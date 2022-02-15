Почему фанаты Ханю возят Винни-Пухов по всему миру, но боятся числа «4»? Говорим о Японии

Ярослав Сусов и Максим Матиенко – в Японии. Ищут странное и яркое в местном менталитете и пытаются разобраться, почему здесь так сильно любят фигурное катание, бейсбол, сумо, аниме и разные суеверия.

Оказывается, фигурное катание не всегда было таким популярным в Японии. Но все изменилось 30 лет назад. Об этом рассказала автор Sports.ru и ведущая подкаста «Чистый хвост» Полина Крутихина:

«Точка отсчета популярности фигурного катания в Японии – конец прошлого века.

До этого японцев там почти не было. Фигурное катание было развито в СССР, Швеции, Великобритании, Германии, Франции, но не Японии. Для этой страны первой ласточкой стала Мидори Ито, которая прыгала прекрасный тройной аксель. Наверное, это до сих пор один из самых высоких и классных прыжков, которые были. И Дайсуке Такахаси, который зажигал на турнирах еще во времена Плющенко. Потом он вроде бы ушел, но к тридцатилетию вернулся в танцы на льду и катается там до сих пор, хотя на Олимпийские Игры не отобрался.

До Ханю все очень тепло относились к Мао Асада. Она могла брать золото в Ванкувере, могла и в Сочи (хотя провалила короткую программу). А еще есть одиночница Марин Хонда. Ее основные успехи пришлись на юниорские годы, во взрослом возрасте таких побед не было. Но первый миллион в инстаграме она набрала раньше Загитовой и Медведевой и активно участвует в рекламе японских товаров.

У многих наших тренеров спрашивали, в чем секрет японцев. Тутберидзе говорила, что они вообще не задают вопросов. Просто берут и делают. В то же время Шома Уно, взявший серебро в Пхенчхане, приезжал тренироваться к Тутберидзе, постажировался и уехал обратно. Хотя сейчас он тренируется в Европе у Стефана Ламбьеля. Так что с Этери мешало не расстояние»

Еще больше историй про Ханю, японские суеверия, Кадзу Миуру и прыжки на лыжах с трамплина:

00:00 Летим в Японию

01:27 Таинственная жизнь в Японии и необычные традиции: Хатико, много-много работы и вагоны для женщин. Здесь всегда вернут бумажник, если ты потерял его в метро

05:45 Япония – очень чистая. Как японские болельщики убирают стадионы после себя

07:23 Вообще-то Япония – не Япония. Японцы называют страны «Ниппон» или «Нихон» (страна восходящего солнца)

10:10 Японцам очень важно казаться интересными и правильными. История про то, как актеры заменяют умерших родных на свадьбе

12:02 Из-за этого японцы любят все яркое: одежду, безумные шоу, салоны обнимашек и сумо

13:20 Сумо – главная японская борьба. Чем-то похожая на битву слонов. А еще это боевой гороскоп

15:28 Почему японцы боятся число «4»?

16:14 Пурорэсу: японский рестлинг

18:25 Футбол в Японии – далеко не самый популярный спорт. Здесь не любят чужаков, обожают Миуру и не любят международные матчи

20:43 Бразильцы в японском футболе. Зико, Руи Рамос и Озу Морейра

22:21 Юдзуру Ханю – главный пример нереальной любви к своим. За ним летают по всему мире. С Винни-Пухами!

22:55 Еще минутка футбола. Вспоминаем PES и футбольный клуб «Хонда», который каждый год выигрывает четвертую лигу

25:03 Бейсбол в Японии не очень похож на американский. Совсем другая атмосфера: ритуалы и страсть вместо чилла и спокойствия.

26:40 Прыжки на лыжах с трамплина и великий Нориаки Касаи

28:25 Звоним Полине Крутихиной и разбираемся, почему фигурное катание так популярно в Японии

30:50 Кто самый популярный фигурист в Японии? Ханю? Асада? Загитова?

32:48 Почему наших фигуристов здесь так любят?

34:23 Фанаты Ханю летают за ним по 10 тысяч километров. Что?

36:00 В чем секрет японцев?

38:21 За кем из японцев следить в женском одиночном финале и парах?

41:40 Прощаемся с Полиной и с вами!

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