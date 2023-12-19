6 лет назад в России придумали любительский биатлон. Что это такое?

Всем привет!

Меня зовут Андрей Кочуров и я руководитель Pioner Cup. Вы спросите, что это? С удовольствием расскажу. Это лига любительского биатлона. И каждый из вас может принять в ней участие. Я серьезно – прямо по-настоящему стрелять по мишеням (и те будут закрываться, если попадете!) и бегать штрафные круги (вряд ли вам сходу удастся их избежать, хотя…).

Вы можете испытать примерно то же, что и Антон Шипулин или Даниил Серохвостов. Да, на минималках, да, вам необязательно убиваться в подъемы, но любимый вид спорта точно будете понимать лучше.

Почему в футбол может играть каждый, а биатлон был под запретом?

Семь лет назад нигде в мире не было соревнований для любителей – и попробовать биатлон можно было, только если ты занимаешься в спортивной школе. Нам это показалось неправильным. Каждый играл в футбол, баскетбол или бегал – в том числе, на лыжах. Но вот биатлон, который в нашей стране обожают, – никак.

В 2017-м мы провели соревнования – первый в мире старт по любительскому биатлону. Он прошел в олимпийском учебно-спортивном комплексе «Планерная». В мероприятии приняли участие всего 100 человек. С тех пор более 10 тысяч попробовали свои силы в любительском биатлоне, а соревнования приобрели характер всероссийских – на этапы приезжали участники из 24 регионов России. Но потенциал – намного больше.

И это не пустые слова.

В сентябре-октябре этого года мы провели исследование. В 82 региона были отправлены анкеты и 2940 человек ответили на 14 вопросов. Исследование стало возможным при поддержке региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Выводы такие.

Больше всего любят биатлон в Камчатском крае (20%).

В топ-5 еще:

Новгородская область (17,3%)

Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,4%)

Москва и Московская область (12%)

Пермский край (6%).

Меньше всего интереса, что логично, в южных регионах и на Северном Кавказе.

Россияне любят кататься на лыжах – об этом говорит исследование

Также, согласно результатам исследований, более половины жителей страны катается на беговых лыжах. Не умеют – 18,1% опрошенных, а 30,1% отметили, что такое зимнее времяпровождение их не интересует в принципе.

Так вот, помните я говорил про потенциал?

40% опрошенных хотели бы принять участие в любительских гонках.

От занятий их останавливают два барьера: 25,8% не знают, где взять необходимый инвентарь, а 34,6% не могут найти место для тренировок. В некоторых регионах это действительно проблема.

Очевидно, что доступная инфраструктура, наличие соревнований и информация о них сильно увеличили бы число занимающихся. Многие просто не слышали, что есть возможность участвовать в любительских соревнованиях.

Понимая, что расширение географии стартов способствует развитию вида спорта, мы – Pioner Cup – решили увеличить количество городов в этом году и выбраться за пределы Москвы. В сезоне 2023/24 года Кубок по любительскому биатлону впервые пройдет в пять этапов в трех городах (регистрация на сайте):

● 1 этап – 23 декабря, Ижевск – Спринт

● 2 этап – 20 января, Москва – Масс-старт

● 3 этап – 3 февраля, Москва – Спринт

● 4 этап – 17 февраля, Санкт-Петербург – Индивидуальная гонка

● 5 этап – 16 марта, Москва – Эстафета и сингл-микст

Биатлон – это просто

Начать заниматься любительским биатлоном можно в любом возрасте. Победы интересны единицам, подавляющее большинство хочет просто попробовать. Правда, после этого будет трудно оторваться, но это уже другая история.

Принять участие в любительских соревнованиях очень легко. Винтовки предоставляют организаторы и для безопасности участников они находятся на огневом рубеже. А перед стартом все спортсмены проходят инструктаж на пристрелке. Опытные атлеты в свою очередь могут выступать в категории «Мастеров» – с переносом личного оружия во время прохождения дистанции. Но они и бегут в одной категории, а любители – в другой. Есть сразу 5 возрастных категорий.

Движение любительского биатлона за семилетнюю историю сделало внушительный шаг от небольшого старта до всероссийского явления. Биатлон – это просто. Биатлон – это и мы с вами.

Сегодня Европа и США подхватили наш тренд на развитие любительского биатлона. В разных странах стали появляться любительские старты, но полноценный Кубок есть только у нас.

И вы можете стать его полноценным участником.

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Фото: РИА Новости/Андрей Аносов/СБР; vk/pionercup