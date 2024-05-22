Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

Расклады.

Прошло несколько дней после исторической победы Александр Усика над Тайсоном Фьюри . А что дальше?

Реванш подтверждают все стороны. Дата – октябрь, но все может сдвинуться

Сразу после боя председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх сказал о реванше, который прописан в контракте на октябрь-2024: «Потрясающее выступление, жду реванша».

Менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен тоже говорил о таком сценарии на осень: «Тайсон дома и уже восстанавливается. Он настроен на матч-реванш, который уже подписан, так что это произойдет».

На флеш-интервью Усик сказал только о желании вернуться к семье, но его промоутер Александр Красюк подтвердил готовность к реваншу: «Мы люди слова. Дело не в документах – если мы жмем друг другу руки и обещаем что-то, то это делаем. Не вижу причин, чтобы реванш не состоялся».

С учетом, насколько напряженным получил бой, реванш может быть перенесен. В то же время двое авторитетных боксерских обозревателей Дэн Рафаэль и Майкл Бенсон заявили, что 1 июня Усик лишится пояса IBF, когда пройдет поединок между №1 IBF Филипом Хрговичем и №4 Даниэлем Дюбуа. По инсайдам, именно они разыграют вакантный пояс IBF.

Но от IBF не было никаких санкций о лишении Усика пояса или дедлайне переговоров с обязательным претендентом Хрговичем. Причем Хргович идет на первом месте в рейтинге IBF с августа-2022 – тогда он выступал в андеркарде второго боя Усик – Джошуа и победил Чжана Чжилея в непростом поединке.

Бой Хрговича и Дюбуа не будет титульным. Президент IBF сказал, что команда Усика может попросить об исключении

IBF обязывал Усика провести защиту против Хрговича с ноября-2022, но сторона Усика и Эдди Хирн запрашивали у организации перенос переговоров, чтобы договориться об объединительном бое с Фьюри. IBF согласилась на переговоры с Фьюри в начале 2023 года. А далее WBA обязала Усика провести защиту против линейного чемпиона Даниэля Дюбуа.

С первой победы Усика над Джошуа прошло более 2,5 лет. За это время он провел три боя: реванш с Джошуа по контракту, обязательная защита по линии WBA против Дюбуа и объединительный поединок за абсолютное чемпионство против Фьюри. А сейчас у него обязательства перед Турки Аль эш-Шейхом провести реванш с Фьюри. В случае лишения пояса они подерутся за три оставшихся титула WBC, WBA и WBO.

Возможно, IBF сыграет на опережение и лишит Усика пояса, так как в рейтинге стагнация. До боя Хргович – Дюбуа осталось полторы недели. За это это время IBF обязана сообщить о санкциях, иначе это будет рейтинговый поединок за звание главного претендента. Но IBF – самая принципиальная организация из большой четверки, которая дважды лишала пояса Теренса Кроуфорда сразу после объединения всех титулов из-за отказа защищать против обязательных претендентов.

Накануне президент IBF Дэрил Пиплз прояснил ситуацию по Усику и статус поединка Хргович – Дюбуа: «Прямо сейчас бой Дюбуа и Хрговича нетитульный. Если команда Усика попросит об исключении, то этот вопрос рассмотрит совет директоров IBF. В случае одобрения мы примем особые условия, как проведение поединка Хрговича с победителем реванша Усик – Фьюри».

По словам Пиплза, команда Усика пока не подавала заявление на отсрочку. Менеджер Усика Эгис Климас ответил, что ждет диалога с представителями Саудовской Аравии и пока не знает планов Усика.

Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer