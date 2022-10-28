«В дерзких словах Валиевой звучит Тутберидзе». Как изменилась Камила и почему Этери не меняется?
Привет!
Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова провожают первый этап Гран-при России, который, чего уж, срезонировал. Прежде всего, из-за странного судейства, но не только. Валиева без ультра-си победила Акатьеву с тремя, а затем выдала серию смелых реплик. Тутберидзе, напротив, традиционно отказалась от любых реплик. А Коляда в первый день получил щедрый подарок от судей, но во второй напрочь развалил программу.
Обсуждаем главное с «Золотого конька Москвы» и даже находим самое приятное событие этапа. Вперед!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 начинаем! Сегодня обсуждаем пять квадов Малинина, их отсутствие у Коляды и спорную победу Валиевой
3:01 федерации пришлось продавать билеты в 2 раза дешевле, чем планировалось – что произошло?
8:48 ходят ли иностранцы на российские этапы? Оказалось, да!
12:34 Полина рассказывает, как судейство стало главной темой московского этапа
16:03 почему Тутберидзе спустя 8 месяцев отказывается комментировать допинг-скандал Валиевой?
20:11 Паша считает, что дерзкие ответы Камилы – попытка вырастить второго Андрея Аршавина
26:20 как Акатьева с ультра-си проиграла Валиевой без них?
30:00 Настя объясняет, как работает новая шкала компонентов
33:43 теория о том, зачем федерации так сильно поддерживать лидеров сборной
37:21 что изменилось в произвольной Камилы: добавился четверной тулуп, исчезла нарезка новостей
41:00 нужно ли оглашать вердикт по делу Валиевой?
46:38 победа Алиева – лучшее событие московского этапа?
49:37 конспирологическая версия поражения Коляды
53:32 еще одна реформа судейства, которая не сработала
56:46 почему переход к Мишину не помог Коляде наладить прыжки?
1:00:57 есть ли закономерность в ошибках Коляды?
1:04:54 «Тарасова и Морозов – пара уходящего поколения»
1:08:34 Малинин – главная звезда следующей Олимпиады?
1:12:05 а над чем нужно работать Малинину? Стабильность, скольжение и стиль
Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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