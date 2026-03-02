41

Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Лион», «Лилль» победил «Нант»

Во Франции прошли матчи 24-го тура Лиги 1.

В пятницу «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в 24-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина был сильнее «Анже» (2:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде одержал победу над «Гавром» (1:0).

В воскресенье «Марсель» выиграл у «Лиона» (3:2).

Чемпионат Франции

24-й тур

Лига 1 Франция. 24 тур
1 марта 14:00, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ницца
Матч окончен
де Смет
90’
+5’
90’
+5’
Чо
Трапп
90’
+3’
Мунеци   Маркетти
90’
+3’
88’
Ванхаутте   Ндомбеле
Иконе   Сангюи
80’
Саймон   Гори
80’
78’
Будаш
Иммобиле   Крассо
70’
Кеббаль   Матондо
69’
67’
Диоп   Бернардо
67’
Луше   Гоувейя
Иммобиле
66’
46’
Оморуйи   Будаш
2тайм
Перерыв
де Смет
43’
Камара
34’
  Мунеци
26’
Ле-Мелу
22’
19’
Оморуйи
Париж
Трапп, де Смет, Мбоу, Коппола, Камара, Мунеци, Ле-Мелу, Кеббаль, Саймон, Иконе, Иммобиле
Запасные: Оллила, Отавио, Гори, Колиошо, Матондо, Крассо, Нкамбадьо, Сангюи, Маркетти
1тайм
Ницца:
Дюпе, Бар, Оппонг, Ба, Клосс, Ванхаутте, Сансон, Луше, Диоп, Чо, Оморуйи
Запасные: Диуф, Абдул-Самед, Данте, Ндомбеле, Бернардо, Гоувейя, Менди, Перейра да Силва, Будаш
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
1 марта 16:15, Стад дю Мустуа
Логотип домашней команды
Лорьян
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Осер
Матч окончен
Ле Бри   Кацерис
90’
81’
Казимир   Мара
Дьенг   Сумано
81’
Пажи   Тосин
80’
Макенго   Дермэйн
72’
Абержель   Авом
71’
54’
Сеная
2тайм
Перерыв
45’
Синайоко
  Дьенг
29’
29’
Намасо
24’
  Казимир
Дьенг
20’
  Дьенг
19’
1’
  Сеная
Лорьян
Мвого, Игор Силва, Тальби, Меите, Макенго, Пажи, Йонгва, Абержель, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Камара, Кацерис, Авом, Аджей, Дермэйн, Тосин, Бамба, Сумано
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Оппегор, Овусу, Дануа, Казимир, Намасо, Синайоко
Запасные: Де Персен, Диуссе, Мара, Си, Акпа, Ахамада, Задди, Сиссоко, Сьерральта
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
1 марта 16:15, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Нант
Матч окончен
Нгой
90’
+5’
  Нгой
90’
+4’
Мукау   Бенталеб
81’
81’
Каба   Сиссоко
Жиру
76’
Андре
76’
75’
Ганаго   Кабелла
Перрен   Жиру
74’
Харальдссон   Диауне
74’
Сантуш   Менье
63’
Феликс Коррейя   Эджума
63’
63’
Мачадо   Ассумани
63’
Эль-Араби   Аблин
62’
Леру   Коклен
2тайм
Перерыв
17’
Каба
Лилль
Озер, Вердонк, Нгой, Мбемба, Сантуш, Андре, Мукау, Харальдссон, Перрен, Феликс Коррейя, Фернандес Пардо
Запасные: Манди, Бенталеб, Диауне, Бодар, Менье, Перро, Буадди, Эджума, Жиру
1тайм
Нант:
Антони Лопеш, Мачадо, Сантонз, Коцца, Юссеф, Авазьем, Леру, Каба, Лепенан, Эль-Араби, Ганаго
Запасные: Гильбер, Коклен, Ассумани, Кабелла, Сиссоко, Мохамед, Карлгрен, Тати, Аблин
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
1 марта 16:15, Стад Сен-Симфорьен
Логотип домашней команды
Мец
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Брест
Матч окончен
83’
Дель Кастийо   Тузар
Траоре   Мбула
81’
Колен   Мишаль
76’
Туре   Мбала
76’
74’
Думбия   Лабо-Ласкари
69’
  Ажорк
С. Сане
67’
Сарр   Квилитая
59’
52’
Диас
Цитаишвили
51’
Мунонго   Абуашвили
46’
2тайм
Перерыв
26’
Дина-Эбимбе   Локо
22’
Гиндо
Мец
Фишер, Колен, С. Сане, Гбамен, Куао, Траоре, Цитаишвили, Туре, Сарр, Мунонго, Диалло
Запасные: Йегбе, Мельер, Абуашвили, Квилитая, Мбала, Ба, Мбула, Балло-Туре, Мишаль
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Зогбе, Кулибали, Макалу, Мбуп, Ле Гуэн, Локо, Тузар, Лабо-Ласкари, Маецки
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
1 марта 19:45, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Лион
Матч окончен
Абделли
90’
+8’
Гринвуд   Нади
90’
+4’
  Обамеянг
90’
+1’
88’
Тальяфико   Абнер
Кондогбиа   Абделли
85’
Веа   Павар
84’
Агерд
83’
  Обамеянг
81’
76’
  Имбер
Кондогбиа
74’
Траоре   Нванери
63’
60’
Яремчук   Имбер
  Пайшао
52’
Тимбер   Пайшао
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Мортон
30’
Мата
3’
  Толиссо
Марсель
Рульи, Эмерсон, Агерд, Балерди, Веа, Хейбьерг, Кондогбиа, Траоре, Тимбер, Гринвуд, Обамеянг
Запасные: Абделли, Вермерен, Иган-Райли, Павар, Нванери, де Ланге, Медина, Нади, Пайшао
1тайм
Лион:
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Мортон, Нарти, Толиссо, Тессманн, Яремчук, Эндрик
Запасные: Дескам, Абнер, Камара, Мера, Хатебур, Карабец, Имбер, де Карвальо, Геззаль
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
27 февраля 19:45, Ля Мено
Логотип домашней команды
Страсбур
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Ланс
Матч окончен
Диегу Морейра   Ойеделе
90’
+2’
87’
Юдоль
81’
Товен   Сотока
Энсисо
79’
Годо   Хойсберг
76’
73’
Томассон   Айдара
72’
Саид   Сима
62’
  Сангаре
60’
Эдуар   Сен-Максимен
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Томассон
  Паничелли
18’
Уаттара
4’
Страсбур
Пендерс, Г. Дуэ, Омобамиделе, Дукуре, Уаттара, Барко, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Хойсберг, Амугу, Ойеделе, Яссин, Бозе, Юнссон, Нанаси, Мванга, Луиш
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Саид, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Сотока, Сен-Максимен, Фофана, Булатович, Бермон, Горжлен, Масуаку, Сима, Айдара
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
28 февраля 16:00, Роазон Парк
Логотип домашней команды
Ренн
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Тулуза
Матч окончен
Норден   Мукьеле
90’
Леполь   Эмболо
81’
81’
Каманси   Расселл-Роу
74’
Восса   Сауэр
Аль-Тамари   Блас
73’
Шиманьски   Сиссе
73’
62’
Восса
46’
Виньоло   Коррейя да Силва
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Крессуэлл
42’
Диоп
  Норден
27’
Леполь
24’
Ренн
Самба, Мерлен, Брассье, Руо, Нагида, Камара, Ронжье, Шиманьски, Норден, Леполь, Аль-Тамари
Запасные: Сиссе, Сейду, До Марколино, Забири, Аит Будлаль, Блас, Эмболо, Силистри, Мукьеле
1тайм
Тулуза:
Рест, Маккензи, Крессуэлл, Сидибе, Гбоо, Виньоло, Металь, Диоп, Восса, Каманси, Идальго
Запасные: Хауг, Бакуш, Ламади, Кумбасса, Гарондо, Мчиндра, Сауэр, Расселл-Роу, Коррейя да Силва
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
28 февраля 18:00, Луи II
Логотип домашней команды
Монако
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Анже
Матч окончен
Закария   Нибомбе
90’
+5’
85’
Рао-Лисоа   Луар
82’
Аруна
81’
Анен   Экоми
81’
Белькдим   Куркуль
Фати   Бруннер
73’
Балогун   Бирет
73’
70’
Койялипу   Аруна
69’
Мутон   Капель
Бамба   Мависса Элеби
67’
  Аденгра
62’
  Балогун
57’
56’
Белькдим
Кайо Энрике   Аденгра
46’
2тайм
Перерыв
45’
Пона
Монако
Кен, Фас, Керер, Закария, Головин, Фати, Кайо Энрике, Бамба, Камара, Тезе, Балогун
Запасные: Аклиуш, Идумбо-Музамбо, Льенар, Мависса Элеби, Бруннер, Нибомбе, Аденгра, Вандерсон, Бирет
1тайм
Анже:
Пона, Лефор, Камара, Аркю, Анен, Рао-Лисоа, Мутон, Белькебла, Белькдим, Питер, Койялипу
Запасные: Экоми, Биэнла, Зинга, Бамба, Куркуль, Сбаи, Аруна, Капель, Луар
Подробнее
Лига 1 Франция. 24 тур
28 февраля 20:05, Стад Океан
Логотип домашней команды
Гавр
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Эбоно
87’
Гурна-Дуат   Саматта
84’
Загаду   Кешта
84’
Дукуре
84’
79’
Д. Дуэ
71’
Кварацхелия   Мбайе
Буфаль   Кетан
71’
Зуауи   Коффи
62’
Пембеле   Дукуре
61’
61’
Дро Фернандес   Мендеш
61’
Ли Кан Ин   Д. Дуэ
2тайм
Перерыв
37’
  Барколя
Пембеле
31’
Гавр
Диав, Льорис, Секо, Загаду, Буфаль, Ндиайе, Зуауи, Гурна-Дуат, Эбоно, Пембеле, Сумаре
Запасные: Мосенго, Кетан, Мпаси, Кенку, Кешта, Мамбимби, Саматта, Дукуре, Коффи
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Дро Фернандес, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя
Запасные: Марин, Д. Дуэ, Гонсалу Рамуш, Маркиньос, Мендеш, Мбайе, Шевалье, Бералдо
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Гавр уже не Кузяева сыграет с ПСЖ Сафонова
Головин 3 матча голевые пасы подряд, теперь надо 3 красную подряд не получить.
Сафонов был, в целом,неплох
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Сафонов был, в целом,неплох
Очередной перфоманс без ударов в створ 💪💪💪
Ответ Крушение баварского драндулета
Очередной перфоманс без ударов в створ 💪💪💪
Значит в пищеблок лиге птж можно выходить без вратаря 😂😂😂
Очень не хватило сегодня Морейра, Шульц и Клюйверт
Ответ Iron Dragon
Очень не хватило сегодня Морейра, Шульц и Клюйверт
Согласен, очень не хватило, ещё и тальяфико поломали и абнер провалился с третьим голом, два матча абнера подряд просто ужас
Ответ Рустем Мухаметзянов
Согласен, очень не хватило, ещё и тальяфико поломали и абнер провалился с третьим голом, два матча абнера подряд просто ужас
Тальяфико боец, очень уважаю этого аргентинца. Абнера не поймёшь, то играет на уровне, голы забивает важные, то провалы в обороне допускает, на другом фланге Найлз тоже часто проваливается
Мдаа, как можно было от этих позорников влететь, которые 2 последних матчах ЛЧ не смогли забить хотя бы один гол... Футбол самая несправедливая игра в мире
Ответ Iron Dragon
Мдаа, как можно было от этих позорников влететь, которые 2 последних матчах ЛЧ не смогли забить хотя бы один гол... Футбол самая несправедливая игра в мире
Провансаль знатно отскочил сегодня
Ответ PSG Forever
Провансаль знатно отскочил сегодня
Да, и от этого мне вдвойне обидно, мдаа, нет слов просто...
Такой обидной второй гол пропускает Лион (
Матч тура Ом - ОЛ. Удачи львам
Париж - Ницца вроде футбольный матч, но в календаре памяти вспоминаются резкие и неожиданные атаки праймового Контадора в 2007-2008 годах на шоссе)
Марсель - Лион матч тура. Надеюсь болельщики его не испортят.
Отвык Лион в конце матча отыгрываться. Не смогли даже навал организовать.
Ответ Konigstein
Отвык Лион в конце матча отыгрываться. Не смогли даже навал организовать.
Вторым составом и в логове правансальцев очень непросто играть
