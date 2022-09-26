Как работает редакция Sports.ru и почему на сайте появляется неспортивный контент? Влад Воронин и Паша Копачев – с ответами

Принесли подкаст в текстовом виде.

В «Подкаст Сирена» заглянули главный редактор Sports.ru Влад Воронин и шеф-редактор Павел Копачев. Они подробно рассказали про работу с текстами и ответили, почему иногда на сайте появляется неспортивный контент.

Вот их ответы на самые интересные вопросы.

Как создаются материалы?

Влад Воронин: «Когда в голове сложил цепочку, ощущение, что реально на фабрике работаем. На самом деле все просто и, наверное, так, как многие себе и представляют. Раз в неделю редакция собирается на планерку. У нас есть повестка: какие темы мы обсуждаем. И всегда еще можно помимо нее предложить идеи.

Собираем идей 50–70 и отсеиваем: что подходит, что не подходит. Хорошо, если 20 до конца дойдет – потому что мы же придумываем каждую неделю. Еще есть события, на которые мы так или иначе реагируем в течение недели. Поэтому из долгосрочного доезжает до публикации не все.

Недавно подумал, что будет, если мы прекратим проводить планерки на год. Сможем ли мы вообще существовать. В целом запаса тем, наверное, хватит на года 2 – если даже ничего нового не накидывать и просто реагировать на повестку и то, что уже накидано разбирать. Потому что завалы иногда уже гигабайтами исчисляются. У каждого автора есть огромный склад идей: долгосрочных, краткосрочных, среднесрочных.

У каждого автора есть профиль. Кто-то хорош в интервью, кто-то хорош в очерках-репортажах, кто-то – в исследованиях, расследованиях. И уже по теме понятно: эта история для Дениса Пузырева, эта история для Дениса Романцова, а вот это Саша Головин пойдет снова с кем-нибудь запишет шестичасовое интервью.

Дальше редактор работает с текстом – он вычитывает нещадно. В каждом тексте есть множество правок. У нас не бывает текстов без кучи красного цвета в Google Документах. И дальше уже просто он выпускается, готовится графика, фотографии. Примерно такой процесс за этим стоит.

Но если мы говорим не про реакцию на события (короткий какой-то текст), а вот долгосрочные интервью, репортаж, исследование – за этим минимум 3 дня работы, если это не очень сложная история. В случае интервью скорее неделя хорошей плотной работы – потому что надо подготовиться к разговору, расшифровать его, заверить, красиво оформить. А если это расследование, как бывает, например, у Дениса Пузырева, там и месяц, и два может быть работы.

Многое из того, что мы обсуждаем либо заложено, либо развито Юрием Александровичем Дудем (признан в России иностранным агентом). Он прежде чем написать текст мог опросить человек 20: «Что ты на эту тему думаешь? Как смотришь?». Чтобы соизмерить как разные люди реагируют на ту или иную мысль. Почитать комментарии в интернете на эту тему.

Дальше, когда он текст написал, показывал минимум трем людям – чтобы они почитали, сказали, что так, что не так. Такой подход ко всем важным текстам сохранен. Если автор будет в вакууме – сам творить, никому ничего не показывать – получится полная ерунда».

Как авторы Sports.ru берут интервью?

Павел Копачев: «Нужно всегда на берегу договариваться. Потому что много историй, когда люди, уже прочитав интервью, начинают исправлять формулировки, пытаться выкидывать вопросы. Говорят, что без моей заверки не выйдет или, наоборот, не просили заверять, а потом решили вдруг [сделать это].

Юра Дудь (признан в России иностранным агентом) всегда говорил: «Если мы что-то пытаемся убрать или заменить, тогда ты рассказываешь другую историю взамен». Но мы всегда сражаемся за истории, особенно если считаем их важными или просто жизненными, украшающими текст.

Без этой истории текст не выйдет – но это, конечно, плохо, потому что будет и наше потраченное время, и героя. И в принципе: мы не добились главной цели – ничего не вышло и по сути отработали в ноль. Но лучше так, чем выйдет что-то искаженное и кастрированное. Мы стараемся этого не делать.

У нас было интервью с биатлонисткой Анфисой Резцовой, которая всех обвинила в допинге. Она читала текст перед выходом, но в итоге случилось так, что она мне потом звонит: «Слушай, а почему вышло так? Почему мне сейчас все звонят – НТВ, Первый канал – и говорят, что я всех сдала. Звонят подруги». Мы изначально договаривались, что ты читаешь текст, смотришь – она прочитала, ей все понравилось. Но реакция на этот текст превзошла ее ожидания. Поэтому приходится что-то решать путем переговоров – она дает новое мнение. Не то что противоречащее, но с дополнением.

Бывают разные ситуации, но мы всегда стараемся быть на стороне героя, стараемся не кидать его, не пытаться сделать так, чтобы он остался недоволен. Пытаемся вести диалог».

Почему на сайте появляется неспортивный контент?

Воронин: «Все предельно просто. Один из принципов Sports.ru: мы не зациклены на том, что происходит только на поле, на корте, паркете, льду, в октагоне, на ринге. Да, это очень важно, это составляет 85% всего нашего контента – но спорт этим не ограничен.

Понятно, что есть сторителлинг про то, что это за люди, как они работают. Все тренерские, менеджерские процессы – это тоже часть контента. Спорт это в том числе здоровый образ жизни: вопросы питания очень важны для человека, который любительски им занимается. Где еще человеку, который этим интересуется, узнать как не у нас? Можно сделать запрос в Google, но хороших медиа на эту тему не так много, а мы зарекомендовавший себя бренд.

Если человек с нами проводит достаточно много времени и доверяет нашему вкусу и экспертизе, то почему бы не прочитать у нас прямую линию с гастроэнтерологом и не задать волнующие вопросы про функционирование организма.

Всем людям, которые прочитали новость про инъекции в пенис [и Криштиану], это интересно. Мы связались со специалистом, он рассказал. Мы не топтались, не проводили расследование, как именно Роналду это сделал. Просто спросили: есть техническая возможность это сделать? Провели можно сказать научный ресеч: нам человек, который профессионально занимается похожими вещами, все объяснил».

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Ответили хейтерам, которые просят сложные аналитические тексты, а сами их не читают

Воронин: «У меня появился любимый комментарий на эту тему. Мы написали разбор стандартов команды 2Drots, которая участвовала в Кубке России – она играла с «Текстильщиком» из Иваново. В комментариях человек написал: «Sports, а где текст про вратаря «Текстильщика», который пенальти взял?» Я гарантирую: этот текст бы вышел и его прочитали 4 тысячи человек.

Копачев: «Любимый пример из фигурного катания. Когда очередной текст про Медведеву, Загитову, Трусову – как они попали на светское мероприятие. «Sports, ну вам же нужно пообсуждать! В очередной раз показать, какая Алина красивая! Вы только из-за нее берете клики! Она вас снабжает трафиком. Лучше бы написали, какая замечательная программа у танцоров». Самое интересное, что такие тексты выходили 2 дня назад. Вот в точности про танцоров. Я был уверен, что они не соберут – какие-то клики собрали, но естественно текст про Загитову собрал в 10 раз больше. И тот же человек отметился комментарием в этом тексте».

Воронин: «Я неслучайно сказал, что такого (неспортивного) контента минимум. Тысяча текстов выходит на сайте за месяц. Текстов такого плана может быть максимум 10 – выходит 1%, но люди за него цепляются. И не обращают внимание на другие тексты, о которых они просят, сами же их пролистывают.

Есть важный принцип золотого состава газеты «Ведомости». Это в первую очередь экономическое медиа, но оно писало в том числе про политику. У них прямо в догме было прописано: мы пишем про политику в той мере, в которой она влияет на экономику. Если влияет сильно, значит и про политику [больше].

И про вещи, касающиеся личной жизни и светской хроники: мы не роемся в грязном белье, не посылаем никаких папарацци. Нас это не волнует, но есть вещи, которые на жизнь спортсмена влияют – это любые события. У кого-то ребенок родился, жена забеременела, а у кого-то нет семьи и мотивируют тачки – все это влияет на настрой.

Как это можно не обсуждать, если спортсмен показывает? Это часть его жизни и образа. И мы пишем про то, кто такие спортсмены – они не только роботы, которые пинают мяч. Это в том числе люди, которые покупают себе дорогие машины, и, если они это выставляют на показ, это будут обсуждать».