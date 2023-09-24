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Сборная Словении – самая противоречивая команда минувшего чемпионата мира для меня.

Во-первых, я так и не смог решить, выступила ли она хорошо или плохо. 7-е место – это вполне достойно, команда продемонстрировала, что принадлежит ко второму эшелону сборных, которые при удачном стечении обстоятельств могут бороться за медали. С другой стороны, если посмотреть на таблицу прошлых выступлений сборной, то попадание в топ-8 – это вполне в общей канве выступлений команды за последние 10 лет. С 2006-го словенцы были на чемпионатах мира 9-ми, 8-ми и 7-ми (плюс пропустили ЧМ-2019 из-за провала в квалификации). Победа на Евробаскете-2017 была выдающимся достижением, но на чемпионате Европы-2009 словенцы были четвертыми, поскольку проиграл Сербии в полуфинале в овертайме. Смодиш, Нахбар, Горан Драгич, два Лорбека – интересный был коллектив.

Во-вторых, я так и не понял – то ли имеющийся у Словении состав действительно не сумел бы поддерживать прежнюю планку результатов без того, чтобы отдать вожжи Луке Дончичу, то ли это Дончич сковывал партнеров. Я склоняюсь к первому варианту, но не мог отогнать от себя одно сомнение, которое бесило весь турнир как комар в спальне при выключенном свете.

Мне все меньше нравится, как именно играет Лука Дончич.

Словения на этом чемпионате мира регулярно пропускала 100 и больше очков. В защите словенцы трудно проходили заслоны, а большие слабо помогали игрокам задней линии. На заслонах была плохая коммуникация, а при разменах часто получалась неразбериха – по моим ощущениям, Словения стала худшей командой из топ-8 по моментам «игрок готовится бросать трехочковый, а вокруг него нет ни одного защитника в пределах трех метров». Лука не выделялся тем, что регулярно «просыпал» перемещения своего игрока – в Словении никого нельзя назвать первоклассным защитником. Другое дело, что лидер вроде как должен подавать пример и задавать тон.

Свое нападение Словения выстроила по принципу «Лука Дончич и все остальные». На предыдущих турнирах (например, на Олимпиаде-2020), как мне кажется, еще не было такой концентрации на Дончиче. Были способы проявить себя и у других, а сейчас как будто все делается с его разрешения. Раньше были и быстрые атаки, и движение без мяча под передачу от партнера, теперь вся команда двигается в том темпе, который комфортен Луке. Это не идет на пользу команде, хотя она уедет именно туда, куда ее довезет Дончич. Возможно, раньше у Словении было больше самостоятельных атакующих опций какой был Горан Драгич, без которого Дончич превращается в бурлака, тянущего за собой судно в одиночку.

Понятно, что ты не выкинешь его из команды. Но у меня до сих пор нет ответа на вопрос о том, как именно должна играть команда, в составе которой есть настолько доминирующий на мяче исполнитель. У Луки настолько высокий процент владения мячом, что это выходит за границы не только европейского баскетбола. И неясно как развивать такую систему и каких игроков ставить вокруг. Что еще хуже – в сборной ты не можешь подобрать игроков под лидера, процесс формирования состава сужен до переговоров с обладателями нужных паспортов или выдачей этого самого паспорта одному легионеру.

Трансляции ФИБА произвели на меня очень хорошее впечатление с точки зрения статистики. Демонстрировали, например, лучшие команды ЧМ-2023 по очкам за владение или топ-коллективы по очкам после проходов под кольцо. Так вот была и статистика в игре Словения – Литва со средним временем владения мячом Лукой Дончичем, где он почти в два раза опережал среднего разыгрывающего турнира.

Такой формат игры идет на пользу суперзвездности Луки, развитию его личного бренда. Он будет исправно давать матчи с сумасшедшими цифрами и бить рекорды. Одновременно с этим, Дончич, откровенно говоря, не выкладывается в защите и не всегда страхует партнеров, выбирая менее энергозатратные варианты. И сборная Словении исходит из посылки (как ее остроумно сформулировал комментатор сообщества Wild Sport) «команда облегчает нагрузку на Луку в защите, а Лука облегчает команде игру в нападении».

Может ли команда, выстроенная таким образом, претендовать на серьезные успехи? Должна ли Словения играть так, как комфортно Дончичу?

Звучит так, будто в интересах команды (будь то «Даллас» или Словения) – ломать об колено своего лучшего игрока, отрезая его от мяча и заставляя выходить из зоны комфорта. Но, может, все-таки не зря на вершине рейтинга по вовлеченности в нападение (Usage Percentage) сплошь выдающиеся индивидуальные выступления, которые не привели к командным успехам? В топ-10 сразу четыре позиции занимают два европейца – помимо Луки это еще и Яннис Адетокумбо.

Греция сталкивается с той же проблемой – партнеры Янниса и Дончича как будто увядают в тени баскетбольной колоссальности своего лидера. Ведь такой игрок одновременно тянет вас к результатам и закупоривает игру всех остальных.

По ходу чемпионата мира то тут то там слышались мнения, мол на этом турнире взял верх слаженный командный баскетбол на истинно европейский канон. Что прав Светислав Пешич, когда пишет на доске «один за всех и все за одного». В случае с ярко выраженным лидером вроде Луки или Янниса это выражение приобретает совсем иное значение.

Естественно предположить, что сборная Греция на Олимпиаде будет смотреться посильнее, поскольку приедет Яннис. Но у меня нет убеждения, что Греция будет претендовать на что-то серьезное. Будет та же концентрация на одном игроке, который требует мяч и представляет недостаточно угрозы без него. В атаке мяч будет плохо ходить и снова будет создаваться впечатление, что партнеры совсем не соответствуют уровню своего лидера. Что пусть уж лучше Яннис снова тянет одеяло на себя, нежели доверяет бросок партнеру.

Кайл Кузма после чемпионата мира в соцсетях выступил очень категорично, когда заявил, что сборной США нужно делать ставку на звезд НБА, которые «умеют исполнять роль». Но вторая часть его поста мне нравится больше и кажется очень универсальной:

«Все молодцы с мячом в руках. А как насчет того, чтобы позащищаться или постоять в углу несколько владений?»

Лука не так эффективен без мяча. У Словении вообще было подозрительно много владений, когда Лука стоял в стороне и как бы давал команде возможность что-то придумать самостоятельно. Спустя несколько секунд тщетных попыток мяч снова возвращали Луке со словами пьяного доктора Кокса «че-то у нас тут никуда». По схожему принципу, к слову, играл в «Химках» Алексей Швед.

Позднехимковский Швед и нынешний Лука действительно похожи своей манерой игры. В нападении у них нет проблем с тем, чтобы избавиться от мяча, но им очень уж сильно хочется все контролировать, поэтому желательно, чтобы передача сразу заканчивалась броском. Что касается защиты, то оба производят впечатление, что они умеют и могут обороняться по-настоящему классно. Просто не хотят. По крайней мере, не в каждом владении. Да и вообще непонятно, способен ли хоть какой-то игрок защищаться усердно, когда он берет на себя такой гигантский объем работы в нападении. Возможно ли это вообще физически? Леброн, как мне помнится, демонстрировал свой лучший защитный баскетбол именно в первые три года в «Майами», когда с него спала часть атакующих обязанностей. И это при том, что даже в самые единальские годы (последние сезоны первого периода в «Кливленде») Леброн и близко не подбирался к тому юседжу, который сейчас берут на себя Лука и Яннис.

Леброн всплыл не просто так – я спросил у ChatGPT, как бы он собирал команду вокруг Луки Дончича. Он предложил объединить словенца с Леброном (ветеран с опытом в плей-офф и универсальными навыками) и Николой Йокичем (бигмен с навыками паса), а также дополнить их Каваем Леонардом (ради защиты), Дрю Холидеем (ради защиты) и Маркусом Смартом (ради защиты).

Кажется, этот парень что-то знает о Луке Дончиче.

Причем я просил собрать команду вокруг Дончича, но бот выдал мне пять имен. И эта воображаемая команда… выглядит лучше без Дончича?

В «Далласе» Луке будут и дальше смотреть в рот, поскольку так уж сегодня обращаются со звездами. Оно, может, даже и правильно – он сейчас лицо команды. Между Лукой и сборной Словении вообще хочется поставить знак равно.

Но когда Дончич уйдет из «Маверикс», разочарованный годами неудачной селекции, мне захочется спросить: «А не бежишь ли ты от себя?»

Фото: Meng Yongmin/XinHua, YUTAKA/AFLO, MARUYAMA, Kohei/AFLO, Dennis Jerome Acosta/Keystone Press Agency, Joan Valls/ZUMAPRESS.com/Global Look Press