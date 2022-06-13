Карри вытащил «Уорриорс» за уши. Но «Селтикс» могут винить только самих себя

Главный статистический показатель 4-й игры – это процент попадания командами бросков с сопротивлением: «Голден Стэйт» реализовал 52,6% (20 из 38), а «Селтикс» только 39,3% (11 из 28) . «Бостон» как будто превзошел соперника в других компонентах, но вот только ничего не смог поделать с магией Карри – того в этой серии не смущает запредельная сложность попаданий.

Шахматы Керра – эксперименты с ротацией, усечение минут Грина, отдых для Карри

Тренеры в этой серии решают немного разные задачи: Удока сокращает ротацию, насколько это возможно, и оперирует с тактическими маневрами для шести конкретных игроков, Керру же приходится больше экспериментировать с составом, чтобы добиваться баланса между атакой и защитой, между скоростью и силовой борьбой. У него нет той двусторонности, что у соперника, поэтому он как бы пребывает в постоянном поиске и ориентируется на то, что происходит перед его глазами.

Основополагающую проблему «Уорриорс» в этой серии зовут Дрэймонд Грин. И ее уже успели полностью извратить – у одних форвард резко сдал, у других слишком много подкастит, у третьих превратился в Бена Симмонса…

На самом деле, Грину просто противопоказан именно «Бостон», лучшая оборонительная команда всей лиги. Защита «Селтикс» нейтрализует все движение «Голден Стэйт» без мяча, и потому форвард не может применить свои суперспособности распасовщика. На самого игрока «Селтикс» внимания особенно не обращают: мазафакеры навсегда его покинули и не обещали вернуться. Использовать его при пик-н-роллах с Карри не имеет смысла: Луни ставит и более качественные заслоны и оттягивает на себя оппонентов.

Поэтому «Уорриорс» на протяжении всего матча и искали для Грина место и применение.

Винтажный Грин выглядит вот так, как в решающем владении матча – подобрал в атаке, получил передачу после «ловушки» на Карри и разыграл выход 4 на 3. Именно так всегда действовал «Голден Стэйт», именно из-за этого у Карри до сих пор нет ни одного титула MVP.

Вот только «Бостон» игра 3 на 4 и полноценное функционирование Грина в качестве разгоняющего атаку не устраивают. И получается, что тактика бесконечных пик-н-роллов, благодаря которой даже слепые разглядели гениальность Карри, бьет главным образом по его зеленому партнеру.

Отсутствие пространства и нежелание «Бостона» играть «трэп» в стиле «Кливленда» лучше всего проявилось вот в этом владении с потерей Карри. Трое игроков «Селтикс» на Грина даже не смотрят, и с криком «Хулиганы зрения лишают» перепуганный разыгрывающий выбрасывает мяч куда подальше.

«Голден Стэйт» искал для Грина разные варианты:

• выводил на Уильямса и Хорфорда (это выглядело ужасно и вылилось в 1 из 5 двухочковых);

• заставлял бежать и пасовать в движении (это было повеселее и помогло ему сделать 8 передач);

• и отдал ему роль Игудалы, в рамках которой предполагается игра в мелкий пас внутри дуги с другими боллхэндлерами – Уиггинсом, Пулом (переменный успех).

Показалось, что по ходу 4-й игры Грин поплыл: он действительно превратился в Бена Симмонса – перестал смотреть на кольцо, играл в «горячую картошку» и из-под кольца отдал передачу на дугу Бьелице.

Но после того как Грин отсидел 4 минуты в четвертой четверти (без него «Уорриорс» выиграли 11:4) и тем самым стал самым обсуждаемым человеком этого матча, вернулся он протрезвевшим – перестал нервничать в атаке, а на защите переключился на Маркуса Смарта, к которому неизменно добегал после выхода на подстраховку.

Деградация Грина пока кажется преувеличенной (с защитными цифрами у него точно все хорошо, несмотря на красивые обыгрыши от Джейлена Брауна, он лучший на паркете по касаниям в защите в составе обеих команд, а через него попали только 6 из 14 ), но вот эти попытки его реанимировать дальше со стороны Керра – то, что потенциально станет главным сюжетом в серии.

Пока же Керр решил все вопросы и со всего 33 минутами от Грина.

Попробовал Отто Портера в старте с Грином. И пришел к тому, что преждевременно отказываться от Луни было ошибкой. Центровой «Голден Стэйт» в итоге провел 28 минут и стал самым полезным по «плюс-минус» (21). Луни дал так нужную подстраховку в «краске», поставил точку в доминировании чужих «больших» под щитами и подтвердил, что является лучшим подбирающим в атаке этого плей-офф. (Ну, и реализовал ключевой лэй-ап в этой игре).

Бросил Клэя Томпсона на Джейлена Брауна в четвертой четверти и смахнул оставшиеся в результате этой процедуры кости под коврик. Всем в Бостоне стало понятно, что бульдог Рокко – это не только домашнее животное, но и символ.

Дал почти 10 минут Бьелице, чтобы бессмысленно не насиловать собственную маленькую пятерку.

Понятно, что без чуда имени Карри у «Голден Стэйт» ничего бы не получилось, но, по крайней мере, новые сочетания «Уорриорс» вновь превзошли «Бостон» по числу владений (55 подборов против 42), по очкам второго шанса (19:12), навязали удобный для себя ритм (плюс 19:17 по очкам после потерь) …

Эндрю Уиггинс превратился во вторую звезду команды. Помимо того, что он закрывает Джейсона Тейтума, «Уорриорс» теперь еще и стали использовать его пост-апы (6 из 12 за серию) в качестве точки давления на защиту. Это, с одной стороны, позволило хоть немного освободить Карри от мяча, а, с другой, у «Голден Стэйт» особенно нет других вариантов – Томпсон с ведения ничего не создает, а Пул на каждое полезное действие выдает что-нибудь странное (14 очков, 6 из 13 с игры, 1 передача, 1 потеря). Из 19 очков второго шанса «Голден Стэйт» – на счету Уиггинса сразу 7. Он же решил, что финал – то место, где неплохо бы обновить личный рекорд по подборам (16).

А Карри к тому же получил отдых, которого не просил. Керр рассказал, что лидер «Голден Стэйт» разозлился, когда его усадили на скамейку в начале четвертой четверти. Но тренер явно не готов к тому, чтобы единственная его надежда бегала сильно больше 40 минут за матч. Карри немного продохнул и в первый раз за серию ударно выступил и в четвертой четверти.

Steph Curry’s apex from will bjarnar on Vimeo.

Пазл был непростым, но сложился удачно.

Шашки Удоки – колени Роберта Уильямса, проблемы Тейтума, катастрофа в «клатче»

Самый забавный момент 4-й игры – это наблюдательность Удоки. Главный тренер «Селтикс» чем-то сильно увлекся и не заметил, что его центровой захромал в середине 4-й четверти и попросил замену. А заметил это Стеф Карри, который немедленно Уильямса обыграл на дуге и положил флотер со средней.

У Уильямса самый большой плюс-минус среди игроков «Бостона» (6), но здоровье его по-прежнему беспокоит, так что «Бостон» доигрывал с Дерриком Уайтом, а тот получил пару неприятных плюшек от Карри.

Здесь, по крайней мере, все предельно понятно.

Основная сложность, возникшая перед «Селтикс» в 4-м матче – это традиционная авария в «клатче», которая со стороны кажется не только неразрешимой, но и необъяснимой. За 5 минут до конца «Бостон» все еще вел в счете, но довел до ума лишь 2 владения из последних 12 (0 из 6, которые считаются «клатчевыми» , то есть случившимися на последних пяти минутах при разнице в пять очков – из-за этого трехочковый Хорфорда сюда не попадает). «Голден Стэйт» завершил игру рывком 21:6.

Напомним краткое содержание предыдущих частей.

Ударно проведя вторую половину регулярного чемпионата, «Бостон» показал лучшую атаку и лучшую защиту во всей лиге. Вот только за это же время остался посредственной командой в напряженных концовках (4-5, 87,8 очка за 100 владений в «клатче»). По итогам сезона они заняли предоследнее место по умению играть в концовках – 13-22. И не сильно изменили этот тренд в плей-офф, несмотря на удачное выступление на последних минутах против «Бруклина» – 89,1 очка на 100 владений.

Опять же в последней четверти сложно разглядеть какую-то панику. Владения были очень разными, просто завершались все одинаково. Единственное, что их объединяло – «Селтикс» перестали находить атаки внутри и в итоге уступили по очкам из «краски» (32:38) .

1. Неудачные попытки найти «изоляцию»

Этим главным образом отличается Тейтум. Он упускает возможность для немедленной атаки или зажимает передачу, дает «Уорриорс» перегруппироваться и спрятать нацеленную жертву, так что все приходится начинать заново.

В итоге время на атаку завершается и приходится атаковать с ведения и (или) через руки.

Браун тут смотрится попроще – он ничего не ждет, но зачастую форсирует сложную атаку.

2. Браун против Томпсона

Второго лидера «Селтикс» в эти минуты полностью закрыли. На нем оказался Клэй Томпсон, который оказался для подсевшего (?) Брауна слишком настырным и цепким. Попытки обыграть его тупо один в один по центру не прошли, но даже когда «Бостон» забросил Брауну в «заднюю дверь», то и там его настиг Томпсон и даже выдавил за пределы площадки.

Карри в эти минуты находился на площадке, но найти его у «Бостона» не получалось.

3. Подстраховка от «Уорриорс»

В решающие минуты на Дрэймонд Грин уже вернулся на паркет и занял место рядом со Смартом. Несколько важнейших эпизодов он отыграл идеально – выходил на (или обозначал) подстраховку против Брауна и Тейтума, а потом рвал обратно и успевал помешать своему.

Единственный момент, который «Бостон» довел-таки до ума (трехочковый Хорфорда из угла), характерен тем, что страховал и бежал к бросающему не Грин, а Луни. Только один раз «Селтикс» сумели вытащить длиннорукого и проворного форварда из «краски».

Вдобавок сами «Селтикс» признавали, что зачастую действовали вяло и нерешительно и предпочитали откровенно плохие попытки. Здесь все сразу – замедленное начало атаки, минимум передач, нежелание идти внутрь, медитативный поиск оптимальной жертвы, борьба с секундомером…

В такие моменты особенно бросается в глаза, что единство команды не достигается органично. Браун любит быстрые атаки, Тейтум предпочитает подумать, и пока оба приноравливаются друг к другу и не хотят один другого обидеть, показаться эгоистичным, все остальные за ними наблюдают, не всегда понимая, что будет дальше. Не помогает и то, что против «Голден Стэйт» недостаточно только находить нужного игрока для обыгрыша, еще и надо помнить, кто будет страховать, где в это время находятся Грин и Уиггинс… В важнейший момент у «Селтикс» голова пошла кругом от этих вычислений.

По мнению Удоки, нет ничего плохого в том, что команда идет к титулу по более сложному пути. А вот его помощник Дэймон Стаудемайр уже рассказывает игрокам, как когда-то в составе «Портленда» стал без 5 минут чемпионом НБА: в 7-м матче серии с «Лейкерс» «Блейзерс» столкнулись примерно с такими же сложностями и другого шанса уже никогда не получил.

Непосредственно с «клатчем» связаны проблемы Джейсона Тейтума, который в этой серии выглядит не слишком эффективно. Форвард попадает исключительно с периметра – и на этот раз у него 4 и 15 внутри дуги .

Тейтум хорош, когда ограничивает себя драйв-н-киком. И как раз на последних минутах именно он прошел, собрал на себя людей и откинул в угол на трехочковый Хорфорда.

Вот только гораздо чаще «Голден Стэйт» его сбивает на нетвердый путь Джеймса Хардена.

Тейтум соглашается на сложные броски – через Бьелицу ему никак не удается попасть.

Тейтум не может завершить в «краске» – даже когда его вроде бы удачно находят, выбрасывается какой-нибудь Томпсон и все ему портит.

Тейтум почему-то думает, что защита «Уорриорс» не следит за ним в десять глаз и не ждет от него минимальной ошибки, а выходит на паркет собирать грибы. У него опять 6 потерь.

С изоляционными владениями у «Бостона» в этой серии не складывается, что как бы читалось еще до серии ( у Тейтума 0 из 5 против Бьелицы, 5 из 11 против Карри, 3 из 8 против Луни – то есть против всех, кого он предпочитает Уиггинсу и ищет специально). «Голден Стэйт» очень хорошо понимает, что нужно делать против Тейтума – встречать его выше (после того, как Керр наорал на Уиггинса во втором матче), страховать под щитом и накрывать явные траектории для передачи. В результате очень часто тот подыгрывает соперникам – сбивается на сложные попытки или совершает броски в движении, которые пока делать не особо умеет. Плюс хочет заработать и показать нарушение вместо того, чтобы просто атаковать.

Травма плеча не особенно тут что-то объясняет. Бросает-то Тейтум здорово, тут, скорее, проблема в том, что пока ему не вполне удается подстроиться под полностью заточенную под него оборону. Плюс давит важность момента. Плюс непреодолимая эгоманьячность все еще на месте. Примерно все это в его исполнении Удока наблюдал по ходу всего розыгрыша плей-офф и каждый раз приводил молодого человека туда, куда ему было нужно.

Несмотря на досадное поражение, «Бостон» показал, что контролирует серию. Вернее, победитель серии будет понятен тогда, когда окончательно прояснится, смогут ли молодые «Селтикс» преодолеть нападающую на них через матч нерешительность/нестабильность/непонятность. В любом случае, даже если не смогут, график, по которому они не проигрывают два раза подряд, все еще на их стороне.