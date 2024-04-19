РПЛ все еще интригует. И вот почему
40 причин!
На прошедших выходных вам могло показаться, что РПЛ можно заканчивать. Не спешите. Есть еще много вопросов без ответа.
Главные интриги
● Кто займет третье место? Претендентов много: «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и даже «Спартак», которые идут очень плотно (3 очка между 3-м и 7-м местом).
● А может, «Ростов»?...
● Кстати, «Ростов», возможно, лучшая команда весны. Закрепится ли она в этом статусе? Впереди матч со «Спартаком».
● Кто вылетит? Тут еще больше претендентов: «Пари НН», «Факел», «Урал», «Балтика», «Ахмат» и «Сочи». От 16-го места до 10-го всего 10 очков.
● Спасет ли Роберт Морено «Сочи»? Команда играет в приятнейший футбол, но без результата.
● Сумеет ли Мурад Мусаев сбалансировать «Краснодар», который пошатывает после тренерской замены?
● Даст ли результат перевод Эдуарда Сперцяна в нападение?
● Кто станет лучшим ассистентом лиги? Полузащитник «Локо» Максим Глушенков (8 голевых), форвард «Динамо» Константин Тюкавин (7 голевых) или кто-то еще? Глушаков и Тюкавин неожиданные претенденты, ведь оба были заточены на удар, а сейчас созидают.
● Перестанет ли ЦСКА постоянно пропускать после 75 минуты и терять очки?
● Придет ли в себя форвард ЦСКА Федор Чалов, который тоже мечтает о Европе? Пока у него только два матча в старте весной.
● Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев – возможно, главный претендент на летний отъезд из РПЛ в топ-лигу. Выдаст ли он еще что-нибудь яркое?
● Тамерлан Мусаев превратится в незаменимого форварда ЦСКА, окончательно вытеснив Антона Заболотного и Федора Чалова?
● Зенитовец Педро – новая суперзвезда РПЛ? Или просто игрок-вспышка?
● Артур – тоже новая звезда РПЛ? Даже сейчас КПД очень высок: весной бразилец напрямую участвовал в 5 голах «Зенита» из 8.
● Нино из «Зенита» станет лучшим центральным защитником весны? Может, и сезона?
● Забьет ли Матео Кассьерра 20 голов (сейчас 16)?
● Сыграет ли 20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко три матча в старте, о которых мечтал?
● Заявят ли Александра Медведева на золотой матч «Зенита»?
● Вернется ли Георгий Джикия в основу «Спартака»?
● Станет ли Владимир Слишкович новым Каррерой для «Спартака»?
● Начнет ли Александр Соболев забивать без помощи вратарей?
● Выйдет ли заголовок «Ну это уже Слишкович» на Спортсе?
● Доработает ли Слишкович до конца сезона?
● Даст ли Слишкович интервью хотя бы с двумя ответами на русском до конца сезона?
● Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Томаша Амарала станет аморальным для Александра Мостового?
● С кем еще захочет подраться тренер «Рубина» Рашид Рахимов?
● Максим Глушенков! Просто посмотрите за ним. Топовый футболист лиги, который играет вне рамок.
● Сделает ли Артем Дзюба два результативных действия, которые необходимы для автоматического продления контракта с «Локомотивом»
● Сколько раз «Динамо» изобретательно провалится в обороне?
● Федор Смолов – все? 34-летний нападающий почти не играет с осени, не забивал в РПЛ с 15 сентября и превращается в игрока ротации, хотя в начале сезона был главной звездой «Динамо».
● 18-летний полузащитник Илья Ишков – наконец в старте «Урала». На переход в какой клуб он наиграет в конце сезона?
● Евгений Латышонок из «Балтики» – лучший вратарь весны. Где он окажется в следующем сезоне?
● Уволят ли Сергея Ташуева из «Факела» почти сразу после продления контракта во втором клубе подряд? 1 очко в трех матчах, 11-е место.
● Будет ли еще одна тренерская отставка в «Ахмате»? Магомед Адиев уже получил 1:7 от «Балтики», а дальше – ЦСКА и «Сочи».
● Доработает ли Виктор Гончаренко в «Урале» до конца сезона?
Для любителей артхауса
● Михаил Галактионов продолжит ротировать крайних защитников и вингеров, параллельно ставя Сергея Пиняева на неудобный фланг?
● Как «Нижний» спасется при крестах двух основных центральных полузащитников – Мамаду Майга и Константина Марадишвили?
● Сыграет ли еще звезда «Крыльев» Бенхамин Гарре? Лечится всю весну и думает о трансфере (то ли в российский топ-клуб, то ли в Европу).
И снова главное
● Отрыв «Зенита» всего 4 очка, Opta дает на чемпионство 87%. Остается еще 13%! Так что гонка финально не закрыта.
Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин
Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Майшев; Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander/Global Look Press
из интересного осталось только узнать, какими именно грязными приёмами Грозный останется в премьер-лиге
Там еще хватает непростых матчей, да и Зенит так ни разу не сыграл на полную к данному моменту - может быть не сумеет включиться в борьбу в важный момент
Все как-то переоценивают эту версию команды
это не Зенит так хорош целый год, это липовые претенденты на чемпионство теряют очки направо и налево, как только появляется шанс вписаться в гонку.
как бы сейчас Зенит ни начал терять очки, Краснодар и Динамо будут терять не меньше. поэтому, Зенит - чемпион