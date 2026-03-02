Матч окончен
Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Лион», «Лилль» победил «Нант»
Во Франции прошли матчи 24-го тура Лиги 1.
В пятницу «Страсбур» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) в 24-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина был сильнее «Анже» (2:0), «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде одержал победу над «Гавром» (1:0).
В воскресенье «Марсель» выиграл у «Лиона» (3:2).
24-й тур
Гавр уже не Кузяева сыграет с ПСЖ Сафонова
Головин 3 матча голевые пасы подряд, теперь надо 3 красную подряд не получить.
Сафонов был, в целом,неплох
Очередной перфоманс без ударов в створ 💪💪💪
Значит в пищеблок лиге птж можно выходить без вратаря 😂😂😂
Очень не хватило сегодня Морейра, Шульц и Клюйверт
Согласен, очень не хватило, ещё и тальяфико поломали и абнер провалился с третьим голом, два матча абнера подряд просто ужас
Тальяфико боец, очень уважаю этого аргентинца. Абнера не поймёшь, то играет на уровне, голы забивает важные, то провалы в обороне допускает, на другом фланге Найлз тоже часто проваливается
Мдаа, как можно было от этих позорников влететь, которые 2 последних матчах ЛЧ не смогли забить хотя бы один гол... Футбол самая несправедливая игра в мире
Провансаль знатно отскочил сегодня
Да, и от этого мне вдвойне обидно, мдаа, нет слов просто...
Такой обидной второй гол пропускает Лион (
Матч тура Ом - ОЛ. Удачи львам
Париж - Ницца вроде футбольный матч, но в календаре памяти вспоминаются резкие и неожиданные атаки праймового Контадора в 2007-2008 годах на шоссе)
Марсель - Лион матч тура. Надеюсь болельщики его не испортят.
Отвык Лион в конце матча отыгрываться. Не смогли даже навал организовать.
Вторым составом и в логове правансальцев очень непросто играть
