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Американский легкоатлет Ноа Лайлс весьма резонансно потроллил своих соотечественников, когда посмеялся над теми, кто называет победителей американских лиг, вроде НБА, «чемпионами мира». Это был редкий случай, когда американец проговорил вслух закономерную для всего остального мира аксиому – чемпионом мира называется тот, кто побеждает на международном турнире. В легкой атлетике это особенно справедливо, поскольку в ней нет коммерческой лиги, работающей по своим правилам. Будучи легкоатлетом, ты не можешь выступать в отдельной организации, которая провозглашает себя лучшей на планете.

Лайлс в итоге смеялся последним – сборная США по баскетболу провалилась на мужском чемпионате мира и осталась без медалей. Конкретно в 2023-м году американские баскетболисты не смогли стать лучшими в мире.

Это странный парадокс. С одной стороны, США не сумели выиграть мировое первенство. С другой стороны, они не особо и старались, привезя не самый сильный свой состав. Получается какой-то когнитивный диссонанс – американцы всю историю чемпионатов мира не особо-то жалуют этот турнир, но ты каждый раз все рано ждешь от них доминирования. Видимо, сказывается исторические успехи на Олимпийских играх, которые американцы ценят очень высоко.

Я выделил для себя несколько факторов, которые помешали сборной США выиграть чемпионат мира.

Эмоциональность

Мне, если честно, было бы тяжело играть за такую команду, которая выстроена вокруг энергетического обмена. Тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко персонально олицетворяет этот подход – он не человек, а сгусток гиперболизированных реакций. И на чемпионате мира сразу несколько команд получают ощутимый бонус за счет эмоциональности.

Раньше я этому не придавал значения, поскольку мне казалось, что за счет битья себя в грудь выше головы все равно не прыгнешь. Но ситуация приобрела интересный оборот именно на фоне контраста с американскими баскетболистами.

Эмоции игроков – это то, с чем НБА последовательно борется последние годы. Мне такая политика кажется странной, поскольку сложно требовать эмоционального вовлечения от зрителей в процесс, в который игроки кажутся не особо погруженными. И тем не менее – малейшие признаки негодования или празднования наказываются техническими фолами. Издеваться над соперником после попадания нельзя, агрессивно смотреть в его сторону после блок-шота – тоже. Любое слово поперек судьям карается, каждый захлест эмоций обходится очень дорого.

Так что неудивительно, что игроки НБА выглядели как роботы по сравнению с европейскими противниками. А когда надо держать покерфейс, то оказывается тяжелее разбудить себя после провального отрезка или поддержать настрой на кураже. Ремесленное умение «делать свою работу» – это тоже замечательно, но на эмоциональном заряде легче биться в защите и вырывать подборы. Тем более, что в баскетболе ФИБА за счет сокращенного пространства больше возни и больше моментов, когда надо падать на пол. Когда мяч оказывается в ситуации 50/50 – именно желанием выгрызаются лишние владения. Американцам же приходилось давать качество и искать психологические ресурсы исключительно изнутри. А это не так просто.

Пространство

По ходу всего турнира я не переставал удивляться тому, насколько игрокам НБА тесно на площадке международного образца. Трехочковая дуга хуже работает как способ выманить соперника из-под кольца. Позиция в защите восстанавливается проще, бросать через руку приходится чаще. В позиционном нападении находить лазейки гораздо тяжелее без продвинутого движения мяча, а на дриблинге привычные маневры заканчивались утыканиями в нескольких оппонентов.

Это довольно любопытная эволюция. Когда я смотрю матчи сборной США на международных турнирах XX века, то сразу бросается в глаза, что американцы играют очень быстро и как лучшие атлеты мира готовы забегивать своих оппонентов. В XXI век так делать стало тяжелее – быстрый баскетбол перестал быть вотчиной одних американцев, прессинг перестал быть смертоносным оружием на случай трудной ситуации. Преимущества в габаритах у американцев теперь тоже нет, да и наличие высоких игроков само по себе перестало автоматически быть преимуществом. Опыта игры против вязких зонных защит у американцев по-прежнему маловато.

Степень контактности

Помню слова Криса Маллина, который рассказывал, что ожидал увидеть в Шарунасе Марчюленисе «очередного мягкого европейца». Да, вот так в 90-х в НБА относились к приезжим. Положение дел с тех пор, мягко говоря, изменилось. Я бы даже сказал, что развернулось на 180 градусов. Если 20-30 лет назад НБА была седьмым кругом ада с точки зрения жесткости, то сейчас все совсем иначе. Физический контакт в защите почти упразднили, для игроков с мячом упростили задачу набора очков. В регулярке НБА теперь минимум грубости и столкновений, любые мало-мальски агрессивные действия наказываются неспортивными фолами.

Все эти манипуляции НБА осуществляла ради развития зрелищности, но в результате прилично отдалилась от европейского стандарта баскетбола. Все расхождения аукнулись американцам на чемпионате мира. Вы вычистили свою игру от владений через усы? Ждите, что вас будут наказывать европейские мастера пост-апа, которые отрабатывают эти движения с пеленок. В вашей лиге почти не борются за подбор в нападении, чтобы не пропустить быструю атаку за спину? Мы будем целенаправленно бить вас в эту точку, добывая на щитах дополнительные владения. Все заслоны будут ставиться жестче, чем вы привыкли, каждый контакт будет чуть грубее, чем вы там у себя считаете допустимым.

Разница в правилах – это вечный бич американцев на турнирах ФИБА. Джарен Джексон, например, сглупил, когда касался щита после чужих бросков в игре с Германией. Мешала американцам и привычка не стоять подолгу в трехсекундной зоне, из-за чего у них не получалось по-настоящему насыщать пространство внутри трехочковой дуги.

Комплектование состава

Если США и правда пришлют на Олимпиаду всех сильнейших, то фаворитами их будут считать вполне заслуженно. Хотя мы знаем и примеры того, как американцам было тяжело даже при наличии звезд – на эту тему можно пересмотреть финал Олимпиады-2008.

Мне кажется, федерации баскетбола США сложнее формировать команду на международные турниры, нежели остальным. Во-первых, звезды топ-уровня чемпионаты мира не слишком жалуют, комплектование состава наверняка начинается со сбора отказов. Во-вторых, американцы чуть ли не единственные, у кого до недавнего времени бытовало мышление «один раз выиграл и хватит». На ЧМ-1994, например, приехал полностью новый состав по сравнению с Олимпиадой-1992. Отлично этот подход представляет Кевин Дюрант, который завоевал три олимпийских золота, но на ЧМ приезжал только один раз. В-третьих, подобные компромиссы вынуждают сборную США собирать составы наощупь. Баскетбол ФИБА действительно другой, и он действительно неудобен для баскетболистов НБА. Как предсказать, будет ли игрок полезен в составе сборной? Брэндон Ингрэм, к примеру, вполне похож на исполнителя, который имеет все навыки для успеха на международной арене, но на ЧМ он был бледной тенью себя НБА-шного.

Внутри состава сборной США на ЧМ-2023 видна логика — этот парень будет упираться в защите, этот будет страховать и блокировать, этот умеет зарабатывать фолы, этот неплохо атакует со средней дистанции. То есть очевидно понимание, что по функционалу игроки желательно не должны дублировать друг друга, должны уметь плотно защищаться, а пятерки должны сохранять баланс и вариативность. Но все подобные представления – это вилами по воде, поскольку ты не видел игроков внутри серьезного баскетбола по канонам ФИБА.

Реакция Леброна в духе таносовского «Fine, I’ll do it myself» весьма симптоматична – это ответ масштабом на любую проблему. Собрать суперкоманду, чтобы отшлепать обнаглевших европейцев. Я не говорю, что эта тактика не сработает – я имею в виду разницу ценностей. Пока американские аналитики выясняют, кто же будет главной звездой и альфа-самцом этой сборной, европейские команды действуют от обратного согласно девизу «все за одного». И есть ощущение, что и сами игроки НБА слишком привыкли к образу мышления с четкой иерархией «звезда и все остальные».

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Интересно, конечно, посмотреть, как будет выглядеть состав США на Олимпиаду-2024. Но когда начинаются разговоры о том, что США являются фаворитами любого турнира ФИБА, мне не очень понятно, почему так. Все-таки США приезжают играть не в свой баскетбол.

Мы ждем от сборной США подвигов, но со временем баскетбол НБА отдаляется от баскетбола ФИБА. В НБА другие пространства и другие ценности. Баскетбол НБА просто другой. И чем дальше, тем сильнее он другой. Поэтому сборной США на международных турнирах каждый раз приходится адаптироваться.

А представляете, если США привезут в Париж состав с Матча звезд и облажаются? Это будет громкое событие. Но ничего, у американцев всегда будет отговорка – вы просто играете в неправильный баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Ezra Acayan, Yong Teck Lim