6 лет назад в России придумали любительский биатлон. Что это такое?
Всем привет!
Меня зовут Андрей Кочуров и я руководитель Pioner Cup. Вы спросите, что это? С удовольствием расскажу. Это лига любительского биатлона. И каждый из вас может принять в ней участие. Я серьезно – прямо по-настоящему стрелять по мишеням (и те будут закрываться, если попадете!) и бегать штрафные круги (вряд ли вам сходу удастся их избежать, хотя…).
Вы можете испытать примерно то же, что и Антон Шипулин или Даниил Серохвостов. Да, на минималках, да, вам необязательно убиваться в подъемы, но любимый вид спорта точно будете понимать лучше.
Почему в футбол может играть каждый, а биатлон был под запретом?
Семь лет назад нигде в мире не было соревнований для любителей – и попробовать биатлон можно было, только если ты занимаешься в спортивной школе. Нам это показалось неправильным. Каждый играл в футбол, баскетбол или бегал – в том числе, на лыжах. Но вот биатлон, который в нашей стране обожают, – никак.
В 2017-м мы провели соревнования – первый в мире старт по любительскому биатлону. Он прошел в олимпийском учебно-спортивном комплексе «Планерная». В мероприятии приняли участие всего 100 человек. С тех пор более 10 тысяч попробовали свои силы в любительском биатлоне, а соревнования приобрели характер всероссийских – на этапы приезжали участники из 24 регионов России. Но потенциал – намного больше.
И это не пустые слова.
В сентябре-октябре этого года мы провели исследование. В 82 региона были отправлены анкеты и 2940 человек ответили на 14 вопросов. Исследование стало возможным при поддержке региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Выводы такие.
Больше всего любят биатлон в Камчатском крае (20%).
В топ-5 еще:
Новгородская область (17,3%)
Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,4%)
Москва и Московская область (12%)
Пермский край (6%).
Меньше всего интереса, что логично, в южных регионах и на Северном Кавказе.
Россияне любят кататься на лыжах – об этом говорит исследование
Также, согласно результатам исследований, более половины жителей страны катается на беговых лыжах. Не умеют – 18,1% опрошенных, а 30,1% отметили, что такое зимнее времяпровождение их не интересует в принципе.
Так вот, помните я говорил про потенциал?
40% опрошенных хотели бы принять участие в любительских гонках.
От занятий их останавливают два барьера: 25,8% не знают, где взять необходимый инвентарь, а 34,6% не могут найти место для тренировок. В некоторых регионах это действительно проблема.
Очевидно, что доступная инфраструктура, наличие соревнований и информация о них сильно увеличили бы число занимающихся. Многие просто не слышали, что есть возможность участвовать в любительских соревнованиях.
Понимая, что расширение географии стартов способствует развитию вида спорта, мы – Pioner Cup – решили увеличить количество городов в этом году и выбраться за пределы Москвы. В сезоне 2023/24 года Кубок по любительскому биатлону впервые пройдет в пять этапов в трех городах (регистрация на сайте):
● 1 этап – 23 декабря, Ижевск – Спринт
● 2 этап – 20 января, Москва – Масс-старт
● 3 этап – 3 февраля, Москва – Спринт
● 4 этап – 17 февраля, Санкт-Петербург – Индивидуальная гонка
● 5 этап – 16 марта, Москва – Эстафета и сингл-микст
Биатлон – это просто
Начать заниматься любительским биатлоном можно в любом возрасте. Победы интересны единицам, подавляющее большинство хочет просто попробовать. Правда, после этого будет трудно оторваться, но это уже другая история.
Принять участие в любительских соревнованиях очень легко. Винтовки предоставляют организаторы и для безопасности участников они находятся на огневом рубеже. А перед стартом все спортсмены проходят инструктаж на пристрелке. Опытные атлеты в свою очередь могут выступать в категории «Мастеров» – с переносом личного оружия во время прохождения дистанции. Но они и бегут в одной категории, а любители – в другой. Есть сразу 5 возрастных категорий.
Движение любительского биатлона за семилетнюю историю сделало внушительный шаг от небольшого старта до всероссийского явления. Биатлон – это просто. Биатлон – это и мы с вами.
Сегодня Европа и США подхватили наш тренд на развитие любительского биатлона. В разных странах стали появляться любительские старты, но полноценный Кубок есть только у нас.
И вы можете стать его полноценным участником.
Фото: РИА Новости/Андрей Аносов/СБР; vk/pionercup