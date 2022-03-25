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«Фигурное катание деградирует, и Россия – последняя точка роста». Как мир теперь будет жить без наших звезд?

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Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Это подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании: в гости к Павлу Копачеву и Полине Крутихиной пришел Иван Кузнецов, который пропустил 27 выпусков, но соскучился по спорту, подписчикам и читателям.

Главная тема: как изменилась фигурка за олимпийский цикл? Что случилось в промежутке между победами Загитовой и Щербаковой?

Обсуждаем, пока наши фигуристы выступают на Кубке Первого канала, а все остальные – разыгрывают медали чемпионата мира.

Что в выпуске?

• Тутберидзе выиграла третью Олимпиаду подряд, к ней возвращаются бывшие ученики, но ее роль и методы требуют переосмысления. Почему?

• В фигурном катании все меньше и меньше культовых фигур. Может быть, дело в том, что сейчас никто не хочет выступать больше одного цикла? Где новые Ягудины, Кван, Костнер, Виртью и Моир?

• Почему Медведева и Загитова перестали интересовать аудиторию?

• Наконец, что будет дальше с нашим фигурным катанием – так ли важна интеграция и развитие в соприкосновении с мировым?

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 В «Чистый хвост» возвращается тот, кого не было 27 выпусков, и рассказывает, где он был

5:10 Кейтлин Уивер предложила отменить пол в фигурном катании. Что?

9:19 Зачем смотреть чемпионат мира, если там не будет российских фигуристов?

13:15 Топ-3 от Пхенчхана до Пекина: взбалмошность Косторной, непобедимость Чена, неумение прощаться Тутберидзе

19:56 Полина выбрала главный спортивный кадр года (грустный)

24:53 Ваня рассуждает про «репутабельность» фигуристов и Акатьеву у Плющенко😱

29:26 Что хуже для фигурного катания – пандемия или тотальный бан россиян?

33:25 Может ли российское фигурное катание стать элитной закрытой лигой?

37:35 Фигуристы перестали быть культовыми? И почему в Корее не случилось новой Ким?

42:15 Москвина – главный человек в парном катании, но ее дуэты проиграли Олимпиаду

44:48 Победы Пападакис и Сизерона были предсказуемыми – и в этом их главная ценность

48:25 «Мне показалось, что я наблюдаю абсолютный крах судебной системы» – фигурное катание после Олимпиады больше не будет прежним?

54:48 Почему инфляция баллов убивает спорт?

58:19 Трусова опередила время – это мешает ей побеждать

1:03:19 Паша реформирует ISU и требует больше соревнований

1:06:23 «Мы получили поколение девушек, которое заточено на одну медаль» – в чем главная причина разочарования Трусовой в Пекине?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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