Экспериментальный выпуск «Трех калек»: викторина по странному спорту для гостей из подкаста «Питч Дичь»

Привет! Это Алена, Денис и Саша – ведущие подкаста «Три калеки».

Этот выпуск – эксперимент, который мы сделали вместе с классными ребятами из подкаста «Питч Дичь». Это юмористический подкаст о стартапах, где ведущие обсуждают новости из мира инноваций и придумывают безумные идеи. Наш совместный выпуск – больше про смех, чем про спорт. Честно скажем – делать сейчас развлекательный контент тяжело, на это банально не всегда хватает морального права. Но мы верим, что всем нам этот смех как никогда нужен – в нем можно найти отвлечение и спасение от тревоги хотя бы на какое-то время.

В выпуске мы устроили игру для наших гостей: загадывали им виды спорта, которые кажутся нереальными или на самом деле не существуют, они отделяли правду от вымысла (очень умело, стоит заметить), а потом вместе мы думали, как можно улучшить эти виды спорта и, конечно, оценивали их по нашим любимым критериям.

Час хронометража, девять видов спорта и много смеха. Погнали!

P.S. А уже в середине мая вернемся с полноценным сезоном!

Таймкоды, чтобы вам было удобнее

0:00:00 Экспериментальный выпуск – с ребятами из подкаста «Питч Дичь»

0:02:52 Сегодня говорим про кажущиеся нереальными виды спорта

0:03:52 Американский футбол на унициклах

0:16:15 Спортивная валка леса

0:26:10 Экстремальная глажка

0:29:34 Игра в воздушный шарик

0:38:36 Текбол

0:47:34 Спортивная ликвидация строительных объектов

0:51:43 Лыжный балет

0:59:49 Метание маленьких людей

1:03:27 Спортивная ловля снежинок

1:05:34 Заканчиваем и ненадолго прощаемся – скоро вернемся с полноценным сезоном!