30 комментариев

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Новый тренер Овечкина в «Вашингтоне»: старше всего на 4 года, пришел из «Торонто», успешно работал в системе «Кэпиталс»

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Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
Спенсер Карбери
Хоккей Хоккей

Знакомьтесь, Спенсер Карбери.

Сезон-2022/23 для «Вашингтона» закончился досрочно, и практически сразу после регулярки клуб решил избавиться от Питера Лавиолетта. Слухов по поводу нового тренера было немного, и с возможным назначением связывали только молодых специалистов. В начале мая прошла информация, что «Кэпс» планируют интервью с ассистентом тренера «Тампы» Хэлперном, а в середине месяца инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «столичные» запросили у «Торонто» разрешение на переговоры со Спенсером Карбери, помощником Шелдона Кифа.

На 41-летнего специалиста был высокий спрос. К нему проявляли интерес «Анахайм» и даже «Рейнджерс», но борьбу за него выиграл именно «Вашингтон».

Кто такой Карбери?

Канадский нападающий никогда не играл на топ-уровне. В юношеском возрасте Спенсер мотался по молодежным лигам Британской Колумбии, потом провел несколько лет в американских студенческих командах, а затем три года в лиге Восточного побережья и закончил карьеру уже в 28 лет.

Но это тот случай, когда закрылась одна дверь – и тут же открылась следующая. Он сразу стал ассистентом тренера в «Южной Каролине», где и завершал игровую карьеру. Так он отработал первый год, а потом стал совмещать позицию главного тренера и директора по хоккейным операциям. Получилось настолько успешно, что в 2014-м ему вручили приз лучшему тренеру ECHL, хотя конкретно в том сезоне команда стала третьей в конференции и с треском вылетела в первом же раунде плей-офф, проиграв серию 0-4.

Но уже через год он дошел до финала лиги, а в своем последнем сезоне ECHL команда Карбери вылетела на стадии финала конференции. Было понятно, что подрастает интересный тренер, но в систему НХЛ он попал не сразу.

В 2017-м ему дали шанс в «Бостоне» – он был ассистентом в фарм-клубе, но самую реальную возможность проявить Спенсер получил в «Вашингтоне», где в него поверили по-настоящему. Он три года руководил «Херши», и в постковидном сезоне-2020/21 его команда стала лучшей в АХЛ по итогам регулярки. Возможно, они бы пошумели и в плей-офф, но Кубок Колдера в тот год не разыгрывался. Лига все равно отметила Карбери – его назвали лучшим тренером сезона АХЛ, и после этого стало очевидно, что следующим шагом будет уже НХЛ.

Последние два года он и отработал в «Торонто». И, как можно понять по высокому интересу к его персоне, проявил себя там шикарно. В «Мэйпл Лифс» Карбери отвечал за большинство – и этот компонент у «листьев» был в порядке: в сезоне-2021/22 они были первыми (27,3%), а в предыдущей регулярке – вторыми (26%).

Теперь – новый вызов и работа главным тренером команды НХЛ. 41-летний Карбери становится самым молодым главным из числа ныне работающих в лиге.

Почему «Вашингтон» его назначил?

Во-первых, тренер уже хорошо знаком с клубной системой и руководством, что минимизирует какие-то сложности с его адаптацией. Судя по всему, результатами «Херши» во время его работы были вполне удовлетворены, поэтому он получил шанс попробовать себя главным в НХЛ. В клубе о нем отзываются очень лестно.

«Спенсер – один из лучших молодых тренеров, который добивался успехов на всех уровнях, на которых он работал, – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан. – Считаем, что лидерские качества Карбери, навыки коммуникации, умение развивать хоккеистов и знание нашей организации станут огромным преимуществом в его следующем шаге в тренерской карьере».

Во-вторых, некоторых игроков нынешнего состава «Кэпиталс» он отлично знает. Тренер уже работал с Алексеевым, Протасом и перспективным центром Макмайклом. Плюс еще Фегервары, пусть он пока и без контракта. Учитывая, что в системе «Вашингтона» не так много топовых проспектов, клубу действительно должно пригодиться умение тренера развивать имеющиеся кадры.

Также напрашивается аналогия с Джаредом Беднаром, который становился чемпионом в ECHL и АХЛ, а потом взял Кубок Стэнли с «Колорадо». Карбери не выигрывал командные трофеи в тех лигах, где работал, но кажется, что «Джек Адамс Трофи» для него – дело времени. А может быть он замахнется и главный клубный приз.

«Вашинтон» теперь работает только на рекорд Овечкина?

Если коротко: скорее нет, чем да. Вообще за «Кэпс» будет интересно следить в новом сезоне. О новом тренере прежде были только положительные отзывы, он заслужил шанс быть главным, он здорово умеет ставить игру в атаке, что должно пойти на пользу, и он реально помогает игрокам развиваться. К слову, если Евгений Кузнецов останется в команде, то наверняка ему будет куда легче вернуть былую форму.

Перед новым тренером стоит необычная задача. Ему нужно будет выстраивать фундамент для обновленного «Вашингтона», который в ближайшие годы попытается провести перестройку, но и в то же время сохранить конкурентоспособность. Здесь как раз и должны пригодиться скиллы Карбери, чтобы вывести на новый уровень тех же Протаса, Алексеева и других игроков.

Плюс ко всему все ждут, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. В этом Спенсер должен помочь Александру, и здесь уже ценно его умение налаживать большинство. Так что вполне следует ожидать, что «столичные» будут в топе по розыгрышу лишнего, а Ови при таких раскладах вполне по силам замахнуться на еще один полтинник. Он бы наверняка и в этом году его пробил, если бы не трагедия в семье.

Также для них не должно быть проблемой найти общий язык. У Овечкина и Карбери не такая большая разница в возрасте, да и вряд ли молодой тренер начнет свою карьеру в НХЛ с того, что попытается усложнить жизнь такого звездного игрока, как Ови. Скорее, наоборот, они быстро найдут контакт, и Овечкин станет таким себе играющим помощником и проводником каких-то тренерских идей в раздевалке.

Карбери станет восьмым тренером Александра за время его карьеры в НХЛ. Пожалуй, самый лучший отрезок он провел под руководством Барри Троца – и речь здесь не только о командных достижениях. Мы, к примеру, увидели абсолютно другого Ови, который и броски на себя ловил, и важные голы забивал, и всячески играл на команду, совмещая это с хорошей результативностью.

Если смотреть на остальных специалистов, то идеальным был Брюс Будро (к слову, тоже лысый – как Троц и Карбери) в свои первые сезоны в «Вашингтоне». Но потом коуч начал заниматься ерундой и решил, что будет учить Овечкина играть в хоккей по-другому и ставил его в третье звено. Потом были Дэйл Хантер и Адам Оутс – далеко не самые лучшие тренеры в карьере Ови. Вы же помните, как Александр внезапно оказался на другом фланге?

Так что для нового тренера все должно быть понятным по опыту его некоторых предшественников – Овечкину не нужно мешать. А если получится с ним наладить отношения, то из этого все выжмут максимум пользы.

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Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP; instagram.com/capitals; globallookpress.com/Chris Williams/Icon Sportswire

30 комментариев

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Евгений Вырныгаев
Ответ йозе марино
Ови конечно уже старичок на фотке, проф спорт выматывает организм..
у нас в России есть десятки 40-50 летних мужиков, которые марафоны бегают. Просто регулярные тренировки. Организм Саши богатырский. Это просто кожа стареет
Был в Реале лет 15 назад молодой красивый испанец. Инфаркт в 23 года. Все люди разные, все организмы тоже разные
+7
0
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Евгений Кузнецов
Саша ещё больше будет забивать в большинстве.
+7
-1
+6
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Mephi027
Неправильно употребляется выражение в статье.

Не "таким себе", а "эдаким".

"такой себе" означает "плохой, на троечку, плохо справляется с обязанностями, можно поискать и получше".
+5
0
+5
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mr_simpson
Перспективный центр Макмайкл 🤣🤣
+4
0
+4
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йозе марино
Ови конечно уже старичок на фотке, проф спорт выматывает организм..
+5
-2
+3
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ruslan_khaibulov
Ответ Сергей Орлов
Выбрать Вашингтон имея предложения Рейнджерс и Анахайма не очень умное решение, мягко говоря.
думаю у него там побольше было информации доча анализа из того что выбирать)
+2
0
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Сергей Орлов
Выбрать Вашингтон имея предложения Рейнджерс и Анахайма не очень умное решение, мягко говоря.
+2
0
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Б.И.С.
Ответ Эскалация добра
Вряд ли молодой и амбициозный тренер ляжет под хотелки русского пенсионера.Для него это шанс заявить о себе в лучшей лиге мира и надо быть полным идиотом упускать его ради рекорда Овечкина.
ну, согласен, это аргумент, такое вполне можно допустить. но тогда Ови не будет ни в какой оборонительной четвёртой тройке. он же там не пришей кобыле хвост.
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Canopus77
Хороший кликбейт заголовок 👍 Кто сташе по фото - Овечкин.
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adimsonekat
«Вашинтон» теперь работает только на рекорд Овечкина?
Если коротко: скорее нет, чем да. "
Однозначно да. Нет у ВК других амбициозных задач, в ближайшие годы.

"Перед новым тренером стоит необычная задача. Ему нужно будет выстраивать фундамент для обновленного «Вашингтона», который в ближайшие годы попытается провести перестройку, но и в то же время сохранить конкурентоспособность."
С учетом роста и силы других команд конференции и дивизиона, очень сомневаюсь, что получится и (рыбку съесть) перестройку провести и ... конкурентоспособность сохранить.
Пока даже попасть в плов, будет очень хорошим достижением.
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Игорь К
Гений тренерской мысли, легенда профессионального хоккея, открытие русского спорта, великий тактик, шайболикий, уничтожитель бортиков, мистер голливудская улыбка Роман Ротенберг, прочитав эту новость, достал машинку для стрижки и обрил себя налысо
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Эскалация добра
Ждем Овцова в 4 оборонительной тройке и даст Бог 10 голами за сезон.
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Борух73
два сезона у нового тренера точно будут. вашики не сторонники быстрых смен главных. а дальше, как себя покажет.
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TennisGeek
Говорят, во время собеседования Карбери представился Хосепом. Потом ошибка вскрылась, но контракт был уже подписан.
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42mk@
Это же тот тип с американского пирога налысо постригся? Джейсон Биггс?
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Б.И.С.
про Вина Дизеля уже шутили?
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DimaNN
Я сначала подумал что это Егор Дружинин на фото, решил танцы на хоккей сменить..
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ТимТалер
Брат Дуэйна Джонсона)
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Алексей Матыгин
зря они взяли молодого,он не будет для стариков авторитетом...
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Писатель Григорий Ельцов
Ови сам уже похож более на тренера, чем на игрока.
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Алексей Егоров
надеюсь удивит в новом сезоне и выведет Кэпиталз в плоф
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Александр Максаков
Ответ Дмитрий Крюков
Интересно, кто быстрее бегает на коньках - Спенсер Карбери или Стивен Бредбери?
Смотря на каких коньках
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Istopnik
Ответ Дмитрий Крюков
Интересно, кто быстрее бегает на коньках - Спенсер Карбери или Стивен Бредбери?
интересно, кто быстрее - Овечкин или Карбери
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Б.И.С.
Ответ Эскалация добра
Ждем Овцова в 4 оборонительной тройке и даст Бог 10 голами за сезон.
да я вас умоляю... это же не тренер для завоевания Кубка, вроде как очевидно. это чувак, задача которого как раз обеспечить максимально комфортную поездку с ярмарки для №8, с максимальной результативностью.
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Дмитрий Крюков
Интересно, кто быстрее бегает на коньках - Спенсер Карбери или Стивен Бредбери?
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