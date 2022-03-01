«На первом плане – истерика, на втором – рыдающая девочка. А Щербакова с золотом никому не нужна». Прощаемся с Олимпиадой

Привет! Это подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании: Павел Копачев, Полина Крутихина и Анастасия Жаворонкова подводят итоги Олимпиады-2022 в Пекине.

Как оказалось, это был последний международный старт наших фигуристов в этом сезоне. ISU отстранил их от чемпионата мира, а Кубок Певрого канала, где ожидали даже Нэтана Чена, перенесен на неопределенный срок (и если пройдет, то теперь уж наверняка без Чена).

Что в новом выпуске? Отвечаем на самые популярные и важные вопросы слушателей!

• Почему Камила Валиева так поплыла в произвольной программы (даже оси на прыжках не те!) – может, это тактический срыв?

• Ищем вариант, у кого могут продолжить карьеру Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Кажется, их уход от Тамары Москвиной очень вероятен, но Полина предостерегает пару от такого решения.

• Это Чен невероятно усилился или Ханю так устал? Обсуждаем, почему Нэтан доминировал и в чем сложился его огромный отрыв от Юдзуру.

• «Программа Трусовой выглядит пустовато». Еще раз про слабость Саши и феномен Щербаковой.

• А еще – вопрос-манифест от Ивана Кузенцова!

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Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 критикуем теорию о том, что Валиева сорвала произвольную ради награждения Щербаковой и Трусовой

4:32 что случилось с Камилой в олимпийской произвольной?

9:28 составляем топ пекинских моментов: реванш призеров Пхенчхана; Кондратюк – олимпийский чемпион; Бин Дунь Дунь – фигурист

13:06 олимпийские прокаты, которые мы советуем пересмотреть: ритм-танец Хаббел / Донохью и произвольная Грассля

16:34 «Я понимаю, почему четыре года все обсуждают Загитову и Медведеву» – Паша подводит итоги в женском катании

21:49 почему японцы скользят лучше всех? Объясняет Настя

25:49 Бойкову и Козловского засудили на Олимпиаде?

30:28 если Бойкова и Козловский уйдут от Москвиной, то к кому? Есть один неожиданный вариант

34:19 почему Суй и Хань победили даже с сорванным прыжком? Навка считает, что это из-за домашнего судейства – Полина не согласна

40:42 почему Ханю ни разу за четыре года не обошел Чена? Смог ли бы Нэтан выиграть Олимпиаду без Арутюняна?

46:14 если Щербакова выиграла у Трусовой в Пекине за счет надбавок за прыжки и компоненты, то Медведева должна была побеждать в Пхенчхане?

50:07 почему Чену ставят высокие компоненты, а Трусовой – нет? Нужно ли ограничивать число четверных в произвольной?

55:19 «что должно произойти на следующей Олимпиаде, чтобы русский человек порадовался за победителя?»

59:50 Трусовой было бы легче, если бы она проиграла Валиевой, а не Щербаковой?

1:05:20 есть ли параллель между олимпийскими историями Трусовой и Слуцкой?

1:10:21 Щербакову судили лояльнее Трусовой? Почему два четверных дороже пяти?

1:15:26 предлагаем слушателям выбрать капитанов для Кубка Первого канала

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.