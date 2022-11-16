«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

«Лейкерс» выиграли чемпионский титул в 2020-м году. Прошло всего лишь два сезона, их лидеры – на месте, интерес к клубу беспрецедентный, но вот теперь они стартовали с показателями 3-10 и занимают предпоследнее место на Западе (причем, скорее, подтверждая всеобщие опасения).

Так что случилось? Кто виноват? И что делать?

Чемпионская команда 2020-го – стечение обстоятельств?

Единственный титул «Лейкерс» эпохи Леброна был завоеван в «Пузыре», а потому уже давно стал объектом скепсиса и троллинга.

Отстаивать его ценность – довольно бессмысленное занятие. Однако важно зафиксировать, что та команда была совсем не тем, чем ее часто считают. Чемпионство «Лейкерс» в 2020-м – это вовсе не история о том, как наконец-то объединились Леброн Джеймс и Энтони Дэвис и всех вынесли. Чемпионство «Лейкерс» в 2020-м – это неожиданное обретение уникальной идентичности командой, составленной из самых разношерстных и в массе не особо приглядных для того времени элементов.

Ключевой фигурой для «Лейкерс»-2020 был главный тренер Фрэнк Вогель (сделал себя имя в «Индиане» Роя Хибберта, провалился в «Орландо»). Он построил одну из лучших оборонительных систем лиги вокруг классических центровых Дуайта Ховарда (всеми отвергнутого уже тогда) и Джавейла Макги (ма бой, и все вот это), а также мобильного и страхующего везде полуцентрового Энтони Дэвиса. Тут требуется пояснить, что подобные тандемы стали возвращаться в лигу как раз с той победы (не вполне «Милуоки», «Кливленд», «Бостон» и далее вплоть до «Миннесоты»). До самого титула они представлялись избыточными и устаревшими.

Однако тогда «Лейкерс» реанимировали и мощное сочетание под щитом, и ролевых игроков, собранных не так, чтобы системно. Кентавиус Колдуэлл-Поуп долго болтался в клубе как узаконенная взятка агенту Леброна Джеймса Ричу Полу – в плей-офф он превратился в третью звезду и выбивал 38% с дистанции. Рэджон Рондо, до «Лейкерс» мечущийся по клубам, вновь открыл в себе «плей-оффного Рондо» и стал самым метким в составе (40%). Не задрафтованный и не особо ценимый Алекс Карузо превратился в лучшего персональщика. А Кайл Кузма всегда страдал из-за спекуляций по поводу вот-вот грядущего обмена, но эпизодически зажигался, выходя со скамейки.

Тогда Роб Пелинка первым делом все оставшиеся деньги ухнул в столь нужного Леброну снайпера – Дэнни Грина. Но тот попадал слабовато (37% в регулярке, 34% в плей-офф) и, конечно, запомнился тем самым промахом в концовке пятого матча финальной серии. «Лейкерс» прошли весь год с посредственным нападением и в последнем десятке лиги по количеству трехочковых и их точности.

Чемпионская магия родилась не из гениального замысла, а из сложно предсказуемого замеса мощной защиты, в которой даже Леброн выходил заряженным с первых матчей сезона, и той атаки, что строилась на умениях двух суперзвезд . Последней щепоткой в списке неожиданных ингредиентов явилось озарение Энтони Дэвиса в «Пузыре»: 33% с дистанции превратились в 38%, а 50% с игры – в 57% (цифры, с тех пор ему и близко не доступные). Сам форвард удивился даже не этому, а тому, что в принципе продержался без травм весь сезон. После этого он выбрал долгосрочный контракт, как будто зная о своем здоровье нечто, недоступное на тот момент остальным.

С тех пор «Лейкерс» не удалось все это повторить даже на уровне концепции.

«Лейкерс» – это нездоровая погоня за именами

При этом генеральный менеджер «Лейкерс» со всем, что написано выше, был не согласен. В 2020-м Роб Пелинка провел самое удачное для себя межсезонье.

На теоретическом уровне он попытался воссоздать чемпионский рецепт. Тот же тренер Вогель. Тот же сдвоенный центр: только вместо Ховарда и Макги почему-то Марк Газоль и потом Андре Драммонд. Контракт Дэнни Грина сбросили – его место занял такой же проверенный ветеран Уэс Мэттьюз (похуже, но гораздо дешевле). Плюс возникли претензии на то, чтобы создать самую результативную скамейку лиги: «Лейкерс» объединили двух главных претендентов на звание «лучшего шестого» Денниса Шредера (немецкого Рондо) и Монтреза Хэррелла.

Наверняка Пелинка сказал бы, что все его теории сработали: «Лейкерс» сохранили лучшую оборону в лиге, а их ключевая пятерка в виде Леброна/Шредера/Кентавиуса-Поупа/Дэвиса/Газоля демонстрировала заоблачное преимущество над оппонентами (+13,2) .

Проблема в том, что вместе Леброн и Дэвис провели только 27 матчей.

На фоне их травм и при этом не ослабевающего давления страсть Пелинки к громким именам подвела его в первый раз. Хэррелл, конечно, набил впечатляющую статистику в пик-н-ролльном баскетболе с Лу Уильямсом, но для защитного баскетбола «Лейкерс» вовсе не подходил и привозил столько же, сколько забивал. Шредер растерял всю присущую ему в «Оклахоме» эффективность, зато вновь показал вздорный характер – в вяло текущем конфликте с руководством и, видимо, со многими из команды. Потом еще генеральный менеджер с неясными целями приволок Андре Драммонда (тогда все еще позиционирующего себя как звезду, пусть и изгнанную из «Детройта»), которого стали выпускать в старте вместо Газоля (ке?).

В 2021-м «Лейкерс» попали в плей-офф через плей-ин и вылетели в первом раунде.

В 2022-м не смогли добраться даже до плей-ин.

Летом 2021 года «Лейкерс» уже собирали не команду, а гламурное дефиле. Причем их действия получились настолько разноплановыми, что даже непонятно, кто именно за все это отвечал (по данному поводу по ходу сезона разгорелась перебранка между лагерем Леброна и окружением Джинни Басс).

С одной стороны, шик и блеск. «Лейкерс» выменяли Расселла Уэстбрука на Кузму, Колдуэлл-Поупа и Хэррелла, а также подписали кучу великих в прошлом: Кармело Энтони, Дуайта Ховарда, Тревора Аризу…

С другой стороны, стыдная или в какой-то мере даже туповатая экономия: дали уйти Карузо, хотя легко могли бы заплатить, не требовалось выбирать между ним и кем-то еще.

Единственное, что можно сказать точно – отвечал за весь этот хаос не Фрэнк Вогель. Тренеру нужны были мощные центровые защитного плана, цепкие игроки периметра с каким-никаким дальним броском, не думающие о статистике персональщики. Вместо этого ему дали престарелого Ховарда, Кармело Энтони в качестве оборонца и Расселла Уэстбрука, не понимающего, зачем вообще напрягаться на своей половине.

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс вновь пропустили полсезона, но на этот раз было понятно, что дело совсем не в их повреждениях: «Лейкерс» полностью утратили черты своей чемпионской физиономии – их защита превратилась в одну из худших в лиге, тогда как атака осталась на всегдашнем прискорбном уровне.

Кого объявили виновным в провале? Правильно – тренера Вогеля.

Недоверие к Леброну и Дэвису в лиге

С удалением Вогеля удобным объектом критики стал Роб Пелинка. Вот только очень вероятно, что он вообще мало что решает, главным образом улыбается и травит анекдоты про Кобяна: ему навязываются (инспирированные командой Леброна) «широкие мазки» вроде обмена Уэстбрука, подписания Кармело Энтони или Монтреза Хэррелла, а параллельно в остальном его ограничивает прижимистость Джинни Басс.

Проблема Пелинки в том, что он должен быть генеральным менеджером «Лейкерс», а работает генеральным менеджером команды с маленького рынка. Главным образом из-за того, что у суперзвездного дуэта Леброна и Дэвиса нулевая привлекательность в лиге: традиционно к звездам, уже взявшим титул и претендующим еще на один, ломятся квалифицированные любители халявных трофеев, и нет проблем с тем, чтобы набрать толковую скамейку. Однако «Лейкерс» эпохи Леброна подписывают не условных Отто Портера, Джона Уолла, Неманью Бьелицу, Блэйка Гриффина, Пи Джей Такера, а шарят тяпкой по самому дну, испытывая в полной мере финансовые ограничения (их три звезды получают 131 млн, в том числе Уэстбрук – 47,1 млн), существующие для простых смертных. Собственно, единственный, кто за это время сделал «Лейкерс» скидку – это Деннис Шредер (1,6 млн). И то, после того как в прошлом сезоне окончательно всех разочаровал.

Генеральный менеджер команды с маленького рынка не может вести себя так, как Пелинка. Он обязан выжимать максимум отовсюду и действовать сверхбережливо, смотреть на десятилетие вперед и продумывать последствия каждого шага, вплоть до обмена любого пика второго раунда.

Пелинка же всю дорогу выступает в роли загулявшей дочки богатого папаши.

2018 – отпустил без какой-либо компенсации ограниченно свободного агента (и в будущем игрока Матча всех звезд) Джулиуса Рэндла.

2018 – выгнал Томаса Брайанта, проявившего себя в «Вашингтоне» и спустя пять лет вернувшегося в «Лейкерс» в качестве последней надежды.

2018 – даже не сделал предложение Бруку Лопесу (зачем нужен растягивающий центровой?!), который тогда подписался в «Милуоки» за еду.

2019 – отправил в «Клипперс» Ивицу Зубаца в обмен на Майку Мускалу (срочно понадобился растягивающий центровой).

2019 – обменял Святослава Михайлюка и пик второго раунда на Реджи Буллока (тот уже не пригодился следующим летом).

2019 – щедро переплатил за Энтони Дэвиса, за которого в любом случае никто не мог дать больше, чем «Лейкерс».

2020 – выбросил пик первого раунда в обмене Денниса Шредера на Дэнни Грина (Шредер следующим летом ушел).

2020 – отпустил Дуайта Ховарда, только что помогшего взять титул.

2020 – обменял Джавэйла Макги и пик второго раунда на Альфонсо Маккинни и Джордана Белла, чтобы освободить место для Марка Газоля. Чтобы потом избавиться от контракта Марка Газоля, потребовался еще один пик второго раунда.

2021 – потратил исключение среднего уровня на Кендрика Нанна, который не выходил на площадку целый сезон и не может толком играть в этом.

2021 – отказался платить Карузо, чтобы дать денег Тэйлену Хортон-Такеру (уже через год тот настолько разочаровал, что его отправили в «Юту» в обмен на Патрика Беверли).

2021 – выбросил пик первого раунда, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Кузму в обмене Расселла Уэстбрука.

Каждый из этих маневров (за исключением последнего) не отдавал откровенным криминалом, но в каждом присутствовали ненужные барские замашки. За пять лет это презрение к деталям сложилось в преступную тенденцию – «Лейкерс» растеряли кучу активов и несколько интересных игроков на ровном месте . Здесь речь именно о технической работе генерального менеджера: какую бы общую задачу ему ни ставили, он решал ее с явным браком в расчетах.

Например, в данный момент гипотетический состав «Лейкерс» мог бы быть таким:

Леброн Джеймс – Кентавиус Колдуэлл-Поуп – Кайл Кузма/Бадди Хилд – Энтони Дэвис – Брук Лопес;

Деннис Шредер – Алекс Карузо – Патрик Беверли – Ивица Зубац + игрок на исключении среднего уровня + более квалифицированные ветераны на минималках

Немного повеселее того, что сейчас все еще не претендует даже на зону плей-ин.

Дэвис и Леброн уже не те

Претензии к тому, как Дэвис и Леброн в данный момент смотрятся на площадке, выглядят, может, и нелепо. Один выдает отличную защиту и крушит на другой половине (24,3 очка, 54% с игры). Другой в 38 лет – самый результативный игрок в коллективе с линейкой 24,9 очка, 6,9 передачи и 8,8 подбора.

Просто, чтобы собранное руководством «Лейкерс» этим летом работало, эти двое должны быть в топ-10, если не топ-5 лиги. И поэтому их сегодняшнюю игру сравнивают не с реалистичными ожиданиями, а с недосягаемыми для них больше цифрами.

Дэвис – совсем другой, особенно по сравнению с чемпионским сезоном. Травматичность сказалась на нем не только непосредственным пропуском матчей, но и привела к необъяснимым изменениям: за всем этим лечением он куда-то подевал бросок, хотя бы даже и допузыревских времен. Теперь Дэвис сам страдает из-за двусмысленности своего положения. С одной стороны, он превратился в типичного центрового – потяжелел, стал менее подвижным, перестал атаковать с периметра. С другой, продолжает жаловаться, что ему некомфортно быть пятым номером (почему-то Колоко комфортно, а Дэвису некомфортно) и что на четверке он влиял на защиту гораздо сильнее. Теперь его единственная надежда – дождаться возвращения дополняющего его Томаса Брайанта и не травмироваться при этом самому.

Джеймс потерял первый шаг и вообще прыть. О какой бы то ни было защите в регулярке уже можно не мечтать, но теперь он еще показывает худшие цифры по проходам в карьере и худшую для себя с первого сезона бросковую эффективность. Рухнуло все: трехочковые (24%), штрафные (68%), количество подходов (4,8) . Можно предполагать, что а) в какой-то степени происходящее с Леброном обусловлено уровнем поддержки, так как он всю жизнь выступал с лучшими снайперами лиги, и б) он наберет форму по ходу сезона, так как регулярка началась для него с болезни и травмы, но на данный момент остается фактом, что в позиционном нападении «Лейкерс» показывают предпочтительные цифры без Леброна, чем с ним на паркете (рейтинг атакующей эффективности у Дэвиса – 121, а у Леброна – 104). А сам он периодически выглядит человеком, уже смирившимся с непопаданием в плей-офф.

Опять же, в командном спорте все эти наблюдения могут быть некорректны. Деградация звезд неминуемо отражает деградацию их окружения.

«Лейкерс» предали концепцию, которая принесла им успех (оборона вокруг защитного центрового плюс атака через суперзвезд с минимально необходимым уровнем раскрытия пространства).

Заменили ее на бредовую фантазию Леброна (Уэстбрук тащит по ходу регулярного сезона, а в плей-офф выходим с ЭйДи и Кармело и всех убираем).

И пришли к компромиссному варианту с самым дорогим запасным в истории баскетбола (Уэстбрук задвинут и не сильно портит, а из-за его колоссального контракта половина товарищей в активной ротации набрана по объявлению).

Дальше остается паниковать

Из всех перлов, что спровоцировали «Лейкерс» стартом 3-10, останется в истории леброносексуальная конспирология: этим парням уже доподлинно известно, что Фил Джексон и Роб Пелинка все это специально подстроили, чтобы Леброн ни в коем случае не взял пятый титул.

Это очень хорошо иллюстрирует уровень неадекватности, который сопровождает клуб всегда и в этом году тоже. Из всех утюгов проклинают Джинни Басс, требуя, чтобы она то ли сбагрила Джеймса-Дэвиса и ушла в перестройку, то ли рассталась с последними доступными пиками ради достойных проводов Леброна (фигурируют то Брэдли Бил, то уже легендарный дуэт Тернер-Хилд).

Штука в том, что «Лейкерс» уже не имеет никакого смысла паниковать.

Во-первых, пока катастрофы еще не случилось: у калифорнийцев был очень тяжелый календарь на старте – за исключением «Бруклина» (победа), «Миннесоты» (поражение) и «Сакраменто» (были близки к победе), они встречались исключительно с командами уровня плей-офф.

Все это на фоне отсутствия Денниса Шредера и Томаса Брайанта, невнятной формы Нанна, болезни Леброна и чудовищного процента из-за дуги (30% - это точно аберрация, кого бы там ни набрал Пелинка). И вообще на фоне построенной с нуля команды во главе с только пришедшим тренером.

«Лейкерс» воспринимались как кандидаты на плей-ин. И пока идут в полном соответствие с этим графиком.

Во-вторых, состав у «Лейкерс» таков, что привлечение одного или даже двоих игроков вряд ли что-то сильно поправит. Ни Кайри Ирвинг, ни БаддиТернер, ни Брэдли Бил, ни ролевики из «Юты» или «Сан-Антонио» не вернут «Лейкерс» утраченную идентичность и не создадут какую-то новую идентичность по ходу сезона (если уж у самого Уэстбрука это не получилось). По крайней мере, достаточную для того, чтобы бороться за выход в финал от Запада.

Этот сезон по умолчанию невозможно было спасти, не обменяв Уэстбрука летом. «Лейкерс» на это не пошли, потому что это показалось им слишком дорого и рискованно. (А главное – потому что не нашлось свободного агента, который бы хотел с ними подписаться в случае расставания с Уэстбруком).

В-третьих, «Лейкерс» уже сейчас могли бы думать о будущем.

Летом Уэстбрук станет свободным агентом, а в платежной ведомости на следующий год останется лишь 91 миллион, гарантированный Дэвису и Леброну. Это предполагает около 50 свободных миллионов, на которые уже претендуют Кайри Ирвинг, Дрэймонд Грин и бог знает еще кто, на сей раз посещающий Леброна в его снах.

Плюс будет понятна ситуация с пиками («Новый Орлеан», видимо, воспользуется обменом пика драфта-23), которые тоже можно задействовать для организации последнего танца Леброна Джеймса.

Все намекает, что имеет смысл потерпеть и думать шире. У «Лейкерс даже в такой ситуации есть гораздо больше для привлечения интереса, чем у большей части клубов НБА – никогда не прекращающийся фарс на фоне трагического падения Уэстбрука и эпического восхождения Леброна.

«Лейкерс» как будто и не собирались торопиться: у них остается несколько активов, и их нужно вложить с максимальной эффективностью, дождаться выгодной ситуации на рынке и падения кого-то вроде «Бруклина», удостовериться в том, что это будет реальное усиление, а не его имитация вроде той, что произошла с Уэстбруком – «Лейкерс» не удовлетворяются Хилдом-Тернером, а готовят «грандиозную сделку». И вот этим планам и мешает трагикомичный старт.

В данной ситуации «Лейкерс» страдают из-за того, что они «Лейкерс». Их болельщики – наркоманы: они не слушают разумные доводы, а требуют хотя бы каких-то действий, которые бы подарили хотя бы мимолетную дозу иллюзий, а пресса эту лихорадочную одержимость только подогревает. Можно ставить на то, что, конечно, руководство пойдет на поводу и у фанатов, и у клянчащего помощь (уже даже в виде Кайри) Леброна и распорядиться ресурсами менее эффективно, чем это было бы возможно. Так, впрочем, будет всегда, пока сохранится вот этот барский стиль управления с акцентом на привлечение громких имен, а не планированием понятной игровой концепции с глубоким расписыванием всех ролей.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Douglas P. DeFelice, Kim Klement-Pool, Harry How; globallookpress.com/BURT HARRIS/Keystone Press Agency, Maximilian Haupt/dpa; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports, Kirby Lee-USA TODAY Sports