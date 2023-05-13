13 комментариев

«Уорриорс» Стефа Карри всегда ориентировались на «Сан-Антонио» Тима Данкана. Позитивный неэгоистичный лидер, не делающий вид, будто все это происходит исключительно благодаря ему. Вспомогательные звезды, которых предпочитают недооценивать. Абсолютное доверие к руководству со стороны игроков, в том числе в неоднозначных решениях. Тренер, зачастую ставящий философию общекомандного вовлечения в игру выше обманчивой эффективности примитивного баскетбола. Акцент не столько на победу прямо сейчас, сколько на создание чего-то длительного, стабильного на дистанции.

«Уорриорс» слишком беззаботны и ярки, чтобы уподобляться каменщикам, но суть здесь та же.

Уже понятно, что у «Голден Стэйт» получилось повторить. И теперь вот они сталкиваются с еще одной фирменной чертой, сопутствующей «Сперс» на протяжении очень многих лет: их спешат отпеть после любой неудачи.

Как говорит один мыслитель, провалов в спорте вообще не существует. Безотносительно того, согласны вы с этим или нет, вылет сегодняшних «Уорриорс» во втором раунде провалом посчитать точно нельзя. Стив Керр сформулировал это лучше всех: «В этом году у нас просто нечемпионская команда, иначе мы бы прошли дальше. На нас обрушились всевозможные напасти – случилось все, что только может случиться. И при этом мы выжали максимум из того, что у нас было ».

Это правда. Ведь даже в серии с «Лейкерс» «Голден Стэйт» проиграл самому себе – не закрыл первый матч, расслабился после «+11» и сбился на споры с судьями в третьем, задохнулся в концовке уже выигранного четвертого.

За весь год «Уорриорс» так и не стали единым целым.

По множеству причин:

• из-за «болезни больше»: весь год Клэй Томпсон ходил и показывал всем четыре пальца, как будто говоря, что достиг уже всего, о чем мечтал. Защитник сделал себе большие каникулы, отказавшись прошлым летом от тренировок, и из этого отпуска вернуться так по-хорошему и не сумел. Если уж самый безэмоциональный представитель «Голден Стэйт» показывал, что ему не до баскетбола, то об остальных вообще говорить не приходится.

• из-за внутренних трений: к концу года стало совсем уж очевидным, что хук Дрэймонда Грина, с которого сезон начинался, был вовсе не случайным умопомрачением. «Голден Стэйт» всегда побеждал как сплоченный коллектив, где каждый от первого до последнего понимает свою функцию, но в этом году Джордан Пул играл лишь тогда, когда не было Карри, 20-летний Куминга публично жаловался на то, что ему не дают времени в плей-офф, Уайзмен страдал от недоверия и от ссылок в G-лигу, а сам отказывался понимать лидера.

• из-за самых странных неприятностей: Карри дважды выпадал на продолжительный срок из-за курьезных травм, Уиггинс пропустил два месяца из-за болезни отца, вернулся только перед плей-офф и травмировался ровно в тот момент, когда заиграл на прежнем уровне, Клэй втягивался по ходу сезона, Гэри Пэйтон начинал сезон в другом месте и с травмой, стабильный уровень в течение всего года показывал лишь Кевон Луни, всех остальных штормило постчемпионское похмелье.

• из-за ошибок менеджмента: «Уорриорс» поспешили дать Джордану Пулу продление, хотя могли бы этого не делать, упорно верили в Джеймса Уайзмена, а потом отдали его за бесценок, упустили Гэри Пэйтона и судорожно вернули его же, так и не смогли найти адекватную замену Отто Портеру.

• из-за болезни роста: «Голден Стэйт» совместил две задачи, которые никто и никогда не совмещал – выигрывать чемпионаты и развивать молодежь. И дело даже не в том, что они плохо работают с молодыми игроками или не могут достаточно им доверять. Просто даже когда те прогрессируют и развиваются, они вырастают не в тех, кого конкретно эта команда хочет видеть в качестве вспомогательных людей. Куминга прогрессировал, но для него, так и не научившегося бросать, нет места в плей-офф рядом с Грином и Луни. Джордану Пулу нужно время и мяч, чтобы поймать ритм, но с такой защитой он не может сосуществовать рядом с Карри. Его подписали, прежде всего, как наследника Карри, но оказалось, что Карри нужен не наследник, а Гэри Пэйтон, который бы брал на себя черновую работу. Муди – все еще 20 лет, и он в порядке, но в четвертом матче стало понятно, почему его с такой опаской подпускают к основе, когда не отдал мяч Карри.

Это все выявилось не в серии с «Лейкерс». На протяжении всего года «Голден Стэйт» проигрывал гостевые матчи, не понимал, что ждать в конкретный день от любого, кого не зовут Карри и Луни, тасовал самые разные сочетания и разочаровывался в каждом и был стабилен лишь в обсуждении околобаскетбола – будущего Боба Майерса и Дрэймонда Грина, все более необъяснимого контракта Пула, гаргантюанского налога на роскошь.

Они с огромным трудом вообще запрыгнули в плей-офф. Постоянно висели на волоске в серии с «Сакраменто». Быстро оказались догоняющими в серии с «Лейкерс».

И Керр прав в том, что, подводя итоги плей-офф «Уорриорс», следовало бы концентрироваться на позитивных моментах. Несмотря на все перечисленное выше, несмотря на то, что команду приходилось склеивать на ходу при помощи соплей, «Голден Стэйт» все же не уступал и был близок к более успешному результату, чем в итоге получилось.

Проблем у «Уорриорс» навалом, но в итоге они все их сократили до двух недостатков, отличавших эту команду от чемпионской.

Первый – это выступление скамейки, оказавшейся едва ли не худшей среди всех команд плей-офф. «Голден Стэйт» всегда отличался глубиной состава – еще со времен второй полноценной пятерки с Шоном Ливингстоном, Леандро Барбосой, Андре Игудалой, Дэвидом Уэстом и Маризом Спейтсом. Пока по НБА прокатывалась волна вспышек в исполнении самых разных, но одинаковых ноунэймов – от Брюса Брауна до Калеба Мартина, от Хатимуры до Лэндри Шэмета, от Малика Монка до Лонни Уокера – запасные «Уорриорс» давали им разве что концептуальные альтернативы. При помощи Джамайкла Грина можно было лучше растягивать площадку, при помощи Гэри Пэйтона спасать Карри из-под двойной опеки, при помощи Муди поддерживать быстрый темп «Кингс». Практически во всех матчах плей-офф резервисты «Голден Стэйт» уступили коллегам по результативности и не дали надежной атакующей опции.

Естественно, в качестве таковой «Уорриорс» всегда видели Джордана Пула. И поэтому его деградация, которая началась еще в прошлогоднем плей-офф, а дальше усиливалась, стала столь обсуждаемой.

Второе – это неспособность «Уорриорс» закрывать матчи. Именно из-за этого «Голден Стэйт» перестал быть «той самой командой» – раньше на любые претензии оппонентов они отвечали взрывной третьей четвертью, которая лишала любого способности к сопротивлению. Теперь они отдали «Сакраменто» первые два матча в концовке, вместо заслуженных 3-1 в серии «Лейкерс» остались с тоскливыми 1-3, наблюдали не за Клэем «Шестая игра» Томпсоном, а за непонятным парнем, выбросившим 2 из 9 и 2 из 12 и губящим собственную команду шизофреническими бросками.

Секрет в том, что броски всегда были шизофреническими, только раньше падали в цель.

Из-за отсутствия глубины и импотенции в атаке у выбывшего из ритма Уиггинса и потерявшегося Томпсона Керру оставалось лишь вешать все больше и больше на Карри, превращая его в Джеймса Хардена, которому не дают свистки. Тот вытащил серию с «Сакраменто», но не с «Лейкерс» – после третьей игры второй серии он уже перестал попадать издали. В него били на своей половине, от него зависело все, что делают «Уорриорс» на чужой, ему приходилось бегать нехарактерные 40 минут ввиду отсутствия замен, от него же требовалось стать основным бомбардиром, и ему же нужно было решать в ключевые минуты.

Это слишком для любого.

Вообще крушение династии «Голден Стэйт» после поражения от Леброна выглядело бы красиво. Не потому, что ему все-таки удалось их свалить после стольких лет унижений. Не потому, что после нейтрализации Уиггинса ударом в ребро ему все же удался единственный впечатляющий перформанс этого плей-офф в последнем матче, и он задушил любые сравнения с Карри. Не потому, что так или иначе вошел в историю как главный антагонист этой команды.

Символизм тут, скорее, именно в том, что Леброн подчеркивает те сложности, с которыми сталкивается «Голден Стэйт». Всю карьеру он удачно перескакивает из клуба в клуб, выжимая активы, строя суперкоманды, сбагривая молодых игроков на подходящих ему и уже вполне готовых людей. А когда потенциал исчерпывается, собирает чемоданы и движется дальше. Когда династия «Уорриорс» зарождалась, Леброн играл еще в «Майами».

«Уорриорс» же остаются на месте – и с их вечным процессом они ограничены вдвойне.

С одной стороны, они всегда строились через драфт и даже в качестве чемпионской команды искали поддержку в работе с молодыми – с этого династия начиналась (Карри, Томпсон, Грин, Барнс, Изели), этим же продолжилась (Луни, Пул, Куминга, Уайзмен, Муди). За неимением лотерейных пиков это становилось сложнее и сложнее. Теперь они не только вынуждены ловить таланты внизу, но и развивать их в команде, претендующей на титул.

С другой, их нацеленность на работу в долгую тоже оборачивается против них же. Лига не только не поощряет их за то, что платят они собственным игрокам, тем, кого нашли под не самыми очевидными номерами драфтов и превратили в чемпионов, но наказывает с каждым сезоном все сильнее. С учетом того, что имеется на руках, налог на роскошь у «Голден Стэйт» в следующем году может достичь 400 млн долларов, а новое коллективное соглашение еще больше усложнит им жизнь.

«Голден Стэйт» гораздо сложнее, чем «Сперс». У тех получалось находить компромиссы с немедийными звездами, продавать идею «семьи» и добиваться заниженных соглашений, усиливаться за счет подкреплений с плохо исследованного тогда зарубежного рынка.

И все же они хором твердят, что это еще не конец.

Что владельцы готовы к чудовищному налогу, хоть и будут просить уступки у звезд в следующих контрактах.

Что у Карри, Грина и Томпсона все еще остается чемпионский потенциал. Ведь Дрэймонд все еще лучший защитник в лиге. А Томпсон – рекордсмен по трехочковым в регулярке и, возможно, после серии с «Лейкерс» перестанет показывать всем четыре пальца и для разнообразия потренируется летом.

Что Карри собирается бегать, пока не отвалятся колеса.

Теперь их ждет насыщенное лето с множеством неизвестных:

• будет ли Боб Майерс и дальше возглавлять организацию;

• удастся ли оставить Дрэймонда Грина и уговорить его на скидку при наличии рядом Джордана Пула;

• получится ли обменять Джордана Пула хотя бы по ходу следующего сезона;

• что произойдет с Джонатаном Кумингой, который недоволен своей ролью;

• соберется ли летом здоровая ротация для чемпионской команды, а не группа персонажей, усевшихся на шею Карри в седьмом матче серии…

Однако на самый важный вопрос ответ получен.

Если что и показал этот плей-офф, так это то, что, какие бы проблемы ни окружали «Голден Стэйт», «Уорриорс» остаются угрозой, пока Стеф Карри в порядке, а Дрэймонд Грин компенсирует старанием разницу в габаритах. Чемпионский костяк никуда не девается: Стив Керр настолько разнообразен, насколько ему позволяет ростер, Эндрю Уиггинс – по-прежнему их второй игрок, на которого в этом году слишком много свалилось, только Клэй Томпсон может понять, почему один из лучших снайперов всех времен неожиданно разучился бросать, Муди в этом плей-офф подрос до игрока ротации, Куминга все еще остается ценным активом, Джордан Пул только 1 июля превращается в игрока с ужасным контрактом…

Нет, это все еще не конец.

«Голден Стэйт» вам сам объявит, когда с ними можно будет прощаться. Пока такие эмоции преждевременны.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Ezra Shaw, Harry How; East News/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP