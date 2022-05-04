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Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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Серджо Скариоло Серджо Скариоло
Хуан Карлос Наварро Хуан Карлос Наварро
Хосе Кальдерон Хосе Кальдерон
Рикки Рубио Рикки Рубио
Хорхе Гарбахоса Хорхе Гарбахоса
Марк Газоль Марк Газоль
Пау Газоль Пау Газоль
сборная Испании сборная Испании
Баскетбол Баскетбол

Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но мне до сих пор не дает покоя успех сборной Испании на чемпионате Европы-2022. Поэтому хочется ответить на ряд насущных вопросов. Тем более, что появился новый примечательный повод — Испания обошла США в рейтинге сборных ФИБА впервые за 12 лет.

Золотое поколение Испании в XXI веке действительно золотое?

Сразу после Евробаскета я про себя зафиксировал, что «династия» сборной Испании вроде как продолжается. Хотя тут важны два момента: (а) баскетбольная Испания не всегда была великой, и (б) сейчас в ней заведуют совсем другие исполнители.

Самое ранее проявление сборной Испании в моем баскетбольном кругозоре – это победа над сборной СССР в полуфинале Евробаскета-1973. Советская команда тогда врезалась в режим срочной перестройки из-за отстранения за контрабанду Александра Белова, Михаила Коркии и Алжана Жармухамедова. Иван Дворный вообще сел в тюрьму, а Геннадий Вольнов и Анатолий Поливода завершили карьеру. Поэтому в матче с Испанией сборная СССР была не похожа сама на себя. Та игра с Испанией запомнилась мне тем, что испанцы выставили зонную защиту, которая оказалась очень эффективной и против которой советские баскетболисты так и не смогли ничего придумать. Плюс, Евробаскет-1973 проходил в Испании.

Та испанская сборная проиграла в финале, но завоевала первую в своей истории медаль международного турнира. После 1973-го и до 2000-го Испания входила в околоэлиту европейского баскетбола – серебро Евро-1983 и Евро-1999, плюс бронза Евро-1991 и серебро Олимпиады-1984 (тут нужна небольшая скидка на бойкот от СССР). Так что баскетбол в Испании уже давным-давно был хорош. Правда, в рейтинге национальных чемпионатов в период 1958-2001 годов испанское первенство занимает все же второе место после Италии.

Так что неправильно, думаю, считать, что сборная Испании – это исключительно братья Газоли и Серджио Скариоло (так было у меня в голове). Национальная команда побеждала и до Газолей, побеждала и с Газолями без Скариоло. Но, конечно, бросается в глаза, что в XXI веке сборная Испании перешла на новый уровень – победы на чемпионата мира 2006 и 2019 годов, серебряные медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, бронза ОИ-2016, всего один чемпионат Европы без медалей с 1997-го года (2005, четвертое место), плюс победы в 2009, 2011, 2015 и 2022 годах.

Откуда такой скачок?

Моя версия (не особо уникальная) – Олимпиада-1992 породила взрыв испанского спорта 2000-х.

Мы же любим складывать жизнь в красивые киношные сюжеты так? В смысле, я люблю, да. А в 1992-м в Барселоне прошла летняя Олимпиада, на которую впервые приехали сильнейшие американские баскетболисты-профессионалы, легендарная «Дрим Тим». Может ли бы так, что испанские мальчишки смотрели в детстве Олимпиаду и восхитились приездом Майкла Джордана и товарищей? Может ли оказаться так, что сборная США сама породила своего главного баскетбольного конкурента начала XXI века?

А олимпийский огонь на Играх-1992 кто поднес тому эпичному лучнику? Правильно, великий баскетболист Хуан Антонио Сан-Эпифанио, «Эпи».

Красиво, правда?

Эта теория классно ложится на взлет всего испанского спорта нулевых. 5-10-летние упивались Олимпиадой-1992, а через десяток лет выросли в Газолей, Надалей, Контадоров и Касильясов. Тем более, что на Играх в Барселоне Испания добилась своего лучшего в истории результата по завоеванным медалям: 13 золотых медалей и 22 медали в сумме – при том, что до этого с 1900 года испанские спортсмены завоевали в общей сложности всего пять золотых медалей.

Естественно, что при подготовке к Олимпиаде-1992 испанское правительство влило серьезные средства в развитие национального спорта. Плюс, Игры проводились на родине тогдашнего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча.

В каком-то смысле триумф Испании на Евробаскете-2022 – это все еще отзвуки вложений 30-летней давности – Газоли смотрели на Сан-Эпифанио, а на Газолей смотрели Эрнангомесы, которые родились в семье экс-баскетболиста «Реала» 90-х Гильермо Эрнангомеса и чемпионки Евробаскета-1993 Маргариты Гойер. Преемственность поколений.

Золотое поколение Испании – это не следствие распада СССР и Югославии?

Испания начала доминировать только в XXI веке отчасти потому, что для успеха на международных баскетбольных турнирах 1970-2000 годов нужно было пройти через как минимум одного из грандов: США, СССР или Югославию.

Вот как выглядели для Испании те турниры сборных, где им не хватило чуть-чуть:

  • Пятые на ЧМ-1974 после СССР, Югославии, США и Кубы
  • Четвертые на ЧМ-1982 – победы во втором групповом раунде над Колумбией, Австралией и Канадой, поражения от СССР и Югославии, в матче за третье место проиграли Югославии
  • Пятые на ЧМ-1986 из-за поражения от Бразилии на групповом этапе и от СССР в полуфинальной группе
  • Четвертые на ОИ-1980 из-за поражений в группе от Югославии и в полуфинальной группе от СССР и Италии, проигрыш СССР в матче за бронзу
  • Евро-1975 – четвертые после Югославии, СССР и Италии
  • Евро-1981 – третьи после СССР и Югославии
  • Евро-1987 – четвертые из-за поражения от СССР в полуфинале и Югославии в игре за бронзу

Да, были важные поражения от Италии (финал Евро-1983), Чехословакии (полуфинал Евро-1985), Германии (четвертьфинал Евро-1993) или Греции (четвертьфинал Евро-1995), которые подтверждают, что Испания до 2000-х не была на голову выше всех конкурентов за пределами элитной тройки. Вместе с этим, если из борьбы по каким-то причинам самоустранялась хотя бы одну суперсборная, то Испания была тут как тут, готовая цепляться за медали. Так получилось с серебром Олимпиады-1984 (обыграли Югославию в полуфинале и проиграли США в финале, советская сборная бойкотировала Игры в Лос-Анжелесе), с серебром на уже упоминавшемся Евро-1973 (СССР приехал ослабленным, испанцы проиграли в финале Югославии).

В 70-80-х Испания была четвертой-пятой в Европе и боролась на равных с рядом других сборных. В 90-х все еще были сильны потомки Югославии (Союзная республика Югославия/Сербия и Черногория, плюс Хорватия), СССР (Россия и Литва). Можно ли объяснить скачок Испании сочетанием собственного прогресса и ослабления конкуренции на самом верху?

Испании XX века все время не хватало самую малость: поколение Сан-Эпифанио тоже не были мальчиками для битья. Но вчера ты вылетал в четвертьфинале, а сегодня стабильно выходишь в четверку сильнейших и решаешь судьбу медалей.

Золотая Испания XXI века – это только Газоли?

Наверное, справедливее всего будет считать, что братья Газоли помогли Испании выйти на элитный уровень, но и без них она была бы грозной силой, особенно на континентальных первенствах. Я пришел к такому выводу благодаря простому эксперименту. Допустим, мы начисто стираем Марка и Пау Газолей из истории баскетбола. Смогла бы в такой случае испанская сборная дойти до финала ЧМ-2006 (Пау пропустил матч за золото с травмой) или одолеть сборную Греции (которая тоже в нулевые цвела пышным цветом) в полуфинале Евро-2007, полуфинале Евро-2009, четвертьфинале ЧМ-2010 и Евро-2015? Лично у меня фамилии Спанулис, Диамантидис, Папалукас и Зисис вызывают глубокое уважение. У греков было свое золотое поколение, которому испанцы помешали добиться большего.

Так что Испании действительно повезло, но они как баскетбольная нация заслужили эту удачу. Братья Газоли – уникальное явление, особенно с учетом того, что в баскетболе на площадку выходят пять человек. Когда у тебя в распоряжении есть две полноценные звезды НБА – это дорогого стоит. Представляете, если бы Себастьян Джинобили оказался бы так же хорош, как его старший брат?

(К слову, на Википедии в перечне «золотых поколений» аргентинская сборная по баскетболу 2000-2012 годов указана, а Испания там фигурирует только как футбольная сверхдержава 2008-2014 годов).

Поэтому братья Эрнангомесы – это уж совсем какой-то чит-код. Это как серебряный век после эпохи братьев Газолей. Скариоло перед Евро-2022 говорил, что их «несправедливо сравнивать», а я говорю, что несправедливо получать новую пару классных бигменов взамен старой. Естественно, масштаб личностей по меркам НБА не тот, но Вилли и Хуанчо только-только вышли из тени старших товарищей, теперь могут творить свою историю.

Славу сборной Испании ковали не только Газоли вдвоем. Это еще и Наварро, Кальдерон, Гарбахоса, Фернандес, Рейес, Хименес, Кабесас, Юль, Рубио, Родригес – сплошь мастера выдающегося уровня. Сейчас команда по именам выглядит скромнее. Да, в ней есть несколько парней, у которых еще все впереди. Но пока еще никто не приковывает к себе внимание так, как это делал в свое время 17-летний Рики Рубио. Более того, испанцы стали чемпионами Европы в 2022-м чуть ли не в первую очередь благодаря натурализованному Лоренцо Брауну.

В ближайшие годы увидим, на что способна эта «следующая» сборная Испании. Команде нужно обновление во все линии, и мне было приятно видеть на Евробаскете 21-летнего Хайме Прадилью и 20-летнего Усмана Гарубу – здорово, когда игрокам дают ответственность в таком практически младенческом для российского баскетбола возрасте.

Евробаскет-2022 заткнул разговоры о том, что Испания кончилась, постарела и вообще больше не наводит страх на соперников. Но «газолевская» Испания действительно осталась в прошлом. Спасибо ей за приятные воспоминания.

Помню, как Пау на костылях радовался разгрому Греции в финале ЧМ-2006. Помню промах Пау в финале Евро-2007 с Россией. Помню зарубу с «Редим Тим» в финале Олимпиады-2008. Помню-помню.

Фото: East News/AP Photo/Dusan Vranic; РИА Новости/Александр Макаров; Gettyimages.ru/Maja Hitij, Christian Petersen/, Koichi Kamoshida

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