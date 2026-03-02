Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Лион», «Лилль» победил «Нант»

Во Франции прошли матчи 24-го тура Лиги 1.

В пятницу «Страсбур » сыграл вничью с «Лансом » (1:1) в 24-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако » Александра Головина был сильнее «Анже » (2:0), «ПСЖ » Матвея Сафонова на выезде одержал победу над «Гавром» (1:0).

В воскресенье «Марсель» выиграл у «Лиона » (3:2).

