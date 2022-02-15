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Почему фанаты Ханю возят Винни-Пухов по всему миру, но боятся числа «4»? Говорим о Японии

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Марин Хонда Марин Хонда
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Юма Кагияма
Мидори Ито
Кадзуйоси Миура Кадзуйоси Миура
Мао Асада Мао Асада
Алина Загитова Алина Загитова
Шома Уно Шома Уно
сборная Японии сборная Японии
Рика Кихира Рика Кихира
Юдзуру Ханю Юдзуру Ханю
Фигурное катание Фигурное катание

Ярослав Сусов и Максим Матиенко – в Японии. Ищут странное и яркое в местном менталитете и пытаются разобраться, почему здесь так сильно любят фигурное катание, бейсбол, сумо, аниме и разные суеверия.

Оказывается, фигурное катание не всегда было таким популярным в Японии. Но все изменилось 30 лет назад. Об этом рассказала автор Sports.ru и ведущая подкаста «Чистый хвост» Полина Крутихина: 

«Точка отсчета популярности фигурного катания в Японии – конец прошлого века.

До этого японцев там почти не было. Фигурное катание было развито в СССР, Швеции, Великобритании, Германии, Франции, но не Японии. Для этой страны первой ласточкой стала Мидори Ито, которая прыгала прекрасный тройной аксель. Наверное, это до сих пор один из самых высоких и классных прыжков, которые были. И Дайсуке Такахаси, который зажигал на турнирах еще во времена Плющенко. Потом он вроде бы ушел, но к тридцатилетию вернулся в танцы на льду и катается там до сих пор, хотя на Олимпийские Игры не отобрался.

До Ханю все очень тепло относились к Мао Асада. Она могла брать золото в Ванкувере, могла и в Сочи (хотя провалила короткую программу). А еще есть одиночница Марин Хонда. Ее основные успехи пришлись на юниорские годы, во взрослом возрасте таких побед не было. Но первый миллион в инстаграме она набрала раньше Загитовой и Медведевой и активно участвует в рекламе японских товаров.

У многих наших тренеров спрашивали, в чем секрет японцев. Тутберидзе говорила, что они вообще не задают вопросов. Просто берут и делают. В то же время Шома Уно, взявший серебро в Пхенчхане, приезжал тренироваться к Тутберидзе, постажировался и уехал обратно. Хотя сейчас он тренируется в Европе у Стефана Ламбьеля. Так что с Этери мешало не расстояние»

Еще больше историй про Ханю, японские суеверия, Кадзу Миуру и прыжки на лыжах с трамплина: 

00:00 Летим в Японию

01:27 Таинственная жизнь в Японии и необычные традиции: Хатико, много-много работы и вагоны для женщин. Здесь всегда вернут бумажник, если ты потерял его в метро

05:45 Япония – очень чистая. Как японские болельщики убирают стадионы после себя   

07:23 Вообще-то Япония – не Япония. Японцы называют страны «Ниппон» или «Нихон» (страна восходящего солнца)

10:10 Японцам очень важно казаться интересными и правильными. История про то, как актеры заменяют умерших родных на свадьбе

12:02 Из-за этого японцы любят все яркое: одежду, безумные шоу, салоны обнимашек и сумо

13:20 Сумо – главная японская борьба. Чем-то похожая на битву слонов. А еще это боевой гороскоп

15:28 Почему японцы боятся число «4»?

16:14 Пурорэсу: японский рестлинг

18:25 Футбол в Японии – далеко не самый популярный спорт. Здесь не любят чужаков, обожают Миуру и не любят международные матчи

20:43 Бразильцы в японском футболе. Зико, Руи Рамос и Озу Морейра

22:21 Юдзуру Ханю – главный пример нереальной любви к своим. За ним летают по всему мире. С Винни-Пухами!

22:55 Еще минутка футбола. Вспоминаем PES и футбольный клуб «Хонда», который каждый год выигрывает четвертую лигу

25:03 Бейсбол в Японии не очень похож на американский. Совсем другая атмосфера: ритуалы и страсть вместо чилла и спокойствия.

26:40 Прыжки на лыжах с трамплина и великий Нориаки Касаи

28:25 Звоним Полине Крутихиной и разбираемся, почему фигурное катание так популярно в Японии

30:50 Кто самый популярный фигурист в Японии? Ханю? Асада? Загитова?

32:48 Почему наших фигуристов здесь так любят?

34:23 Фанаты Ханю летают за ним по 10 тысяч километров. Что?

36:00 В чем секрет японцев?

38:21 За кем из японцев следить в женском одиночном финале и парах?

41:40 Прощаемся с Полиной и с вами!

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