Как перепридумать классическую механику и сделать игру про футбол? Рассказывают создатели Matchday 2
В октябре креативная студия Sports.ru «Сирена» выпустила пиксельную игру про российский футбол Matchday 2. В игре вы можете почувствовать себя руководителем клуба и привести болельщиков на стадион.
Как появилась идея Matchday 2, что не попало в итоговую версию и как на игру повлияла GTA: Vice City? Обсудили большой проект с разработчиком Иваном Кудрей и дизайнером Таисией Соколовой.
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Таймкоды:
0:20 Гости «Подкаста Сирена» – создатели игры Matchday 2 Таисия Соколова и Иван Кудря
0:35 Чем ребята занимаются в креативной студии «Сирена»
1:10 Что за игра Matchday 2? И где Matchday 1?
3:13 Как вообще сделать компьютерную игру? И нужна ли для этого большая команда?
6:36 Ваня рассказал, что такое геймдизайн и почему это важно в создании игр. Привел пример плохого геймдизайна
8:40 Как появилась и менялась идея Matchday 2? И почему отказались от первой версии игры?
12:28 Matchday 2 – это перевернутый Tower Defence («Башенная защита»). Какие еще механики хотят попробовать Тася и Ваня?
17:15 Приводим некоторые цифры из статистики Matchday 2. Как их оценивают сами Тася и Ваня?
20:20 От каких идей в Matchday 2 пришлось отказаться во время производства?
22:40 Как придумали персонажей игры? И при чем тут Лапенко?
24:45 История персонажа «олигарх»
28:20 Как на Matchday 2 повлияла GTA: Vice City?
30:08 Хитрости для прохождения игры
34:10 Блиц!
35:40 Разыгрываем футболку Matchday 2. Условия конкурса от Таси
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