой конфликт с Первым каналом? Восстанавливаем контекст
7:46 разногласия с Первым каналом не у самой Саши, а у ее родителей или тренера?
13:38 разбираем слух о том, что Трусова подала в суд на Первый канал
20:14 конспирологическая и психологическая теории про конфликт вокруг Трусовой
25:52 можно ли спасти произвольную Саши?
34:15 «Саша Трусова выбрала ролевую модель девушки из книги рекордов Гиннеса»
41:10 есть ли у Самоделкиной шанс выиграть чемпионат России?
46:34 интервью Косторной – это протест против победы любой ценой?
58:18 четыре четверных Лутфулина – главная сенсация этапа?
1:02:17 Полина рассказывает, кто заменил ей Коляду на этапе в Самаре
1:05:38 по каким скриптам катается Самарин? И что случилось с Кондратюком?
1:10:04 радуемся появлению пары уровня Пападакис и Сизерона в российских танцах
1:15:39 Паша предсказал, когда Дэвис и Смолкин вернутся в Россию
1:18:32 кто перспективнее – Коляда, Базин или «Спартак»?
1:24:29 Настя называет главную интригу японского Гран-при
«Камеру отодвиньте, чтобы двоих было видно». Что изменилось в показе Трусовой на Первом канале?
Флагман в группе Трусовой – не Трусова! Сейчас это Самоделкина, которую не взяли в сборную на сезон
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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