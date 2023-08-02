9 комментариев

Персональный фол
Блог

Олдскульные центровые-здоровяки все еще ценны в сборных. Как показывает ЧМ, их время еще не ушло

Чемпионат мира по баскетболу 2023
Никола Вучевич Никола Вучевич
Эди Тавареш Эди Тавареш
Лаури Маркканен Лаури Маркканен
Йонас Валанчюнас Йонас Валанчюнас
чемпионат мира по баскетболу чемпионат мира по баскетболу
Джош Хоукинсон
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Говорят, порядок бьет класс. Но бьет ли порядок… рост?

Совсем недавно я писал о том, что центровые НБА переживают новый золотой век. Что сейчас мы наблюдаем удивительный период для по-настоящему высоких игроков с точки зрения навыков — баскетболисты передней линии стали универсальнее и быстрее, поэтому их функционал стал широк как никогда. При этом очевидно, что «центровые» стали легче и ниже, поэтому их и центровыми-то назвать сложно. Но как только мне показалось, что я понял что-то про баскетбол, как баскетбол тут же кинул ответочку. Потому что начался чемпионат мира.

В какой-то мере на мировом первенстве тоже можно отыскать подтверждения моего тезиса – тот же Лаури Маркканен является самым высоким игроком сборной Финляндии и при этом сохраняет роль свободного художника, который не привязан к традиционной роли бигмена. Но с первых же матчей ЧМ мне бросилось в глаза, насколько габариты по-прежнему важны в играх сборных. И стало понятно, что баскетбол… все еще игра высоких людей.

Казалось бы, duh это очевидно. Но, видимо, мой глаз замылился из-за концентрации на НБА. Поэтому спасибо чемпионату мира за этот парад высоченных людей.

Современный баскетбол действительно построен вокруг атак с периметра, поэтому значение роста в нем снижается. Например, меня гипнотизирует Уолтер Тавареш – матчи Кабо-Верде я не пропускал чисто ради возможности понаблюдать, как он бегает вперед-назад. Но очевидно, что в защите он либо не выходит на дугу страховать, либо не успевает за скоростными проходами и пытается блокировать из неидеальной позиции за счет длины рук. Необходимую для современного баскетбола подвижность/гибкость/ловкость сохраняют игроки диапазона 206-208 см (Бэм Адебайо, Джарен Джексон), дальше начинаются проблемы. Но ЧМ напоминает, что ориентировать на НБА нельзя, поскольку

(а) многие сборные и 206-сантиметрового игрока оторвали бы с руками

(б) в международном формате игры центровые-гиганты (210+ см) все еще играют ключевую роль.

Я бы даже сказал, что именно рост диктует расклад сил на международных турнирах.

Во-первых, вам нужен внушительный средний рост – баскетбол по-прежнему безумно требователен по части габаритов. Когда следишь только за клубами, то забываешь, что у не привязанных к национальностям организаций есть инструменты, чтобы решить проблемы габаритов. Тот же Тавареш играет за «Реал», где нет испанцев выше 205 см. Клубы могут добавить габаритов в состав через драфт или рынок свободных агентов. Сборным решать эту проблему гораздо тяжелее, тут поможет только натурализация. Японии катастрофически не хватает габаритов во всех линиях, поэтому одним из лидеров команды является Джош Хокинсон (208 см), который по какому-то интересному стечению обстоятельств после американского колледжа сразу уехать играть в японскую лигу.

Но Хокинсон – это, скорее, исключение, потому что натурализовать высокого игрока получается редко. США поставляет на мировой рынок колоссальное количество материала (следовательно – и кадров для натурализации), но большая часть подобных исполнителей играет в задней линии. Есть Карлик Джонс в Южном Судане и Кендрик Перри в Черногории, памятны случаи Бо Маккалеба и Джона Роберта Холдена. Бывают натурализованные форварды (Кайл Андерсон, Рондей Холлис-Джефферсон), но из центровых приходит на ум разве что Майк Тоби и Энтони Рэндольф (Словения).

В сборных семифутеры – на вес золота, особенно если состав в целом не слишком габаритен. В азиатских сборных ценность представляет вообще любой игрок выше двух метров, поэтому для Японии важен Руи Хатимура, в котором всего 203 см. На этом фоне удивительно, что Китай привез на турнир сразу нескольких игроков за 210 см. Хотя семифутер семифутеру рознь, поэтому Сербия или Черногория превосходят оппонентов не только габаритами, но и навыками своих «больших».

Против некоторых центровых, конечно, можно худо-бедно защищаться и без выдающихся габаритов. Латвия совершила суперсенсацию, обыграв Францию, хотя против Руди Гобера приходилось оборонятся Давису Бертансу. В таких ситуациях порой бывает проще ударить центрового по рукам и отправить его бить штрафные, чтобы лишний раз не мучиться. Правда, на Олимпиаде-2024 у Франции могут оказаться в распоряжении еще Джоэл Эмбид и Виктор Вембаньяма – это вообще кажется несправедливостью.

Рост и массивность все еще дают возможность проявить себя на международных турнирах тем парням, которые в НБА играют не первые роли из-за устаревающего арсенала (атакующего и защитного). Валанчюнас, Вучевич, Уилли Эрнангомес – по меркам современной НБА они слишком медленные, чересчур нацелены на атаку из-под кольца, многовато играют спиной к кольцу, плюс тяжеловаты в ногах при выходе на периметр. Все эти качества мешают им в НБА, но в Европе не оказываются проблемой.

Нынешний взлет сборной Германии, мне кажется, тоже связан с наличием ряда высоченных парней. Семифутеров в составе нет, но противникам оказывается тяжело сдерживать необычное сочетание андерсайз «больших» (Тиманн, Тайс) и бьющих издали парней выше 208 см (Фойгтманн, братья Вагнер). Плюс, есть Исаак Бонга, который при 203 см на сайте ЧМ указан как разыгрывающий. Австралии против такого комплекта пришлось тяжело – на турнир не взяли Арона Бэйнса, в передней линии делают ставку на Ника Кэя (206 см). А времена Эндрю Богута и Дэвида Андерсена ушли.

Любопытно, что запасной центровой Австралии Дуоп Рит (211 см) родом из Южного Судана. А глядя на эту национальную команду, я не могу избавиться от чувства, что африканские сборные дадут всем жару лет через 10 – настолько там все рукастые и долговязые.

С другой стороны, это работает не так просто – я до сих пор жду, когда же выстрелит сборная Нидерландов, представляющая одну из самых высоких наций мира. То же самое касается Швеции, Дании и Норвегии. Правда, пробиться в финальную часть любого международного турнира им будет тяжело, поскольку в Европе адская конкуренция с точки зрения квалификации, одного роста тут не хватает. Хотя все равно кажется, что Скандинавия не добирает по силе сборных в баскетболе.

Италия – еще один пример команды, вынужденной обходиться без центрового и полагаться на перманентный смолбол. 21-летний Мухамет Диуф (208 см, родом из Сенегала) минут на ЧМ не получил, поэтому под кольцом отдувается Николо Мелли с 205 см. Зак Иди из сборной Канады даже моложе Диуфа, но получил кое-какое игровое время с расчетом на перспективу. А перспективы там знатные – в нынешней конфигурации у Канады есть Келли Олиник и Дуайт Пауэлл, но 224-сантиметровый Иди дает сборной новое измерение и разнообразие ротации. Канада вообще закрывает все возможные хотелки и требования – у команды есть скорость, длина рук в защите, атаки как из-под кольца, так и издали.

Россия имеет очень богатую историю высоких игроков/центровых, начиная с Носова, Башминова, Саврасенко, Лихолитова и заканчивая Соколовым, Кауном и Мозговым. До пересмотра состава национальной команды в сторону молодежи основным центровым был Владимир Ивлев. У нынешней России есть с этим проблемы – надежным пятым номером в нынешней сборной является только Андрей Мартюк. Он только-только входит в сок, а за спиной у него пока толком никого нет. Хотя было бы жутко интересно понаблюдать, как Зоран Лукич подошел бы к огранке по-настоящему крупного здоровяка. Сербская школа как-никак.

Фото: Zhang Xiaoyu, YUTAKA, IMAGO/Alexander Trienitz/Global Look Press

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
malinin
"африканские сборные дадут всем жару лет через 10 – настолько там все рукастые и долговязые" - помнится, на одной из недавних олимпиад многие ожидали прорыва от физически идеальных атлетов-баскетболистов из сборной Нигерии. На деле получилось так себе. Думаю, также будет и с" рукастыми и долговязыми".
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proline
Физические данные, конечно, важны, но умение играть они не заменят.
Ладно ещё баскетбол, так и в регби японцы научились играть очень хорошо, хотя на улицах Токио посмотришь на людей - почти все дохлые, худющие, откуда там могут быть регбисты...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Julius Nwosu
Ответ malinin
"африканские сборные дадут всем жару лет через 10 – настолько там все рукастые и долговязые" - помнится, на одной из недавних олимпиад многие ожидали прорыва от физически идеальных атлетов-баскетболистов из сборной Нигерии. На деле получилось так себе. Думаю, также будет и с" рукастыми и долговязыми".
От Нигерии ничего не могли ждать, как от африканской сборной. Ибо, это 20-я сборная США. Многие игроки которой, даже никогда не были на исторической родине.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Readers
"Хотя все равно кажется, что Скандинавия не добирает по силе сборных в баскетболе." ---- Естественно, так как исторически у скандинавов из игровых видов впереди футбол и гандбол, и зимние виды до кучи в силу географии. У голландцев, конечно, футбол был и останется главным, дальше идёт волейбол. Чтобы баскетбол в этих странах поднялся до сопоставимого уровня - это, как говорится, "отдел фантастики на другом этаже" ) Так что не добирают скандинавы и Нидерланды в баскете по причинам, лежащим на поверхности, ваш кэп )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Всё пляшет от тактики конкретной сборной. У Латвии Пасечник ростом 216см, великолепно проявивший себя в те 8 минут, что ему дали покуражиться в конце матче с Ливаном, более не вышел на поляну ни на секунду - не потому, что не умеет играть, а потому, что никак не вписывается в оборонительную модель Банки с бесконечными разменами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Луценко
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Яннис и Оладипо с Игуодалой в основной сборной США не затерялись бы, если говорить про настоящее и недавнее прошлое
Яннис в любой сборной бы не затерялся)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахилл Кобе Браянта
Ответ Julius Nwosu
От Нигерии ничего не могли ждать, как от африканской сборной. Ибо, это 20-я сборная США. Многие игроки которой, даже никогда не были на исторической родине.
Яннис и Оладипо с Игуодалой в основной сборной США не затерялись бы, если говорить про настоящее и недавнее прошлое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
depressive_monk
Текст ни о чем. Понятно, что в слабых сборных есть палки низкоквалифицированные, через которых играют пик-н-роллы, потому что ничего другого играть не умеют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
я так и не понял что автор хотел сказать))) пишет вроде рост важен, но важен не только рост и че дальше-то? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий