Чемпионский «Байер» уже разбирают: Фримпонг уходит, гранды следят за Виртцем

Клубу нужно продавать для новых трансферов.

«Байер» стал чемпионом Германии и превратился в витрину топовых игроков. Золотой состав уже начинают разбирать.

Фримпонг, скорее всего, уйдет. Хочет определиться с будущим до Евро-2024

Первым, похоже, уйдет суперрезультативный латераль Джереми Фримпонг: по информации Bild, может покинуть Леверкузен за 40 млн евро отступных (да-да, такая клаусула у чемпиона Германии!).

Список претендентов впечатляет: «Бавария», «Реал», «МЮ», «Арсенал» и «Ман Сити». Правда, предметных переговоров пока не было ни с кем, все на уровне слухов. Bild пишет, что Фримпонг хотел бы определиться с будущим до Евро-2024.

А почему вообще «Байер» допускает уход ключевого игрока?

Все дело в трансферной политике «Байера», построенной на перепродаже игроков. Объясняет гендиректор клуба Фернандо Карро:

«[Количество трансферов этим летом] зависит от того, сколько мы продадим. Нам нужно каждый год продавать игроков, чтобы рефинансировать деньги в новичков. Возможно, сейчас хорошая сделка состоится, и благодаря этому провернем два-три трансфера».

Вполне вероятно, в последней фразе Карро намекнул как раз на уход Фримпонга. Больше, чем за Джереми, леверкузенцы в последние годы получили только за Кая Хавертца (80 млн от «Челси») и Муса Диаби (55 млн от «Астон Виллы»).

Кто еще может уйти?

Слухи ходят.

● Самый горячий актив – полузащитник Флориан Виртц. Для «Реала» и «Баварии» он главная цель на лето 2025-го. Больше всего усилий пока прикладывают испанцы: ведущий скаут «Реала» Фелипе Мартин вживую отсматривает каждую игру Виртца. Клуб планирует убедить игрока и его окружение переехать именно в Мадрид. Также им интересуется «Барселона».

Правда, сам «Байер» пока не готов продавать таланта: сначала Карро говорил, что за него нужно будет заплатить 150 млн евро, а потом добавил, что у Флориана и вовсе нет цены.

● Другой фигурант слухов – нападающий Виктор Бонифасе. Еще зимой им заинтересовался «Челси», через пару месяцев добавился «Арсенал», включивший нигерийца в список из десяти вариантов на лето 2024-го. Самый свежий претендент – «Ювентус», который планирует уход Душана Влаховича.

Продажа Бонифасе стала еще вероятнее после получения приза «новичку года» – лучший бомбардир «Байера» опередил Хави Симонса, Иана Матсена и Максимилиана Байера.

● Йосип Станишич, автор нескольких важных голов, спасших беспроигрышную серию «Байера», тоже может покинуть клуб: у него заканчивается аренда из «Баварии». Правда, пока неясно, захочет ли игрок возвращаться в Мюнхен после такого сезона: уже расстроился , что Хаби Алонсо не уедет в Мюнхен.

● За еще двумя игроками, защитниками Пьеро Инкапиэ и Эдмондом Тапсоба, пока просто следят. Инкапиэ привлек «Тоттенхэм», а за игрой Тапсоба в апрельском матче с «Боруссией» (1:1) наблюдали скауты сразу трех европейских топ-клубов. Прошлым летом буркинийцем интересовались «МЮ» и тот же «Тоттенхэм».

Как сложился золотой «Байер» Хаби Алонсо – по шагам

Фото: Gettyimages.ru /Paolo Bruno, Lars Baron, Alex Grimm