Чужие деньги нужны, чтобы негодовать.

НБА переживает беспрецедентный бум: не так давно было объявлено, что в сезоне-21/22 – первом полноценном сезоне после пандемии – доходы лиги впервые в истории превысили отметку в 10 млрд долларов. И это еще не предел. Текущее телевизионное соглашение (на 24 млрд долларов) истекает через два года, переговоры по новому уже начались – и там прогнозируются цифры от 50 до 75 млрд долларов.

Через два года стоит снова ждать скачка зарплат, после которого текущие соглашения покажутся нищебродскими. Но пока этого еще не случилось, в лиге все еще есть контракты, которые кажутся хорошими, а значит, есть и те, что можно отнести к худшим.

Кавай Ленард («Клипперс») – 42,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 48,8 млн в сезоне-24/25

Ладно, шутка.

Ленард – один из лучших игроков в современном баскетболе. А еще самый яркий пример того, сколь дорого обходятся игровые минуты современных баскетболистов. Последнее время форвард «Клипперс» как-то зачастил с выходами на площадку, поэтому лишил нас возможности порассуждать о том, что за 1 матч в его исполнении платят ровно 1 миллион долларов. Нет, за 43 миллиона долларов Ленард провел уже 47 матчей и сыграет еще штуки 3-4. Правда, если учесть прошлый сезон, который Ленард пропустил, то за эти же 50 матчей за два года «Клипперс» выгрузили ему в общей сложности 82 млн.

Современные звезды не слишком заморачиваются насчет скрупулезного исполнения обязательств перед работодателем. Однако лига как бизнес процветает, несмотря на то, что частые и необъяснимые отсутствия звездных игроков вызывают все больше раздражения.

Худшие контракты, которые попадают под исключение:

Печальные истории

Логично, что худший контракт – тот, который не исполняется. Если игрок полностью или по большей части пропускает сезон, то это нельзя не посчитать это чистым убытком для клуба. Однако, как известно, жизнь – очень сложная штука (а Мише нужно оторвать яйца) , и стоит проявить снисходительность к травматичным случаям.

Данило Галлинари («Бостон») – 6,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 6,8 млн в сезоне-23/24

Итальянец должен был создать глубину скамейки для идущего за титулом «Бостона». Однако не провел за «Селтикс» ни одного матча – порвал крестообразные связки во время подготовки к Евробаскету.

Джонатан Айзек («Орландо») – 17,4 млн в сезоне-22/23, последний год – негарантированные 17,4 млн в сезоне-24/25

«Черный Кириленко» пропустил два с половиной сезона из-за разрыва крестообразных связок, выходил в 11 матчах в этом году на 11 минут в среднем и снова выбыл до конца года с разрывом приводящей мышцы.

Айзеку уже 26 лет. И в следующем сезоне его соглашение лишь частично гарантировано.

Ришон Холмс («Сакраменто») – 11,2 млн в сезоне-22/23, последний год – 12,9 млн в сезоне-24/25

«Сакраменто» – самая позитивная история этого года, в которой прекрасным кажется вообще все: от нашедшего себя в атаке тренера Майка Брауна до новоявленного клатчера Деаарона Фокса, от претендующего на место в символической сборной Сабониса до умненького новичка Кигана Мюррэя.

Все, кроме Ришона Холмса. Еще недавно основной «большой» «Кингс» погрузился в судебные тяжбы, сначала защищаясь от обвинений в домашнем насилии, а теперь вот обвиняя хулителей в том, что из-за них пострадала его карьера.

Лонзо Болл («Чикаго») – 19,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 21,4 млн в сезоне-24/25

Разыгрывающий «Буллс» чаще ложится под нож, чем выходит на площадку. Недавно он перенес операцию (третью за последний год) по трансплантации хрящевых клеток в левом колене и планирует после нее вернуться на паркет, чего не случалось ни с одним игроком НБА.

Колени Болла настолько уникальны, что врачи всего мира такого никогда подобного не видели. И это не может не настораживать, но «Чикаго» не теряет оптимизма. Собственно, оптимизм – это единственное, что у них осталось.

Контракты, которые уже выкупили

Когда клуб избавляется от игрока, пускай и путем небольшой экономии, это намекает на то, что вряд ли такое соглашение попадает в разряд лучших. Тем не менее, сам выкуп уже можно воспринимать как закрытие гештальта: по-прежнему висящие в платежке суммы уже не мешают вглядываться в будущее – в поисках игроков, с которыми можно подписать не менее абсурдные сделки.

Кевин Лав («Кливленд»/«Майами») – 27,4 млн (получил 25,9 млн) в сезоне-22/23

Лав начал сезон в статусе живой легенды клуба, но после травмы большого пальца утратил эффективность, а вместе с ней и игровые минуты. Без защиты, а теперь и без трехочкового форвард превратился для «Кэвз», стремящихся в плей-офф, в предмет роскоши. Поэтому в очередной раз вспомнили, как он завоевывал для Кливленда титул, ходил в финалы, защищался против Карри, и довольно неожиданно отправили его на все четыре стороны.

«Кливленд» даже не смутило, что обрести пристанище и потенциальное возрождение Лав намеревался в «Майами», где ставят на ноги мертвецов. За последние четыре года (и 120 млн) форварда совсем перестали уважать.

Кемба Уокер («Оклахома»/ «Детройт» / «Даллас») – 27,4 (получил 11) млн, 9,2 млн и 0,7 млн в сезоне-22/23

«Оклахома» будет платить Уокеру до 2026 года, так что нищета пока не взяла за горло.

Три года назад Кемба ездил на Матч всех звезд и подписывал максимальный контракт, но проблемные колени к маленьким игрокам особенно безжалостны.

Интересно, что стремительная деградация защитника как будто застала врасплох не только нас, инертных болельщиков, все еще верящих в Леброна, но и боссов клубов. Помимо финансовых взаимоотношений с «Тандер», Уокер нашел еще два места, откуда к нему тек все более иссякающий денежный ручеек. Сначала «Детройт» неожиданно для себя обнаружил, что, понимая иллюзорность нового соглашения, игрок потребовал все до последнего цента, никаких уступок. А затем потерявшийся в пространстве «Даллас» изучил, насколько Уокер способен заменить Джейлена Брансона.

Итог: 20 млн за 10 матчей.

Жаль, что Кемба еще не съездил в Европу. Четыре контракта за один сезон – это было бы красиво.

Расселл Уэстбрук («Юта»/«Лейкерс») – 47,1 млн в сезоне-22/23

Самая прекрасная подробность контракта Уэстбрука – это, конечно, опция игрока на последний сезон.

К прошлому лету было понятно, что для «Лейкерс» это соглашение – грандиозная проблема, что Леброн изо всех сил посылает одноклубнику пассивно-агрессивные флюиды, что с противовесом такого масштаба набрать компетентный состав и взлететь – просто физически невозможно. Однако у Уэстбрука было 47 миллионов причин не обращать внимания на все эти сигналы. Он полгода убеждал партнеров (и, кажется, себя в первую очередь), что главное – это получать удовольствие от процесса, и морально надломился уже под конец, когда замаячила финишная черта всего этого нездорового сотрудничества.

Как известно, Уэстбрука в итоге заклеймили вампиром, которым высасывал жизнь из «Лейкерс». Но опять же, в какой-то момент он договорился с собой и принял осмысленное решение, что за 47 миллионов можно и потерпеть. Можно представить, как именно это происходило: разделив лист на две половины, Уэстбрук зафиксировал все возможные минусы, а на другой постарался вписать все причитающиеся ему нули, но сделать это у него не получилось.

Джон Уолл («Хьюстон»/ «Клипперс») – 47,3 (получил 40,9) млн и 6,6 млн в сезоне-22/23

Уолл получил бонус к худшему контракту НБА последних пяти лет.

Радует, что вместе со 170 миллионами к Уоллу не пришла ни высшая мудрость, ни степенность, ничего такого: находясь в двух шагах от очередного обмена для очередного отчисления, он продолжал мочить молодежь «Рокетс», гулящего Джеймса Хардена, сливающий «Хьюстон» и вообще всю лигу, где стало слишком просто играть.

Гениально еще и то, что дважды его контракты выкупал «Хьюстон», неоднократно им же и оплеванный.

Контракты из будущего

Еще одна спорная категория – это соглашения, которые уже подписаны, но не вступили в силу. Выступления игроков с такими контрактами уже беспокоит, возмущает, нервирует, но все же нужно помнить, что пока они вполне соответствуют уровню сегодняшних договоров. Так что лучше записывать куда-нибудь все придуманные оскорбления, чтобы воспользоваться ими в будущем.

Кевин Портер («Хьюстон») – 82,5 млн на 4 года, 3,2 млн в сезоне-22/23

Деандре Хантер («Атланта») – 95 млн на 4 года, 9,8 млн в сезоне-22/23

Ар Джей Барретт («Нью-Йорк») – 120 млн на 4 года, 10,9 млн в сезоне-22/23

Тайлер Хирро («Майами») – 130 млн на 4 года, 5,7 млн в сезоне-22/23

Джордан Пул («Голден Стэйт») – 140 млн на 4 года, 3,9 млн в сезоне-22/23

Джимми Батлер («Майами») – 147 млн на 3 года, 37,7 млн в сезоне-22/23

Дэмиан Лиллард («Портленд») – 122 млн на 2 года, 42,5 млн в сезоне-22/23

Пусть это будет тизером следующего сезона.

Пока же мы добрались до сути.

Уровень «Переплаты, которые мы понимаем»

Жизнь несправедлива, и ее несправедливость распределена довольно несправедливо. Всем должно быть понятно, что контракты НБА не выписываются в палате мер и весов: кто-то хочет отблагодарить родного для клуба игрока, кому-то не жаль заплатить ему пару миллионов выше номинальной стоимости, кто-то просто не может отпустить человека, являющегося значимой частью команды, пусть и не НАСТОЛЬКО значимой…

Норман Пауэлл («Клипперс») – 16,8 млн в сезоне-22/23, последний сезон – 20,5 млн в сезоне-25/26

Контракт, который был бы обременительным в любой другой ситуации. «Портленд» подписал Пауэлла, сразу же после этого осознал нелепость собственного поступка и был рад, что в НБА существует Стив Балмер, готовый переплачивать, рисковать и собирать больше талантливых игроков, чем требуется обычной команде.

В «Клипперс» Пауэлл – это роскошь, которую себе можно позволить: лучший шестой лиги (до травмы), не раз в сезоне выручавший своими дальними попаданиями. Добротный игрок, полезный на обеих половинах, реализующий 40% трехочковых, способный переключаться в защите, но уместный в команде, борющейся за титул, вот именно в такой роли – гиперквалифицированного резервиста.

Лу Дорт («Оклахома») – 15,3 млн в сезоне-22/23, последний год – 17,7 млн в сезоне-26/27 (опция команды)

Дорт – один из последних игроков НБА, чья полезность в атаке отрицательна: посредственный трехочковый, отсутствие умений что-либо делать с мячом, непостижимые проблемы при завершении под кольцом.

Есть опасение, что такие недостатки сделали бы его проблемой для любой команды, борющейся за что-то серьезное. В современном баскетболе можно спрятать игрока в защите, но гораздо тяжелее сделать это в атаке.

Впрочем, не «Тандер» такое рассказывать. Роль Андре Роберсона в крушении «Оклахомы» Уэстбрука-Дюрэнта хорошо документирована.

Однако для молодой и нуждающейся в постоянной энергетической накачке команды Дорт – самое то. Рядом с огромными плеймейкерами и бросающими «большими» его недостатки по ходу регулярного сезона не кажутся столь уж критичными, тогда как для защиты, особенно рядом с Гилджесом-Александером, он просто бесценен. Конечно, по меркам лиги его контракт – это ту мач, но в «Оклахоме» одни дети, а кому-то нужно заплатить. Лучше уж заплатить тому, кто за эти деньги будет грызть паркет.

Юсуф Нуркич («Портленд») – 15,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 19,4 млн в сезоне-25/26 / Никола Вучевич («Чикаго») – 22 млн в сезоне-22/23

Нуркич и Вучевич – это примерно общий случай того, как генменеджеры не успевают за развитием игры: ну вот принято выписывать солидный чек «большим», так что рука сама выводит что-то такое на автомате.

Разве что проблемы с соглашениями Нуркича и Вучевича диаметрально противоположные.

У первого вроде бы адекватные цифры в этом году, но у контракта еще три года – что примерно равняется трем годам беззащитной безнадеги в и без того унылом «Портленде». Вроде всем уже понятно, что даже для друга Лилларда и любимчика трибун это чересчур.

У второго – сумма в полтора раза больше, но зато контракт истекает этим летом. Черногорец выдает в «Буллс» как будто максимум того, на что можно было надеяться – у него хорошая статистика, нестыдная командная защита, смиренная роль третьей звезды – но как-то «Чикаго» пока все равно сомневается в дальнейшем сотрудничестве.

Оба хороши, если рассматривать их в деталях, но почему-то плохо соотносятся непосредственно с накоплением победных результатов.

Маркус Смарт («Бостон») – 17,2 млн в сезоне-22/23, последний год – 21,3 млн в сезоне-25/26

Смарт – душа «Селтикс». И игрок, которого всегда очень сложно подвести под какой-то понятный знаменатель: нестабильный бросок, нестабильное влияние на атаку, нестабильный розыгрыш, нестабильный характер, но очевидно позитивное влияние на результат… Если «Бостон» побеждает, то кажется, что достоинства их лидера превосходят его недостатки, если проигрывает, то соответственно наоборот.

В этом сезоне все немного иначе, исключительно благодаря тому, что у Смарта появилась сильная конкуренция в виде Деррика Уайта. Все цифры указывают на то, что достоинств защитника больше не хватает, чтобы компенсировать все его игровые дефекты, даже настойчивости в защите ему уже не хватает – после недавнего возвращения он долго показывал минусовой нет-рейтинг. И все это безобразие бросалось в глаза на фоне того, что Джо Маззулла не решался отдать минуты Смарта Уайту.

Хотя на данном этапе карьеры Смарта, конечно, нужно оценивать уже по итогам июня.

Эрик Гордон («Клипперс») – 19,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 20,9 млн в сезоне-23/24 (негарантированный, становится гарантированным в случае чемпионства)

Майк Конли («Миннесота») – 22,7 млн в сезоне-22/23, последний год – 24,4 млн в сезоне-23/24 (гарантированы 14,3 млн)

Оба соглашения выглядят диковато сейчас, будучи вырванными из контекста.

«Хьюстон» тогда еще строил претендента на титул.

«Юта» все еще надеялась, что Конли – именно тот, кто должен играть рядом с Донованом Митчеллом в самой эффективной атаке лиги.

Прошло всего несколько лет, а выглядит так, как будто эти контракты – какие-то загадочные артефакты, выкопанные археологами.

Эрик Гордон превратился в вечно грустного, пузатого Эрика Гордона, у которого отняли веру в людей. Он оказался ничего не значащим статистом, когда «Рокетс» Джеймса Хардена саморазрушались. Теперь в «Клипперс» он как будто вспоминает, как играть заново – и перечитывает каждый день пункт в контракте, делающий еще один год гарантированным в случае завоевания титула.

Майк Конли как будто полностью разложился в первом раунде прошлогоднего плей-офф, за которым и последовал разгром «Юты» с разлучением Руди Гобера и Донована Митчелла. И теперь он – именно тот, кто должен играть рядом с Энтони Эдвардсом. Посмотрим, насколько еще его хватит.

Клэй Томпсон («Голден Стэйт») – 40,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 43,2 млн в сезоне-23/24

Все любят Клэя Томпсона.

Клэй – один из лучших снайперов в истории.

Клэй – человек, неоднократно вытаскивающий династию «Уорриорс» в критичные моменты.

Клэй – очень важная часть чемпионской защиты, одновременно готовый к постоянным сменам и к опеке какого-нибудь Кайри Ирвинга.

Но 40 миллионов?!

После травм Томпсон так и не может обрести тот баланс, который позволил ему и «Голден Стэйт» взять не один, не два и не три титула. И в чемпионские годы он порой терял бросок. И в чемпионские годы он забавлял готовностью пулять из любой позиции и не обращать внимания ни на что. И в чемпионские годы он иногда надолго как будто выпадал из игры.

И все же «Уорриорс» оставались «Уорриорс», потому что все эти перепады никак не затрагивали Томпсона на своей половине.

Теперь это не так: и нестабильность Томпсона подозрительно коррелирует с нестабильностью, которая преследует весь год и «Голден Стэйт».

Напоследок бесполезный факт: зарплата Томпсона – это ровно налоговое превышение «Голден Стэйт», которое обходится команде в 163,7 млн.

Понятно, что думает об этом обо всем Клэй.

Крис Пол («Финикс») – 28,4 млн в сезоне-22/23, последний год – 30 млн (негарантированный) в сезоне-24/25

Что бы вы подумали, если бы я вам сказал, что есть вот некий игрок Х, который за 31 минуту набирает 13,6 очка при 43% с игры и 36% из-за дуги при 2,8 штрафного в среднем за матч? И за все это его команда платит ему почти 30 млн и будет продолжать платить по столько же еще два года, вплоть до того момента, когда игроку Х не стукнет 40 лет…

Не самое рациональное вложение средств?

Формально соглашение Пола становится частично гарантированным уже этим летом: в следующем году ему причитается 15,8 млн, еще через год оно становится негарантированным. Однако кто же его отчислит, он же памятник. По всей видимости, «Санс» верят, что, даже утратив возможность непосредственно влиять на игру (фирменный средний бросок уже не тот), человек-мозг продолжит это делать опосредованно – через свое понимание баскетбола и влияние на остальную команду.

Удивительно, но Пол выдает один из лучших сезонов в карьере по соотношению передач к потерям.

Уровень «Переплаты, которые мы не понимаем»

И все же, и все же.

В этой гениально продуманной, делающей деньги из воздуха НБА есть много всего непостижимого, в частности, пара десятков контрактов, логику за которыми не всегда можно восстановить.

Покажем пальцем на самые иррациональные случаи.

Деррик Роуз («Никс») – 14,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 15,6 млн в сезоне-23/24 (опция команды)

Роуз был суперзвездой, потом стал игроком минималки, потом был близок к тому, чтобы вылететь из лиги, потом нашел приют у Тома Тибодо в «Нью-Йорке».

Потом откуда-то появился 3-летний контракт на 43 млн…

Понятно, что кое-кого может мучить совесть. И все же: травматичный защитник, претендующий исключительно на роль сменщика, выбрасывающий меньше 3 трехочковых и 3 штрафных за игру…

Естественно, Роуз пропустил большую часть прошлого сезона, а в этом выпал из ротации и даже не стал выкупать контракт, потому что интерес к нему в тысячу раз ниже интереса к тому, что вообще вот это все было.

Джавейл Макги («Даллас») – 5,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 6 млн в сезоне-24/25

Окей, «Мэверикс» искали семифутера в «краску». Окей, эффект Криса Пола – это реальная вещь. Но зачем давать 3-летнее соглашение 35-летнему центровому, который даже в лучшие годы претендовал максимум на 15 минут в среднем?

Уже на старте сезона Джейсон Кидд понял, что ему такое не подходит: Макги появляется редко, играет эпизодически, одну из худших защит лиги спасти явно не может. А его контракт уже стал проблемой перед дедлайном этого года – еще два сезона мертвых денег вряд ли кому-то потребуются.

Девонте Грэм («Сан-Антонио») – 11,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 12,7 млн в сезоне-24/25 (гарантированы 2,9 млн)

Грэм выдал лучшие цифры на второй сезон в лиге и прославился, когда сам Леброн Джеймс выразил возмущение из-за того, что небывалый прогресс молодого человека нисколько не восхитил тех, у кого было право голоса.

Собственно, никакого прогресса, естественно, не было. Количество очков увеличилось, но отметку в 40% попаданий с игры защитник не преодолел ни в одном из сезонов.

«Шарлотт» дали ему 47 млн на 4 года, а потом отправили в «Хорнетс», чтобы посмотреть, как они там с Грэмом будут мучиться.

В качестве прикола – окей, в целом – не очень.

Марвин Бэгли («Детройт») – 12,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 12,5 млн в сезоне-24/25

Модно замечать, что только в русском языке органично чморят вшивых интеллигентов и самых умных.

На самом деле, это не так: вот, например, в НБА есть такие организации, которые думают, что умнее всех, и если кто-то взял талант на драфте и не сумел его заиграть, то это исключительно их проблема, а вот у нас получится иначе.

Ну и как таких умников не чморить после этого? «Детройт» поверил, что из Марвина Бэгли еще можно сделать компетентного «большого» и устроил торги сам с собой за ограниченно свободного агента.

Крис Буше («Торонто») – 12,7 млн в сезоне-22/23, последний год – 10,8 млн в сезоне-24/25

Красивая история Буше удивляла, по сути, лишь один год. После этого все его показатели пошли вниз.

Новый контракт – 35 миллионов на 3 года – ему выписали прошлым летом, когда обозначенная тенденция уже наметилась. В результате «Торонто» полсезона страдал и разлагался без полноценного центрового и в итоге выложил пик первого раунда за Якоба Пелтля. Ну, потому что очевидно, что ждать прогресса от 30-летнего незадрафтованного игрока – это чересчур.

Даниэль Тайс («Индиана») – 8,7 млн в сезоне-22/23, последний год – 9,5 млн в сезоне-24/25 (опция команды)

35 млн на 4 года Тайсу выдали в «Хьюстоне»: по гениальной задумке он должен был составить дуэт с Кристианом Вудом – растягивающий в атаке и боеспособный в защите.

План – по необъяснимой причине, естетвенно – провалился. И деградация немца на фоне царившего вокруг хаоса бросалась в глаза.

«Бостон» не только использовал центрового во время похода в финал, но и после этого обменял его в «Индиану» в качестве одного из ключевых компонентов трейда с участием Малколма Брогдона.

Тайс продолжил деградировать теперь там.

Терри Розир («Шарлотт») – 21,5 в сезоне-22/23, последний год – 26,6 млн в сезоне-25/26

Розир попал сюда исключительно потому, что «Шарлотт» числится в качестве команды НБА. И с точки зрения НБА такое соглашение не совсем понятно.

Вообще же «Шарлотт» только номинально в НБА, поэтому Розир – луч света в Северной Каролине. Его атака неэффективна, главным моментом в карьере так и останется серия против «Кливленда» в 2018-м и пресловутый 7-й матч, но, в отличие от всех остальных, он хотя бы хочет играть, старается в защите и кое-как организует «Хорнетс» на подвиги.

Понять логику такого соглашения можно только так: затащить хоть кого-то в «Шарлотт», даже игрока среднего уровня, получается лишь с большой переплатой. Однако думать такое – это найти у себя баскетбольную разновидность стокгольмского синдрома.

Бадди Хилд («Индиана») – 21,2 млн в сезоне-22/23, последний год – 19,3 млн в сезоне-23/24

Хилд всегда был обычным снайпером и остался обычным снайпером.

Однако в «Сакраменто» посчитали, что перед ними «новый Стеф Карри» и заключили с ним – по их версии – крайне выгодную для себя сделку.

Так Хилд оказался обычным снайпером с контрактом, не совсем соответствующим его игре. Что в свою очередь превратило его в игрока, которого вроде бы постоянно хотят выменять, но никто в итоге не меняет.

Анферни Саймонс («Портленд») – 22,3 млн в сезоне-22/3, последний год – 27,7 млн в сезоне-25/26

Одна из совершенно непостижимых вещей – то, что «Портленд» уже около 10 лет не может понять, какую команду нужно собирать под Дэмиана Лилларда. Лиллард – типичнейший игрок современной НБА, куча успешных примеров строительства системы вокруг такого – перед глазами каждый день, но нет, «Блейзерс» с маниакальной настойчивостью выдают нереальные контракты похожим на лидера стилистически ярким задним-недомеркам без защиты или центровым без защиты, или форвардам-малоросликам.

Такое нарочно нельзя придумать.

Позитивная новость – в том, что им всегда удается избавиться от собственных подписаний. Но на этом как бы все.

Контракты Лилларда и Саймонса истекают примерно в одно время. Но все же прекрасно понимают, что максимум один из них доиграет свой в «Портленде».

Джо Харрис («Бруклин») – 18,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 19,9 млн в сезоне-23/24

Весь мир запомнил заступ кроссовки Дюрэнта на размер больше, но мы-то с Джо Харрисом помним, кто там мазал открытые броски на последних минутах.

Харрис никогда не давал повода думать о себе иначе, чем об обычном снайпере, пусть и об исключительном снайпере (в двух сезонах он бросал лучше всех в лиге – 48%). Однако «Нетс» выложили ему 75-миллионное соглашение на 4 года, видя в нем нечто большее в составе с Дюрэнтом и Ирвингом.

Ничем большим он так и не стал. Промазав в ключевой момент своей карьеры, Харрис начал сдавать физически и в этом году уже и потерял место в стартовой пятерке. Эпизодически он еще взрывается серией попаданий, но его вид у руководства «Нетс» не вызывает ничего, кроме головной боли: из-за контракта ненужного уже, в общем, Харриса «Бруклин» залезает в налог на роскошь.

Джон Коллинз («Атланта») – 23,5 млн в сезоне-22/23, последний год – 26,6 млн в сезоне-25/26

«Хоукс» отблагодарили Коллинза за пару сильных игр в серии с «Филадельфией», но пожалели об этом чуть ли не в тот момент.

Практически сразу же Коллинз превратился в самого кошмарного наемного работника во всей лиге: «Хоукс» уже примерно тысячу лет пытаются его обменять в межсезонье или под дедлайн, а он сам в красках расписывает, как бездарно управляется франшиза изнутри. При этом расстаться они не могут, потому что цифры в контракте форварда уж очень сильно расходятся с уровнем демонстрируемой игры.

Трэвис Шленк видел в Коллинзе продвинутого Дрэймонда Грина: Коллинз когда-то был лучшим скорером «Хоукс», клал 40% из-за дуги, позволял надеяться, что его защита со временем стабилизируется.

С этим всем давно покончено. Понятно, что, существуя так долго в контрактом кошмаре, Коллинз с каждым годом становится все менее полезным, все менее продуктивным, все менее заметным и деградирует во всем – от количества подборов до трехочкового броска.

Хорошая новость: вам осталось читать о том, что «Хоукс» ведет серьезные переговоры об обмене Джона Коллинза, всего каких-то три года.

Си Джей Макколлум («Новый Орлеан») – 33,3 млн в сезоне-23/23, последний год – 30,7 млн в сезоне-25/26

Сезон «Пеликанс» рассказал Макколлуме лучше, чем это может сделать кто-либо. Си Джей – прекрасная вспомогательная единица, он делает нападение богаче, может играть без мяча, помогает партнерам…

Но в том числе и сумма его контракта предполагает, что он должен быть первой опцией в команде уровне плей-офф.

Когда у «Нового Орлеана» вылетели все лидеры, Макколлуму пришлось тащить неподатливую конструкцию на себе. И здесь было много сопутствующих деталей: у «Пеликанс» очень грустно со снайперами, вся атака построена на драйв-н-киках, из-за защиты самого Макколлума не могут выпускать рядом с ним маленького помощника…

Штука в том, что на настоящих звездах все это никогда не отражается, а вот на Макколлуме – еще как: ему стало тяжелее проходить, его броскам чаще мешают, его процент ощутимо упал, а количество потерь возросло. Сами эти проблемы, скорее, связаны именно с тем, что происходит вокруг, а не самим игроком, но они просто показывают, что такое соглашение неуместно: никому не платят 30 млн, чтобы еще и окружать его более сильными игроками.

Тобайас Харрис («Филадельфия») – 37,6 млн в сезоне-22/23, последний год – 39,3 млн в сезоне- 23/24

Хотя кому-то платят 40 млн, чтобы иметь его в виде третьей опции и не особенно париться о его чувствах.

Четыре года назад «Филадельфия» не очаровалась Джимми Батлером и предпочла вложить предназначенные ему средства Тобайасу Харрису (тот сделал им скидку в 8 млн от максимального контракта). Батлер напоминает «76-м» об этом при каждом удобном случае, да они и сами знают: соглашение Харриса так долго всех возмущало, что, кажется, уже не вызывает особенных эмоций. Харриса нельзя обменять – все варианты обсуждены уже миллион раз. Харрису нельзя доверить нечто большее – вечная нестабильность сопутствует ему и в 30 лет. Для Харриса нельзя придумать какую-то иную роль – он в ней более-менее эффективен.

Просто у Батлера есть «умф», а у Харриса – нет. Это не вопрос умений, антропометрии или чего-то осязаемого.

Уровень «максималка, чтобы не потерять звезду, которая никогда не выиграет для нас серию плей-офф»

НБА устроена довольно остроумно. Выбирая человечка на драфте, клуб не просто угадывает его потенциал, но и связывает с ним судьбу в долгосрочной перспективе. Даже когда уровень таланта не вызывает восторга, все дефекты раскрыты, планы обрисованы мрачноватые, расстаться немыслимо: с финансовой точки зрения получается, что лучше Брэдли Бил в руке, чем Вембаньяма в небе.

Ну, или владельцы не верят, что их криворукие подчиненные способны взять на драфте хоть кого-то посильнее.

Трэй Янг («Атланта») – 37,1 млн в сезоне-22/23, последний год – 49,0 млн в сезоне-26/27

Ладно, Янга здесь быть не должно. Во-первых, он уже выигрывал для «Атланты» не одну серию плей-офф. Во-вторых, потому что доказал, что его присутствие гарантирует его команде элитную атаку. В-третьих, первые два пункта дают ему авторитет, которым он и пользуется – заставляет «Хоукс» что-то делать для создания более приемлемых условий вокруг.

Но пока все идет к тому, что новый Стив Нэш получается каким-то анти-Стивом Нэшем.

Нэш создавал тренерам вроде Элвина Джентри солидное резюме надолго, Трэй Янг уволил уже двух тренеров и одного генерального менеджера.

Нэш отказывался от бросков в пользу результата. Трэй Янг по-прежнему бросает 20 раз, хотя его процент с игры упал до 43, а из-за дуги до 34, в то время как его команда показывает результат сильно хуже, чем предполагалось.

С Нэшем весело игралось любым составом. Вокруг Янга меняются люди, но уже как минимум три года не меняется атмосфера: как будто бегать рядом с виртуозным распасовщиком, которого включают в топ-5 атакующих игроков НБА, не очень-то и приятно.

Куин Снайдер – это последний шанс Янга что-то исправить в Атланте. Потому что там он уже доказал, что волосы – это не единственная его проблема (в отличие опять же от Нэша).

Деандре Эйтон («Финикс») – 30,9 млн в сезоне-22/23, последний год – 35,6 млн в сезоне-25/26

Лучшая иллюстрация того, насколько тягостны максималки, выписываемые не максимальным игрокам.

Эйтон понимал, что стоит этих денег.

Вся лига понимала, что Эйтон понимает, что не стоит этих денег.

«Финикс» понимал, что вся лига понимает, что Эйтон понимает, что не стоит этих денег.

«Индиана» понимала, что вся лига понимает, что «Финикс» понимает, что Эйтон понимает, что не стоит этих денег.

…И при этом «Санс» все равно их ему выдаст.

Все это вылилось в пассивно-агрессивное поведение далеко за пределами триумвирата Эйтон-агент Эйтона-руководство «Санс». Центровой бухтел, что всякие тут, понимаешь, не так часто дают ему мяч. У всяких тут это еще больше отбило охоту давать ему мяч. Главный тренер предпочел не раскачивать лодку оригинальным способом – просто игнорировал Эйтона все лето. Клуб пытался навязать Эйтона в «Нетс» в обмен на Дюрэнта, но быстро понял беспочвенность таких затей. Токсичный след после поражения от «Далласа» тянулся гораздо дольше, чем это бывает в здоровой атмосфере.

И так далее.

Эйтон вырвал свои деньги, потому что не мог их не вырвать. Но произошло все это при максимально безрадостных обстоятельствах.

Майкл Портер («Денвер») – 30,9 млн в сезоне-22/23, последний год – 12,0 млн в 2026/27 до 28.06.26, 17,0 млн в случае попадания на Матч всех звезд в 2023-2026, полностью гарантирован (41 млн) в случае сборной сезона, сборной по защите, чемпионства или двукратного попадания на Матч в 2023-2026

Ситуация с Портером в «Денвере», в общем-то, развивается по наилучшему сценарию: после трех операций на спине, подразумевающих длительное восстановление, форвард идет на личный рекорд по проведенным матчам в регулярном сезоне. Проблемы со здоровьем не повлияли на умение Портера бросать из-за дуги. К 24 годам он перестал тупить в защите и время от времени получает похвалу от партнеров за то, что напрягается в тех эпизодах, когда соперники его выцеливают: Портер – органичная часть успеха «Наггетс» в этом сезоне и их 12-й обороны. Эгоистичный характер никуда не делся, но Портер продолжительное время сосуществовал с Майком Мэлоуном миролюбиво. Пусть все ждут, что выступление «Наггетс» в плей-офф определит Джамал Мюррэй, главную драму, как обычно, подарит Портер-младший – его будут проверять на готовность защищаться и восприятие себя любимого в качестве главного решалы «Денвера».

Еще раз, учитывая риски, «Денвер» и не думает рвать на себе волосы: кажется, что Портер может сделать шаг еще, как минимум, на одну ступень вверх – пока у него 17,3 очка при линейке 49-42-81.

Однако все это чудесно смотрится в команде Николы Йокича, облагораживающего любой пейзаж вокруг. У Портера максималка новичка – тот же контракт с 35 млн в среднем за сезон, на котором играют Лука Дончич, Гилджес-Александер, Джейсон Тейтум. Цифры в платежной ведомости подразумевают, что он – один из тех, от кого зависит команда. Но на паркете это, скорее, все тот же суперталантливый молодой человек, который ищет себя на обеих половинах и не факт, что в решающий момент игры окажется на паркете.

Кристапс Порзингис («Вашингтон») – 33,8 млн в сезоне-22/23, последний год – 36 млн в сезоне-23/24 (опция игрока)

Порзингис проводит лучший сезон карьеры. Причем по всем параметрам:

• впервые за последнюю тысячу лет провел уже больше 65 матчей;

• выдает личный рекорд по очкам (23 в среднем), делает больше 2,5 передачи в среднем (лучше было лишь на небольшом отрезке прошлого сезона в «Уизардс»), к этому 8,3 подбора;

• топ по эффективности на любой дистанции: 56% по eFG, 38% трехочковых при 5,5 попытки с игры, 58% попаданий из поста (лучше только Дерозан и Кристиан Вуд) плюс почти 50 владений с «энд уаном» (лучший показатель до этого – 29);

• продвинутая статистика (все вопросы, пожалуйста, туда) упорно рассматривает его в качестве одного из лучших римпротекторов: точность у соперников падает на 11%;

• все это – не в самой оптимальной ситуации, так как «Вашингтон» не так чтобы строит атаку через латыша: бросков у него в среднем едва ли не меньше, чем было в «Далласе».

Не единорог, но очень неплохо. Проблема в том, что «Вашингтон», как обычно, на 11-м месте и судорожно делает вид, что борется за попадание в плей-ин.

Порзингис проделал монументальную работу, чтобы сохранить себе место среди нелепых максималок: учитывая его успехи на цифровом фронте, он, скорее всего, воспользуется опцией и выйдет на рынок свободных агентов.

Зак Лавин («Чикаго») – 37,1 млн в сезоне-22/23, последний год – 49 млн в сезоне-26/27

Лавин подлечил колено, примирился с партнерами, перестал – якобы – форсировать обмен в «Лейкерс» или «Никс». И за последние два месяца вышел на уровень едва ли не самого эффективного второго номера в лиге – 28 очков, 4 передачи, 2,7 потери, 4,1 подбора, 6,8 штрафного, 53-40-87.

Защита тем «Чикаго» временем стала уже 5-й в лиге.

Плюс ряд красивых побед над всеми топами лиги.

Все отлично. Однако даже по вялому интересу к Лавину перед дедлайном заметно, что не так много команд в лиге хотели бы видеть в качестве своей первой звезды и обладателя многолетнего контракта с 44 млн в год в среднем человека, у которого ровно 4 матча плей-офф за карьеру и не так уж много перспектив увеличить это число в ближайшее время.

Руди Гобер («Миннесота») – 38,2 млн в сезоне-22/23, последний год – 46,7 млн в сезоне-25/26

Гобер – случай уникальный. В регулярке большинство клубов НБА не заморачивается со сложными решениями и тупо играет «дроп» с центровым. Француз – в такой схеме абсолютно лучший вариант, который на протяжении последних сезонов обеспечивал своей команде самую действенную защиту и подтверждал собственное влияние еще и самыми убедительными цифрами в области защиты «краски».

С одной стороны, это создало ему статус звезды – с присутствием в символических сборных и представительством на Матче всех звезд.

С другой, породило не утихающую дискуссию на тему того, какова ценность защиты в современном баскетболе, если единственное элитное умение на другой половине – это постановка заслонов.

Это противоречие легко снимается не самым проницательным наблюдением, что защиты вообще, как некой абстракции, не бывает, бывают ее конкретные проявления. В плей-офф команды НБА вынуждены отказываться от «дропа», а зачастую и от присутствия семифутеров. И получается, что Гобер, конечно, звезда, единственный в своем роде оборонец и суперзначимый персонаж, несмотря на то, что с трудом вылавливает передачи, и, конечно, заслуживает свой контракт… Вот только все это ограничивается исключительно регуляркой.

Карл-Энтони Таунс («Миннесота») – 33,8 в сезоне-22/23, последний год – 62,1 млн в сезоне-27/28

Да, 62,1 млн в сезоне-27/28…

Прошлым летом перед боссами «Миннесоты» стояла такая дилемма. Они только что посмотрели плей-ин и плей-офф, где Карл-Энтони Таунс, их номинальный лидер, думал всем чем угодно, но только не головой, а атаку все чаще тащил на себе Энтони Эдвардс.

Поэтому напрашивались два варианта.

Первый – как-нибудь поостроумнее избавиться от наследия эпохи Таунса и Расселла, сделать шаг назад и отдать команду в руки 22-летнего, но строиться уже вокруг него и парней его поколения с прицелом на то, что он уже показал себя более неуступчивым игроком, чем Таунс за все время в клубе.

Второй – решить, что шаг назад (и потеря еще нескольких лет), при новом владельце для бедовой «Миннесоты» недопустим. А потому нужно строиться здесь и сейчас вокруг Таунса, пытаясь с помощью оригинальных манипуляций минимизировать его недостатки. Эдвардс тем временем рос бы в тени старшего товарища и выдавливал хотя бы Расселла.

Ответом стал новый пятилетний контракт Таунса на 159 миллионов долларов, обмен Руди Гобера на все полимеры и назревшее прощание с Расселлом.

К 27 годам самопровозглашенный «самый разносторонний атакующий «большой» в истории» не выиграл ни одной серии плей-офф. Но, возможно, дело действительно было только в том, что до этого ему не помогал Руди Гобер.

Брэдли Бил («Вашингтон») – 43,4 млн в сезоне-22/23, последний год – 57,1 млн в сезоне-26/27

А еще вето на обмен!

У Била и «Вашингтона», очевидно, взаимовыгодное сотрудничество, которое полностью устраивает обе стороны. Игрок получает на уровне лучших из лучших в лиге и не выступает – фигурирует разве что в слухах на обмен (вокруг него нет никакой нездоровой движухи, никаких требований усилить состав, никаких депрессивных ноток, даже того трагического заламывания рук, что свойственно Лилларду). А клуб рассказывает тем, кто не особенно глубоко погружен в баскетбол, что они могут прийти на трибуны, чтобы увидеть матчи одной из звезд лиги, которая бесконечно предана своим болельщикам.

Маленький нюанс – что команда с Билом во главе уже который год не в состоянии зацепиться даже за плей-ин – остается в этой конструкции незначительным.

Само наличие Била в лиге делает критику в адрес Дюрэнта, Леброна и даже Кайри кощунственной. На фоне спортсмена, который не хочет ни за что бороться, а только получать деньги, они просто святые люди.

Уровень «До хрена денег непонятно за что»

Строго говоря, плохие контракты делятся на две категории: первая – после подписания соглашения что-то (иногда все разом) пошло не так, как задумывалось; вторая – это когда до подписания соглашения, во время подписания соглашения и сразу же после подписания соглашения наблюдающие за этим процессом кричали, вопили и разве что не вырывали у руководителей ручку.

Вот здесь собраны последние: контракты, чья зловредность была очевидна еще до того, как дело дошло до оформления.

Гордон Хэйворд («Шарлотт»): 30,1 млн в сезоне-22/23, последний год – 31,5 млн в сезоне-23/24

Что мы знали о Хэйворде до «Хорнетс»?

Игроман, семьянин, травматик.

После перелома форвард отыграл лишь один сезон больше 70 матчей. И если и заставлял вспоминать себя образца «Юты», то лишь короткими вспышками. Каким бы интересным игроком ни был Хэйворд, команда, которой интересен результат и у которой нет соответствующей глубины, должна была бы обходить его за километр. Хэйворд не только не может продержаться достаточно матчей, чтобы претендовать на статус звезды, но и уровень подобной звезды демонстрирует, дай бог, в половине игр, в которых участвует.

Майкл Джордан посчитал, что нужно выложить все деньги на свете, чтобы его клуб мог привлечь полузвезду с такой историей повреждений. И одно это характеризует «Хорнетс» лучше тысячи слов.

Давис Бертанс («Даллас»): 16,0 млн в сезоне-22/23, последний год – опция игрока, 16,0 млн в сезоне-24/25

Мало кто догадывается, но в НБА идет полусекретное соревнование за приз баскетбольной нации-изгоя. Во главе забега – Россия и Латвия.

У латышей – 4 игрока, которые не смогли закрепиться в лиге, и 3 человека, прославившихся главным образом тем, что бросили развиваться после подписания гигантских соглашений.

У россиян – 8 игроков, которые не смогли закрепиться в лиге (в том числе один, выбранный под лотерейным пиком), и 2 человека, прославившихся неподъемными соглашениями.

Разница минимальна. Хочется дожить до того момента, когда генерального менеджера НБА пожизненно отстранят за слитую фразу: «В нем есть что-то русское/латвийское»…

Отдельно можно лишь поздравить «Вашингтон». «Уизардс» в очередной раз победили в сделке типа «шило на мыло»: они обменяли в «Даллас» вроде бы одного латыша на другого, но привычно оказались в плюсе. Бертанс теперь не только не защищается, но уже и не попадает так, чтобы можно было закрывать глаза на его защиту – 16 млн за 11 минут в среднем на паркете.

Эван Фурнье («Никс»): 18 млн в сезоне-22/23, последний сезон – опция команды, 19 млн в сезоне-24/25

Здесь хотя бы может быть какое-то рациональное объяснение контракту: «Никс» загуглили, что же нужно знать о фурнье, пожелали все это поскорее развидеть, после чего решили поверить агенту француза на слово.

Дырявая защита, сомнительная эффективность, перепады в проценте трехочковых, вся карьера в мусорных командах, мгновенное разочарование «Бостона»… Ну, буквально ни одного красного флага. Да это же идеальный кандидат в команду дающего всем налево и направо второй шанс, невероятно терпеливого, любящего широкую ротацию Тома Тибодо. Катите сюда тачку с миллионами.

Как бы круто ни обстояли дело у «Нью-Йорка», есть традиция, которую нельзя нарушать: всегда должен быть в составе игрок, за расставание с которым потребуется доплатить пиком первого раунда.

Кайл Лаури («Майами»): 28,3 млн в сезоне-22/23, последний год – 29,7 млн в сезоне-23/24

Данкан Робинсон («Майами»): 16,9 млн в сезоне-22/23, последний год – опция команды, 19,9 млн в сезоне-25/26 (гарантированы 10 млн)

Последние годы Пэт Райли работает так, словно время поджимает не исключительно его, а всю организацию в целом. Живем в последний раз, вот это вот все. Патриарх уже не раз доказывал, что для него не существует плохих соглашений, во-первых, потому что он всегда готов скинуть свои ошибки с доплатой будущих пиков, во-вторых, потому что «Хит» частично нивелирует возникающие из-за переплат проблемы, находя незадрафтованных людей и вводя в баскетбольный мир своих деревянных солдат. И все же это не отменяет того, что с прозорливостью тут прям очень плохо: не успели выгнать Диона Уэйтерса и Тайлера Джонсона, как уже нужно думать, что делать с Данканом Робинсоном.

Возможно, это какое-то глобальное непонимание психики ролевиков: ну, не может старик Райли, когда-то рубившийся на одной ноге и дравшийся за место в составе, принять, что гражданин, которого он нашел на помойке, отмыл, дал шанс, осыпал денежными знаками, в один прекрасный момент выплюнет ему жевательного медведя.

При этом опять же сюрпризом это стало разве что для самого президента «Хит».

Деградация Лаури началась еще в «Торонто», а в «Майами» с преодолением 35-летней отметки и все новыми повреждениями закономерно продолжилась. Лаури по многолетней традиции все еще сопоставляют с Крисом Полом (теперь в разрезе благородного старения), что вызывает скепсис не только как нечто неуместное, но еще и потому, что этим «Хит» требуется именно тот звездный разыгрывающий, которого они взяли для борьбы за титул с Батлером, а не просто повидавший многое ветеран.

Единственный смысл пребывания Лаури в «Хит» парадоксальный: хваленая подготовка флоридцев на объемах задницы разыгрывающего вообще никак не отразилась. Задница Лаури дисквалифицировала Пэта Райли.

Робинсон вместе с Хирро пару лет назад создал в «Майами» иллюзию «Голден Стэйт» Востока – системы с двумя суперснайперами, за которыми сопернику приходится бегать по периметру: 45% при 8,3 попытки из-за дуги. Такое сработало только в «пузыре», но, в отличие от, кажется, вообще всех, люди, работающие в НБА, посчитали «пузырь» абсолютно адекватным отражением состояния дел в лиге: в частности, Райли вложился в Робинсона аж до 2026 года. У немолодого уже человека закружилась голова, что внезапно помешало ему попадать в цель: «Хит» платят Робинсону за трехочковые, а он бросает все хуже – 41, 37, 33… Если динамика продолжится, то к 26-му это будет 21%.

17 млн за 17 минут в среднем.

Имеется всего одна причина, по которой контракт Робинсона не считается худшим в лиге: вроде как 10 млн за сезон-25/26 становятся гарантированными только в том случае, если «Хит» выигрывают чемпионат в ближайшие два года. Повезло им, что до такого точно не дойдет, правда?!

Уровень «Уникальный трэш»

Бен Симмонс («Бруклин»): 35,4 млн в сезоне-22-23, последний год – 40,3 млн в сезоне-24/25

Как известно, те, кто не считают Бена Симмонса звездой, делают это исключительно потому, что зимой ходили без шапки…

Хотя…

Бен Симмонс вызывал скепсис и пять лет назад, потому что уже тогда было не совсем понятно, как можно существовать в современном баскетболе без броска, как можно стать «новым Леброном» без особенного рвения, как можно прогрессировать, если ищешь хоть какие-нибудь предлоги не выходить на паркет.

Было бы занятно последить за траекторией хотя бы того Симмонса.

К 2023-му, однако, Симмонс превратился в современную версию Ника Андерсона: момент в концовке седьмого матча серии с «Атлантой», последующие обвинения со стороны одноклубников, всеобщая обструкция и собственные внутренние терзания лишили его уверенности в себе. Теперь моменты, когда он не смотрит на кольцо, находясь под ним на расстоянии вытянутой руки, уже стали обыденностью. Как давно стало мемом его нежелание хоть как-то прибегать к броску в игровой ситуации. Одновременно с этим Симмонс столкнулся и с видимыми физическими проблемами. Еще в прошлом году проблемы со спиной казались лишь выдумкой, удобным предлогом не выполнять контракт в «Филадельфии». Но оказалось, что он действительно умудрился каким-то образом получить травму, будучи вне команды на протяжении всего сезона, потому что – помимо пассивной и вредной для партнеров игры в атаке – былого атлетизма, настойчивости в защите, прыткости на ногах в «Нетс» не наблюдается. Причем почему-то медперсонал «Бруклина» проглядел, что команда выменивает игрока, которому предстоит операция на позвоночнике (самая непредсказуемая для баскетболистов). (Видимо, заветам Билли Кинга следует не только Билли Кинг).

В итоге Симмонс начинал сезон под всеобщие смешки. Но с каждым месяцем – декабрь (7,6 очка), январь (5,7 очка), февраль (3,6 очка) – становилось все яснее, что смеяться, в сущности, уже поздно. Игра Симмонса была такой, что, если что и могло спровоцировать уход двух суперзвезд из команды, претендующий на победу в чемпионате, то именно вот это: наличие в ней человека на 35-миллионном контракте, которого тяжело воспринимать в качестве полезного ролевика на уровне плей-офф. После Симмонс и вовсе выпал из строя с очередными проблемами со здоровьем, которые, как кажется, не совсем понятны его клубу. Кое-какие продвижения, впрочем, есть: на отдыхе австралиец сменил агента, видимо, в надежде вскоре реанимировать свой протухший имидж.

Речь уже не идет о том, считать ли Симмонса звездой или нет. Теперь вопрос только в том, как «Бруклин» собирается выпутываться: золотая эпоха Дюрэнта-Ирвинга оставила о себе память в виде зловонной кучи контракта Симмонса – еще 77 млн на два года.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Mike Ehrmann, Ronald Martinez, Maddie Meyer, Tim Nwachukwu, Elsa, Chris Graythen, Christian Petersen, Cole Burston, Jacob Kupferman