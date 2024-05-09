Олдскул кончился, а потом внезапно вернулся. НБА приструнила атакующий взрыв прямо по ходу сезона

Знаете, как чемпионство «Лейкерс» времен ковида называют «титулом со звездочкой»? Мол, это были слишком аномальные условия, чтобы ставить тот сезон в один ряд с остальными. Нет преимущества домашней площадки, никаких перелетов, жуткие медиаэкраны с лицами фанатов, новости про положительные/отрицательные тесты и рассказы о трудностях длительной изоляции.

На самом деле, как по мне, подобную звездочку можно ставить почти возле каждого сезона. Например, локаутные годы. Или вот «Милуоки» вылетел в первом раунде плей-офф-2024 – это не было Янниса. И так каждый год – тут этот оступился, там тот схватил дисквалификацию. Из сезона в сезон история чемпиона НБА складывается из удачи и умения адаптироваться к трудным ситуациям.

Ковидный сезон выбивается из ряда «нормальных» тем, что адаптироваться к экстремально обновленным правилам игры пришлось на ходу. Когда Руди Гобер теребил микрофоны и запустил всю эту канитель в НБА, то невозможно было предсказал, чем это все обернется. Когда же баскетбол вернулся, то в него играли в чрезвычайно непривычных условиях. Но по прежним правилам.

Мне кажется, что сезон-2023/24 тоже тянет на звездочку. Потому что внутри регулярки произошел четкий водораздел на «до» и «после». «До» – это рекорды результативности и атакующих рейтингов. Это когда счета за 130 или даже 150 перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.

Это также тот период, когда я поймал себя на том, что… все чаще отдаю предпочтение хайлайтам матчей из 90-х и 2000-х вместо актуальных матчей регулярного чемпионата. То есть я все еще смотрел игры моей любимой команды («Шарлотт»), но голода до других игр уже не возникало.

Разумеется, когда смотришь отрывки матчей из самого низового периода современной НБА (примерно 2000-2004) и обращаешь внимание на счет – условные 74:71 в четвертой четверти – берет оторопь. Тотал на игру 150 в НБА с 12-минутными четвертями? Сегодня этот нонсенс. Вы, может быть, помните, как Деннис Родман за «Чикаго» однажды забил несколько трехочковых подряд в концовке матча. Комментатор встречи назвал его «Тако Деннис», поскольку «Буллс» пробили 110 очков, а после такого все болельщики получали бесплатные тако. Сегодня на аналогичной планке любой ресторан просто разорился бы, поскольку стали удивительны матчи, когда команды НЕ набирают 100-110 очков. В первой половине регулярки-2023/24 казалось, что мы вступили в эпоху, где подобной тако-отметкой пора делать 135-140 очков.

А потом все резко изменилось.

«Однажды НБА преодолеет планку результативности и эффективности, когда легкость набора очков начнет вызывать отторжение. Но, судя по всему, эта черта еще не достигнута», – писал я в тексте про Адама Сильвера и его деятельность на посту комиссионера НБА. Но это было до Матча всех звезд-2024. Да-да, того самого, который закончился со счетом 211-186. Того самого, который выставил на посмешище все попытки Сильвера вернуть игре соревновательность. И сейчас задним умом я представляю, как после этого считающимся мягким и дипломатичным Сильвер ворвался в свой офис, обложил всех трехэтажными ругательствами и что-нибудь сломал, а потом занюхнул эссенции Дэвида Стерна, позвонил в судейский комитет и приказал инициировать протокол «Возвращение олдскула».

НБА не объявила об этом публично, но судьям как будто подкрутили слайдеры реализма – они получили указание сделать из аркадного баскетбола более правдоподобный симулятор того, к чему мы привыкли. Я, наблюдая как зритель за этой трансформацией, прошел путь от «бывает, это аномалия» через станцию «ничего себе, как они позволяют игрокам фигачить друг друга» до конечного пункта «это новая реальность» и даже «это новая стратегия лиги».

Аналитические материалы The Athletic еще в марте обращали внимание, что в НБА упало число владений, штрафных бросков и набранных очков. Судьи стали реже назначать бросковые фолы и меньше реагируют на вопли игроков «AND OOOONE» после забитых с сопротивлением мячей. Если утрировать – НБА негласно объявила мини-войну «фолбейтингу», когда игрок с мячом провоцирует защитника на контакт. Теперь после тишины судьи в ответ на такие моменты игроки лишь разводят руками. Хотя специалисты в этом вопросе, типа Джоэла Эмбида, никуда не делись.

В результате сокращения числа штрафных у игроков стало меньше пауз на передышку, поэтому стало сложнее носиться по площадке взад-вперед и атаковать с высоким процентом. Владения в принципе стали чуть дольше, а защитам стало чуть проще наносить ответные удары. Иными словами, баскетбол в НБА за последние три месяца неожиданно стал более физически жестким.

Получается, что лига внесла коррективы в собственный облик прямо по ходу регулярки. Снова командные 20-25 очков за четверть, а персональные 30-40 очков снова ощущаются как достижение, а 40+ как событие. В плей-офф и вовсе начались конфузы, когда команда не может набрать 10 очков за 12 минут или добраться до 50 за половину, а четвертая четверть начинается с борьбы в районе 70 очков на брата.

Именно поэтому, например, заслон Майлза Тернера (на 7:37 в видео) кажется выбивающимся из колеи. Хочется крикнуть судьям: «Сейчас уже так можно!» Да и Дивинченцо нарисовал нарушение, ай-яй-яй. Но с нестабильностью принимаемых решение НБА еще предстоит разбираться. Хотя непонятно, решаема ли это проблема в принципе.

Другое дело, что подобный сдвиг по ходу сезона внес дисбаланс. Игроки, которые привыкли к свободе перемещения и дриблинга, столкнулись с трудностями. Длиннорукие и цепкие защитники приобрели в ценности – теперь им разрешили более агрессивно залезать в зону комфорта игроков с мячом и действовать им на нервы. В плей-офф эта ситуация расцвела пышным цветом – умеющие удушающе стискивать соперников в обороне «Никс» и «Тимбервулвз» забрались во второй раунд, причем «Миннесота» прошлась катком по «Финиксу», который собирался из принципа «мы забьем вам сколько захотим» и уже щелкнула по носу «Наггетс».

Я видел сразу несколько конспирологических версий того, зачем НБА пошла на подобный трюк по ходу сезона. Может быть, Адама Сильвера действительно взбесил Матч звезд, который переполнил его чашу терпения и спровоцировал на изменения. Может быть, к Сильверу пришли телевизионщики и дали указание приструнить атакующий бум, пока тот не отвратил болельщиков и зрителей. Может быть, Сильвера никто не пинал, и лига сама догадалась, что фанатам не в кайф наблюдать за парадом трехочковых без сопротивления.

Есть мнение, что НБА перезагрузилась в отношении границы допустимого контакта слишком топорно – партия сказала «надо», судьи взяли под козырек и стали дружно проглатывать свистки в тех эпизодах, которые еще полгода назад трактовались иначе. Болельщикам вроде бы как нововведения зашли – в играх снова появился нерв, защитники больше не ощущаются как бесполезные конусы на пути пользующихся вседозволенностью шоуменов. Баскетбол как будто вернулся в середину 2010-х, когда уже вскрыли секреты спейсинга, но еще разрешалось играть… по-мужски?

Похоже, что НБА ищет баланс между насильственным беспределом 90-х и футуристическим сарказмоболом начала этого сезона. С внедрением найденного компромисса решили не временить. Это спорное решение, которое станет фактором в борьбе за чемпионство. Но выживает всегда самый приспособленный. А мы последим. Ведь баскетбол-то в НБА снова хорош!

Фото: Gettyimages.ru /Elsa