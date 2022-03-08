«Косторная не способна к таким тренировкам, как у Тутберидзе – бесконечные молот и наковальня». Почему Алена ушла и что с ней будет?

Привет! Это подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании: Полина Крутихина и Анастасия Жаворонкова осмысляют уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе и готовятся к чемпионату мира, который получится крайне необычным без суперзвезд из России.

Зато наши лучшие фигуристы выступят на Кубке Первого канала – после серии переносов он нашел себе приют: Саранск, 20-е числа марта – пока без особой конкретики, но похоже, наш шоу-турнир пройдет в параллель с ЧМ.

Что в новом выпуске?

• «Не понимаю, почему слова Железнякова до сих пор имеют ценность, когда он так высказывается о бывших ученицах». Обсуждаем очередной трансфер Косторной: есть две версии – оптимистичная и пессимистичная – что за этим стоит.

• А в чем локальные и глобальные проблемы штаба Елены Буяновой – нового шефа Алены? Потребительское отношение к ученицам, странные реплики вслед, плохой вывод на пик формы – да и вообще, здесь редко передают воспитанницам прорывные скиллы.

• Инцидент с американской парой Книрим / Фрэйзер – на них подали в суд из-за музыки! И теперь не ясно, с чем фигуристы откатают ЧМ-2022 в Монпелье.

• А самый непредсказуемый вид чемпионата мира – теперь женское одиночное. Без наших фигуристок здесь море претенденток, некоторые даже пойдут на тройной аксель – ищем фаворита.

• Включение Павла Копачева – у него особый взгляд на второй уход Косторной от Этери: возможно, Алене просто не стоило возвращаться в «Хрустальный». Да и выглядело это – с покаянием в эфире Первого канала – очень неловко.

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 две возможные причины, по которым Косторная ушла от Тутберидзе к Буяновой

4:09 Алена в этот раз уходила молча, зато отметился Алексей Железняков

7:54 Настя объясняет, почему выбор Буяновой в качестве нового тренера кажется спорным

11:24 повышение возрастного ценза поможет Алене продлить карьеру?

16:23 вспоминаем лучшие программы Косторной – «Ангел», «Джульетта» и «Нью-Йорк»

21:14 китайцы не едут на чемпионат мира: дело в пандемии, бюрократии или политике?

26:08 кто выиграет чемпионат мира в парном катании? Есть шанс у американцев, но у них возникли юридические проблемы из-за музыки

29:52 зачем Чену чемпионат мира? И почему американцы выбрали Малинина вместо Брауна?

31:58 считаем расклады в танцах: есть ли у итальянцев и канадцев шансы попасть на пьедестал?

35:17 в женском катании все равно победит фигуристка с ультра-си?

38:46 как изменится фигурное катание в новом цикле? Полина считает, что реформа компонентов ни на что не повлияет

42:24 «Каждое изменение правил приносит нам новые судейские ошибки»: вспоминаем эксперимент 2014 года

47:56 зачем возвращать квалификационный раунд? И можно ли его сделать интереснее зрителям?

56:29 Паша рассуждает о том, почему возвращение Косторной к Тутберидзе изначально было ошибкой

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