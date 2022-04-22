Кто лучшая фигуристка – Щербакова или Трусова? Почему Тутберидзе не тренер года? Вручаем фигурный «Оскар-2022»

Привет! Это подкаст «Чистый хвост», где мы большой компанией подводим итоги олимпийского сезона и вручаем виртуальные статуэтки «Оскар».

Мы не рассказываем с серьезными лицами о недокрутах и не оцениваем ребра, зато веселимся, респектуем чемпионам и их культовым программам, переживаем вместе с теми, кто остановился в шаге от мечты.

Короче, это самый длинный, но, пожалуй, самый веселый выпуск от Павла Копачева, Ивана Кузнецова, Полины Крутихиной и Насти Жаворонковой.

Внутри:

💪 Мы не отдали «Оскар» Камиле Валиевой – жаркая дискуссия!

💃 Как получилось, что лучшим тренером стали Дюбрей и Лозон, а не Тутберидзе? Почему в номинацию ворвалась Тамара Москвина?

💥 Трусова тоже не осталась без статуэтки – за нее проголосовали даже хейтеры

🎤 А кто лучший комментатор? Пока Тарасова болела, у микрофона лучше других проявили себя Траньков и Тихонов, а вот Ягудин и Авербух разочаровали

😱 Статуэтка за лучший дебют отправилась к Илье Малинину, но ее чуть было не перехватили «Диана и Дэвис»

🙈 Подождите, а хоть в какой-то номинации был Михаил Коляда? 🤔

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Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Вручаем Оскар «Чистого хвоста»! Но сначала слушаем историю о шоу Тутберидзе

5:37 «Железный человек» Кондратюк, непобедимый Чен или счастливчик Уно: выбираем лучшего одиночника

13:12 «Если можно представить себе настоящее лицо фигурного катания, то это Щербакова»: возьмет ли Аня «Оскар» как лучшая одиночница?

19:18 Ваня рассказывает свою любимую историю про Дениса Ходыкина

21:50 Вакинг Пападакис / Сизерона против акробатики Павлюченко / Ходыкина: голосуем за идеальную постановку

27:13 В номинацию «лучший тренер» не попали Арутюнян и Тутберидзе. Это как?

36:28 «Диана и Глеб показали, какой кризис происходит в наших танцах на льду»: Настя рассказывает, почему Дэвис и Смолкин – открытие года

45:02 Паша объясняет, чем особенно важно возвращение Губановой в этом сезоне

52:50 Тутберидзе против Баха, Жулин против небинарности, Железняков против Sports.ru – самая острая номинация

1:03:30 Пять четверных Трусовой на Олимпиаде – лучший прокат сезона?

1:10:22 «Камила уже улыбается, а Марк Кондратюк все еще не настолько олимпийский чемпион, как Нэтан Чен»: что разочаровало больше всего?

1:20:02 Кто заменит Татьяну Тарасову как комментатора фигурного катания?

1:29:18 Московская дикция против оговорки Авербуха: выбираем мем сезона

1:35:50 Полина вручает «Оскар» лучшему комментатору «Чистого хвоста» (и получает обвинение в тиранических наклонностях)

1:38:13 Номинация имени Евгении Медведевой: выбираем лучшее нефигурное событие сезона

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.