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В конце регулярки Майку Брауну вручили награду Лучшему тренеру года в НБА, и я написал статью о том, что мы все еще не разбираемся в работе тренерских штабов. Это был, скорее, набор риторических вопросов формата «я знаю, что ничего не знаю».

Я тогда поступил неправильно, написав «МЫ ничего не знаем». Надо было признаться – «Я ничего не знаю». МЕНЯ раздражает, что я в этом не разбираюсь.

Поэтому я использовал минувший розыгрыш плей-офф, чтобы сформулировать некие выводы насчет тренерского навыка в НБА.

1. Базовая мысль осталась прежней – кощунственно вручать тренерам какие-либо награды по итогам регулярки. В ходе сезона тренеры по большей части просто следят за происходящим и занимаются менеджментом ситуаций. Баскетболисты из-за микроповреждений могут выбыть до конца матча, плюс есть матчи в расписании, которые изначально очень тяжело выиграть вследствие сложного графика переездов. Тренеры в рамках регулярки чаще становятся заложниками случайностей и удачи, используют широкую ротацию, дают игрокам пространство для ошибок и попыток чему-то научиться, учатся и пробуют новое сами.

В регулярке тренер больше выполняет роль наблюдателя. Он следит за атмосферой, со всеми общается и плывет по течению вместе с командой. У вас есть общее понимание, ради чего вы все здесь собрались, но конкретные цели ставить сложно, поскольку все может резко измениться. К каждой игре вы готовитесь по умолчанию, выстраивая игру вокруг своих сильных сторон, а не слабостей оппонентов. В рамках регулярки вы делаете расчет, что сильных сторон вам хватит, чтобы забодать соперников.

Далее начинается плей-офф. То есть самое интересное.

2. Можно ли делать какие-то выводы из того, что «Майами» внезапно пробились в финал с восьмого посева, или это просто аномалия? Допустим, что можно. Что это не просто исторического масштаба флюк и эпохальное событие, что у «Хит» есть некая стратегия, которая дает свои плоды. Ведь год назад эта же команда была первой в конференции! В первом раунде «Хит» выбили лидеров, плюс в финале Востока вели против фаворитов со второго посева со счетом 3-0.

По-моему, эту стратегию зовут Эрик Споэльстра. И вся «культура» «Хит» – это тоже Эрик Споэльстра .

«Майами» вполне подходящая команда, чтобы проанализировать работу тренера, поскольку (а) сам состав считается невпечатляющим, и есть много рассуждений, что именно Эрик Споэльстра приумножает его потолок, и (б) Споэльтра фигурирует в рейтингах лучших тренеров НБА.

Я выбрал для себя простую тактику. Я смотрел плей-офф с установкой, что Споэльстра – идеальный тренер. Что это лучший специалист НБА, который ничего не делает просто так. Мое допущение заключается в том, что Споэльстра все делает абсолютно правильно.

Какие можно сделать выводы из такой установки. Что такого правильного он делает?

3. В плей-офф все знают, какие у тебя карты на руках. Все знают сильные и слабые стороны, любимые приемы не только лидеров, но и игроков ротации. Тренерский скилл начинается в плей-офф, потому что вам нужно регулярно удивлять соперников. Ни в одной игре нельзя делать того же, что делали раньше. Даже если это работало на 100%, вам нужен план Б. Вам нужно придумать, как спрятать ту слабость, в которую вас будут тыкать соперники и как вывести на первый план то, что вы умеете делать лучше всего. Даже в условиях, когда соперник заранее все про вас знает.

4. Если вы считаете, что вашей сильной чертой является психология, то она играет ту же роль, что и тактика. Вы не сможете сделать команду психологически сильной в рамках плей-офф, но за время регулярки вы должны были это осознать. К плей-офф у вас уже должен быть план на то, как с этим работать. Споэльстра не стесняется, что у него на руках ветеранская команда. Ничего страшного, у этого свои преимущества. Но даже таким игрокам нужно постоянно напоминать о том, кто они такие. Игроки должны слышать, что на них лежит ответственность и что перед ними стоит цель. Что все уже взрослые, поэтому уровень требований будет соответствующий. Тренер должен уметь культивировать уверенность игроков в себе. Споэльстра как-то на конференции похвалил игроков за «зрелую» игру, то есть взрослое отношение к делу. Вы все матерые профессионалы, вот и держите планку.

В прошлом году мне казались справедливыми замечания, что бесхребетность состава «Селтикс» компенсировал очень хребетный главный тренер Име Удока. По ходу плей-офф именно тренер становился тем, кто дает отпор. Дрэймонд Грин в духе школьного задиры морально давил на баскетболистов «Бостона». Грин – один из тех игроков, которые, как мне видится, тоже делает все неспроста. Когда только тренер управляет ментальным настроем команды – это неидеальный вариант, поскольку мячиком в пол стучит не он.

5. Вливать в своих игроков нечто важное по ходу игры тренер может либо в перерывах, либо в тайм-аутах. Мне казалось, что это недоступная пониманию зрителей вещь, поскольку нам лишь изредка дают послушать, что же тренеры там говорят. Что делает Споэльстра? Он использует тайм-ауты как способ напомнить игрокам, что нельзя терять концентрацию. Тренер «Хит» – из тех, кто пользуется имеющимися у него паузами очень резко. Он выдергивает игроков из состояния успокоенности. Для Споэльстры концентрация несет в себе ключевой заряд, поскольку несконцентрированный баскетболист не выполняет план на игру. Если не выполняется план на игру – начинаются плохие владения. После череды плохих владений можно пропустить рывок соперников и оказаться в проигрышном положении в эмоциональных качелях. Тайм-аут для Споэльстры – это инструмент, чтобы вернуть игроков в действительность, как бы одернуть их. Игрокам часто кажется, что у игры есть свой «флоу», свое течение. Споэльстра вырывает игроков из этого потока и возвращает их в момент. Каждый находящийся на площадке должен помнить про план на игру и про свою функцию, не быть перегруженным обстоятельствами.

Естественно, что тайм-аут – это еще способ заглушить болельщиков или прервать результативный рывок оппонентов. Каждый тайм-аут должен спускать игроков с небес на землю. Когда кто-то выпадает из-за физической усталости или ментальной отстраненности, его надо менять. Споэльстра использует тайм-аут как возможность взглянуть игрокам в глаза и оценить степень их погруженности в момент. Даже если у игрока что-то не получается, он должен быть сфокусирован на конкретной задаче и не выпадать.

6. Важный аспект, который казался мне очевидным до серии «Майами» против «Бостона». Если ты берешь тайм-аут, чтобы напомнить игрокам про план на игру – у тебя… должен быть план на игру. Когда у вас нет стратегии, то вам не на что опереться, вы не можете откатить свою игру к заводским настройкам и внедрить план заново. Тут начинается «камон летс гоу», когда ты пытаешь привести игроков в чувство, но не даешь им конкретных задач, на которых они могли бы сконцентрироваться. Недисциплинированность ассоциируется с лишними фолами, неуместными решениями и ошибками, в то время как все эти моменты можно списать либо на недостаточный класс игрока, либо на несоблюдение заданных тренеров параметров, стратегии.

В понимании Споэльстры игрок может быть недостаточно хорош по навыкам. Это проблематично, но не критично – за несколько минут на площадке даже такие исполнители не успеют испортить общую картину. Но недисциплинированность, то есть слабую приверженность геймплану, он не терпит. Если ты выполняешь то, что я и просил – значит мы на правильном пути. А броски могут залетать или не залетать.

7. Нельзя отталкиваться от результата. Если игрок попал бросок – это не значит, что владение было хорошим. Если набрал 10 очков за четверть – это не значит, что все делается правильно. Тренер должен смотреть на другое: набирались ли эти очки из тех ситуаций, которые устраивают его команду. И большое счастье для тренера иметь в составе игрока, который будет следить за тем, чтобы плохие владения не накапливались (см. Йокич, Никола).

Понимание своей роли формирует уверенность в себе. Если ты делаешь именно то, что вы обговаривали, то впору рассчитывать на сильные отрезка в исполнении ролевиков. Хорошие владения помогают реализовывать себя теневым исполнителям «Майами», вроде Макса Струса и Коди Зеллера. Гейб Винсент перепрыгнул эту планку и периодически брал на себя роль самостоятельного созидателя. Даже когда Винсент или Струс промахивались, то сам промах не означал ошибку. А потому они продолжали бросать и могли выдать 2/11 с игры. В системе координат «Хит» это вынужденные издержки.

8. Естественно, навыки всегда будут главенствовать. Споэльстра не делает звезд из ролевиков и не может быть ответственным за горячую серию игрока (Калеб Мартин в финале конференции с «Селтикс»). Тренер может поощрить такие успехи, но он не может полагаться на такие плавающие факторы. Скорее, тренерский штаб «Хит» собирает воедино все ресурсы, чтобы игроки с низким потолком возможностей играли как можно больше времени как можно ближе к этому потолку.

Нужно уметь делать простые выводы. Когда Деррик Уайт выиграл для «Бостона» шестой матч за счет того, что никто не поставил ему спину, то в седьмой игре игроки «Хит» настолько четко исполняли этот элемент, что возникает мысль, будто это единственное что Споэльстра написал на доске в раздевалке. Отрезаем соперника от подбора – выигрываем матч. Не отрезаем – мучаемся.

Закручивать гайки надо уметь. Постановка спины – очень простой и очень важный элемент, который запросто может изменить результат владения. Очки второго шанса можно сократить для соперников, если сделать это приоритетом. Если ты играешь в НБА и тем более в «Майами» – значит умеешь ставить спину (Хаслем всех научил). Но когда комментаторы в трансляции говорят про абстрактную концентрацию – это означает, например, что игроки вовремя вспоминают о постановке спины и не дают соперникам новые броски. Это похоже на разложение больших задач на мелкие конкретные задания. Выиграть матч, серию плей-офф и чемпионат – большие задачи, к которым сложно подобраться. Ставить спину – маленький квест, который повысит шансы на успех. Тем более, что подобное превращение большого в маленькое убирает из уравнения неуверенность в себе.

9. Анализ матчей – витиеватая штука. Допустим, мы выиграли. Мы выиграли благодаря своим сильных сторонам или же одержали победу благодаря тому, на что мы не делали ставку? Для «Лейкерс» одну игру в плей-офф вытащил Лонни Уокер. Опираясь на имеющиеся данные, вы предполагаете, что это не новая реальность, а удачное стечение обстоятельств. Вы не можете составлять план на игру, исходя из маловероятных исходов. Если вам повезло, то нужно быть готовым, что еще раз такое не произойдет. Мне, например, показалось, что тренеры «Селтикс» жутко впечатлились перфомансом Джейсона Тейтума в решающей игре серии с «Филадельфией». Из-за этого в «Бостоне» рассчитывали, что Тейтум затащит и в серии с «Майами». Не благодаря стратегии, а просто на зубах, на характере. Тейтум получает травму, тренеры в растерянности. Вроде бы надо держать лидера на площадке, но он двигается через боль. Новую роль в короткие сроки вы ему не придумали, поэтому отправляетесь на рыбалку. Справедливости ради, никто не может быть готов к ограничивающему подвижность повреждению первой опции в атаке.

Но «Бостон» проиграл серию не из-за травмы Тейтума. «Селтикс» часто вихляли из стороны в сторону в зависимости от «пошло/не пошло». Готовясь к худшему, тренеры должны придумать схему действий на неблагоприятный вариант. У нас не пошло, потому что это единичный случай (а значит мы должны придерживаться своей линии) или же это тенденция? Сможет ли «Майами» сделать так, чтобы наше «не пошло» сделать настройкой по умолчанию? Защита у них такая, что это вполне возможно – клоуз-ауты (сближение с игроком на периметре) они выполняют очень агрессивно и очень четко, это их краеугольное достоинство. Когда они будут так делать, сможем ли мы забить нужное количество трехочковых через руки? А если это не будет получаться, то чем кроме трехочковых мы можем помочь себе выбраться из ямы? Потому что использовать трехочковые, когда ты тонешь в болоте из кирпичей издали – не пахнет ли от этого осужденной Эйнштейном надеждой, что одни и те же действия дадут новый результат?

Такой же анализ проводится и для отдельный противостояний. Игрок сыграл выше или ниже своих усредненных возможностей – за счет чего? Соперник дал слабину в конкретном аспекте игры – давайте это использовать и дальше. Наш парень сыграл плохо – это произошло за счет его слабого выступления или же соперник сделал нечто эдакое, чтобы ему помешать? По ходу плей-офф мне казалось, что команды иногда реагируют на некую проблему с излишком, в то время как прошлая неудача не было спровоцирована действиями соперников.

При этом нужно понимать, что каждая перестановка расходует психологический ресурс игроков. «Майами» был хорош, поскольку у игроков не слишком высокого уровня получилось расщеплять игровые ситуации на выбор из двух опций. Произошло А, делай Б. В плей-офф список подобных подстроек удлиняется по сравнению с регулярным чемпионатом, поэтому на первый план выходят команды, которые имеют достаточно опыта и игрового интеллекта, чтобы держать в голове целое дерево вариантов.

10. Споэльстра отлично понимает, что у игроков есть ограничения. Сегодняшний баскетбол построен на универсализме, но нельзя требовать, чтобы все умели всё. Плюс, нужно быть готовым, что одно конкретное владение или вся игра не будут соответствовать вашим ожиданиям. Тренер должен менеджерить собственные ожидания. Он должен раскладывать в голове реалистичные сценарии событий и прикидывать, насколько расхождение с «хотелками» тебя устраивает. В плей-офф невозможно чем-то не пожертвовать. Так что переживай только по поводу того, что можешь изменить. Во всех остальных случаях поможет глубокий вдох.

«Денвер» был лучше. Иногда ты делаешь все правильно и все равно проигрываешь.

Фото: Gettyimages.ru/Kyle Terada – Pool, Adam Glanzman / Stringer, Matthew Stockman / Staff, Mike Ehrmann / Staff, Jamie Schwaberow / Stringer, Adam Glanzman / Stringer