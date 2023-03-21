8 комментариев

Разбирать оценки турнира шоу-программ все равно что… будучи Михаилом Колядой, пытаться понравится шеф-редактору Sports.ru Павлу Копачеву – дело неблагодарное.

Но любопытно обсудить подход на будущее, тем более формат получился шикарным, а сплав бывших спортсменов с действующими на одной арене еще никогда не смотрелся так органично.

И первое что приходит на ум: нужно четче разграничить критерии оценивания и обязательно проводить инструктаж для жюри (там оказались Николай Цискаридзе, Евгений Миронов, Алла Сигалова, Валентин Юдашкин, Борис Эйфман). С наскока мэтры не справлялись, каждый судил что-то свое.

Первый канал старался упростить всем жизнь, выбрал два понятных параметра: оригинальность и артистизм – но распределяли их странно. Если за артистизм десяток полно, то оригинальными, кроме победителя Ягудина, по высшему разряду почему-то посчитали только Боброву/Соловьева, Синицину/Кацалапова и Семененко (на фото ниже). Остальные до десяток за оригинальность не дотянули, что крайне спорно.

Но если добавить сюда оценку за работу с музыкой (соответствие образу, попадание в акценты, вау-эффект), то это гарантировано повысит качество хореографии и, возможно, привнесет той самой оригинальности. Хотя бы спасет нас от заезженных Je suis malade, Рахманинова и «Болеро».

Глобально я ничего против не имею, но когда можно брать вообще все, что душе угодно, удивляет, что чьей-то душе по-прежнему не хватает в фигурном катании Malade .

С баллом за костюм + сценографию еще хлеще. Будь он уже сейчас – не исключено, мы получили бы совсем иные серебро (Синицина/Кацалапов) и бронзу (Щербакова). Ведь сцена ледовой арены отличается от театральной: нет стороны, четко обращенной к зрителям, масштаб больше, свет распределяется иначе.

Тут использовать готовые, где-то подсмотренные образцы непросто. Хорошие примеры, на 100% вписанные в сюжет, – это дождь шаманки Валиевой, планеты маленького принца Кондратюка и солнечные зайчики Ягудина. Такого не встретить в показательном номере после официального турнира ISU – слишком сложно, но эффектно.

Что делать, чтобы помочь восприятию контекста – вот главная задачка со звездочкой , потому что контекст в фигурном катании больше про эмоции, а не про набор фактов. Разве что пустить в бригаду в качестве эксперта кого-то из комментаторов Олимпийских игр (ту же Тарасову).

Но в нашем случае одним судейским голосом Матвея Ветлугина все равно не спасти. Там вмешивается профдеформация судей. Когда в бригаде хореографы-танцовщики, актер и модельер, то вне огромного спортивного контекста и восторга фанатов для них номер Матвея – это чужие готовые костюмы, отсутствие оригинальной хореографии, да еще и «копирка» (а пародия – это низкий жанр) чьих-то эмоций.

Хотя для меня, как и для тысяч других фанатов, Матвей стал звездой вечера и точно был достоин приза. Это же действительно любопытно посмотреть, как на чужую пластику садится известная чемпионская хореография.

Правда, в обычной жизни спортсменам надо успеть реализовать свои задумки; если бы не шоу-турнир, до чужой хореографии точно не дошло бы. Тем и ценнее эксперимент Ветлугина: зажечь, вжиться в каждый образ и при этом не выглядеть вульгарно или глупо .

Вообще, создавая интригу вокруг состава судей, Первый невольно помешал самим фигуристам . Знать бы заранее, что Эйфман, Цискаридзе и Сигалова будут оценивать... Это выбирая соревновательные образы, спортсмены осторожничают, не лезут в современные стили, боятся произвола дедушек от ISU. То ли дело тут – люди, близкие к танцу и театру. Они насмотрены, заинтересованы, готовы оценить любые амбициозные находки.

Вспоминая яркие примеры из мирового топа – у Джейсона Брауна была постановка под «Откровения» Элвина Эйли, Казуки Томоно замахивался на «Хрому» Уэйна Маккгрегора, черная «Кармен» Виртью и Моира получилась у Марины Зуевой, вдохновленной авангардной «Кармен» Матса Эка, – редкие эффектные попытки.

Да, эти отсылки считываются сложнее, чем к мюзиклам или фильмам. Любую театральную – даже отгремевшую – вещь видело не так много народу. Но если делать подводки с видеонарезкой, то часто этого будет достаточно, и чтобы зритель заинтересовался, и чтобы была видна красота номера.

Не скрывая судей, задавая тон на современные хореографические стили, этот турнир мог бы подняться над уровнем «Ледникового периода», дать возможность раскрыться фигуристам, а хореографам – поискать что-то совсем новое.

И пока можно с уверенностью сказать, что турнир шоу-программ – это лучшее, что федерация и Первый сделали для нашего фигурного катания из соревновательных форматов. Но есть еще куда расти.

P.S. А еще турнир шоу-программ стоило бы выдумать только ради того, чтобы Волосожар и Траньков вышли на лед и снова выступили вместе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф