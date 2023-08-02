9 комментариев

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Говорят, порядок бьет класс. Но бьет ли порядок… рост?

Совсем недавно я писал о том, что центровые НБА переживают новый золотой век. Что сейчас мы наблюдаем удивительный период для по-настоящему высоких игроков с точки зрения навыков — баскетболисты передней линии стали универсальнее и быстрее, поэтому их функционал стал широк как никогда. При этом очевидно, что «центровые» стали легче и ниже, поэтому их и центровыми-то назвать сложно. Но как только мне показалось, что я понял что-то про баскетбол, как баскетбол тут же кинул ответочку. Потому что начался чемпионат мира.

В какой-то мере на мировом первенстве тоже можно отыскать подтверждения моего тезиса – тот же Лаури Маркканен является самым высоким игроком сборной Финляндии и при этом сохраняет роль свободного художника, который не привязан к традиционной роли бигмена. Но с первых же матчей ЧМ мне бросилось в глаза, насколько габариты по-прежнему важны в играх сборных. И стало понятно, что баскетбол… все еще игра высоких людей.

Казалось бы, duh это очевидно. Но, видимо, мой глаз замылился из-за концентрации на НБА. Поэтому спасибо чемпионату мира за этот парад высоченных людей.

Современный баскетбол действительно построен вокруг атак с периметра, поэтому значение роста в нем снижается. Например, меня гипнотизирует Уолтер Тавареш – матчи Кабо-Верде я не пропускал чисто ради возможности понаблюдать, как он бегает вперед-назад. Но очевидно, что в защите он либо не выходит на дугу страховать, либо не успевает за скоростными проходами и пытается блокировать из неидеальной позиции за счет длины рук. Необходимую для современного баскетбола подвижность/гибкость/ловкость сохраняют игроки диапазона 206-208 см (Бэм Адебайо, Джарен Джексон), дальше начинаются проблемы. Но ЧМ напоминает, что ориентировать на НБА нельзя, поскольку

(а) многие сборные и 206-сантиметрового игрока оторвали бы с руками

(б) в международном формате игры центровые-гиганты (210+ см) все еще играют ключевую роль.

Я бы даже сказал, что именно рост диктует расклад сил на международных турнирах.

Во-первых, вам нужен внушительный средний рост – баскетбол по-прежнему безумно требователен по части габаритов. Когда следишь только за клубами, то забываешь, что у не привязанных к национальностям организаций есть инструменты, чтобы решить проблемы габаритов. Тот же Тавареш играет за «Реал», где нет испанцев выше 205 см. Клубы могут добавить габаритов в состав через драфт или рынок свободных агентов. Сборным решать эту проблему гораздо тяжелее, тут поможет только натурализация. Японии катастрофически не хватает габаритов во всех линиях, поэтому одним из лидеров команды является Джош Хокинсон (208 см), который по какому-то интересному стечению обстоятельств после американского колледжа сразу уехать играть в японскую лигу.

Но Хокинсон – это, скорее, исключение, потому что натурализовать высокого игрока получается редко. США поставляет на мировой рынок колоссальное количество материала (следовательно – и кадров для натурализации), но большая часть подобных исполнителей играет в задней линии. Есть Карлик Джонс в Южном Судане и Кендрик Перри в Черногории, памятны случаи Бо Маккалеба и Джона Роберта Холдена. Бывают натурализованные форварды (Кайл Андерсон, Рондей Холлис-Джефферсон), но из центровых приходит на ум разве что Майк Тоби и Энтони Рэндольф (Словения).

В сборных семифутеры – на вес золота, особенно если состав в целом не слишком габаритен. В азиатских сборных ценность представляет вообще любой игрок выше двух метров, поэтому для Японии важен Руи Хатимура, в котором всего 203 см. На этом фоне удивительно, что Китай привез на турнир сразу нескольких игроков за 210 см. Хотя семифутер семифутеру рознь, поэтому Сербия или Черногория превосходят оппонентов не только габаритами, но и навыками своих «больших».

Против некоторых центровых, конечно, можно худо-бедно защищаться и без выдающихся габаритов. Латвия совершила суперсенсацию, обыграв Францию, хотя против Руди Гобера приходилось оборонятся Давису Бертансу. В таких ситуациях порой бывает проще ударить центрового по рукам и отправить его бить штрафные, чтобы лишний раз не мучиться. Правда, на Олимпиаде-2024 у Франции могут оказаться в распоряжении еще Джоэл Эмбид и Виктор Вембаньяма – это вообще кажется несправедливостью.

Рост и массивность все еще дают возможность проявить себя на международных турнирах тем парням, которые в НБА играют не первые роли из-за устаревающего арсенала (атакующего и защитного). Валанчюнас, Вучевич, Уилли Эрнангомес – по меркам современной НБА они слишком медленные, чересчур нацелены на атаку из-под кольца, многовато играют спиной к кольцу, плюс тяжеловаты в ногах при выходе на периметр. Все эти качества мешают им в НБА, но в Европе не оказываются проблемой.

Нынешний взлет сборной Германии, мне кажется, тоже связан с наличием ряда высоченных парней. Семифутеров в составе нет, но противникам оказывается тяжело сдерживать необычное сочетание андерсайз «больших» (Тиманн, Тайс) и бьющих издали парней выше 208 см (Фойгтманн, братья Вагнер). Плюс, есть Исаак Бонга, который при 203 см на сайте ЧМ указан как разыгрывающий. Австралии против такого комплекта пришлось тяжело – на турнир не взяли Арона Бэйнса, в передней линии делают ставку на Ника Кэя (206 см). А времена Эндрю Богута и Дэвида Андерсена ушли.

Любопытно, что запасной центровой Австралии Дуоп Рит (211 см) родом из Южного Судана. А глядя на эту национальную команду, я не могу избавиться от чувства, что африканские сборные дадут всем жару лет через 10 – настолько там все рукастые и долговязые.

С другой стороны, это работает не так просто – я до сих пор жду, когда же выстрелит сборная Нидерландов, представляющая одну из самых высоких наций мира. То же самое касается Швеции, Дании и Норвегии. Правда, пробиться в финальную часть любого международного турнира им будет тяжело, поскольку в Европе адская конкуренция с точки зрения квалификации, одного роста тут не хватает. Хотя все равно кажется, что Скандинавия не добирает по силе сборных в баскетболе.

Италия – еще один пример команды, вынужденной обходиться без центрового и полагаться на перманентный смолбол. 21-летний Мухамет Диуф (208 см, родом из Сенегала) минут на ЧМ не получил, поэтому под кольцом отдувается Николо Мелли с 205 см. Зак Иди из сборной Канады даже моложе Диуфа, но получил кое-какое игровое время с расчетом на перспективу. А перспективы там знатные – в нынешней конфигурации у Канады есть Келли Олиник и Дуайт Пауэлл, но 224-сантиметровый Иди дает сборной новое измерение и разнообразие ротации. Канада вообще закрывает все возможные хотелки и требования – у команды есть скорость, длина рук в защите, атаки как из-под кольца, так и издали.

Россия имеет очень богатую историю высоких игроков/центровых, начиная с Носова, Башминова, Саврасенко, Лихолитова и заканчивая Соколовым, Кауном и Мозговым. До пересмотра состава национальной команды в сторону молодежи основным центровым был Владимир Ивлев. У нынешней России есть с этим проблемы – надежным пятым номером в нынешней сборной является только Андрей Мартюк. Он только-только входит в сок, а за спиной у него пока толком никого нет. Хотя было бы жутко интересно понаблюдать, как Зоран Лукич подошел бы к огранке по-настоящему крупного здоровяка. Сербская школа как-никак.

Фото: Zhang Xiaoyu, YUTAKA, IMAGO/Alexander Trienitz/Global Look Press