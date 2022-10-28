«В дерзких словах Валиевой звучит Тутберидзе». Как изменилась Камила и почему Этери не меняется?

Привет!

Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова провожают первый этап Гран-при России, который, чего уж, срезонировал. Прежде всего, из-за странного судейства, но не только. Валиева без ультра-си победила Акатьеву с тремя, а затем выдала серию смелых реплик. Тутберидзе, напротив, традиционно отказалась от любых реплик. А Коляда в первый день получил щедрый подарок от судей, но во второй напрочь развалил программу.

Обсуждаем главное с «Золотого конька Москвы» и даже находим самое приятное событие этапа. Вперед!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 начинаем! Сегодня обсуждаем пять квадов Малинина, их отсутствие у Коляды и спорную победу Валиевой

3:01 федерации пришлось продавать билеты в 2 раза дешевле, чем планировалось – что произошло?

8:48 ходят ли иностранцы на российские этапы? Оказалось, да!

12:34 Полина рассказывает, как судейство стало главной темой московского этапа

16:03 почему Тутберидзе спустя 8 месяцев отказывается комментировать допинг-скандал Валиевой?

20:11 Паша считает, что дерзкие ответы Камилы – попытка вырастить второго Андрея Аршавина

26:20 как Акатьева с ультра-си проиграла Валиевой без них?

30:00 Настя объясняет, как работает новая шкала компонентов

33:43 теория о том, зачем федерации так сильно поддерживать лидеров сборной

37:21 что изменилось в произвольной Камилы: добавился четверной тулуп, исчезла нарезка новостей

41:00 нужно ли оглашать вердикт по делу Валиевой?

46:38 победа Алиева – лучшее событие московского этапа?

49:37 конспирологическая версия поражения Коляды

53:32 еще одна реформа судейства, которая не сработала

56:46 почему переход к Мишину не помог Коляде наладить прыжки?

1:00:57 есть ли закономерность в ошибках Коляды?

1:04:54 «Тарасова и Морозов – пара уходящего поколения»

1:08:34 Малинин – главная звезда следующей Олимпиады?

1:12:05 а над чем нужно работать Малинину? Стабильность, скольжение и стиль

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.