«Увидев кожаные шортики Лизы, я сразу понял, кто авторитет». В чем феномен Туктика?
Привет!
Елизавета Туктамышева, которой через месяц исполнится 26, обыграла на Гран-при России школьниц Акатьеву, Муравьеву и Зинину.
А Иван Кузнецов, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова провожают самый остросюжетный этап. Какова главная заслуга Лизы в нашем фигурном катании (по версии Вани)? Справедливо ли выставляли оценки Акатьевой? В чем проблема Коляды? И конечно, когда ждать на соревнованиях в России Диану Дэвис и Глеба Смолкина?
Слушаем подкаст «Чистый хвост» – обо всем этом и не только!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем самый необычный выпуск «Чистого хвоста» в этом сезоне
3:26 кто обойдется болельщику дороже: Билан и Гном Гномыч или Туктамышева и Гуменник?
7:50 что запомнилось Полине на шоу Плющенко? Косторная с новой короткой на льду, Трусова и Кондратюк с романтичным номером под потолком
11:36 как увеличить посещаемость на Гран-при (и куда пригласить девушку на свидание)?
16:05 из-за чего Акатьева сорвала произвольную? Есть две версии
19:58 кажется, что Акатьеву обидели на первом этапе и слишком щедро отсудили на втором
24:28 почему Туктамышева – легенда? И что позволяет ей быть в топе даже в 25 лет?
29:38 Ваня рассказывает, что заставило его изменить мнение о Туктамышевой
32:13 что общего между Муравьевой и Зининой?
36:30 спонтанная викторина для слушателей
39:48 «Хочу, чтобы он меня разубедил»: почему от Коляды все время ждут побед?
45:52 упрощение программ Коляды – это ошибка?
49:21 хейтеров Коляды раздражают не его прокаты, а самоуверенные интервью?
54:27 московский Гран-при еще раз доказал, что мужские программы круче женских
59:55 «Загитова – она же девочка, а Коляда – я всегда говорил, пожестче с ним надо»: история о том, почему Ягудин постоянно критикует Мишу
1:03:21 почему Мишиной и Галлямову нельзя упрощать программы?
1:10:44 Дэвис и Смолкин не приехали на свой первый этап Гран-при. А на чемпионате России их ждать?
1:12:39 Настя объясняет, из-за чего обнулили элемент Хаврониной и Чиризано
1:16:52 призрак Кацалапова на московском этапе и танцевальная дуэль в Шеффилде
Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!
Судьи в нашей фигурке – фокусники: оценили прокат Акатьевой с тремя падениями лучше ее же чистого. Ну зачем?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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