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РПЛ все еще интригует. И вот почему

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40 причин!

На прошедших выходных вам могло показаться, что РПЛ можно заканчивать. Не спешите. Есть еще много вопросов без ответа. 

Главные интриги

● Кто займет третье место? Претендентов много: «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и даже «Спартак», которые идут очень плотно (3 очка между 3-м и 7-м местом). 

● А может, «Ростов»?...

● Кстати, «Ростов», возможно, лучшая команда весны. Закрепится ли она в этом статусе? Впереди матч со «Спартаком». 

● Кто вылетит? Тут еще больше претендентов: «Пари НН», «Факел», «Урал», «Балтика», «Ахмат» и «Сочи». От 16-го места до 10-го всего 10 очков. 

● Спасет ли Роберт Морено «Сочи»? Команда играет в приятнейший футбол, но без результата.

● Сумеет ли Мурад Мусаев сбалансировать «Краснодар», который пошатывает после тренерской замены?

● Даст ли результат перевод Эдуарда Сперцяна в нападение? 

● Кто станет лучшим ассистентом лиги? Полузащитник «Локо» Максим Глушенков (8 голевых), форвард «Динамо» Константин Тюкавин (7 голевых) или кто-то еще? Глушаков и Тюкавин неожиданные претенденты, ведь оба были заточены на удар, а сейчас созидают. 

● Перестанет ли ЦСКА постоянно пропускать после 75 минуты и терять очки? 

● Придет ли в себя форвард ЦСКА Федор Чалов, который тоже мечтает о Европе? Пока у него только два матча в старте весной. 

● Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев – возможно, главный претендент на летний отъезд из РПЛ в топ-лигу. Выдаст ли он еще что-нибудь яркое? 

● Тамерлан Мусаев превратится в незаменимого форварда ЦСКА, окончательно вытеснив Антона Заболотного и Федора Чалова?

● Зенитовец Педро – новая суперзвезда РПЛ? Или просто игрок-вспышка? 

● Артур – тоже новая звезда РПЛ? Даже сейчас КПД очень высок: весной бразилец напрямую участвовал в 5 голах «Зенита» из 8.

● Нино из «Зенита» станет лучшим центральным защитником весны? Может, и сезона?

● Забьет ли Матео Кассьерра 20 голов (сейчас 16)? 

● Сыграет ли 20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко три матча в старте, о которых мечтал?

● Заявят ли Александра Медведева на золотой матч «Зенита»?

● Вернется ли Георгий Джикия в основу «Спартака»?

● Станет ли Владимир Слишкович новым Каррерой для «Спартака»?

● Начнет ли Александр Соболев забивать без помощи вратарей?

● Выйдет ли заголовок «Ну это уже Слишкович» на Спортсе?

● Доработает ли Слишкович до конца сезона?

● Даст ли Слишкович интервью хотя бы с двумя ответами на русском до конца сезона?

● Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Томаша Амарала станет аморальным для Александра Мостового?

● С кем еще захочет подраться тренер «Рубина» Рашид Рахимов?

● Максим Глушенков! Просто посмотрите за ним. Топовый футболист лиги, который играет вне рамок. 

● Сделает ли Артем Дзюба два результативных действия, которые необходимы для автоматического продления контракта с «Локомотивом»

● Сколько раз «Динамо» изобретательно провалится в обороне? 

● Федор Смолов – все? 34-летний нападающий почти не играет с осени, не забивал в РПЛ с 15 сентября и превращается в игрока ротации, хотя в начале сезона был главной звездой «Динамо».

● 18-летний полузащитник Илья Ишков – наконец в старте «Урала». На переход в какой клуб он наиграет в конце сезона?

● Евгений Латышонок из «Балтики» – лучший вратарь весны. Где он окажется в следующем сезоне?

● Уволят ли Сергея Ташуева из «Факела» почти сразу после продления контракта во втором клубе подряд? 1 очко в трех матчах, 11-е место. 

● Будет ли еще одна тренерская отставка в «Ахмате»? Магомед Адиев уже получил 1:7 от «Балтики», а дальше – ЦСКА и «Сочи». 

● Доработает ли Виктор Гончаренко в «Урале» до конца сезона? 

Для любителей артхауса

● Михаил Галактионов продолжит ротировать крайних защитников и вингеров, параллельно ставя Сергея Пиняева на неудобный фланг?

● Как «Нижний» спасется при крестах двух основных центральных полузащитников – Мамаду Майга и Константина Марадишвили?

● Сыграет ли еще звезда «Крыльев» Бенхамин Гарре? Лечится всю весну и думает о трансфере (то ли в российский топ-клуб, то ли в Европу). 

И снова главное

● Отрыв «Зенита» всего 4 очка, Opta дает на чемпионство 87%. Остается еще 13%! Так что гонка финально не закрыта.

Я хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин

Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Майшев; Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander/Global Look Press

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logoМаксим Глушенков
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logoВладимир Слишкович
logoМатео Кассьерра
logoСергей Ташуев
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