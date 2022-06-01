Рай для любителей тренировочной аналитики, неоновые заряды энергии и бесконечная интервалка – все это про сайклинг. Стартуем новый сезон «Трех калек»

Отчаянно крутим педали в первом выпуске.

Привет! Это снова подкаст «Три калеки» – мы вернулись с новым сезоном. В этот раз уходим от классического олимпийского спорта, забываем про какие-либо высокие достижения и направляем все внимание на себя. Новый сезон посвящен видам, которые легко найти в современном городе, которые приводят мысли в порядок и помогают меньше тревожиться. Обязательно будем искать классные московские студии и секции!

А еще мы завели телеграм-канал! Там мы делимся бэкстейджами с записей, показываем фото и видео с тренировок, просто рассказываем о своем тренировочно-зожном быте. Подписывайтесь, ставьте реакции, комментируйте и вот это все: t.me/trikaleki

Начинаем с сайклинга. На тренировку аж дважды сходил Саша – не потому что очень понравилось (про эмоции слушайте в выпуске), а потому что хотелось попробовать максимально много. Все по классике – в выпуске Саша честно рассказал про свой опыт, Денис с Аленой задавали глупые вопросы и шутили, а потом все вместе оценивали сайклинг по нашим любимым критериям. Давайте слушать!

Спонсор этого выпуска — банк для предпринимателей «Точка». Развивайте свой бизнес вместе с «Точкой» и не запрещайте себе мечтать: tchk.me/kzldtD

И еще раз напомним про телеграм-канал: t.me/trikaleki