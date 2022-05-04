Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но мне до сих пор не дает покоя успех сборной Испании на чемпионате Европы-2022. Поэтому хочется ответить на ряд насущных вопросов. Тем более, что появился новый примечательный повод — Испания обошла США в рейтинге сборных ФИБА впервые за 12 лет.

Золотое поколение Испании в XXI веке действительно золотое?

Сразу после Евробаскета я про себя зафиксировал, что «династия» сборной Испании вроде как продолжается. Хотя тут важны два момента: (а) баскетбольная Испания не всегда была великой, и (б) сейчас в ней заведуют совсем другие исполнители.

Самое ранее проявление сборной Испании в моем баскетбольном кругозоре – это победа над сборной СССР в полуфинале Евробаскета-1973. Советская команда тогда врезалась в режим срочной перестройки из-за отстранения за контрабанду Александра Белова, Михаила Коркии и Алжана Жармухамедова. Иван Дворный вообще сел в тюрьму, а Геннадий Вольнов и Анатолий Поливода завершили карьеру. Поэтому в матче с Испанией сборная СССР была не похожа сама на себя. Та игра с Испанией запомнилась мне тем, что испанцы выставили зонную защиту, которая оказалась очень эффективной и против которой советские баскетболисты так и не смогли ничего придумать. Плюс, Евробаскет-1973 проходил в Испании.

Та испанская сборная проиграла в финале, но завоевала первую в своей истории медаль международного турнира. После 1973-го и до 2000-го Испания входила в околоэлиту европейского баскетбола – серебро Евро-1983 и Евро-1999, плюс бронза Евро-1991 и серебро Олимпиады-1984 (тут нужна небольшая скидка на бойкот от СССР). Так что баскетбол в Испании уже давным-давно был хорош. Правда, в рейтинге национальных чемпионатов в период 1958-2001 годов испанское первенство занимает все же второе место после Италии.

Так что неправильно, думаю, считать, что сборная Испании – это исключительно братья Газоли и Серджио Скариоло (так было у меня в голове). Национальная команда побеждала и до Газолей, побеждала и с Газолями без Скариоло. Но, конечно, бросается в глаза, что в XXI веке сборная Испании перешла на новый уровень – победы на чемпионата мира 2006 и 2019 годов, серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, бронза ОИ-2016, всего один чемпионат Европы без медалей с 1997-го года (2005, четвертое место), плюс победы в 2009, 2011, 2015 и 2022 годах.

Откуда такой скачок?

Моя версия (не особо уникальная) – Олимпиада-1992 породила взрыв испанского спорта 2000-х.

Мы же любим складывать жизнь в красивые киношные сюжеты так? В смысле, я люблю, да. А в 1992-м в Барселоне прошла летняя Олимпиада, на которую впервые приехали сильнейшие американские баскетболисты-профессионалы, легендарная «Дрим Тим». Может ли бы так, что испанские мальчишки смотрели в детстве Олимпиаду и восхитились приездом Майкла Джордана и товарищей? Может ли оказаться так, что сборная США сама породила своего главного баскетбольного конкурента начала XXI века?

А олимпийский огонь на Играх-1992 кто поднес тому эпичному лучнику? Правильно, великий баскетболист Хуан Антонио Сан-Эпифанио, «Эпи».

Красиво, правда?

Эта теория классно ложится на взлет всего испанского спорта нулевых. 5-10-летние упивались Олимпиадой-1992, а через десяток лет выросли в Газолей, Надалей, Контадоров и Касильясов. Тем более, что на Играх в Барселоне Испания добилась своего лучшего в истории результата по завоеванным медалям: 13 золотых медалей и 22 медали в сумме – при том, что до этого с 1900 года испанские спортсмены завоевали в общей сложности всего пять золотых медалей.

Естественно, что при подготовке к Олимпиаде-1992 испанское правительство влило серьезные средства в развитие национального спорта. Плюс, Игры проводились на родине тогдашнего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча.

В каком-то смысле триумф Испании на Евробаскете-2022 – это все еще отзвуки вложений 30-летней давности – Газоли смотрели на Сан-Эпифанио, а на Газолей смотрели Эрнангомесы, которые родились в семье экс-баскетболиста «Реала» 90-х Гильермо Эрнангомеса и чемпионки Евробаскета-1993 Маргариты Гойер. Преемственность поколений.

Золотое поколение Испании – это не следствие распада СССР и Югославии?

Испания начала доминировать только в XXI веке отчасти потому, что для успеха на международных баскетбольных турнирах 1970-2000 годов нужно было пройти через как минимум одного из грандов: США, СССР или Югославию.

Вот как выглядели для Испании те турниры сборных, где им не хватило чуть-чуть:

Пятые на ЧМ-1974 после СССР, Югославии, США и Кубы

Четвертые на ЧМ-1982 – победы во втором групповом раунде над Колумбией, Австралией и Канадой, поражения от СССР и Югославии, в матче за третье место проиграли Югославии

Пятые на ЧМ-1986 из-за поражения от Бразилии на групповом этапе и от СССР в полуфинальной группе

Четвертые на ОИ-1980 из-за поражений в группе от Югославии и в полуфинальной группе от СССР и Италии, проигрыш СССР в матче за бронзу

Евро-1975 – четвертые после Югославии, СССР и Италии

Евро-1981 – третьи после СССР и Югославии

Евро-1987 – четвертые из-за поражения от СССР в полуфинале и Югославии в игре за бронзу

Да, были важные поражения от Италии (финал Евро-1983), Чехословакии (полуфинал Евро-1985), Германии (четвертьфинал Евро-1993) или Греции (четвертьфинал Евро-1995), которые подтверждают, что Испания до 2000-х не была на голову выше всех конкурентов за пределами элитной тройки. Вместе с этим, если из борьбы по каким-то причинам самоустранялась хотя бы одну суперсборная, то Испания была тут как тут, готовая цепляться за медали. Так получилось с серебром Олимпиады-1984 (обыграли Югославию в полуфинале и проиграли США в финале, советская сборная бойкотировала Игры в Лос-Анжелесе), с серебром на уже упоминавшемся Евро-1973 (СССР приехал ослабленным, испанцы проиграли в финале Югославии).

В 70-80-х Испания была четвертой-пятой в Европе и боролась на равных с рядом других сборных. В 90-х все еще были сильны потомки Югославии (Союзная республика Югославия/Сербия и Черногория, плюс Хорватия), СССР (Россия и Литва). Можно ли объяснить скачок Испании сочетанием собственного прогресса и ослабления конкуренции на самом верху?

Испании XX века все время не хватало самую малость: поколение Сан-Эпифанио тоже не были мальчиками для битья. Но вчера ты вылетал в четвертьфинале, а сегодня стабильно выходишь в четверку сильнейших и решаешь судьбу медалей.

Золотая Испания XXI века – это только Газоли?

Наверное, справедливее всего будет считать, что братья Газоли помогли Испании выйти на элитный уровень, но и без них она была бы грозной силой, особенно на континентальных первенствах. Я пришел к такому выводу благодаря простому эксперименту. Допустим, мы начисто стираем Марка и Пау Газолей из истории баскетбола. Смогла бы в такой случае испанская сборная дойти до финала ЧМ-2006 (Пау пропустил матч за золото с травмой) или одолеть сборную Греции (которая тоже в нулевые цвела пышным цветом) в полуфинале Евро-2007, полуфинале Евро-2009, четвертьфинале ЧМ-2010 и Евро-2015? Лично у меня фамилии Спанулис, Диамантидис, Папалукас и Зисис вызывают глубокое уважение. У греков было свое золотое поколение, которому испанцы помешали добиться большего.

Так что Испании действительно повезло, но они как баскетбольная нация заслужили эту удачу. Братья Газоли – уникальное явление, особенно с учетом того, что в баскетболе на площадку выходят пять человек. Когда у тебя в распоряжении есть две полноценные звезды НБА – это дорогого стоит. Представляете, если бы Себастьян Джинобили оказался бы так же хорош, как его старший брат?

(К слову, на Википедии в перечне «золотых поколений» аргентинская сборная по баскетболу 2000-2012 годов указана, а Испания там фигурирует только как футбольная сверхдержава 2008-2014 годов).

Поэтому братья Эрнангомесы – это уж совсем какой-то чит-код. Это как серебряный век после эпохи братьев Газолей. Скариоло перед Евро-2022 говорил, что их «несправедливо сравнивать», а я говорю, что несправедливо получать новую пару классных бигменов взамен старой. Естественно, масштаб личностей по меркам НБА не тот, но Вилли и Хуанчо только-только вышли из тени старших товарищей, теперь могут творить свою историю.

Славу сборной Испании ковали не только Газоли вдвоем. Это еще и Наварро, Кальдерон, Гарбахоса, Фернандес, Рейес, Хименес, Кабесас, Юль, Рубио, Родригес – сплошь мастера выдающегося уровня. Сейчас команда по именам выглядит скромнее. Да, в ней есть несколько парней, у которых еще все впереди. Но пока еще никто не приковывает к себе внимание так, как это делал в свое время 17-летний Рики Рубио. Более того, испанцы стали чемпионами Европы в 2022-м чуть ли не в первую очередь благодаря натурализованному Лоренцо Брауну.

В ближайшие годы увидим, на что способна эта «следующая» сборная Испании. Команде нужно обновление во все линии, и мне было приятно видеть на Евробаскете 21-летнего Хайме Прадилью и 20-летнего Усмана Гарубу – здорово, когда игрокам дают ответственность в таком практически младенческом для российского баскетбола возрасте.

Евробаскет-2022 заткнул разговоры о том, что Испания кончилась, постарела и вообще больше не наводит страх на соперников. Но «газолевская» Испания действительно осталась в прошлом. Спасибо ей за приятные воспоминания.

Помню, как Пау на костылях радовался разгрому Греции в финале ЧМ-2006. Помню промах Пау в финале Евро-2007 с Россией. Помню зарубу с «Редим Тим» в финале Олимпиады-2008. Помню-помню.

Фото: East News/AP Photo/Dusan Vranic; РИА Новости/Александр Макаров; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Christian Petersen/, Koichi Kamoshida