Как перепридумать классическую механику и сделать игру про футбол? Рассказывают создатели Matchday 2

В октябре креативная студия Sports.ru «Сирена» выпустила пиксельную игру про российский футбол Matchday 2. В игре вы можете почувствовать себя руководителем клуба и привести болельщиков на стадион.

Как появилась идея Matchday 2, что не попало в итоговую версию и как на игру повлияла GTA: Vice City? Обсудили большой проект с разработчиком Иваном Кудрей и дизайнером Таисией Соколовой.

Слушайте на всех удобных платформах

– Apple Podcasts – Яндекс.Музыка – Podcast.ru

Таймкоды:

0:20 Гости «Подкаста Сирена» – создатели игры Matchday 2 Таисия Соколова и Иван Кудря

0:35 Чем ребята занимаются в креативной студии «Сирена»

1:10 Что за игра Matchday 2? И где Matchday 1?

3:13 Как вообще сделать компьютерную игру? И нужна ли для этого большая команда?

6:36 Ваня рассказал, что такое геймдизайн и почему это важно в создании игр. Привел пример плохого геймдизайна

8:40 Как появилась и менялась идея Matchday 2? И почему отказались от первой версии игры?

12:28 Matchday 2 – это перевернутый Tower Defence («Башенная защита»). Какие еще механики хотят попробовать Тася и Ваня?

17:15 Приводим некоторые цифры из статистики Matchday 2. Как их оценивают сами Тася и Ваня?

20:20 От каких идей в Matchday 2 пришлось отказаться во время производства?

22:40 Как придумали персонажей игры? И при чем тут Лапенко?

24:45 История персонажа «олигарх»

28:20 Как на Matchday 2 повлияла GTA: Vice City?

30:08 Хитрости для прохождения игры

34:10 Блиц!

35:40 Разыгрываем футболку Matchday 2. Условия конкурса от Таси