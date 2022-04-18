До шестнадцати – и в вечность. Серия с «Новым Орлеаном», матч первый

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где предвкушают победу «Финикса» в чемпионате. Если вы ждете того же – подписывайтесь. Нет? Тем более подписывайтесь.

Вместо эпиграфа: чувствую себя главным героем «Покровских ворот», приехавшим к старому дому под музыку Окуджавы, чтобы посмотреть, что с этим домом стало. Неожиданно включается старый виниловый проигрыватель, начинаем.

Было принято волевое решение, что нельзя воспринимать матчи «Финикса» в плей-офф как данность и обыденность. Мы так долго этого ждали двенадцать лет в Азкабане , больше десятилетия мечтая засвидетельствовать хотя бы одну серию (да хоть грустный свип уже даже) с участием любимой команды, и сейчас было бы морально-нравственным преступлением не впитывать в себя каждую минуту «Финикса» в матчах навылет.

Наверное, ровно это ощущает несчастный путешественник, блуждающий по пустыне без всяких шансов на спасение, который однажды натыкается на оазис. Этот сезон и есть наш оазис. Был прошлый год, я помню, финал и прочее, но до сих пор не покидает ощущение того, что это был сон внутри сна. Так казалось тогда, так кажется и сейчас.

Теперь же все реально. Реальность погружается в хаос и зовет нас всех с собой, поэтому достаточно полезно будет упорядочить хотя бы баскетбольную действительность и собственные мысли. Фиксировать планирую не так, как 12 лет назад (как вы находили в себе силы это читать, я не знаю, но спасибо), хотя тексты будут после каждого матча. Только вот беда – жанр классического отчета о спортивных событиях мертв, жанр специализированного клубного блоггинга находится в состоянии продолжительной комы. Меня не Лазарь зовут, живая вода не в наличии, так что воскрешения никакого ждать не стоит. Места захоронения тревожить не советую, а то может получиться, как в «Кладбище домашних животных».

Лирическое отступление окончено. Как и первая игра «Финикса» в плей-офф против «Нового Орлеана». «Финикс» выиграл 110:99, и фиксация результата – единственный адекватный вывод, который можно делать после первого матча серии. Обо всем остальном говорить пока что бессмысленно, но отсутствие смысла в каком-либо действии никогда не должно останавливать от его осуществления.

«Финикс» намного лучше «Нового Орлеана», думаю, тут нет никаких сомнений. Поколение «Тайной комнаты» никогда не предпочтет фениксу смешного пеликана. Болельщики, которые смотрели матчи «Финикса» в регулярном сезоне, в первой половине едва ли узнавали свою любимую команду. Монти Уильямс послал своих игроков не выиграть матч, а уничтожить соперника и не дать ему забить вообще ничего. Благодушие, пусть и доминирующего толка, осталось в прошлом. «Новый Орлеан» доминировал на подборах в нападении, потому что он делает это всегда, и против «Финикса» в том числе. Не вижу в этом глобально ничего страшного, потому что, когда одна команда попадает 22% бросков, а другая – 53%, нетрудно понять, у какой из них будет больше подборов в нападении. Временами даже казалось, что «Финикс» как будто бы и не против этих подборов, настолько остервенелой становилась после них защита команды.

У «Нового Орлеана» не получалось ничего. Маленькая пятерка, большая пятерка, изоляции бесконечные и беспорядочные, пот и гель Валанчюнаса – не имеет никакого значения. Кэм Джонсон выходит на замену и в первом же владении использует заслон Букера, вываливаясь на пустое кольцо.

Короче говоря, первая половина – это как бы квинтэссенция «Финикса», которым пугают детей под мостом Сан-Франциско. Доминирование невиданных масштабов. Но вот подоминировали, показали себя, Эйтон парочкой блок-шотов помахал болеющим за него местным девочкам с трибун, а потом решили играть, как в самых расслабленных. Уилли Грин вспомнил, что у него есть снайпер Мерфи Третий на скамейке, воспряли духом лидеры. «Финикс» пропустил за третью четверть больше, чем за всю первую половину, и нельзя сказать, что это было незаслуженно.

Первая игра – хороший аргумент для тех, кто считает, что в «Финиксе» главный Крис Пол, а не Девин Букер. Только вот, кидая камень в огород Букера, вы почти всегда больше повредите рассаду Кэмерона Пэйна. Вторая половина третьей четверти вышла провальной именно из-за него, и я совсем не склонен верить итоговому протоколу, утверждающему, что у Пэйна всего одна потеря. Казалось, что их намного больше – вероятно, всему виной ужасающий шот-селекшн Кэмерона, ни один его бросок с дистанции даже близок не был к тому, чтобы залететь в кольцо. Думаю, серия с «Новым Орлеаном» предполагает некоторые эксперименты, так что Монти Уильямсу стоило бы подумать над тем, чтобы дать какое-то игровое время Аарону Холидею. Не могу себе представить, что он будет хуже, чем Пэйн. Главное, чтобы в процессе экспериментов глаза Монти Уильямса случайно не встретились с глазами Элфрида Пэйтона, это всегда плохо заканчивается.

В четвертой четверти, конечно, Крис Пол решил вопросы, но осталось очень неприятное ощущение от того, что «Финикс» как будто бы не привык или просто не может доминировать по ходу всего матча. С «Новым Орлеаном», которому почет и уважение за борьбу до конца, этот фокус пройдет. С командами уровня «Милуоки» – едва ли, что доказала пятая игра финала прошлого года, когда все вроде было спокойно и прекрасно, пока не начался провал.

Что-то нужно делать с игрой скамейки, игроки которой на всех отдали всего одну результативную передачу. Краудера бесполезно уже учить выбирать броски, по сложности соответствующие уровню его таланта – это уже клиника, он не изменится, так что будем и дальше смотреть на его трехочковые с разбега с сопротивлением. Зато как он красив, когда попадает! В защите пусть и дальше работает с Ингрэмом, тут к нему претензий нет. Кстати, по поводу дальних бросков, то с ними все было совсем плохо, потому что за исключением констант Букера и Пола, остальная команда попала 2 из 14.

«Новый Орлеан» – команда одновременно завтрашнего (потому что молодая) и вчерашнего (потому что постоянно играют изоляции и отдают предпочтению размеру, а не броскам издали) дней. Нет никаких сомнений, что в следующем году они будут сильнее, но сейчас они не очень похожи на команду уровня плей-офф. Время, в течение которого «Финикс» будет возиться с ними, зависит только от «Финикса» и от судьбы. Увидимся в среду.

P.S. Еще больше о плей-офф НБА читайте в телеграм-канале автора, там еще чат есть, где многие болеют за «Финикс» как раз, да и вообще.

Фото: Gettyimages.ru/CChristian Petersen; REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports