Дно РПЛ, Суперлига, новые правила игры и будущее футбола. Создатель Медиалиги в подкасте Порошина и Лукомского

Мы решили хакнуть подкаст и начать заново, поэтому в этом выпуске создатель модной Медиалиги Николай Осипов. Разговор про отсутствие школоты среди болельщиков Медиалиги, об изменениях, которые могли бы спасти РПЛ, и почему АПЛ скоро перестанет быть самой популярной и мощной лигой мира. Много примеров с самой высокой точки обзора за футболом на Земле.

Телеграм-канал подкаста.

Тайм-коды:

00:00 — Отмена личной жизни из-за цифрового прорыва и «Смени пароль»

01:28 — Предохраняется ли Доктор, и что такое лучшая защита?

03:00 — Захотел бы Моуринью взломать базу данных «Аталанты». Как быть неуловимым Джо в цифровой реальности.

04:28 — О самых громких взломах и классической истории между «Ливерпулем» и «Сити».

07:50 — Как хакнуть C&C и заставить отписаться всех подписчиков. В эфире — вождь Медиалиги. 09:31 — Аналитика последнего тура Медиалиги от Доктора: о разнице в игре, раздражении и удивлении.

12:46 — О «Доме-2», школоте и тех людях, которые смотрят Медиалигу.

16:22 — Воспоминание футбольной юности: пересечение аудиторий Медиалиги и других больших чемпионатов.

19:57 — Почему они не смотрят РПЛ и зажравшиеся бездельники.

22:14 — Популярна и красива: что такого сделала Медиалига. Новая оптика.

25:14 — О деньгах и судьях.

26:12 — Об окончательной испорченности российского футбола.

28:24 — Футбол, как социальный магнит. И неужели в Англии все по-другому?

32:33 — Что происходит на стадионе в Неаполе и разница красок эмоций. Что сделал Николай в работе с сообществом, каким был опыт просмотра, что хочется смотреть, как в «обычном» футболе появились буллиты.

38:34 — Перезапуск российского футбола — что будет делать Николай.

44:37 — Миграция футбола, обнуление РПЛ и Клаудиньо в тульском «Арсенале».

51:04 — Почему академии должны отдавать молодых игроков? Зачем уходить в Медиалигу.

57:00 — Драфт и трансферы в MLS: как это можно использовать в России. Ограничения для «Зенита». 59:46 — Не репрессивная акция: как можно было преподнести и «упаковать» FAD ID и серьезности наказания.

1:05:43 — Чудовищная ситуация с посещением футбола. Придут ли на матч Медиалиги столько же, сколько на матч «Спартака».

1:08:38 — Жизнь в непрофессиональном футболе

1:11:56 — О матче всех звезд — стоит ли проводить, как в АПЛ. И о других экспериментах.

1:14:57 — Чистое время и «зумеры».

1:20:01 — Китайский опыт Николая — футбольная академия с российскими тренерами…

1:27:14 — …и китайском футбольном опыте Фабио Каннаваро.

1:29:21 — Большие бюджеты в футболе и жизнь Суперлиги.

1:34:01 — Психологическое объяснение от бизнесмена в неудаче Суперлиги. Как можно было сделать такую жуткую презентацию?

1:40:07 — Суперлига здорового человека.

1:42:16 — Оказывается, Суперлига уже создана? Но падение гегемонии АПЛ не за горами.

1:47:32 — Почему невозможно, чтобы чемпионат одной страны был Суперлигой.

1:50:16 — Николай Осипов — пророк или глава РФС?