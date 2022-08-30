Почему наши фигуристы так нужны Канаде? Этично ли сейчас менять гражданство? А что если позовут Трусову?

Всем привет! Это команда подкаста «Чистый хвост» – мы вернулись из небольшого отпуска и готовы обсудить не только Этери Тутберидзе. В центре выпуска – переходы российских фигуристок-юниорок в другие сборные.

15-летняя Ульяна Ширяева продолжит карьеру в Канаде, Валентина Андрианова – в Германии, Инга Гургенидзе – в Грузии, Полина Джуманиязова – в Венгрии, Анна Ющенкова – в Израиле.

На Sports.ru уже вышел большой текст, пришло время обсудить – тенденция ли это? Насколько этичны переходы сейчас, когда Россия отстранена от международных турниров? Или, наоборот, в таких переходах и кроется последний шанс наших спортсменов?

В прошлом сезоне флаг сменили минимум четверо юниоров: Олеся Леонова (Эстония), Александр Власенко (Венгрия), Софья Фарафанова (Казахстан) и Дарья Афиногенова (Литва).

Павел Копачев, Полина Крутихина и Настя Жаворонкова – о беглецах.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 обсуждаем тему выпуска и отношение к слову «фигурка»

3:00 российский след на юниорском гран-при: «Очи черные» у Канады; платье Трусовой у Казахстана

9:23 защищаем Ваню Дмитриенко от хейтеров и объясняем, чем важно участие Валиевой в его клипе

11:50 почему Канада и Израиль заинтересованы в российских фигуристах?

13:48 Паша сравнивает фигурное катание с хоккеем, а ISU – c бегемотом

18:48 как связаны командный олимпийский турнир и смена гражданства фигуристами?

22:53 две главные причины, по которым фигуристы переходят в другие сборные

23:53 история о том, как люди меняют имя и фамилию ради выступления за новую федерацию

25:56 Танит Белбин могла не попасть на Олимпиаду из-за Хиллари Клинтон, а Эллисон Рид не поехала из-за властей Литвы

32:21 «Когда переходят к нам – это хорошо, а когда уходят от нас – это плохо»

36:52 Полина вспоминает, как попала в японское «Доброе утро»

40:19 этично ли фигуристам менять гражданство?

44:36 увидим ли мы звезду уровня Трусовой в канадской сборной?

49:01 судьи тоже меняют гражданство (и за это на них обижаются целые федерации)

51:55 почему крупным федерациям выгодно отдавать своих фигуристов в другие сборные?

55:30 Коган анонсировал возвращение бывших российских спортсменов, но пока никто не приехал

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.